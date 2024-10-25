«За полмесяца нам насчитали 350 рублей». Чем закончилась история с незарегистрированными квартирами на Немиге

Напомним, что речь идет о пятиэтажном доме на улице Коллекторной, 32. Так получилось, что три подъезда хрущевки имели официальный статус, а четвертого будто и не было в природе. Сведения о нем в Едином государственном регистре недвижимого имущества просто отсутствовали.

Историю подъезда нам в прошлый раз рассказала Людмила − одна из его жительниц.

− Строил этот дом институт «Белпромпроект». Возвели пятиэтажку в 60-е годы. Инженеров в республике тогда не хватало, поэтому в Минск звали людей со всего Союза. Для них в последнем подъезде дома спроектировали жилье коридорного типа. На каждом этаже разместили по одной квартире с большим количеством комнат. Получились «коммуналки» с общими кухнями и санузлами.

Первоначально квартиры в доме на Коллекторной действительно занимали иногородние специалисты, ну а затем институт стал выделять жилье своим сотрудникам на долговременной основе. Основной костяк подъезда заселился в квартиры в 80−90-е годы. Сейчас тут проживает 13 семей. На каждом этаже получается по 3-4 семьи.