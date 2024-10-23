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Дорожают даже дачи. Что происходит с ценами на дома под Минском (аналитика на основе реальных сделок)
23.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В сентябре в Минском районе купили на 22% меньше
С наступлением осени на рынке загородной недвижимости, как правило, снижается активность из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений – в сравнении с августом количество выставленных на продажу объектов снизилось еще на 1,3%. По опыту прошлых лет такая тенденция продолжится вплоть до начала нового года.
Количество объявлений о продаже поредело почти всех сегментах. Наиболее ощутимое уменьшение, по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдается в категории дач — их стало меньше на 3,3%. Предложения домов, построенных до 2010 года, сократились на 1,8%. Единственным исключением стали современные дома, выбор которых увеличился на 3%.
Спрос
По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в сентябре составило 708, что на 22% меньше, чем в прошлом месяце.
В Минском районе число заключенных сделок за месяц составило 122 дома, что на 22% меньше, чем в прошлом месяце и на 12% меньше, чем в сентябре 2023 года. В близлежащих районах за месяц число сделок также сократилось на 22% и составило порядка 322 домов.
Ценовой рекорд
Ситуация в Минске
По предварительным данным в столице было проведено 19 сделок купли-продажи, что только на 1 сделку меньше, чем месяцем ранее. В то же время предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц выросло на 3,6%. При этом средняя цена домов в Минске в сентябре выросла на 0,9% и на данный момент составляет 1135 $ за квадратный метр. Цены на дома в Минске растут уже 4 месяц подряд.
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Дорожают даже дачи. Что происходит с ценами на дома под Минском (аналитика на основе реальных сделок)
В сентябре в Минском районе купили на 22% меньше домов, чем в августе, и на 12% меньше, чем за сентябрь 2023 года. Что касается цен, то они выросли на все типы загородной...
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