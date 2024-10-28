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«Отсутствие метро рядом — это большой плюс». Узнали, как живется в самом высоком ЖК Беларуси
28.10.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
История одной из самых масштабных строек Минска завершилась в декабре 2021 года. Именно тогда в эксплуатацию были сданы последние секции жилого комплекса «Лазурит» - самого высокого дома Минска со шпилем. На этапе строительства многие скептически относились к небоскребу. Говорили, что это «серая скала» и «громадина», рядом с которой нет никакой инфраструктуры. Realt решил узнать, как сейчас обстоят дела в «Лазурите» и что местные думают о жизни здесь.
ЖК «Лазурит», расположенный на перекрестке проспекта Победителей и улицы Нарочанской, возводился более 10 лет. Здание высотой 138,6 метра начинал строить российский бизнесмен белорусского происхождения Николай Бурнос еще в 2011-м году. Планировалось, что объект будет сдан в 2014-м, но этого не случилось. Стройка была приостановлена на уровне котлована. А в 2015-м ее передали госзастройщику – УКСу Мингорисполкома.
После этого дело сдвинулось с мертвой точки, и постепенно начали вводится в эксплуатацию секции – сначала боковые, потом центральные. Всего в жилом доме их восемь. Окончательно 878 квартир и два паркинга (подземный на 583 места и пристроенный на 168-м) сдали в 2021-м году.
Сейчас в ЖК работает филиал 4-й городской поликлиники, а первые этажи комплекса занимают встроенные помещения. Здесь есть банк, продуктовый «Соседи», ветеринарная клиника, несколько кафе, цветочный и студия танцев.
«Переехали в жилой комплекс из частного дома и ни разу не пожалели»
В течение года в ЖК «Лазурит» вместе с семьей живет Наталья. В многоквартирный комплекс они переехали сюда из частного дома. И как утверждает жительница, о своем решении ни разу не пожалели.
- Когда люди узнают, что мы приняли решение переехать их загородного дома, постоянно удивляются. Потом следует вопрос: «А почему так получилось?». Конечно, жить в собственном доме здорово. Особенно, когда рядом большая придомовая территория. У нас она была 19 соток. Но в этом всем были и свои нюансы. Начать нужно с того, что наш дом находился со стороны Шабанов. Там рядом Гатово плюс недалеко от дома расположена ферма. Бывало, от нее стояла такая вонь, что невозможно было открыть окна. К тому же, много неудобств для детей. В школу их приходилось всегда возить на машине. Была возможность отправить их в местную, но мне там не нравился контингент. Могу сказать, что такая постоянная езда утомляет. Вот если бы наш дом перенести в другую часть города, другое дело, но мы решили рассмотреть вариант с квартирой. Тем более, если в будущем переезжать куда-то, то ее легче сдать или продать.
Наталья обращает внимание, что перед покупкой они о жилом комплексе «Лазурит» ничего не знали. Просто мониторили варианты, которые были на рынке, и наткнулись на него.
- Многие при выборе квартиры ориентируются на такой показатель, как наличие метро рядом. Но мы, наоборот, искали что-то, что будет подальше от него. Общественным транспортом практически не пользуемся, в основном передвигаемся на машине. Так, сначала думали выбрать что-то в Минск Мире, но там квартиры небольшого метража. При этом есть нюансы по планировке. Уже после этого узнали о «Лазурите», но, кстати, квартиру также выбрали не сразу. Посмотрели варианты, и все нам не нравилось. На том этапе здесь уже практически все квартиры были распроданы. В итоге нам просто повезло. Квартира, которую приобрели, уже была куплена, но владельцы не выплачивали за нее деньги по договору. И получается, в итоге ее перепродали нам. Но мы как зашли в нее, сразу поняли, что это «то самое». Она необычной трапециевидной формы, при этом с закругленными углами. Кстати, это никаких проблем с ремонтом не вызывает. Тут важно найти грамотного специалиста, который сможет сделать все так, как вам надо. У меня муж контролировал процесс, сразу же говорил мастеру, как исправить то, что не так в его понимании, помогал ему.
Жительница подчеркивает, что по прошествии года все так же видит только преимущества жизни в ЖК.
- Если сравнивать с жизнью за городом, здесь однозначно лучше. Например, раньше нужно было постоянно думать, где погулять с детьми, там же местами нет асфальта, где-то очень темно. Здесь таких проблем не возникает. Ребенка можно выпустить во двор и из окна наблюдать, чем он занимается. Младшая дочь иногда, конечно, вспоминает жизнь в доме, не совсем осознавая преимущества того, что есть сейчас. А вот старшей очень нравится. Здесь хорошая инфраструктура, все необходимое находится рядом. Банально в любой момент можно выйти прогуляться, кофе попить. В доме недавно танцы открыли, дочери ходят, рядом у нас репетитор. Многие жильцы жалуются, что бывает шумно, мотоциклы часто ездят, автомобили газуют, но это все примерно до одиннадцати-двенадцати вечера. Потом все ложатся спать. Плюс у нас спальня еще и изолирована, поэтому отдыху это совсем не мешает. Зато каждый день здесь кайфую от видов. У нас квартира выходит на две стороны дома, я просыпаюсь – встречаю рассвет, вечером – у нас из окон видны красивые закаты. В общем, здесь отлично.
«В местных садах уже нет мест, поэтому многим приходится ездить подальше»
Как и Наталья, преимущества в отсутствии метро рядом видит Елена. В «Лазурите» она с 2020-го года. С того времени часто советует приобретать жилье здесь другим.
