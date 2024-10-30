«Собственнику агентства недвижимости важно не отставать от меняющейся реальности». Интервью с основателем Greenman Realty Group

Источник материала: realt.by

С Александром Гринманом мы встретились в офисе Greenman Realty Group . Агентство действует от имени и по принципам нашего собеседника, официальное открытие офиса состоялось несколько недель назад. Здесь уже полноценно помогают с покупкой и продажей недвижимости, работают вдумчиво, спокойно и без суеты. Какой опыт помог Александру начать свое дело? Почему обучение — это основа профессии агента? И как смена поколений будет влиять на изменения рынка недвижимости? Много интересного — в нашем эксклюзивном интервью с экспертом.

За 11 лет процесс работы не изменился, но инструментов стало больше В 2013 году Александр рассматривал для себя сферу продаж, интересовался различными отраслями и даже не имел особого представления о том, кто такой агент по операциям с недвижимостью и чем он занимается. Но поскольку в фокусе его внимания было всё, что приносит и развитие, и доход, пришел на собеседование в крупное агентство недвижимости. — Сначала я не очень понимал, зачем вообще нужен агент. Казалось, что квартиры продаются и покупаются легко, что продавцы и покупатели сами находят друг друга. Заместитель директора взял меня на слабо. Мол, если это так просто, возьми и продай квартиру. Я сказал: «Без проблем».

Александру было 23 года, опыта у него, повторимся, не было. В таких ситуациях многие сразу бросаются в бой: делают сотни звонков, получают отказы, разочаровываются, оставляют сферу. — Я решил зайти с другой стороны. Мне важно было разобраться в теме, понять, что я продаю, для кого я это делаю и каким образом должны быть выстроены процессы. Поэтому в первый месяц ни одного договора у меня не было. Я изучал всю доступную информацию, все открытые базы недвижимости, пробовал делать звонки. К счастью, опыт общения уже был — в школе я был активистом, ведущим, участвовал во всех мероприятиях. То есть, говорить мог, главное было решить, о чем говорить и как делать это максимально эффективно.





А потом Александр начал заключать договоры и продавать. Он не понимал, почему другим сложно — ведь, если погрузиться в тему, можно найти общий язык с любым клиентом и продать любой объект. — Кстати, прошло уже больше 10 лет, а процесс практически не изменился. У агента всё так же есть база, всё так же ему нужно звонить. Только инструментов для работы с клиентами стало гораздо больше — это и социальные сети, и интернет-маркетинг, и парсеры, и CRM-системы. Я начинал с того, что просто переключал вкладки с объявлениями на нескольких сайтах, подробно изучал каждый объект, размышлял, как выделить его преимущества. Считал и по-прежнему считаю важным назначать встречи, видеться лично, общаться.

Так прошло 4 месяца. Александр побил рекорд среди агентов — такого количества сделок не было даже у самых опытных. Ему предложили наставничество. Так, работая самостоятельно и обучая других, Александр работал примерно до 2018 года. За это время он участвовал в заключении порядка 2 тысяч сделок.

Без качественного обучения можно упустить сильного специалиста — Профессионально я рос: наставничество, руководство отделом, руководство филиалом. При этом не переставал продавать, так как мне всегда было это интересно. В 2018 году пришел в одно из молодых, но очень перспективных агентств. Мы были знакомы с учредителем, решили работать вместе. Сегодня это агентство является одним из крупнейших в Минске.





Александр увидел проблему: агентам не хватает качественного обучения. Судя по тому, что он наблюдал в других компаниях, большинство специалистов просто сходу отправляли звонить, предлагать свои услуги, пробиваться через отказы. Кто выплывет, тот и останется работать. — Но я понял — так можно упустить сильного специалиста. Да, в вашей команде останутся самые быстрые, самые решительные, самые жесткие, но не менее ценны и другие — люди, которые вдумчиво подходят к делу, хотят сначала разобраться в вопросе, а потом уже продавать. Поэтому в новом агентстве мы решили выводить обучение на совершенно другой уровень, сделали специальный отдел для этих целей. В последующем он вырос в полноценный учебный центр с руководителем, коучем, психологом и наставником. Александр участвовал во всех процессах, настраивая систему. Результат: из 40 человек компания вышла на команду в 160+ специалистов. Этот путь агентство прошло всего за 4 не самых простых года — в тот период была пандемия, рос курс доллара. — И, что самое важное, около 80% этих сотрудников были обучены именно нами. То есть, все эти люди работали с пониманием своего дела, с определенными принципами, с четкими целями. Мы повышали престиж профессии, показывали, каким должен быть агент и почему это действительно ценный специалист. Текучки не было вообще.

С 2021 года Александр управлял агентством и представлял его интересы на рынке. Он всегда понимал, что работа в сфере недвижимости требует не то чтобы подстраиваться под изменения — а предугадывать их, форсировать, меняться вместе с отраслью. Например, в 2023 году вступило в силу постановление «О тарифах на риэлтерские услуги» . Оно утвердило: максимальные тарифы на риэлтерские услуги, скидки для многодетных семей на очереди, оплату услуги продавцом, разделение работы с продавцом и покупателем. — В момент, когда необходимо было готовиться к будущим изменениям в бизнес-процессах, взгляды с учредителем у нас разошлись. Я собрал свой опыт в кулак, заручился поддержкой жены и решил дальше действовать сам. Завершил работу в компании, неделю отдохнул, в июле этого года зарегистрировал ООО, а в августе уже получил лицензию. Одновременно с этим выбирал пространство для работы, обустраивал локацию. 11 октября 2024 года мы торжественно открыли двери офиса в центре Минска, по адресу ул. Амураторская, 4Б.



