Нет запаха от мусоропровода, все вежливые и здороваются. Поговорили с минчанами, которые переехали из вторичного жилья в новостройки

Источник материала: realt.by

В Минске один за другим появляются новые жилые комплексы и отдельно стоящие дома, из которых еще не выветрился свежий запах штукатурки. За некоторыми предложениями выстраиваются очереди, другие — менее популярны. Однако, и цены, и аналитика показывают: белорусы довольно часто выбирают новое жилье. Кому-то важны современные подъезды и дворы, для кого-то решающим моментом становится продуманная планировка, кто-то стремится к молодому окружению, продвинутой инфраструктуре. Мы поговорили с людьми, переехавшими в новостройки, и узнали, как они сделали свой выбор и что впечатлило их в новых квартирах. Партнер нашего материала — питьевая вода 202 . Это надежный, проверенный годами безупречной работы поставщик чистой воды. Заказать нужный объем можно как с доставкой прямо к двери квартиры, так и с самовывозом.

Рядом — молодые семьи и много детей, но в доме некачественная шумоизоляция Наша читательница Мария переехала из дома 2000-х годов постройки в Веснянке в свежие дома от МАПИДа, расположенные в микрорайоне «Михалово»: — Разница, конечно, колоссальная. У меня очень хорошее обоняние, а в новом доме всегда приятно пахнет. Подъезд — ремонтом и отделкой, квартира — чистотой. В нашей новой двушке комфортная планировка. Большая кухня, две спальни, хороший коридор. Окна выходят на зеленую зону. Из плюсов: рядом живут молодые семьи, много детей, нет людей, которые целыми днями сидят на скамейках. Возле дома не увидишь сигаретного окурка или пустой бутылки из-под пива. Все уважительно относятся к общему имуществу, ведь каждая семья заплатила за квартиру существенные деньги или же продолжает вносить ощутимые суммы по кредиту. Что касается минусов: в нашем доме некачественная шумоизоляция. Кажется, иногда я могу различить, о чем именно говорят мои соседи. Неприятно, но терпимо, так как меня всё равно целый день нет дома, а по вечерам люди стараются не кричать и громко фильмы не смотреть. Еще один недостаток, но не новостройки, а всего района — вода из крана с запахом. Даже чтобы сварить макароны или сделать чай, я использую бутилированную воду, так как, опять же, обоняние у меня чувствительное.

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Один минус нового дома, надеюсь, мы уже больше не вспомним. Дело в том, что сразу после переезда у нас завелись клопы. Скорее всего, кто-то перевез их из старого жилфонда или из общежития. Объединились с соседями, протравили, уже больше года насекомых нет. Конечно, мы вздохнули спокойно. Я не могу сказать, что всем сердцем люблю свой новый район. Но постепенно принимаю и привыкаю. Ценю комфорт в мелочах: близость к метро, огромное количество транспорта, удобство для велосипедных поездок. С удовольствием хожу на прогулки в парки рядом, благо, выбор есть. Осваиваю местные кафе, пекарни. В общем, скорее всего, во вторичное жилье я уже не вернусь — в новом районе и новом доме много плюсов.





«Качество строительства нашего дома — на 6,5 баллов из 10» Дмитрий переехал в новостройку около 9 месяцев назад: — Новый дом в Ленинском районе мы выбирали, исходя из инфраструктуры вокруг. Нам были важны близость транспорта, наличие детских садов, школ, магазинов, парков. После переезда впечатлило то, что теперь практически всё у нас в шаговой доступности. Еще приятно удивила работа товарищества собственников. Конечно, оно иногда недорабатывает, но по оперативности решения вопросов значительно опережает ЖКХ. Качество строительства нашего дома — на 6,5 баллов из 10. Есть вопросы по качеству отделки и по устранению недостатков. Парковочных мест значительно меньше, чем квартир, а место в паркинге стоит недешево. Работа лифта — один из самых больших минусов. Подъезд — 8 баллов (бывают иногда моменты, когда ребятня любит пошкодить, ну и сами жильцы с рабочими не всегда следят за порядком). Двор — 7 баллов. Слабое благоустройство, хотелось бы больше зеленых насаждений и более разнообразные спортивную и детскую площадки. Качество воды раньше было хорошее, но после ремонта Минскводоканалом по ощущению стало хуже. Иногда присутствует вкус хлорки. Соседи у нас приятные, каких-либо недопониманий не случается. Честно говоря, если сравнивать вторичное жилье и новостройку, плюсы я могу увидеть только в новостройке. Места общего пользования свежие, нет мусоропровода, а значит, нет и застоявшегося запаха. Перед ремонтом в квартире не нужно делать демонтаж. Плюс гарантийные обязательства заказчика/подрядчика по качеству строительства дома, низкий износ конструкций. Правда, пока не удается добиться положительного результата по решению проблемных вопросов с лифтом.

