Четыре варианта отделки, террасы и выход на крышу. В Зеленой гавани презентуют новый дом

— Пока здесь работают несколько маленьких магазинов и кафе, так как не все еще въехали. Недвижимость, которая появляется в продаже, рассчитана на будущее. У нас еще можно найти квартиры в домах, что будут сданы в четвертом квартале 2025 года, но остальные реализуем в 2026. К этому моменту уже будет работать детский сад, к 2027 году построят большой торговый центр, а в 2028 откроется школа. Кстати, детский сад и школу возводят рядом с домом 7.8 , — делится важной информацией Игорь.