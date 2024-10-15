На берегу лесного озера продается база отдыха. Стоит как двушка в Минске

Сейчас неиспользуемые строения базы отдыха «Бодрость» (раньше они были на балансе «Витебскэнерго») выставлены на торги.

В состав лота вошли два спальных корпуса 1995 года постройки площадью 110 и 189 квадратов, а также гараж, сауна и многочисленные хозяйственные строения. Кстати, на территории базы есть собственная скважина, канализация и электричество.