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«Стоимость «квадрата» здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
25.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
«Минск-Мир» сейчас — это, пожалуй, один из самых обсуждаемых комплексов столицы. Заселены уже более 120 жилых домов, мечты тысяч семей о собственном современном жилье исполнены. Значительная часть квартир была продана на этапе начала строительства, когда цены за «квадрат» были самыми низкими. Сейчас возведение жилья и объектов инфраструктуры продолжается. Кварталы быстро наполняются школами, детскими садами, а также супермаркетами, кофейнями, барбершопами и многочисленными локальными бизнесами.
Мы решили посмотреть, как поживает одна из «визиток» комплекса — необычный по архитектуре
Так как в комплексе «Минск-Мир» мы бываем достаточно часто, то не можем не признать, что многофункциональный комплекс, который растет на месте старого аэропорта, меняется буквально каждый день. Кажется, что еще вчера тут была стройка, а сегодня перед нами предстают не только современные дома, но и новые дороги, тротуары с велодорожками, магазины и уютные кафешки. Кстати, с общественным транспортом в районе тоже стало значительно лучше.
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Сразу же отметим, что в ближайшее время прямо рядом с домом откроется торгово-общественный центр мирового класса «Авиа Молл». Жителям, у которых в шаговой доступности окажутся гипермаркет и один из самых крупных торговых центров столицы, остается только позавидовать.
Обойдя дом со всех сторон, замечаем, что все его первые этажи отданы под различные магазины и полезные сервисы. Тут и кухни, и материалы для отделки, и ремонт гаджетов, и аптека, и продажа пончиков, и банк — всего и не перечислишь. Лично мы насчитали порядка 40 разнообразных точек.
А вот в центре, пожалуй, сосредоточено максимальное количество детских площадок в квартале. Варианты активного досуга есть для всех возрастов. Вот на лавочке отдыхают мамы с колясками, пока малыши осваивают песочницу, чуть поодаль на горках резвятся детишки постарше. Подростки облюбовали веревочный городок.
В центре двора расположена еще одна точка притяжения детишек всех возрастов — комплекс в виде корабля. Отметим еще, что двор хорошо просматривается практически из всех окон окружающих домов. А значит, родители могут постепенно приучать детей к самостоятельным прогулкам, наблюдая за ними из дома.
«Это вам не хрущевка со старыми качелями и пустым двором»
На лавочке знакомимся с девушкой по имени Мила. В
— Когда мы переезжали, то больше всего переживали за инфраструктуру. Появится ли школа, будут ли магазины, как будет ходить общественный транспорт. Но сейчас тут есть практически всё, что нужно. В этом доме только кофеен — такой выбор, что глаза разбегаются. Работают также пункты выдачи маркетплейсов, стоматология, ювелирный. А в следующем году здесь обещают открыть сразу две поликлиники — для детей и взрослых. Вообще отмечу, что это дом для тех, кто любит движуху. Детей на площадке тут всегда хватает, у дочки уже полно друзей. Это вам не хрущевка со старым качелями и пустым двором. По поводу метро, то его больше ждут жители других домов — нам и до «Ковальской слободы» пройти недалеко (улыбается). Но, конечно, станция прямо рядом с подъездом — это очень круто. К слову, если в первый год жизни в доме «Волна» мы часто ездили на такси, чтобы успеть в ту или иную точку города, то сейчас с открытием новых дорог, с продлением маршрутов автобусов стало гораздо лучше. На транспорте мы точно экономим.
Внутренний двор «Волны» интересен тем, что тут располагаются не только детские площадки, но и целый торговый комплекс. Здесь работает «Гиппо», а также KFC, азиатский ресторан и еще несколько точек питания. Удобно — всегда можно забежать за продуктами после работы или быстро перекусить. Возле супермаркета обнаруживаем детский аттракцион и прокат машинок.
О хорошей проходимости говорят и в самих заведениях.
Так, в кафе-кондитерской MYLOVERBERRY рассказали, что заведение арендует помещение в «Волне» уже около трех лет:
— Мы знали, что это будет перспективное место, что тут будет гулять много людей. И не ошиблись! В квартале всегда наблюдается хороший трафик: и в будние, и в выходные дни. За это время многие уже привыкли к нашей локации именно в комплексе «Минск-Мир».. У нас появилось много постоянных гостей, хотя нередки случаи, что к нам заходят случайно — просто ради интереса, посмотреть, что тут вообще предлагают. Конечно, место это, безусловно, перспективное. Комплекс «Минск-Мир» — очень большой и продолжает расти. Кроме того, он достаточно молодежный.
«У нас тут — велодорожки и коктейли по вечерам»
Тут же во дворе на выходе из цветочной лавки встречаем Дмитрия, который живет в квартале около года.
— Мне нравится, как тут всё быстро развивается. Годика через 3-4 будет вообще топ, когда всё откроется. Я всегда хотел жить в новом современном районе. «Волна» очень удачно расположена. Вокруг всё уже работает, всё новое, а если заскучал по старым кварталам и большим деревьям, всегда можно пойти прогуляться в район улицы Жуковского. Это так прикольно — там можно найти частный сектор с огородами и садами, а у нас — велодорожки и коктейли на верандах по вечерам.
А вот Мария, которую мы увидели на велодорожке, не живет в квартале «Эмиратс», но часто бывает тут по делам и просто так:
— Бываю здесь по два-три раза в неделю. В одном из домов расположена моя любимая фитнес-студия. Люблю приехать сюда на велосипеде, позаниматься, а потом взять напиток или что-нибудь вкусное, посидеть во дворе. Здесь особенно классно теплым вечером. Все выходят погулять, дети шумят, чувствуется жизнь. Я в целом очень люблю обжитые новостройки, в которых основной контингент — молодые парни и девушки, семьи. Хороший контраст с привычными мне панельками. Уверена, что в такой обстановке отдыхать, работать и общаться с друзьями гораздо приятнее.
— По моему мнению, это один из самых удобных кварталов в комплексе «Минск-Мир». Его плюсы — шаговая доступность метро, достаточное число парковочных мест, большое количество уже открытых магазинов и разнообразных заведений, близость к торгово-общественному центру «Авиа Молл» и будущему Международному финансовому коммерческому центру. Еще я вижу, что этот квартал максимально перспективен для бизнеса, которому важна большая проходимость. Обусловлено это тем, что дома в нем уже почти полностью заселены. А после открытия торгово-общественного центра «Авиа Молл», Международного финансового коммерческого центра и станции метро «Аэродромная» трафик людей еще увеличится. Безусловно, надо понимать, что со временем цена на недвижимость в «Волне» и близлежащих домах будет только расти.
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«Стоимость «квадрата» здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска
«Минск-Мир» сейчас — это, пожалуй, один из самых обсуждаемых комплексов столицы. Заселены уже более 120 жилых домов, мечты тысяч семей о собственном современном...
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