«Соседи уехали, но, думаю, звуки перфораторов мы еще услышим» Диана тоже живет в Ленинском районе, она поделилась впечатлениями после переезда в новостройку от государственной компании-застройщика: — По качеству дома, например, у нас вопросов нет. Были некоторые моменты на приемке, но затем их устранили. Подъезд современный, неплохой, но за два месяца ремонтов успели убить первый этаж около лифтов. С шумоизоляцией пока всё хорошо, так как соседей вроде бы нет, они куда-то уехали. Но, думаю, звуки перфораторов мы еще услышим. Двор хороший, есть место для хранения велосипедов, детская площадка. Инфраструктура довольна неплохая, рядом магазины, аптеки, есть торговый центр. До центра города — 10 минут. Озеленения вполне хватает, у нас возле дома река, много деревьев. С соседями особо не общаемся, если честно, даже видимся крайне редко. Товарищества собственников у нас нет, все вопросы решает ЖКХ.





Качество воды не особо радует. Раньше жили в Первомайском районе, там проблем не было, а сейчас чувствуется привкус. Переездом довольны, так как все-таки жилье свое, ремонт делали под себя, ну и место проживания в целом неплохое.

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«Колясочные, закрытые территории, большое количество парковочных мест — это то, что должно быть в любом новом квартале» Виктор считает, что новостройка новостройке рознь, так как он успел пожить и в ЖК «Пирс», и в ЖК «Променад»: — Первый опыт — это переезд из района Запад в ЖК «Пирс». Конечно, по качеству и уровню жизни это небо и земля. Безусловно, есть разные вторички, но если под вторичкой подразумевается жилье не такое современное, то разница колоссальная. Те, кто никогда не переезжал в премиум-квартал, никогда не поймут, какой разной бывает жизнь. Здесь не стоит говорить даже по сути о запахе в подъездах вторичек, в домах, где мусоропроводы. Даже если их там заварили, это не спасает старые районы от ужасного запаха. Прибавим к этому фасады со старой краской. Уныние советской застройки — это, увы, главный депрессивный элемент любого города. По качеству инфраструктуры тоже и сравнивать нечего. Современные детские площадки, современные подъезды, где вход с нулевого этажа. Колясочные, как это было в ЖК «Пирс», закрытые территории, большое количество парковочных мест — это то, что должно быть в любом новом квартале. Если с парковкой беда, значит вопрос к застройщику, почему он зарабатывает деньги, но не создает условия для будущего.

После ЖК «Пирс» был переезд в другой новый квартал, это ЖК «Променад». Там, конечно, качество застройки хуже, чем в ЖК «Пирс». Наполнение двора, скажем так, менее богатое. Но по уровню лучше любого старого спального района, да и центра города, где, я считаю, есть красивые дома, но абсолютно неудобно с точки зрения жизни. Если, конечно, ты не фанат центра и метро не твой главный приоритет.





Что касается качества воды. Для примера, в районе Запад оно с самого моего детства было ужасным. Хлорка, запах, невозможно пить. В ЖК «Пирс» вода была хорошая, но, возможно, из-за их новой скважины было повышенное содержание железа и солей, приходилось фильтровать. Я ставил фильтр очистки. В ЖК «Променад» еще непонятно, как обстоят дела с водой, поэтому говорить рано. А если сравнивать новостройку и вторичку, новостройка лучше однозначно. В ней тяжело жить, когда вы заезжаете в первый дом в квартале. В Минске есть хорошее вторичное жилье, но точно не старше 10 лет. Здесь можно передать «привет» коммунальным службам, спросить, почему в 21 веке мусорные контейнеры стоят у подъездов, а вороны и галки таскают отходы по всему двору. Почему, по примеру новых районов, не сделать отдельные экологичные боксы, которые будут закрываться и расположатся на отдельной площадке. В общем, новостройка выигрывает в любом случае, да и в плане стоимости ценится выше. Конечно, многое зависит от качества дома.



