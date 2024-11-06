Что за дома с модными фасадами строят возле МКАД? Вы удивитесь, но это квартал для очередников

Кстати, прямо в квартале в будущем должен появиться торговый центр. Застройщика для него определит город. Своя школа на 1200 мест с бассейном тут также будет. Место для нее (справа от домов) уже зарезервировано. А вот коммерческую инфраструктуру можно будет найти в жилом комплексе «Вершина», который строится напротив «уксовских» домов. Планируется, что там на первых этажах разместятся аптеки, кафешки, салоны красоты и другие бизнесы.