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«К нам во двор часто приходят зайцы». Как живется в том самом доме возле светящегося зубра

08.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Архитектурные решения жилого комплекса “Дюна” с самого начала вызвали шквал обсуждений и разнообразных мнений. Некоторые, в том числе и российский дизайнер Артемий Лебедев, отмечали его странность и несуразность. Другие, наоборот, говорили, что внешний вид необычный и запоминающийся, а это намного лучше однообразных панелек. Realt решил побывать в доме с интересным фасадом и узнать, как там живется сейчас и что о нем думают местные. 


ЖК “Дюна” был спроектирован “Минскпроектом”, а строился "Айроном". Его строительство началось осенью 2012 года. До этого на месте, где сейчас расположен жилой комплекс, находилось зеленое поле с деревьями и десятком частных домов. В эксплуатацию объект сдали в марте 2015-го. Застройщик реализовал здесь необычные архитектурные решения - плавная кровля, несколько вариантов балконов и окон, нетипичные планировки, подъезды в разных цветовых решениях и интересная подсветка. 

На первых этажах фасадной стороны дома сейчас расположено множество магазинов одежды и продуктов, салоны красоты, кафе. В общем, есть все необходимое для жизни. А еще рядом с домом установлен знаменитый светодиодный зубр, который стал своеобразным ориентиром.

"За нашим домом закрепилось название Дюна, но есть и еще одно - Сыр"

В жилом комплексе Светлана живет с осени 2017-го года. Квартиру она приобрела еще в феврале 2016-го без отделки. Полтора года ушло на ремонт.

- Выбирала жилье по месторасположению и качеству строительства. “Айрон” как застройщик заслуживал уважения. Тогда от него мы смотрели квартиры на Дзержинского, 9 и 11, а также столбики во дворе на Дзержинского, 115. Здесь же понравилось, что квартира солнечная и, как сейчас говорят, “видовая”. Окна у нас выходят во двор, а не на шумный проспект. Мы живем на 20-м этаже из 22, на площадке у нас четыре квартиры и два лифта. Но есть и минус: в квартирах потолки невысокие - всего 2,55 м. В период строительства дома ценник, как мне кажется, был дороговат. Сам дом сдали в 2015-м. В итоге на момент моей покупки здесь были уже остатки квартир, а рынок недвижимости просел. Так что сошлись на вполне приемлемой стоимости. 



Светлана подчеркнула, что, кроме планировки квартиры и месторасположения, ее подкупила и необычная архитектура.

- За нашим домом закрепилось название “Дюна”, но есть и еще одно - “Сыр”. Видимо, навеяно формой, цветом и круглыми окнами.  В свое время Артемий Лебедев не совсем приятно высказался об архитектуре комплекса, но я с его мнением не согласна. Для меня она уникальна. В Минске подобных домов нет. У нас нескучный фасад, разные балконы, красиво по вечерам. Подсветка в доме и фигура зубра рядом стали уже визитной карточкой района.




Ремонт в квартире жительница делала собственными силами. Помогали ей братья - родной и двоюродный.

- Практически все в свои руки взял мой двоюродный брат, у него в этом деле больше опыта. Так, вместе мы установили перегородки между столовой и спальней, замазали штробы после электриков и сантехников, сделали гидроизоляцию туалетной и ванной комнат, установили ванную, подготовили стены и поклеили обои и еще многое сделали самостоятельно. Но вот электрику, установку окон, сантехники, двери и кондиционера, обшивку балкона - все это я доверила профессионалам. Сложности в ремонте, конечно, были. У меня квартира находится на изгибе дома - коридор полукруглый и все комнаты немного трапециевидные. То есть нет ни одного прямого угла, а это вызывает свои проблемы при установке мебели.


Жительница жилого комплекса обращает внимание, что преимущество дома в его теплоте.