Кадр с открытия агентства недвижимости Greenman Realty Group

Агентство, открытое Александром, называется Greenman Realty Group : — Гринман — это моя фамилия, фамилия моего отца. Большую часть своей карьеры меня знали как Александра Носкова и в паспорте было указано именно так. Но здесь кроются личные причины. Дело в том, что в начале 90-х мой отец сменил фамилию на более привычную для нашего общества. Прошло много лет. И я решил вернуться к своей настоящей фамилии, чтобы, во-первых, передать ее ребенку, а во-вторых, чтобы оставить свое наследие. По опыту Александра, агентство недвижимости всегда ассоциируется с его основателем. И если учредитель отражает в названии компании свою фамилию — это говорит о большой ответственности, о надежности. К тому же, здесь играет роль репутация. За более чем 10 лет работы на рынке Александр зарекомендовал себя, нашел единомышленников, партнеров. Поэтому он решил, что новый, молодой и амбициозный бизнес будет действовать от его имени. — Что касается двух следующих слов в нашем названии, здесь всё проще. Realty (в переводе с английского «недвижимость») указывает на нашу сферу, а Group говорит о том, что мы не планируем останавливаться на одном направлении бизнеса.





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Теперь первая квартира — это инвестиционная недвижимость Работая по найму в сфере недвижимости, Александр видел: не все собственники бизнеса понимают ценность обучения, не все готовы действительно растить специалистов с нуля и отвечать на десятки вопросов от новичков. — А ведь это один из самых важных моментов. Я наработал свой опыт, не только заключая сделки, но и консультируя коллег, контролируя взаимодействие агентов и клиентов, анализируя обратную связь. Считаю, что управляющему и собственнику важно оставаться в процессах, не отставать от меняющейся реальности.





Те, кто был активно включен в работу, наверняка заметили: за последние 10 лет одно поколение сменило другое. Это отразилось как в продавцах и покупателях, так и в агентах. — Кто-то говорит, что молодое поколение — это бездельники и любители быстрой выгоды. Я так не считаю. Думаю, что из этих молодых парней и девушек получатся сильные специалисты, уверенные люди в ближайшем будущем. У них интересный взгляд на мир: «Если у кого-то получилось, значит, получится и у меня». Они не хотят работать на нелюбимой работе, ищут и находят себя — и это тоже прекрасно. Александр видит, что новое поколение не боится неизвестного, не берет за пример жизнь своих родителей. Это, конечно, влияет и на сферу недвижимости. Уже мало кто сейчас покупает квартиру в 20-30 лет, рассчитывая жить и переклеивать в ней обои до самой пенсии. Люди осознают, что малый метраж, низкие потолки и устаревшая планировка давят, что заставленный машинами и мусорными баками двор мешает настроиться на хороший день, а неблагополучные соседи влияют на общий психологический комфорт семьи. — Теперь первая, как правило, недорогая квартира — это инвестиционная недвижимость. Вы выбрали бюджетный вариант, нашли эти деньги, взяли кредит, одолжили, сделали ремонт, заехали. И не останавливаетесь, ставите новые цели, делаете накопления. Наверняка, через 3-5 лет переедете в жилье попросторнее или в районе получше, а после этого будете снова думать о том, как повысить уровень своей жизни. И поэтому количество сделок на нашем рынке, безусловно, будет расти. Хорошие агенты, в свою очередь, будут выступать консультантами, вести человека или всю его семью на протяжении десятилетий.





Рынку недвижимости всё еще не хватает квалицированных специалистов В 2013 году, когда Александр только начинал свою карьеру, в Минске ежегодно заключалось порядка 700 сделок купли-продажи недвижимости. Сейчас эта цифра достигла 2 тысяч: — За 10 лет сделок стало практически в 3 раза больше. А специалистов в 3 раза больше не стало — рынку по-прежнему не хватает квалифицированных, готовых развиваться самим и развивать сферу специалистов. Я уверен, что в ближайшие годы количество сделок будет только расти, в течение пары лет мы выйдем на 3 тысячи сделок. Строится всё больше объектов, многие из них меняются. Например, сдадут все дома в Минск Мире — и значимая часть квартир в этом комплексе начнет продаваться. Причем, такая динамика благоприятна для всех. Ведь это и налоги, и повышение востребованности услуг, и увеличение спроса в магазинах. Агенты будут влиять не только на рынок недвижимости, но и на экономическую ситуацию в целом. На них уже ложится огромная ответственность.

Александр считает, что у специалистов рынка недвижимости есть еще одна важная роль, о которой не стоит забывать: — Мы глубоко погружены в тему, ответы на многие вопросы для нас очевидны. При этом клиенты, например, могут не знать — законно ли продавать квартиру, построенную в льготный кредит? Можно ли выставлять в рекламу жилье, приобретенное в лизинг? Мы должны делиться своими знаниями. Обучая своих сотрудников, донося им правила общения с клиентами, я всегда придерживаюсь принципов прозрачности, доверия. Клиенту должно быть комфортно, он должен получать разъяснения в каждой волнующей его ситуации. Так мы минимизируем риски на рынке недвижимости и настроим действительно работающую систему.





Принципы прозрачности, доверия, персонального подхода, эффективности, юридической чистоты, комфорта и удобства, профессионализма — то, что разделяет каждый специалист Greenman Realty Group — отражены на стене в одной из зон отдыха, обустроенной в офисе. Их ежедневно видят и сотрудники, и клиенты, что, безусловно, работает на максимальное взаимопонимание всех сторон.

Провожая нас, Александр с гордостью показывает эту часть офиса. И приглашает через пару недель заглянуть снова — к этому моменту обустройство полностью завершится, поэтому мы сможем детально узнать обо всех удобствах для сотрудников и о том, какие специалисты требуются в Greenman Realty Group . Следите за новостями!