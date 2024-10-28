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«Отсутствие метро рядом — это большой плюс». Узнали, как живется в самом высоком ЖК Беларуси

28.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

История одной из самых масштабных строек Минска завершилась в декабре 2021 года. Именно тогда в эксплуатацию были сданы последние секции жилого комплекса «Лазурит» - самого высокого дома Минска со шпилем. На этапе строительства многие скептически относились к небоскребу. Говорили, что это «серая скала» и «громадина», рядом с которой нет никакой инфраструктуры. Realt решил узнать, как сейчас обстоят дела в «Лазурите» и что местные думают о жизни здесь.


ЖК «Лазурит», расположенный на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской, возводился более 10 лет. Здание высотой 138,6 метра начинал строить российский бизнесмен белорусского происхождения Николай Бурнос еще в 2011-м году. Планировалось, что объект будет сдан в 2014-м, но этого не случилось. Стройка была приостановлена на уровне котлована. А в 2015-м ее передали госзастройщику – УКСу Мингорисполкома. 

После этого дело сдвинулось с мертвой точки, и постепенно начали вводится в эксплуатацию секции – сначала боковые, потом центральные. Всего в жилом доме их восемь. Окончательно 878 квартир и два паркинга (подземный на 583 места и пристроенный на 168-м) сдали в 2021-м году. 

Сейчас в ЖК работает филиал 4-й городской поликлиники, а первые этажи комплекса занимают встроенные помещения. Здесь есть банк, продуктовый «Соседи», ветеринарная клиника, несколько кафе, цветочный и студия танцев.




«Переехали в жилой комплекс из частного дома и ни разу не пожалели»

В течение года в ЖК «Лазурит» вместе с семьей живет Наталья. В многоквартирный комплекс они переехали сюда из частного дома. И как утверждает жительница, о своем решении ни разу не пожалели.

- Когда люди узнают, что мы приняли решение переехать их загородного дома, постоянно удивляются. Потом следует вопрос: «А почему так получилось?». Конечно, жить в собственном доме здорово. Особенно, когда рядом большая придомовая территория. У нас она была 19 соток. Но в этом всем были и свои нюансы. Начать нужно с того, что наш дом находился со стороны Шабанов. Там рядом Гатово плюс недалеко от дома расположена ферма. Бывало, от нее стояла такая вонь, что невозможно было открыть окна. К тому же, много неудобств для детей. В школу их приходилось всегда возить на машине. Была возможность отправить их в местную, но мне там не нравился контингент. Могу сказать, что такая постоянная езда утомляет. Вот если бы наш дом перенести в другую часть города, другое дело, но мы решили рассмотреть вариант с квартирой. Тем более, если в будущем переезжать куда-то, то ее легче сдать или продать.



Наталья обращает внимание, что перед покупкой они о жилом комплексе «Лазурит» ничего не знали. Просто мониторили варианты, которые были на рынке, и наткнулись на него.

- Многие при выборе квартиры ориентируются на такой показатель, как наличие метро рядом. Но мы, наоборот, искали что-то, что будет подальше от него. Общественным транспортом практически не пользуемся, в основном передвигаемся на машине. Так, сначала думали выбрать что-то в Минск Мире, но там квартиры небольшого метража. При этом есть нюансы по планировке. Уже после этого узнали о «Лазурите», но, кстати, квартиру также выбрали не сразу. Посмотрели варианты, и все нам не нравилось. На том этапе здесь уже практически все квартиры были распроданы. В итоге нам просто повезло. Квартира, которую приобрели, уже была куплена, но владельцы не выплачивали за нее деньги по договору. И получается, в итоге ее перепродали нам. Но мы как зашли в нее, сразу поняли, что это «то самое». Она необычной трапециевидной формы, при этом с закругленными углами. Кстати, это никаких проблем с ремонтом не вызывает. Тут важно найти грамотного специалиста, который сможет сделать все так, как вам надо. У меня муж контролировал процесс, сразу же говорил мастеру, как исправить то, что не так в его понимании, помогал ему.


Жительница подчеркивает, что по прошествии года все так же видит только преимущества жизни в ЖК.

- Если сравнивать с жизнью за городом, здесь однозначно лучше. Например, раньше нужно было постоянно думать, где погулять с детьми, там же местами нет асфальта, где-то очень темно. Здесь таких проблем не возникает. Ребенка можно выпустить во двор и из окна наблюдать, чем он занимается. Младшая дочь иногда, конечно, вспоминает жизнь в доме, не совсем осознавая преимущества того, что есть сейчас. А вот старшей очень нравится. Здесь хорошая инфраструктура, все необходимое находится рядом. Банально в любой момент можно выйти прогуляться, кофе попить. В доме недавно танцы открыли, дочери ходят, рядом у нас репетитор. Многие жильцы жалуются, что бывает шумно, мотоциклы часто ездят, автомобили газуют, но это все примерно до одиннадцати-двенадцати вечера. Потом все ложатся спать. Плюс у нас спальня еще и изолирована, поэтому отдыху это совсем не мешает. Зато каждый день здесь кайфую от видов. У нас квартира выходит на две стороны дома, я просыпаюсь – встречаю рассвет, вечером – у нас из окон видны красивые закаты. В общем, здесь отлично.





