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Летом спрос на квартиры был колоссальным. Что происходит на стройке ЖК «Смарт»
23.10.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Последний раз мы были на стройке жилого комплекса «Смарт» этим летом. Тогда многострадальная третья очередь дома на пересечении проспектов Жукова и Дзержинского только
Напомним, что участок рядом с проспектом Дзержинского компания «Ника Проект» приобрела с аукциона в начале 2019 года. Застройщик произвел отселение и снос двух десятков частных построек, а затем приступил к строительству. По первоначальному плану дом на 585 квартир должны были сдать еще два года назад. Однако по разным причинам (в том числе из-за конфликта с генподрядчиком, который взял аванс, но не выполнил обязательства) стройка не раз останавливалась, а дольщики были вынуждены жаловаться во все инстанции.
Вот, что рассказала о ходе стройки директор компании Вероника Зеневич:
− На данный момент степень готовности дома составляет около 29%. Выполнено свайное основание жилого дома, выполнены фундаменты, сейчас идет возведение монолитной коробки и параллельно ведутся работы по кладке стен и проемов. Кроме того, к объекту уже подключились сетевики – делается электрика, начинаются сантехнические работы. Свайщики приступили к устройству основания под паркинг, параллельно продолжаются работы в котловане и идет отселение частных домов.
Кстати, частных домов в пятне застройки осталось всего два. На месте одной из усадеб в перспективе будет зеленая зона, поэтому с ее сносом пока не спешат, а вот по территории второй пройдет граница паркинга. Чтобы избежать обрушения дома в котлован, его необходимо как можно скорее снести. Сейчас застройщик ждет, что жильцы определятся с видом компенсации, и в ближайшее время дом отселят.
Жилые этажи дома, стоящего на стилобате, также начали строить – в третьем подъезде уже появилось 2 этажа, в четвертом – 1, в остальных – нулевые уровни.
Как отметил главный инженер генподрядчика Максим Адамович, всего на объекте работают 65 человек. Работы ведутся в соответствии с графиком – без выходных. Коробку планируется закрыть до марта 2025 года.
А свободные квартиры в доме остались?
− Естественно, в прошлом и позапрошлом году мы наблюдали обоснованный спад продаж, их практически не было. Но с момента возобновления работ интерес к объекту стал расти, и летом он, можно сказать, был колоссальным. За этот период мы продали порядка 30 квартир! Нам даже пришлось притормозить продажу наиболее ликвидных вариантов, поскольку мы прогнозируем рост цен на эти объекты. Это касается квартир на верхних этажах, − говорит Вероника Зеневич.
Всего в доме остаются свободными чуть более 80 квартир. В настоящий момент стоимость метра варьируется от 1280 до 1480 долларов. Но, не исключено, что совсем скоро цены будут пересмотрены в сторону увеличения.
Что касается взаимоотношений с дольщиками, то из-за приостановки стройки расторгнуть договор пожелало около 8-10 семей. Процедура возврата денег еще не окончена. На данный момент людям вернули 70% внесенных средств. С января этого года массовые расторжения прекратились, было только одно расторжение договора.
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Последний раз мы были на стройке жилого комплекса «Смарт» этим летом. Тогда многострадальная третья очередь дома на пересечении проспектов Жукова...
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