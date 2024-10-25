«Стоимость «квадрата» здесь точно вырастет». Как живет и меняется один из самых ярких кварталов Минска

Источник материала: realt.by

«Минск-Мир» сейчас — это, пожалуй, один из самых обсуждаемых комплексов столицы. Заселены уже более 120 жилых домов, мечты тысяч семей о собственном современном жилье исполнены. Значительная часть квартир была продана на этапе начала строительства, когда цены за «квадрат» были самыми низкими. Сейчас возведение жилья и объектов инфраструктуры продолжается. Кварталы быстро наполняются школами, детскими садами, а также супермаркетами, кофейнями, барбершопами и многочисленными локальными бизнесами.

Мы решили посмотреть, как поживает одна из «визиток» комплекса — необычный по архитектуре жилой дом «Волна» , расположенный в квартале «Эмиратс». Это локация с особенно удачным расположением: рядом вот-вот откроются торгово-общественный центр «Авиа Молл» и станция метро «Аэродромная». События, безусловно, повысят стоимость квадратного метра в квартале и во всем районе «Минск-Мир». А остались ли еще в «Волне» свободные квартиры от застройщика, которые можно приобрести прямо сейчас? Узнали и делимся подробностями.



Так как в комплексе «Минск-Мир» мы бываем достаточно часто, то не можем не признать, что многофункциональный комплекс, который растет на месте старого аэропорта, меняется буквально каждый день. Кажется, что еще вчера тут была стройка, а сегодня перед нами предстают не только современные дома, но и новые дороги, тротуары с велодорожками, магазины и уютные кафешки. Кстати, с общественным транспортом в районе тоже стало значительно лучше.

До дома «Волна» мы с фотографом добирались разными путями: на автобусе и метро. Дорога в обоих случаях оказалась быстрой и без пересадок. На желтой «сотке» путь из центра Минска (от площади Независимости) занял около 20 минут, на метро от «Юбилейной площади» до «Ковальской слободы» удалось добраться буквально за 7 минут.





В эффектном здании — переменная этажность и 8 подъездов. Стояночные места для автомобилей здесь предусмотрены по наружному контуру квартала, а рядом есть многоуровневый автомобильный паркинг, который вмещает около 800 автомобилей.





Сразу же отметим, что в ближайшее время прямо рядом с домом откроется торгово-общественный центр мирового класса «Авиа Молл». Жителям, у которых в шаговой доступности окажутся гипермаркет и один из самых крупных торговых центров столицы, остается только позавидовать.

Еще одно долгожданное событие, которое предвкушают местные жители — открытие станции метро «Аэродромная». Новоселам «Минск-Мира» станет еще проще добраться до разных уголков города. А наблюдать торжественное открытие новой станции метро жильцы «Волны» смогут прямо из окон, не выходя из дома.





Обойдя дом со всех сторон, замечаем, что все его первые этажи отданы под различные магазины и полезные сервисы. Тут и кухни, и материалы для отделки, и ремонт гаджетов, и аптека, и продажа пончиков, и банк — всего и не перечислишь. Лично мы насчитали порядка 40 разнообразных точек.

Проходим в арку дома и окунаемся в приятную атмосферу беззаботного послеобеденного времени. Вместе с соседними домами «Волна» образует большой закрытый двор, практически свободный от машин. Парковки компактно расположены в верхней части двора.





А вот в центре, пожалуй, сосредоточено максимальное количество детских площадок в квартале. Варианты активного досуга есть для всех возрастов. Вот на лавочке отдыхают мамы с колясками, пока малыши осваивают песочницу, чуть поодаль на горках резвятся детишки постарше. Подростки облюбовали веревочный городок.

В центре двора расположена еще одна точка притяжения детишек всех возрастов — комплекс в виде корабля. Отметим еще, что двор хорошо просматривается практически из всех окон окружающих домов. А значит, родители могут постепенно приучать детей к самостоятельным прогулкам, наблюдая за ними из дома.