«В местных садах уже нет мест, поэтому многим приходится ездить подальше»

Как и Наталья, преимущества в отсутствии метро рядом видит Елена. В «Лазурите» она с 2020-го года. С того времени часто советует приобретать жилье здесь другим. 

- Первое время, как только переехала сюда, мне казалось, что я нахожусь на каком-то курорте. Эти голубые дома ассоциировались у меня с морем. Плюс вокруг очень спокойно и тихо, особо нет людей несмотря на то, что это достаточно большая многоквартирная застройка. Может, многие еще не заселились, но пока здесь очень комфортно. Я думаю, на это также влияет отсутствие метро поблизости. У нас тут нет столпотворений, как, например, на Каменной Горке. Хотя летом количество людей в самом районе увеличивается. Многие же приезжают на Дрозды.


Ключевым критерием при выборе района и жилья в нем для Елены было наличие рядом парковой зоны.

- Для меня важно, чтобы было место, где я могу прогуляться с ребенком. Да и в принципе здесь неплохая инфраструктура. Раньше не хватало кафе, но сейчас что-то начало появляться и в самом доме, и рядом с ним. Недалеко есть "Арена Сити", хотя она и не покрывает всех потребностей. Если говорить об одежде, то там магазины достаточно высокой ценовой категории, а если нужен масс-маркет, то приходится ехать в "Палаццо". Это небольшое, но не критичное неудобство. В остальном, все необходимое – на месте. Для жизни с ребенком здесь рядом находится детский сад, недалеко построили школу.

Как подчеркнула девушка, школа должна была находится совсем рядом с жилым комплексом. Сейчас на этом месте – пустырь.

- После сдачи дома говорили, что здесь начнут строить школу, но ее открыли в итоге чуть дальше. Будет ли что-то на ее месте, пока непонятно, но город пока не отказывался от постройки, просто смещается дата. Что же касается детских садов, то о них нужно думать заранее. Если с рождения ставить ребенка на очередь, думаю, проблем не будет. Но если кто-то резко переехал, то, конечно, в местных садах уже нет мест. Предлагают Веснянку, поэтому многим приходится ездить подальше.



Преимуществ в жилом комплексе Елена видит много.

- Здесь и правда достаточно тихо. Не только во дворе, но и в самих квартирах. Первые три этажа в ЖК идут с высокими потолками 3,15 метра, остальные уже по 2,7. Так, нам до соседей высоко, при этом комнаты у нас не граничат со спальнями соседей, поэтому никакого шума от жильцов особо не слышим. На этаже у нас всего по восемь квартир. Но особенность комплекса в том, что здесь у каждого подъезда свои планировки. Например, в центральной секции – квартиры большого метража. Также здесь в подъездах есть парковки для велосипедов, свободные. Сначала нам говорили, что они будут арендными для жильцов, но в итоге сейчас там паркуются все желающие. Кроме того, предполагалось, что в комплексе будет консьерж, но только в центральной секции, пока его еще нет.





Большой плюс, как считает жительница, - наличие собственного паркинга.

- Он уже был включен в стоимость квартиры. Тут есть небольшая наземная парковка, но основной паркинг – подземный. Когда дом сдавался, каждая квартира обязана была приобрести одно машино-место, от этого нельзя было отказаться. В моменте, конечно, предлагались какие-то разовые акции, но в основном все продавалось с паркоместом. Если учесть, что, когда мы покупали, на этапе сдачи подъезда, цена квадрата здесь стоила около 1300 долларов, то стоимость вместе с парковкой достаточно приемлемая.


«Предполагалось, что территория будет огорожена, но сейчас все входы открыты для любого человека» 

Юлия живет в ЖК «Лазурит» вместе с мужем и ребенком уже три с половиной года. Район Дроздов паре нравился всегда, они часто приезжали сюда на прогулки. Когда решили приобретать жилье, девушка начала мониторить варианты рядом с коттеджным поселком.

