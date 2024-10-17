В минской новостройке открыли первый в Беларуси клуб жильцов. Некоторое время он будет бесплатным

«Для инвестора − это первый клуб, который он решил преподнести в качестве подарка городу. Мы постарались разместить здесь разные по назначению зоны, чтобы обеспечить посетителям максимальный комфорт. Похожие объекты будут появляться и дальше. Этот клуб для нас – экспериментальный, на его примере мы изучим опыт эксплуатации и востребованность разных зон. В дальнейшем наполнение клубов, возможно, будет меняться. Так, уже прозвучала идея открыть в одном из клубов кабинет медсестры, где можно будет измерить давление, температуру или провести какие-то простые медицинские манипуляции. В любом случае мы будем учитывать потребности жильцов», − рассказал директор компании-застройщика Северного Берега Антон Русакевич.