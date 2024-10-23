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Четыре варианта отделки, террасы и выход на крышу. В Зеленой гавани презентуют новый дом
23.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Зеленая гавань — масштабный, уникальный проект А-100 Девелопмент. К моменту завершения комплекс займет территорию 220 га, при этом плотность населения здесь будет невысокой. Застройщик начинал строительство Зеленой гавани с таунхаусов и коттеджей, сейчас тут развивается целый город с многоквартирными домами комфортной этажности. Мы приехали с семьей, которая интересуется жильем в Зеленой гавани, чтобы посмотреть, как изменился район, узнать, что нового предлагает застройщик и вдоволь надышаться свежим воздухом, ведь комплекс растет среди лесного массива.
«Населенность не такая плотная, как в городе»
Сейчас атмосфера в Зеленой гавани напоминает первые годы строительства Новой Боровой. Тогда современный ЖК с городом связывала всего одна небольшая улица, а вся остальная инфраструктура только-только развивалась. Например, новая подъездная дорога в Зеленую гавань была открыта буквально на днях. Так что мы добрались от Минска на машине всего за 8 минут.
Золотая осень превратила этот репортаж в настоящую сказку. Закатный свет подчеркивал яркие краски листвы и отражался в окнах новостроек. Строительные краны вдалеке сливались с высокими деревьями, поэтому мы не сразу их замечали, лишь когда Игорь — сотрудник отдела продаж Зеленой гавани — рассказывал о новых объектах, которые появятся тут в ближайшие три года.
Мы приехали сюда вместе с семьей Заи и Андрея, которые смотрят себе жилье на перспективу. До этого наши герои никогда не были в Зеленой гавани, поэтому первое, что их удивило — реализованные масштабы проекта.
— Раньше этот район для себя никогда не рассматривали. Но чем старше становишься, тем больше хочется уединения, обособленности от города. Я впечатлена! Мне нравится формат застройки: нет высоких домов. Населенность не такая плотная, как в городе. Мне важно ходить по 10 тысяч шагов в день, а тут есть где развернуться и что посмотреть, — с улыбкой делится впечатлениями Зая.
Игорь показывает нам первые коттеджи и таунхаусы, проводит через дворы, где есть места для барбекю, отдыха и нетворкинга. Обустройство общих мест пользования — одна из фишек всех современных проектов застройщика. В кварталах Зеленой гавани, пожалуй, они самые дорогие, ведь девелопер старался сохранить деревья. Вписать имеющийся ландшафт всегда дороже, чем всё сравнять с землей.
— Здесь мы не ограничиваемся дворовыми пространствами. В Зеленой гавани сделали акцент на общих зеленых коридорах из леса, где жители могут гулять с семьями, с друзьями и наедине с собой. Так мы делаем детские площадки, места для барбекю, спортивные зоны. Рядом с
Кстати, дом 7.8 —
Дом возьмет всё лучшее от своих соседей: большие окна, высота потолков 2,7 метра. Открытые и остекленные балконы скомбинируют.
В доме будут квартиры разного формата, в том числе студии метражом около 25 квадратных метров. Построят и привычные в евроформате двушки в 36-42 м², трешки от 57 «квадратов» и четырешки 76-81 м².
«Вид отличный, каждая пора года будет здесь особенной»
Непривычно для большинства минчан, но уже традиционно для домов Зеленой гавани — в ситихаусе 7.8 также будут уникальные квартиры с собственными террасами на первом этаже и участками на крыше.
— Террасы будут не такими, как в готовых домах. Мы решили чуть опустить их к земле, чтобы пространство стало частью зеленого участка, — описывает новый дом Зеленой гавани Игорь. — Планировки квартир на первых этажах немного отличаются из-за наличия на этом уровне входной группы. Тут будут квартиры от 60 до 80 квадратных метров. Если говорить про последние этажи, там будут варианты и с меньшей площадью.
Игорь ведет нас в дом, который уже сдали в эксплуатацию, чтобы показать вид со здешних крыш и предлагаемую застройщиком отделку квартир.
