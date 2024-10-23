Летом спрос на квартиры был колоссальным. Что происходит на стройке ЖК «Смарт»

Жилые этажи дома, стоящего на стилобате, также начали строить – в третьем подъезде уже появилось 2 этажа, в четвертом – 1, в остальных – нулевые уровни.

Как отметил главный инженер генподрядчика Максим Адамович, всего на объекте работают 65 человек. Работы ведутся в соответствии с графиком – без выходных. Коробку планируется закрыть до марта 2025 года.