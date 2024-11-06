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Что за дома с модными фасадами строят возле МКАД? Вы удивитесь, но это квартал для очередников
06.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Бывшие кукурузные поля на краю микрорайона Сухарево сегодня активно застраиваются многоквартирными домами. Сейчас рядом с МКАД одновременно растут сразу два жилых комплекса. Один возводит частный застройщик, второй − УКС Фрунзенского района. Сегодня мы покажем, как движется стройка трех домов для очередников. Два из них должны сдать уже в этом году.
В данный момент в районе улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева строятся новые микрорайоны № 1 и № 2. В одном их них УКС Фрунзенского района возводит сразу три дома: № 19, 20 и 21 (по Генплану). Дома рядом с кольцевой спроектированы панельными, на основе типовой серии М 464М-16. Два здания будут десятиэтажными, одно − шестнадцатиэтажным.
Жилье в этих новостройках еще в прошлом году
Кстати, прямо в квартале в будущем должен появиться торговый центр. Застройщика для него определит город. Своя школа на 1200 мест с бассейном тут также будет. Место для нее (справа от домов) уже зарезервировано. А вот коммерческую инфраструктуру можно будет найти в жилом комплексе «Вершина», который строится напротив «уксовских» домов. Планируется, что там на первых этажах разместятся аптеки, кафешки, салоны красоты и другие бизнесы.
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Бывшие кукурузные поля на краю микрорайона Сухарево сегодня активно застраиваются многоквартирными домами. Сейчас рядом с МКАД одновременно растут сразу два...
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