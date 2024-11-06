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Что за дома с модными фасадами строят возле МКАД? Вы удивитесь, но это квартал для очередников

06.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Бывшие кукурузные поля на краю микрорайона Сухарево сегодня активно застраиваются многоквартирными домами. Сейчас рядом с МКАД одновременно растут сразу два жилых комплекса. Один возводит частный застройщик, второй  УКС Фрунзенского района. Сегодня мы покажем, как движется стройка трех домов для очередников. Два из них должны сдать уже в этом году.


В данный момент в районе улиц Шаранговича, Горецкого и Рафиева строятся новые микрорайоны № 1 и № 2. В одном их них УКС Фрунзенского района возводит сразу три дома: № 19, 20 и 21 (по Генплану). Дома рядом с кольцевой спроектированы панельными, на основе типовой серии М 464М-16. Два здания будут десятиэтажными, одно − шестнадцатиэтажным.

Жилье в этих новостройках еще в прошлом году предложили нуждающимся. В основном − многодетным семьям по направлениям от администраций районов Минска. Цена квадратного метра для очередников составила около 630-730 долларов за метр. За столь привлекательную стоимость нуждающиеся в улучшении жилищных условий получат не просто квартиры, но и готовую отделку – обои, линолеум, окрашенные потолки и плитку в санузлах.


Сейчас ближе всего к финишной прямой подошел дом №19 по генплану. Эта десятиэтажка насчитывает 5 подъездов и 214 квартир. Сейчас здесь уже ведутся фасадные работы. Кстати, получается весьма симпатично – под кирпичик. Также современно выглядит и остекление дома.




Дом №21 (в котором запланировано 4 подъезда и 161 квартира) также уже собран. В нем есть окна, готовы входные группы, но вот фасад еще не окрашен.



Отметим, что оба этих дома должны сдать в этом году.


Что касается дома №20 (это – здание будет состоять из 4 подъездов, 16 этажей и 256 квартир), то сейчас строители заканчивают возведение последних этажей. Впереди – окна, фасадные работы и внутренняя отделка. По плану сдать дом должны сдать в эксплуатацию только летом следующего года.



Рядом с домами можно заметить новую дорогу, которая уже оборудована знаками, светофорами, фонарями и остановками общественного транспорта. Эта трасса соединит новый квартал с улицей Шаранговича.



Кстати, прямо в квартале в будущем должен появиться торговый центр. Застройщика для него определит город. Своя школа на 1200 мест с бассейном тут также будет. Место для нее (справа от домов) уже зарезервировано. А вот коммерческую инфраструктуру можно будет найти в жилом комплексе «Вершина», который строится напротив «уксовских» домов. Планируется, что там на первых этажах разместятся аптеки, кафешки, салоны красоты и другие бизнесы.


Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Бывшие кукурузные поля на краю микрорайона Сухарево сегодня активно застраиваются многоквартирными домами. Сейчас рядом с МКАД одновременно растут сразу два...
 
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