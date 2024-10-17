Еще одна секретная стройка? В Лебяжьем начали возводить многоэтажный дом

Площадку под новостройку огородили забором еще в прошлом году, однако активные работы тут начались только летом. Новый дом «посадят» на пустующей территории между домами №16 и № 20 по улице Мястровской. Интересно, что первоначально тут собирались возвести многофункциональный центр, однако затем планы города изменились и землю решили отдать под жилую застройку.