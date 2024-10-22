А можно ли построить дом по цене квартиры? Вот какие решения есть на разные бюджеты

Наши сметы — это точный расчет всего необходимого, а не покупка материалов «про запас». Закупку и доставку мы берем на себя, потому что клиенты не хотят этим заниматься. И понятно почему — если заглянуть в смету, то только для возведения коробки дома, то есть фундамента, стен и кровли указано более 150 позиций, которые нужно привезти. И главное, что всё нужно доставить на объект к определенному времени, с привязкой к графику работ: если у нас работают монолитчики, то на объекте должна быть арматура для каркаса фундамента, потом съемная опалубка, потом бетон.