- У нас от застройщика сделана, если можно так сказать, система “теплого пола”, то есть это обычные трубы, которые идут к батареям под полом. И это, кстати, тоже вызывало свои проблемы при ремонте. Здесь они идут как бы посередине квартиры. В итоге брат даже использовал тепловизор для точного определения месторасположения труб в черновой стяжке.  По собственному желанию я еще дополнительно утеплила лоджию и сделала из открытого балкона вторую лоджию. Теперь окна всю зиму стоят открытыми, а в батареях постоянно уменьшается температура. В одной из комнат у меня нет балкона, это как раз спальня. Когда шел дождь, сильно барабанило по подоконнику, но мы потом обклеили поверхность серебристой автомобильной лентой и стало тихо. Может, это кому-то поможет справиться с шумом дождя. А так в доме толстые стены и широкие подоконники, у меня вмещается очень много цветочных горшков.



Светлана рассказывает, что в  “Дюне” постоянно следят за качеством проживания жильцов. В фойе и лифтах установлено видеонаблюдение. В подъездах были заменены входные группы, над входами повешены стеклянные козырьки, постоянно облагораживают клумбы.

- Мы еще во дворе давно посадили голубую ель, специально для проведения Нового года. Так, дети каждый год ее наряжают. При этом в каждом подъезде также устанавливается искусственная ель. И еще один плюс, как я считаю, - это очень красивый и ухоженный парк Павлова через дорогу. Он подходит и для пеших прогулок, и для занятий спортом, и для развлечений с детьми. Например, совсем недавно там появился Сказочный замок. А еще из-за близости парка или речки у нас во дворе периодически видим зайцев.

“Даже сложно представить, что здесь чего-то не хватает”

Михаил вместе с супругой вступил в долевое строительство в жилом комплексе еще в конце 2012-го. До этого они все время жили на Юго-Западе, поэтому при покупке собственного жилья в первую очередь ориентировались на этот район.

- Некоторое время мы снимали квартиры в разных районах Минска, в том числе и в пригороде. Но приобретать жилье все же решили там, где нам привычнее. Тогда этот район представлял собой одну большую стройку, все кругом было перерыто, в том числе и из-за строительства метро. Однако мы осознавали, что через несколько лет этот район будет достаточно красивым и современным. Тогда здесь строили "Московский квартал", дома по Дзержинского, Есенина, высотки на Чюрлениса, а также квартал на перекрестке Дзержинского-Алибегова. Мы рассматривали все эти варианты. Причем цена у всех была примерно одинаковая - 1000-1200 долларов за квадрат. Но где-то были довольно высокие темпы строительства, а следовательно, и цена резко росла. Где-то, наоборот, был риск попасть на долгострой. В итоге мы взвесили все плюсы и минусы и остановились на ЖК "Дюна". 


Михаил отмечает, что тогда из плюсов они выделили для себя интересный дизайн, близкое расположение к метро, наличие парка напротив дома и хорошие планировки. Из минусов - дом только возводился и до введения в эксплуатацию нужно было ждать два года. В итоге его сдали весной 2015-го, а заселилась пара только в 2017-м.

- Спустя несколько лет могу сказать, что к качеству застройки были вопросы. Какие-то нюансы застройщик исправлял по гарантии, что-то приходилось переделывать самим. В доме не очень хорошая шумоизоляция как по горизонтали, так и по вертикали. Что было возможно, мы исправили при ремонте - хорошо заделали щели и стыки, сделали звукоизоляцию пола. Но, несмотря на это, все равно слышим соседей как сверху, так и сбоку. Полагаю, они нас тоже. Однако все жильцы все понимают и находят компромиссы. Но если сравнивать с другими домами, где мы жили раньше (особенно старые панельные дома), то там ситуация с шумоизоляцией еще хуже. Что касается теплоизоляции, то она, напротив, хорошая. Дом очень теплый. У нас почти всегда зимой перекрыты батареи, и при этом в квартире тепло.



Житель "Дюны" обращает внимание, что постепенно дом стараются улучшать. Например, были заменены входные двери в подъездах - теперь вместо старых железных, которые за пару лет покрылись ржавчиной, стоят новые стеклянные. Также был сделан ремонт в холлах подъездов на первых этажах. Для этого был приглашен дизайнер, который специально разработал дизайн-проект, подобрал цветовую гамму, чтобы все было в одном стиле, но при этом в каждом подъезде есть своя особенность.