- Так я просматривала много вариантов. Были мысли сначала подобрать что-то в Маяке Минска или в Минск Мире, но там ничего не выбрали. В процессе мониторинга районов, которые мне нравились, наткнулась на «Лазурит». Мы сюда подъехали, осмотрелись, визуально все было прилично несмотря на то, что тогда были сданы только первый и второй подъезды, остальные достраивались в процессе. К тому же, привлекла еще и небольшая плотность застройки, наличие парка рядом. Для нас важный критерий – площадь квартиры. Мы хотели, чтобы она была в районе ста квадратов. Тут такой вариант нашелся. К тому же, была подземная парковка, которая входила в стоимость квартиры, – это тоже большой плюс. А еще мы хотели жилье именно в бетоне, чтобы делать все с нуля и так, как нам нужно. То есть свет, электрику и водоснабжение – всем этим мы занимались самостоятельно. После того, как нашли подходящий вариант, обратились к риэлтеру для правильного оформления документов. В итоге квадрат вместе с парковкой в тот момент обошелся нам примерно в 1200 долларов.





Девушка обращает внимание, что в жилом комплексе живет большое количество молодых семей с детьми.

- Для ребят тут в центре двора размещена детская площадка. Это удобно, потому что в любой момент ребенку можно выйти погулять. Тем более ее постоянно модернизируют. У нас в доме товарищество, поэтому председатель старается следить за этим. Например, летом тут обновляли футбольную площадку, ее покрытие, высаживали зелень. Также между жильцами идет обсуждение ее переоборудования. 




Также Юлия отмечает, что внутренний двор жилого комплекса огорожен.

- Как могли увидеть, там стоят шлагбаумы и пропускные системы. Но пока все входы открыты для любого человека. Наверное, просто жильцы не настаивают на том, чтобы двор был полностью изолирован. Пока все к этому нормально относятся.



Что здесь продается?

Сейчас в жилом комплексе выставлено более 20 вариантов квартир на продажу. Их ценовой диапазон варьируется от 115 до 590 тысяч долларов. 

Наиболее доступный вариант из предложенных – это однокомнатная квартира площадью 46 метров квадратных. Она находится на девятом этаже и размещена на солнечной стороне. В квартире уже сделан ремонт и эргономичная планировка. Так, помещение разделено на зону кухни-гостиной и спальню с вместительной гардеробной. Жилье продается с мебелью. Можно сразу заселяться. В квартире установлен кондиционер, в кухне – встроенная бытовая техника, а в ванной – современная сантехника. Приятный бонус для покупателей – машино-место на парковке, расположенной на цокольном этаже здания. Просят за такую однушку 115 тысяч долларов (2 500 долларов за квадрат).







Квартира с наибольшей стоимостью из предлагаемых – это трешка метражом 138,5 квадратов. Расположена она на 24 этаже. Планировка включает просторную гостиную с биокамином, обеденную зону и кухню, две спальни, одна из которых с выходом на лоджию, а также гардеробную. Высота потолков – 2,85 метра. Квартира продается с эксклюзивной дизайнерской мебелью, изготовленной на заказ, а также бытовой техникой премиум класса. В отделке использованы современные материалы высокого класса. Также в квартире использованы современные технологии, обеспечивающие безопасность проживания, - замок с отпечатками пальца, видеонаблюдение и система контроля доступа. Стоит такой вариант – 590 тысяч долларов (квадрат обойдется в 4 260 тысяч долларов).



















В продаже также есть и вариант двухкомнатной квартиры. Она находится на седьмом этаже и имеет общую площадь 55,7 квадратов. По договоренности вместе с квартирой можно приобрести машино-место. В двушке утверждена планировка, которая включает просторную кухню-гостиную, спальню, гардеробную, коридор и совмещенный санузел. Также здесь сделан практичный ремонт: на полу – ламинат, в санузле и прихожей – керамогранит. Все полы – с подогревом. Стены выровнены, потолки – натяжные, межкомнатные двери – МДФ, входная – металлическая. Квартира сама по себе светлая, так как окна выходят на юго-западную сторону. В ней уже есть мебель и бытовая техника. Хотят за двушку – 128 тысяч долларов (2 298 долларов – квадрат).








Еще один вариант – евродвушка с машино-местом в подземном паркинге. Расположена она на 21 этаже. Общая площадь – 56,3 квадрата. В квартире сделан новый ремонт, поэтому есть возможность сразу же заселиться. Продается она вместе с мебелью и бытовой техникой. Просторная кухня здесь объединена с жилой комнатой. Есть духовой шкаф, варочная панель, посудомоечная машина и холодильник, а также множество мест для хранения. Также в евродвушке – большая гардеробная и изолированная спальня с выходом на лоджию с панорамным остеклением. Для подогрева воды установлен бойлер, а для комфортной температуры – кондиционер. В ремонте использованы качественные импортные материалы. Стоимость квартиры – 137 тысяч долларов (2 433 доллара за квадрат).











 
Теги: Минск
 
 
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История одной из самых масштабных строек Минска завершилась в декабре 2021 года. Именно тогда в эксплуатацию были сданы последние секции жилого комплекса «Лазурит»...
 
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