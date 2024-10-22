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А можно ли построить дом по цене квартиры? Вот какие решения есть на разные бюджеты
22.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Загородные дома в глазах горожан выглядят привлекательно как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения комфортной жизни в окружении природы. Если рассматривать новое
Оптимальная площадь современного дома — 120−180 квадратов
— Как меняются запросы заказчиков и какими белорусы видят свои идеальные загородные дома?
— Сейчас мы видим тенденцию, что горожане стремятся за город. Причем мы наблюдаем два сценария. Например, кто-то продает квартиру и на эти деньги строит дом для постоянной жизни в пригороде. Второй вариант — полноценный загородный дом строится как дополнение к квартире в Минске.
Еще одна тенденция — покупка участков под строительство в садовых товариществах в 10-15 км в Минском районе. Логика понятная — город рядом, а земля дешевле, за 10-15 тысяч долларов можно найти неплохой вариант. Для сравнения: в коттеджных поселках и деревнях рядом с Минском 10-15 соток стоят от 30 тысяч долларов. Минусы у СТ есть, но они не настолько велики, чтобы переплачивать за участок в деревне.
Самые популярные направления у минчан — мядельское, гродненское, брестское и логойское. Менее популярны слуцкое и могилевское направления.
Что мы еще заметили, так это запрос на строительство на удалении 70-100 км от Минска. Люди чаще стали выбирать отдаленные и максимально уединенные места. Конечно, на таком расстоянии строительство выходит дороже — нужно организовать быт работников, подвоз стройматериалов и спецтехники. Но люди готовы идти на это ради тишины, природы и живописного вида из окон.
Сейчас большая часть заказчиков не строит огромных коттеджей. Теперь подход более практичный, оптимальная площадь современного дома — 120-180 квадратов. Чаще заказывают одноэтажные, с минимальным крыльцом у входа, обязательно с окнами в пол в гостиной, спальнях. Чаще видим дома с плоскими кровлями, хотя односкатные и двускатные по-прежнему популярны. Практически всегда — запрос на теплые полы везде, кроме спален. А вот в чем белорусы наиболее консервативны, так это в ограждении участков — капитальный глухой забор под два метра вне конкуренции.
Еще одна тенденция последних лет — индивидуальное проектирование. Типовые проекты тоже в ходу, но, как правило, они проходят через адаптацию: меняется планировка, смещаются и увеличиваются оконные проемы, растет высота потолков, изменяется форма крыша. В итоге проект всё равно становится индивидуальным. Для заказчиков мы предлагаем адаптацию бесплатно, она входит в стоимость наших строительных услуг.
У нас тоже есть свои готовые проекты, решения с полным набором чертежей и технической документацией.
— А можно к вам со своим проектом?
— Можно. Но не факт, что в него мы не будем вносить корректировки: часто в сторонние проекты заложены странные или не очень современные решения. Например, там, где должны быть железобетонные перемычки, проектировщик закладывает металлический уголок, который вылезает в виде ржавчины после отделочных работ. Или сечение стропил предусмотрено под керамическую тяжелую черепицу, а человек выбрал металлическую кровлю — значит, можно сделать их тоньше и сэкономить немного на пиломатериалах. После переработки проекта мы даем гарантию на узлы и несем ответственность за построенное. Но идеальный вариант — проектировать и строить под ключ с одной компанией.
По цене квартиры можно получить готовый дом большей площади и с участком
— Почему, на ваш взгляд, люди выбирают загородные дома вместо квартир? Не сильно верится, что каменный дом может стоить как квартира в Минске.
— В первую очередь стоит обратить внимание на стоимость квадратного метра в городе. Например, если рассматривать новую квартиру на 60 квадратов, то в среднем такую можно построить из расчета 1300 долларов за квадрат: без отделки, электрики и не в самом престижном районе. Соответственно, получается 78 тысяч долларов за голый бетон. В загородном домостроении цены ниже. Например, у нас можно заказать дом с мансардным этажом на 98 квадратов, который без отделки обойдется в 48 тысяч долларов. Если всё делать под ключ, до состояния, когда нужно поклеить обои и завезти свою мебель, то это уже будет стоить 77,5 тысячи долларов.
Понятно, что это без учета стоимости участка и его благоустройства. Но если мы к квартире добавим тысяч 20 на отделку, то получим плюс-минус тоже самое. То есть, по цене квартиры можно получить готовый дом большей площади и с участком.
И эти цифры не с потолка — у нас каждый объект имеет максимально проработанные сметы: отдельно работы, отдельно материалы. Каждый клиент может проанализировать расчеты на любом этапе. Можно внести коррективы — например, если у клиента есть возможность купить арматуру дешевле и замена этой позиции не скажется на качестве строительства (за что мы несем ответственность), то эти строки можно скорректировать.
Важно понимать, что полный и точный расчет идет после геологических исследований грунта на стройплощадке. Только тогда мы можем рассчитать нагрузки на грунт, выбрать тип фундамента. После этого мы даем четкую цифру — и она остается неизменной.
Наши сметы — это точный расчет всего необходимого, а не покупка материалов «про запас». Закупку и доставку мы берем на себя, потому что клиенты не хотят этим заниматься. И понятно почему — если заглянуть в смету, то только для возведения коробки дома, то есть фундамента, стен и кровли указано более 150 позиций, которые нужно привезти. И главное, что всё нужно доставить на объект к определенному времени, с привязкой к графику работ: если у нас работают монолитчики, то на объекте должна быть арматура для каркаса фундамента, потом съемная опалубка, потом бетон.
