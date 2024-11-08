«К нам во двор часто приходят зайцы». Как живется в том самом доме возле светящегося зубра

Житель "Дюны" обращает внимание, что постепенно дом стараются улучшать. Например, были заменены входные двери в подъездах - теперь вместо старых железных, которые за пару лет покрылись ржавчиной, стоят новые стеклянные. Также был сделан ремонт в холлах подъездов на первых этажах. Для этого был приглашен дизайнер, который специально разработал дизайн-проект, подобрал цветовую гамму, чтобы все было в одном стиле, но при этом в каждом подъезде есть своя особенность.

- Все это делалось за счет собственников. Оплачивали мы все это в рассрочку, поэтому расходы не были особо чувствительными. Еще были планы по перестройке детской площадки, но этот проект оказался очень дорогим и от него отказались. Да и соседние дома не поддержали нас в этом вопросе. Сейчас есть планы по озеленению двора, но этот проект также сложный и недешевый.