- Первое время, как только переехала сюда, мне казалось, что я нахожусь на каком-то курорте. Эти голубые дома ассоциировались у меня с морем. Плюс вокруг очень спокойно и тихо, особо нет людей несмотря на то, что это достаточно большая многоквартирная застройка. Может, многие еще не заселились, но пока здесь очень комфортно. Я думаю, на это также влияет отсутствие метро поблизости. У нас тут нет столпотворений, как, например, на Каменной Горке. Хотя летом количество людей в самом районе увеличивается. Многие же приезжают на Дрозды.
Ключевым критерием при выборе района и жилья в нем для Елены было наличие рядом парковой зоны.
- Для меня важно, чтобы было место, где я могу прогуляться с ребенком. Да и в принципе здесь неплохая инфраструктура. Раньше не хватало кафе, но сейчас что-то начало появляться и в самом доме, и рядом с ним. Недалеко есть "Арена Сити", хотя она и не покрывает всех потребностей. Если говорить об одежде, то там магазины достаточно высокой ценовой категории, а если нужен масс-маркет, то приходится ехать в "Палаццо". Это небольшое, но не критичное неудобство. В остальном, все необходимое – на месте. Для жизни с ребенком здесь рядом находится детский сад, недалеко построили школу.
Как подчеркнула девушка, школа должна была находится совсем рядом с жилым комплексом. Сейчас на этом месте – пустырь.
- После сдачи дома говорили, что здесь начнут строить школу, но ее открыли в итоге чуть дальше. Будет ли что-то на ее месте, пока непонятно, но город пока не отказывался от постройки, просто смещается дата. Что же касается детских садов, то о них нужно думать заранее. Если с рождения ставить ребенка на очередь, думаю, проблем не будет. Но если кто-то резко переехал, то, конечно, в местных садах уже нет мест. Предлагают Веснянку, поэтому многим приходится ездить подальше.
Преимуществ в жилом комплексе Елена видит много.
- Здесь и правда достаточно тихо. Не только во дворе, но и в самих квартирах. Первые три этажа в ЖК идут с высокими потолками 3,15 метра, остальные уже по 2,7. Так, нам до соседей высоко, при этом комнаты у нас не граничат со спальнями соседей, поэтому никакого шума от жильцов особо не слышим. На этаже у нас всего по восемь квартир. Но особенность комплекса в том, что здесь у каждого подъезда свои планировки. Например, в центральной секции – квартиры большого метража. Также здесь в подъездах есть парковки для велосипедов, свободные. Сначала нам говорили, что они будут арендными для жильцов, но в итоге сейчас там паркуются все желающие. Кроме того, предполагалось, что в комплексе будет консьерж, но только в центральной секции, пока его еще нет.
Большой плюс, как считает жительница, - наличие собственного паркинга.
- Он уже был включен в стоимость квартиры. Тут есть небольшая наземная парковка, но основной паркинг – подземный. Когда дом сдавался, каждая квартира обязана была приобрести одно машино-место, от этого нельзя было отказаться. В моменте, конечно, предлагались какие-то разовые акции, но в основном все продавалось с паркоместом. Если учесть, что, когда мы покупали, на этапе сдачи подъезда, цена квадрата здесь стоила около 1300 долларов, то стоимость вместе с парковкой достаточно приемлемая.
«Предполагалось, что территория будет огорожена, но сейчас все входы открыты для любого человека»
Юлия живет в ЖК «Лазурит» вместе с мужем и ребенком уже три с половиной года. Район Дроздов паре нравился всегда, они часто приезжали сюда на прогулки. Когда решили приобретать жилье, девушка начала мониторить варианты рядом с коттеджным поселком.
- Так я просматривала много вариантов. Были мысли сначала подобрать что-то в Маяке Минска или в Минск Мире, но там ничего не выбрали. В процессе мониторинга районов, которые мне нравились, наткнулась на «Лазурит». Мы сюда подъехали, осмотрелись, визуально все было прилично несмотря на то, что тогда были сданы только первый и второй подъезды, остальные достраивались в процессе. К тому же, привлекла еще и небольшая плотность застройки, наличие парка рядом. Для нас важный критерий – площадь квартиры. Мы хотели, чтобы она была в районе ста квадратов. Тут такой вариант нашелся. К тому же, была подземная парковка, которая входила в стоимость квартиры, – это тоже большой плюс. А еще мы хотели жилье именно в бетоне, чтобы делать все с нуля и так, как нам нужно. То есть свет, электрику и водоснабжение – всем этим мы занимались самостоятельно. После того, как нашли подходящий вариант, обратились к риэлтеру для правильного оформления документов. В итоге квадрат вместе с парковкой в тот момент обошелся нам примерно в 1200 долларов.
Девушка обращает внимание, что в жилом комплексе живет большое количество молодых семей с детьми.
- Для ребят тут в центре двора размещена детская площадка. Это удобно, потому что в любой момент ребенку можно выйти погулять. Тем более ее постоянно модернизируют. У нас в доме товарищество, поэтому председатель старается следить за этим. Например, летом тут обновляли футбольную площадку, ее покрытие, высаживали зелень. Также между жильцами идет обсуждение ее переоборудования.
Что здесь продается?
Сейчас в жилом комплексе выставлено более 20 вариантов квартир на продажу. Их ценовой диапазон варьируется от 115 до 590 тысяч долларов.
Наиболее доступный вариант из предложенных – это
Квартира с наибольшей стоимостью из предлагаемых – это
В продаже также есть и вариант
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История одной из самых масштабных строек Минска завершилась в декабре 2021 года. Именно тогда в эксплуатацию были сданы последние секции жилого комплекса «Лазурит»...
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