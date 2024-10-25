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«За полмесяца нам насчитали 350 рублей». Чем закончилась история с незарегистрированными квартирами на Немиге
25.10.2024 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Весной мы
Напомним, что речь идет о пятиэтажном доме на улице Коллекторной, 32. Так получилось, что три подъезда хрущевки имели официальный статус, а четвертого будто и не было в природе. Сведения о нем в Едином государственном регистре недвижимого имущества просто отсутствовали.
Историю подъезда нам в прошлый раз рассказала Людмила − одна из его жительниц.
− Строил этот дом институт «Белпромпроект». Возвели пятиэтажку в 60-е годы. Инженеров в республике тогда не хватало, поэтому в Минск звали людей со всего Союза. Для них в последнем подъезде дома спроектировали жилье коридорного типа. На каждом этаже разместили по одной квартире с большим количеством комнат. Получились «коммуналки» с общими кухнями и санузлами.
Первоначально квартиры в доме на Коллекторной действительно занимали иногородние специалисты, ну а затем институт стал выделять жилье своим сотрудникам на долговременной основе. Основной костяк подъезда заселился в квартиры в 80−90-е годы. Сейчас тут проживает 13 семей. На каждом этаже получается по 3-4 семьи.
Нашей собеседнице с мужем «Белпромпроект» дал жилье в 1993-м году. Учитывая наличие двоих детей, семье выделили три комнаты. Новоселы, как и другие жители дома на Коллекторной, рассчитывали, что получают жилье на всю оставшуюся жизнь. Более того, им даже пообещали переоборудовать блоки в отдельные квартиры. Однако денег на реконструкцию институт не нашел, и в 2002 году жильцам просто выдали бессрочные договоры найма, на основании которых они и платили все эти годы за жилье, как за обычные квартиры.
Конечно, вопрос с документами и статусом подъезда периодически поднимался. Еще в нулевых администрация Московского района несколько раз подавала иски в суд о ничтожности договоров найма. Мол, раз «Белпромпроект» не выполнил реконструкцию, то и комнаты должны официально стать общежитием. Но в 2008-м и 2010-м годах суды требования райисполкома не удовлетворили.
Одновременно с этим жильцы пытались приватизировать свое жилье, но также получали отказы. Им поясняли, что подъезд − это все-таки общежитие, хоть и без документов. Вот такой парадокс. В 2016-м году в Беларуси закончилась приватизация, после которой неприватизированное жилье перевели в разряд арендного. Кстати, если бы квартиры на Коллекторной сделали арендными 8 лет назад, то жильцы получили бы их в бессрочное пользование. С 2020 же года максимальный срок договора найма госжилья сократили до 5 лет, а ежемесячный размер платы за аренду привязали к базовой величине и коэффициенту, устанавливаемому горисполкомом.
Активно заниматься регистрацией проблемного подъезда администрация Московского района начала в 2023-м году. Жильцы в свою очередь также не сидели на месте: пытались добиться разрешения на приватизацию, или хотя бы получить гарантии на пожизненный договор найма и пониженный коэффициент. За прошедшие месяцы люди написали десятки писем в различные инстанции, однако положительного решения вопроса добиться не удалось.
− В мае суд Ленинского района удовлетворил иск ЖРЭУ Московского района и устранил препятствия к регистрации. В августе наше жилье зарегистрировали как квартиры, а уже через месяц (17 сентября) их перевели в разряд арендных. Когда в октябре мы получили новые жировки, то были просто в шоке. Нам посчитали плату с коэффициентом 1,5. К примеру, за мое жилье общей площадью 62 квадрата сейчас нужно отдать около 400 рублей (сама арендная плата составляет 348 рублей), и это с учетом того, что плата рассчитывалась только с 17 сентября. Выходит, со следующего месяца нам надо будет платить уже 800 рублей (744 рубля из которых будет арендная плата)! Для большинства людей, которые живут в нашем доме, это неподъемные деньги. Те, кому есть куда съехать, уже приняли решение уезжать из квартир. Те, кому некуда ехать, сейчас думают, что делать дальше. Получается, что просто снять квартиру будет дешевле, − поделилась последними новостями Людмила.
Тут надо уточнить, что коэффициенты, применяемые для определения размера арендной платы, устанавливает Мингорисполком. Согласно документу 2020 года, весь Минск поделен на 5 экономико-планировочных зон. К примеру, для пятой зоны (сюда входит микрорайон Сосны) коэффициент равен 0,5, для четвертой (здесь Сухарево, Шабаны и другие окраины) – 0,8, а для первой зоны, куда как раз входит Немига, коэффициент составляет 1,5. При этом обозначим, что речь идет не о новостройке со свежим ремонтом, а о квартирах с общими кухнями в пятиэтажном доме 1962 года.
− Простите, разве жилье в новом доме и в старой избушке может стоить одинаково? Может ли к абсолютно разным квартирам применяться одинаковый коэффициент? Мне в расчетном центре показали документ о том, что коэффициент зависит не только от места нахождения жилого помещения, но и от степени благоустройства, − говорит Людмила.
К тому же, как отмечает женщина, срок, с которого надо платить аренду, для них установили не правильно. Уведомления о том, что они должны заключить договора аренды, жильцы получили только в октябре, а сами договора об аренде вообще еще не подписывали.
Сейчас жильцы продолжают писать жалобы в Администрацию Президента, в Генпрокуратуру и в другие инстанции, но надежд на счастливый исход остается все меньше.
− Наше основное требование − понижающий коэффициент и бессрочный договор найма. Одной жительнице дома удалось попасть с этой просьбой на личный прием к председателю Мингорисполкома Владимиру Кухареву. Ей пообещали дать письменный ответ, вот пока ждем решения и надеемся. Если нам снова откажут, то остается только идти суд. Будем настаивать на понижающем коэффициенте и бессрочных договорах в соответствии с теми договорами, которые были у нас изначально.
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«За полмесяца нам насчитали 350 рублей». Чем закончилась история с незарегистрированными квартирами на Немиге
Весной мы писали про настоящую жилищную аномалию – в минской пятиэтажке обнаружился подъезд с незарегистрированными квартирами. Оказалось, что жилье в районе...
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