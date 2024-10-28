«Отсутствие метро рядом — это большой плюс». Узнали, как живется в самом высоком ЖК Беларуси

Наталья обращает внимание, что перед покупкой они о жилом комплексе «Лазурит» ничего не знали. Просто мониторили варианты, которые были на рынке, и наткнулись на него.

- Многие при выборе квартиры ориентируются на такой показатель, как наличие метро рядом. Но мы, наоборот, искали что-то, что будет подальше от него. Общественным транспортом практически не пользуемся, в основном передвигаемся на машине. Так, сначала думали выбрать что-то в Минск Мире, но там квартиры небольшого метража. При этом есть нюансы по планировке. Уже после этого узнали о «Лазурите», но, кстати, квартиру также выбрали не сразу. Посмотрели варианты, и все нам не нравилось. На том этапе здесь уже практически все квартиры были распроданы. В итоге нам просто повезло. Квартира, которую приобрели, уже была куплена, но владельцы не выплачивали за нее деньги по договору. И получается, в итоге ее перепродали нам. Но мы как зашли в нее, сразу поняли, что это «то самое». Она необычной трапециевидной формы, при этом с закругленными углами. Кстати, это никаких проблем с ремонтом не вызывает. Тут важно найти грамотного специалиста, который сможет сделать все так, как вам надо. У меня муж контролировал процесс, сразу же говорил мастеру, как исправить то, что не так в его понимании, помогал ему.