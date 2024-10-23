Дорожают даже дачи. Что происходит с ценами на дома под Минском (аналитика на основе реальных сделок)

С наступлением осени на рынке загородной недвижимости, как правило, снижается активность из-за окончания сезона высокого спроса. Продавцы переносят продажу на весну и снимают часть объявлений – в сравнении с августом количество выставленных на продажу объектов снизилось еще на 1,3%. По опыту прошлых лет такая тенденция продолжится вплоть до начала нового года.

Количество объявлений о продаже поредело почти всех сегментах. Наиболее ощутимое уменьшение, по сравнению с предыдущим месяцем, наблюдается в категории дач — их стало меньше на 3,3%. Предложения домов, построенных до 2010 года, сократились на 1,8%. Единственным исключением стали современные дома, выбор которых увеличился на 3%.