В сметах есть такая статья расходов как «работа техники». Это очень размытая тема, потому что мы можем только предполагать, сколько по времени займет, например, копка котлована — один тракторист это сделает за 4 часа, а другому потребуется 10. Поэтому мы на всех своих объектах устанавливаем камеры, которые позволяют отслеживать процесс стройки в онлайн-режиме. И благодаря камерам можно сказать точно, сколько времени отработал экскаватор или кран, сколько машин грунта или ПГС привезли на объект. Это позволяет избежать конфликтных ситуаций на площадке. И, конечно, благотворно сказывается на скорости и качестве строительства.
Если нанимать бригаду с улицы, придется буквально жить на стройке
— Из чего предпочитают строиться белорусы?
— 90% наших объектов построены из газосиликатных и керамзитобетонных блоков. Остальные — керамические блоки. По качеству керамзитобетон лучше газосиликата, а по стоимости ненамного дороже — условный дом на 100 квадратов будет всего на тысячу долларов дороже. Керамоблоки и их кладка стоят дороже, поэтому разница будет уже 4 тысячи долларов. Газосиликат неплохой материал, но с нюансами — например, быстро набирает влагу, поэтому если мы из него строим, то нужно максимально быстро накрыть крышу и сделать фасад.
— А не дешевле ли заказчику нанимать строителей с улицы?
— На первый взгляд, стоимость работ у нас выше, чем у бригад с улицы. В разрезе строительства целого дома это будет дороже на 2-3 тысячи долларов. Но ты не получаешь ни гарантий, ни сервиса. Смотрите сами: такого рабочего нужно привезти, поставить ему бытовку, организовать своевременную доставку и выгрузку материалов, найти и доставить спецтехнику. Но главное, такому строителю нужно объяснить, что и как строить по проекту, потому что у ребят, как правило, чтение чертежей на базовом уровне: видим картинку и строим, как придумали. Если нанимать таких, то нужно самому разбираться в стройке и буквально жить там.
У нас каждый этап делают отдельные специалисты: монолитчики — фундамент, каменщик — стены, кровельщики — крышу. Есть у нас и свои отделочники. На сегодняшний день большинство застройщиков склоняются к выбору строительной компании, которая произведет весь цикл работ.
— Когда говорим про отделку, вы имеете ввиду черновую?
— Не только. Мы занимаемся и чистовой отделкой. Но для этого у нас на руках должен быть некий план, а лучше дизайн-проект, в котором будет набор картинок и спецификаций, план всех коммуникаций. Тогда будет полная смета на материалы и работы, а у клиента — понимание стоимости.
По нашим наблюдениям, заказчики делятся на два больших лагеря. В первом те, кто заказывают дизайн-проект хотя бы в гостиной-кухне и санузлах. Если нужно, мы рекомендуем дизайнеров, которые работают с нами по субподряду. Стоимость их услуг зависит от глубины проработки проекта — от 17 до 25 долларов за метр квадратный. В таком случае клиент получает спецификацию на материалы, расстановку мебели, раскладку плитки, напольных покрытий, материал потолка, выводы сантехники, места установки светильников, радиаторов.
И есть второй лагерь — те, кто полагаются на свои знания и вкусы, сами размечают, где будут розетки, выключатели, краны, объясняют какой будет цвет стен, какая плитка и так далее.
— Помогаете ли вы с выбором участка?
— У нас есть бесплатная услуга для наших клиентов по оценке участков. Мы рассказываем все плюсы и минусы. Стоит знать, что участок с перепадом высот чаще всего ведет к удорожанию: выравнивание, сооружение подпорных стен — это дополнительные расходы. Можно пойти и по другому пути — обыграть рельеф более сложной архитектурой строения, но здесь ждут расходы на проектирование.
— Насколько большим будет удорожание?
— Как правило, это небольшие суммы, 2-3 тысячи долларов. Но если выбрать участок с большим уклоном и слабым грунтом, то удорожание будет более существенным, 8-10 тысяч долларов. Вердикт такой: если не планируете сложную архитектуру и в целом бюджет не позволяет отходить от сметы, то лучше изначально выбирать ровный участок.
— Представим, что участок есть, геология сделана, проект готов, смета подписана. Как быстро построится дом?
— В идеальном мире, когда не случается форс-мажор и заказчик равномерно финансирует стройку, дом на 100 квадратов будет готов к заселению через год. В деревне Буденного, что возле Острошицкого Городка, мы управились за 8 месяцев. Заказчики продали квартиру, заказали у нас проект на 100 м2. В мае мы начали строить, а Новый год они встретили в своем доме.
Но чаще всего процесс идет несколько лет: сначала ставится коробка с окнами и крышей, на следующий год — фасад, через год — внутренняя отделка. И это тоже нормальная стратегия, которая позволяет нам вести параллельно несколько объектов.
Сейчас, например, активно выполняем работы по
Но зимняя стройка дороже. Стоимость работ остается такой же, но удорожание идет за счет дополнительных расходов — привезти генератор, топливо для его работы, купить электрокабель для подогрева бетона.
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Загородные дома в глазах горожан выглядят привлекательно как с точки зрения ликвидности, так и с точки зрения комфортной жизни в окружении природы. Если...
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