«Это вам не хрущевка со старыми качелями и пустым двором» На лавочке знакомимся с девушкой по имени Мила. В «Волне» они с мужем и дочкой живут уже больше двух лет: — Когда мы переезжали, то больше всего переживали за инфраструктуру. Появится ли школа, будут ли магазины, как будет ходить общественный транспорт. Но сейчас тут есть практически всё, что нужно. В этом доме только кофеен — такой выбор, что глаза разбегаются. Работают также пункты выдачи маркетплейсов, стоматология, ювелирный. А в следующем году здесь обещают открыть сразу две поликлиники — для детей и взрослых. Вообще отмечу, что это дом для тех, кто любит движуху. Детей на площадке тут всегда хватает, у дочки уже полно друзей. Это вам не хрущевка со старым качелями и пустым двором. По поводу метро, то его больше ждут жители других домов — нам и до «Ковальской слободы» пройти недалеко (улыбается). Но, конечно, станция прямо рядом с подъездом — это очень круто. К слову, если в первый год жизни в доме «Волна» мы часто ездили на такси, чтобы успеть в ту или иную точку города, то сейчас с открытием новых дорог, с продлением маршрутов автобусов стало гораздо лучше. На транспорте мы точно экономим.





Внутренний двор «Волны» интересен тем, что тут располагаются не только детские площадки, но и целый торговый комплекс. Здесь работает «Гиппо», а также KFC, азиатский ресторан и еще несколько точек питания. Удобно — всегда можно забежать за продуктами после работы или быстро перекусить. Возле супермаркета обнаруживаем детский аттракцион и прокат машинок.

О хорошей проходимости говорят и в самих заведениях. Так, в кафе-кондитерской MYLOVERBERRY рассказали, что заведение арендует помещение в «Волне» уже около трех лет: — Мы знали, что это будет перспективное место, что тут будет гулять много людей. И не ошиблись! В квартале всегда наблюдается хороший трафик: и в будние, и в выходные дни. За это время многие уже привыкли к нашей локации именно в комплексе «Минск-Мир».. У нас появилось много постоянных гостей, хотя нередки случаи, что к нам заходят случайно — просто ради интереса, посмотреть, что тут вообще предлагают. Конечно, место это, безусловно, перспективное. Комплекс «Минск-Мир» — очень большой и продолжает расти. Кроме того, он достаточно молодежный.





«У нас тут — велодорожки и коктейли по вечерам» Тут же во дворе на выходе из цветочной лавки встречаем Дмитрия, который живет в квартале около года. — Мне нравится, как тут всё быстро развивается. Годика через 3-4 будет вообще топ, когда всё откроется. Я всегда хотел жить в новом современном районе. «Волна» очень удачно расположена. Вокруг всё уже работает, всё новое, а если заскучал по старым кварталам и большим деревьям, всегда можно пойти прогуляться в район улицы Жуковского. Это так прикольно — там можно найти частный сектор с огородами и садами, а у нас — велодорожки и коктейли на верандах по вечерам.

А вот Мария, которую мы увидели на велодорожке, не живет в квартале «Эмиратс», но часто бывает тут по делам и просто так: — Бываю здесь по два-три раза в неделю. В одном из домов расположена моя любимая фитнес-студия. Люблю приехать сюда на велосипеде, позаниматься, а потом взять напиток или что-нибудь вкусное, посидеть во дворе. Здесь особенно классно теплым вечером. Все выходят погулять, дети шумят, чувствуется жизнь. Я в целом очень люблю обжитые новостройки, в которых основной контингент — молодые парни и девушки, семьи. Хороший контраст с привычными мне панельками. Уверена, что в такой обстановке отдыхать, работать и общаться с друзьями гораздо приятнее.





Со временем цена на недвижимость здесь будет только расти Об особенностях квартала «Эмиратс» нам также рассказал Александр Рытиков, специалист по работе с недвижимостью агентства недвижимости «7 этажей».





— По моему мнению, это один из самых удобных кварталов в комплексе «Минск-Мир». Его плюсы — шаговая доступность метро, достаточное число парковочных мест, большое количество уже открытых магазинов и разнообразных заведений, близость к торгово-общественному центру «Авиа Молл» и будущему Международному финансовому коммерческому центру. Еще я вижу, что этот квартал максимально перспективен для бизнеса, которому важна большая проходимость. Обусловлено это тем, что дома в нем уже почти полностью заселены. А после открытия торгово-общественного центра «Авиа Молл», Международного финансового коммерческого центра и станции метро «Аэродромная» трафик людей еще увеличится. Безусловно, надо понимать, что со временем цена на недвижимость в «Волне» и близлежащих домах будет только расти.

Какие квартиры доступны для покупки в доме «Волна»? Сейчас в доме «Волна» предлагают последние свободные квартиры площадью от 43,1 до 89 м².





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