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В минской новостройке открыли первый в Беларуси клуб жильцов. Некоторое время он будет бесплатным
17.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Если раньше о домах с фитнесами и кинозалами для жителей мы только слышали (от тех, кто побывал в Эмиратах, Испании или Турции), то теперь такой сервис появился и в Беларуси. Первый клуб жильцов, включающий в себя тренажерку, сауну, кинотеатр и многое другое, открылся в квартале Северный Берег. Мы сходили на открытие Residential Club и готовы рассказать, что это такое.
Конечно, попытки организовать в минских жилых комплексах какие-то общественные зоны для жильцов предпринимались не раз. Где-то открывались фитнес-центры, где-то появлялись пространства для праздников, где-то − игровые комнаты. При этом собрать под одной крышей все полезные для жильцов сервисы не удавалось еще ни одному застройщику. Фактически Северный Берег стал в этой теме первопроходцем. Здесь под клуб жильцов отдали весь первый этаж одной из новостроек.
Пилотный Residential Club открылся в доме с готовыми квартирами (про эту семиэтажку мы недавно
На открытие первого клуба жильцов пришли будущие новоселы, а также журналисты, блогеры и официальные лица. В торжественной церемонии с традиционным перерезанием красной ленты приняли участие директор компании-застройщика Северного Берега Антон Русакевич, председатель Мингосовета Артем Цуран и представитель застройщика Эмрах Ак.
Экскурсию по первому клубу жильцов для всех присутствующих провел Антон Русакевич. Он отметил, что к созданию этого пространства застройщик подошел со всей серьезностью. К примеру, чтобы работа клуба никак не мешала повседневному времяпрепровождению жильцов, в помещениях продумана максимальная шумоизоляция. По секрету нам рассказали, что звукоизоляцию даже пришлось несколько раз переделывать, чтобы добиться нужного эффекта.
Если говорить об оплате, то в первый год местные жители смогут посещать клуб абсолютно бесплатно, предварительно забронировав посещение с помощью специального приложения. В дальнейшем за Residential Club придется платить. Застройщик пока не решил, каким образом будет взиматься плата. Возможно, это будут членские взносы, либо какие-то индивидуальные клубные карты.
«Для инвестора − это первый клуб, который он решил преподнести в качестве подарка городу. Мы постарались разместить здесь разные по назначению зоны, чтобы обеспечить посетителям максимальный комфорт. Похожие объекты будут появляться и дальше. Этот клуб для нас – экспериментальный, на его примере мы изучим опыт эксплуатации и востребованность разных зон. В дальнейшем наполнение клубов, возможно, будет меняться. Так, уже прозвучала идея открыть в одном из клубов кабинет медсестры, где можно будет измерить давление, температуру или провести какие-то простые медицинские манипуляции. В любом случае мы будем учитывать потребности жильцов», − рассказал директор компании-застройщика Северного Берега Антон Русакевич.
На территории клуба, кстати, заработает и полноценное кафе (меню уже готово). Откроется Black coffee уже совсем скоро – запуск намечен на ноябрь. Посещать кафе смогут как жители дома, так и гости Северного Берега – заведение будет открыто для всех. А вот попасть отсюда в помещения клуба смогут только жильцы.
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Если раньше о домах с фитнесами и кинозалами для жителей мы только слышали (от тех, кто побывал в Эмиратах, Испании или Турции), то теперь такой сервис появился и в...
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