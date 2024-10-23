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Дорожают даже дачи. Что происходит с ценами на дома под Минском (аналитика на основе реальных сделок)

23.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В сентябре в Минском районе купили на 22% меньше домов, чем в августе, и на 12% меньше, чем за сентябрь 2023 года.  Что касается цен, то они выросли на все типы загородной недвижимости. Подробности — в аналитике Realt.


С наступлением осени на рынке загородной недвижимости, как правило, снижается активность из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений – в сравнении с августом количество выставленных на продажу объектов снизилось еще на 1,3%. По опыту прошлых лет такая тенденция продолжится вплоть до начала нового года.

Количество объявлений о продаже поредело почти всех сегментах. Наиболее ощутимое уменьшение, по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдается в категории дач — их стало меньше на 3,3%. Предложения домов, построенных до 2010 года, сократились на 1,8%. Единственным исключением стали современные дома, выбор которых увеличился на 3%.

В разрезе направлений предложение снизилось почти во всех случаях. Существеннее всего в Пуховичском и Могилевском — минус 4%. В Мядельском, Раковском и Логойском выбор, напротив, немного увеличился.



Спрос

По предварительным данным общее число сделок с домами в Минске и Минской области в сентябре составило 708, что на 22% меньше, чем в прошлом месяце.

В Минском районе число заключенных сделок за месяц составило 122 дома, что на 22% меньше, чем в прошлом месяце и на 12% меньше, чем в сентябре 2023 года. В близлежащих районах за месяц число сделок также сократилось на 22% и составило порядка 322 домов.

К близлежащим относятся Логойский, Пуховичский, Смолевичский, Дзержинский, Узденский, Молодечненский, Вилейский и Воложинский районы.

Что с ценами?

За последний месяц цены на загородную недвижимость выросли повсеместно. Участки стали дороже почти на 8%, современные и старые дома – на 2,5% и 1,7% соответственно. А дачи подорожали всего на 0,9%.



Ценовой рекорд

Самый дорогой дом, приобретенный в сентябре 2024 года, располагается за МКАД в поселке Озерище, который относится к Первомайскому району. Обошелся он покупателю в 390 тысяч долларов.

Ситуация в Минске

По предварительным данным в столице было проведено 19 сделок купли-продажи, что только на 1 сделку меньше, чем месяцем ранее. В то же время предложение домов, выставленных на продажу в Минске, за месяц выросло на 3,6%. При этом средняя цена домов в Минске в сентябре выросла на 0,9% и на данный момент составляет 1135 $ за квадратный метр. Цены на дома в Минске растут уже 4 месяц подряд.

 
Теги: Минск
 
 
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В сентябре в Минском районе купили на 22% меньше домов, чем в августе, и на 12% меньше, чем за сентябрь 2023 года.  Что касается цен, то они выросли на все типы загородной...
 
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