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Еще одна секретная стройка? В Лебяжьем начали возводить многоэтажный дом
17.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Минске появилась еще одна любопытная стройка. На пустыре в одном из дворов микрорайона Лебяжий (без громкой рекламы и всяких прелюдий) началось возведение жилого дома. Мы посмотрели, как идет процесс, и попытались узнать, что же тут появится.
Площадку под новостройку огородили забором еще в прошлом году, однако активные работы тут начались только летом. Новый дом «посадят» на пустующей территории между домами №16 и № 20 по улице Мястровской. Интересно, что первоначально тут собирались возвести многофункциональный центр, однако затем планы города изменились и землю решили отдать под жилую застройку.
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В Минске появилась еще одна любопытная стройка. На пустыре в одном из дворов микрорайона Лебяжий (без громкой рекламы и всяких прелюдий) началось возведение жилого...
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