— Это потрясающе, — говорит Зая, всматриваясь в горизонт. — Мы живем в микрорайоне Лебяжий, на последнем, 22 этаже. Для себя рассматриваем только последние этажи, чтобы не слышать соседей сверху. Очень нравится возможность покупки квартиры с террасой на крыше. Вид отличный, каждая пора года будет здесь особенной. Вот зимой можно елку поставить среди снега, включить огоньки — уже чувствую атмосферу, как в рождественских фильмах.
Застройщик предлагает четыре варианта отделки:
Комплектация и ее стоимость зависит от площади квартиры.
— В ситихаусе 7.8 будет отделка Nordic, она навеяна скандинавской тематикой и также включает отделку кухни. Но будут различия с отделкой Lagom — например, не будет мебельного пакета, — уточняет Игорь, специалист Зеленой гавани.
Первая комната, в которую мы попадаем — детская, за ней идет кухня-гостиная и мастер-спальня с собственной гардеробной. Оттуда же есть выход на панорамную лоджию. На примере этой квартиры можно понять, какие окна будут в
Светлый оттенок стен и потолка прибавляют квартире объема, воздуха. Мягкая мебель представлена в светлых нейтральных оттенках, для того, чтобы любой декор в квартирах с мебельным пакетом смотрелся гармонично.
— Планировки мне нравятся. Нам нужна квартира побольше, чтобы у детей были свои отдельные комнаты, а у нас — возможность организовать кабинет. Для семьи, где есть двое детей, четыре белки и четыре крысы еще одним удобством было бы наличие второго санузла, — смеется Зая.
— В квартирах от 75 квадратных метров и больше практически везде есть второй санузел или место под него, — отвечает на запрос специалист Зеленой гавани.
В домах установлены видеодомофоны с Face ID. Вызов можно настроить на телефон. Подъезды здесь проходные: с выходом на улицу и в закрытый двор, где есть зоны для отдыха и барбекю. Из приятного базового удобства наличие колясочной, просторной комнаты для домашних питомцев, где можно помыть им лапы после прогулки, помещение для хранения велосипедов. И особенность именно этого дома: специальное помещение для подзарядки электросамокатов.
— Пока здесь работают несколько маленьких магазинов и кафе, так как не все еще въехали. Недвижимость, которая появляется в продаже, рассчитана на будущее. У нас еще можно найти квартиры в домах, что будут сданы в четвертом квартале 2025 года, но остальные реализуем в 2026. К этому моменту уже будет работать детский сад, к 2027 году построят большой торговый центр, а в 2028 откроется школа. Кстати, детский сад и школу возводят рядом с
В центральных кварталах — Горный ручей и Земляничная поляна — по мере сдачи домов с 2025 года будут открываться новые объекты инфраструктуры. Например, в строящимся паркинге на первом этаже спроектирован большой спортивный центр, где можно заниматься фитнесом и единоборствами. Также там откроют точечные коммерческие помещения. В самих жилых домах площадей под аренду будет немного, чтобы не мешать жителям.
— Вдоль тротуаров делаем велодорожки. Рядом находится единственный гольф-клуб в стране. Также есть возможность приблизиться к более экстремальному досугу: недалеко сдают в аренду мотоциклы и квадроциклы. Уже проложены маршруты по местным лесам. Инфраструктуру будет развивать и город в соседних Колодищах и микрорайоне Зеленый бор, который собираются строить, — дополняет Игорь.
Добраться до Зеленой гавани можно и на маршрутке. В час пик она ходит каждые полчаса, в остальное время — раз в час до станций метро «Восток» и «Могилевская». Девелопер ведет переговоры с еще одним подрядчиком, чтобы транспорта стало еще больше. В планах — автобусное сообщение с городом.
В будущем появится и другая дорога. Власти будут строить новый съезд с трассы до Национального аэропорта. Застройщик же планирует присоединить микрорайон к этому пути.
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Зеленая гавань — масштабный, уникальный проект А-100 Девелопмент. К моменту завершения комплекс займет территорию 220 га, при этом плотность населения здесь будет...
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