«Замечаю, что люди начали озеленять территорию вокруг своими руками» Наш читатель Игорь переехал из вторичного жилья в Уручье в комплекс «Минск Мир»: — Наш дом был сдан в 2021 году, мы живем с 2022-го, то есть, уже 2 года. С плохим качеством строительства мы не столкнулись, наш дом довольно удачный, был хороший подрядчик, хотя несколько окон пошли под замену. Все остальное делалось своими силами и материалами, поэтому качество зависело уже от наших рабочих, а за этим мы следили. Хорошо утеплили откосы, поменяли шаровые краны, в квартире комфортно, очень тепло. Метро у нас в перспективе, инфраструктура хорошая, радует комплексная застройка всем новым, а не один дом посреди хрущевок. Постоянно открываются какие-то коммерческие точки, скоро откроют «Авиа Молл». Конечно, окружение на 99% молодое, нет так называемого «контингента». Все вежливые, здороваются, сбрасываются на домовые нужды, на благоустройство.





У нас красивое лобби, а мы с соседями делаем его еще красивее — например, украшаем к Новому году. В прошлом году даже попали в подборку праздничных подъездов, опубликованную на другой новостной площадке. В нашем доме есть огромный велобокс, лапомойка. Во дворах застройщик уделил внимание детским площадкам, их очень много, все разные, детям очень нравится. Но нашей семье они не нужны, нам не хватает каких-то уютных зон отдыха, беседок, пергол. Деревьями и кустами всё уже засадили, но они небольшие, некоторые не приживаются. Сейчас я стал замечать, что люди начали много озеленять территорию вокруг дома своими силами, делают какие-то ландшафтные композиции. Качество воды у нас такое же, как и в Уручье, вода жесткая, но без запахов, обычная.

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Я хочу сказать, что у вторички перед новостройкой преимуществ нет. Конечно, мы не страдали во вторичном жилье в Уручье, но сейчас практически по всем пунктам шагнули вперед: от лапомоек с велобоксами до огромных панорамных окон, которые просто меняют восприятие проживания.

«В любой сезон здесь безумно приятно пахнет лесом» Наталья рассказала свою историю о переезде в новое жилье от застройщика: — Более 20 лет мы с мужем и детьми жили в общежитии, потом в хрущевке на Волгоградской, стояли на очереди как молодая семья. В итоге решили идти в долевое строительство. Присматривались к объектам «А-100», несколько раз ездили в Новую Боровую. И каждый раз выбирали разные квартиры. Казалось, вот-вот — и решимся. Но на тот момент кредит можно было взять только на 10 лет. Платежи были бы очень большими для нас. Думали еще про заем на работе, но на покупку квартиры конкретно от этого застройщика его могли бы не дать.



Однажды мы проезжали мимо домов, которые только начал возводить «СИ-трейдинг». Это недалеко от Новой Боровой, тоже в деревне Копище, только ближе к лесу. Нам приглянулась планировка, мы узнали, что заем на такой объект нам дадут. И остановились на двухкомнатной квартире. Конечно, по сравнению со вторичным жильем, здесь совсем другое, более молодое окружение. Есть чат, товарищество собственников. Но общаемся с соседями мы гораздо меньше, чем это было на Волгоградской. У людей как-то нет желания узнавать друг друга, в гости мы не ходим. Сейчас мы живем дальше от метро, до него около 3 километров. После нашего переезда только начал ходить автобус №86, на котором можно добраться до станции «Уручье». Интервалы большие — если опоздаешь, придется ждать следующий около 20 минут. Со временем у нас открылся большой магазин, появились магазины в соседних домах, что тоже очень удобно. Здесь не так шумно, как в городе. А еще в любой сезон здесь безумно приятно пахнет лесом. Это просто вау! Летом иногда доносится и запах шашлыка. Качество воды хорошее, скорее всего, она такая же, как и в Первомайском районе, где мы жили раньше. Сравнивая вторичку и новостройку, я хочу сказать, что вторичка может выигрывать за счет более развитой инфраструктуры. Но качество подъезда, красота, современная планировка с большой кухней — это, конечно, безусловные плюсы нового жилья.

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