- Все это делалось за счет собственников. Оплачивали мы все это в рассрочку, поэтому расходы не были особо чувствительными. Еще были планы по перестройке детской площадки, но этот проект оказался очень дорогим и от него отказались. Да и соседние дома не поддержали нас в этом вопросе. Сейчас есть планы по озеленению двора, но этот проект также сложный и недешевый.





Мужчина считает, что главным минусом жизни в доме являются байкеры, особенно летом и для тех, у кого окна выходят на проспект, а не во двор.

- Фасад дома смотрит на запад, то есть летом, начиная с обеда и до вечера, в окна светит солнце, в квартире становится очень жарко, а окна открыть невозможно из-за гоняющих байкеров. А в целом мне жизнь здесь очень нравится. Отличный район, где есть все комфортное для жизни, - школы и гимназии, детские сады, несколько бассейнов, спортивные центры, каток, магазины, кофейни, два кинотеатра, рядом детский центр “Ранок”, куда многие возят детей на дополнительные занятия. Также тут есть современные взрослая и детская поликлиники, метро рядом, с транспортом никаких проблем, парк, который постепенно облагораживают. Если честно, даже сложно представить, что здесь чего-то не хватает.



“С учетом постоянной нехватки времени, вариант с квартирой - отличный”

Ольга живет на проспекте Дзержинского с 2017-го года. Сюда она переехала из частного дома возле Цнянского водохранилища. Тогда у мужа появилась возможность построить здесь жилье. О своем переезде в квартиру она совсем не жалеет.

- В частный дом нужно постоянно вкладываться, облагораживать придомовую территорию. Там человек должен быть готовым к тому, что постоянно придется что-то делать. С квартирой в этом плане легче. С учетом постоянной нехватки времени, вариант с многоквартирным домом - отличный. Здесь за благоустройство, уборку и все остальные нюансы отвечает председатель. 




Местная жительница отмечает, что район постоянно улучшают. Только в этом году здесь обновили проход к школе, сделали площадку для выгула собак и начали облагораживать парк.

- Как жительнице Зеленого луга в прошлом мне не хватает только какого-нибудь озера рядом. Это если сравнивать. В остальном, я очень довольна жизнью здесь. Рядом есть все необходимое и для детей, и для взрослых. Очень развита инфраструктура, а со временем появляется что-то новое, район продолжает развиваться.





Что здесь продается?

Сейчас для покупки в жилом комплексе доступно всего два варианта. Один из них - это двухкомнатная квартира общей площадью 63,7 квадратов. Находится она на четырнадцатом этаже. Из квартиры - красивый вид на парк им. Павлова и проспект Дзержинского. На объекте сделана перепланировка. При отделке использовались качественные, современные строительные материалы. Установлена входная металлическая дверь, стеклопакеты ПВХ, сделаны натяжные потолки. В комнатах напольное покрытие - ламинат высокого качества, в прихожей и кухне - кафельная плитка с электрическим теплым полом. Как бонус - в общем коридоре есть дополнительное место хранения. Хотят за такую квартиру - 113 500 тысяч долларов (квадрат - 1 782 доллара).













Второй вариант - уютная, светлая евротрешка площадью 62 квадрата. Находится она на восемнадцатом этаже. В квартире выполнен свежий ремонт в скандинавском стиле. На полу в коридоре, гостиной и лоджии - плитка керамогранит, а в жилых зонах - немецкий ламинат высшего класса. Все стены выровнены и оклеены импортными обоями. Потолки в квартире - натяжные со встроенными светильниками. Заменены подоконники. По всей квартире установлены в удобных местах дополнительные розетки. Объект полностью готов к проживанию, можно сразу же заселяться. Стоимость квартиры - 162 тысячи долларов (2 613 долларов - за метр квадратный).








 
Теги: Минск
 
 
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Архитектурные решения жилого комплекса “Дюна” с самого начала вызвали шквал обсуждений и разнообразных мнений. Некоторые, в том числе и российский дизайнер...
 
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