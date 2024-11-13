За месяц вошли в тройку ведущих агентств недвижимости по доле трафика. Стратегия и планы Greenman Realty Group

Источник материала: realt.by

Месяц назад в центре Минска состоялось официальное открытие нового агентства недвижимости — Greenman Realty Group . Здесь уже собралась команда квалифицированных специалистов, при этом собеседования продолжаются. Мы встретились с основателем и руководителем агентства Александром Гринманом. Собеседник рассказал о старте работы, о том, каких принципов придерживаются в Greenman Realty Group, каким специалистам здесь будут рады. Те, кто уже реализовывает себя и развивается в команде, поделились отзывами о своей работе.

Офис выбрали «на вырост» и оборудовали всем необходимым Несколько недель назад мы уже встречались с Александром Гринманом : тогда эксперт поделился историей своей карьеры, а также объяснил значимость обучения и развития в сфере недвижимости. Также мы обсудили тенденции рынка и сделали прогнозы на ближайшие годы. Сейчас же решили сосредоточиться на самом офисе Greenman Realty Group . Здесь есть что показать, ведь таким пространством и наполнением может похвастаться далеко не каждое агентство в Минске.

Офис Greenman Realty Group расположился в центре города, по адресу ул. Амураторская, 4Б. Рядом —станции метро «Молодежная», «Фрунзенская» и «Юбилейная площадь», престижная жилая застройка, бизнес-центры, скверы, парки.

Мы без проблем добрались, так как с навигацией в здании проблем нет. Видите табличку Greenman Realty Group и двигаетесь по указателям на второй этаж. На месте вас обязательно встретят улыбчивые офис-менеджеры. Пальто заберут, кофе предложат, к специалистам проведут. Пройдя внутрь, мы сразу же попали в большое, насыщенное светом и кислородом пространство.





Этот офис Александр нашел самостоятельно —применил свой опыт в сфере недвижимости, изучил предложения на разных площадках. На суммы особо не ориентировался, так как отлично знает, что стоимость предложения и реальная сумма сделки зачастую сильно отличаются: —Я объехал 4-5 разных офисов. И каждый раз, открывая двери, представлял себя на месте агента. Каким должно быть пространство, которое вдохновит и мотивирует меня? Куда я захочу приходить каждый день? Где мне будет интересно работать, учиться, набираться опыта и делиться им? А еще смотрел с точки зрения роста и расширения бизнеса, с запасом на несколько лет нашего развития. Думал о том, в какое пространство я смогу пригласить коллег из других агентств, наших партнеров. И именно здесь, на Амураторской, 4Б, я сказал себе «да».

Александру понравились большая площадь «на вырост» — 400 квадратных метров с двумя террасами. Отделка помещений была старой, поэтому всё обновили, покрасили. На материалах не экономили: качественные стулья с кожаной обивкой и комфортными спинками, прочные деревянные столы, фирменные цветовые акценты. Купили современную технику для быстрой и эффективной работы. В работу был включен дизайнер —для максимально правильного планирования пространства, где каждому специалисту будет удобно. Команда до последнего не видела офис, для них это было сюрпризом.









Конечно, специалисты оценили пространство, хорошую освещенность, оборудованную кухню с кофемашиной DeLonghi и обеденной зоной, террасы, куда можно выйти, чтобы подышать свежим воздухом, поговорить по телефону или просто расслабиться, перезагружая мозг. Впрочем, типичных для многих агентств гула и суеты внутри офиса нет. Сказываются и большое пространство, и сам стиль работы, когда специалисты вдумчиво заняты своими задачами.

— Сейчас вы видите, что в офисе не очень много людей. Часть наших специалистов — на встречах, кто-то сегодня работает из дома. Иногда кому-то проще прийти в выходной, у нас можно и так. Я не фанат тотального контроля, считаю, что целеустремленный и мотивированный человек сам отвечает за свою дисциплину и за свои результаты. Конечно, нужно пунктуально приходить на встречи и совещания, которые мы тоже регулярно проводим. А еще офис обязателен для новичков — ведь здесь они, как губки, впитывают знания, опыт, задают нужные вопросы и получают подробные ответы. Кстати, опция «задать вопрос директору» тоже есть — Александр не делал себе отдельный кабинет и работает в одном пространстве с сотрудниками.





Обучение на реальных примерах и корпоративная скидка в магазине деловых костюмов Александр считает, что работать и учиться в сфере недвижимости нужно постоянно. Во-первых, корректируется законодательство, во-вторых, меняется само общество, на благо которого и работают специалисты. И, конечно, никто не отменял профессиональное развитие, ведь услуги для клиентов должны быть оказаны на высшем уровне.

—Основу нашей работы составляют психология, техники продаж и юридические знания. В этих направлениях нужно развиваться постоянно. У меня, например, иногда спрашивают — что я читал по теме, кого слушал. Я же отвечаю: «Невозможно сказать, что именно помогло и повлияло». Я читаю практически всё, что советуют, не упускаю ни трендовых, ни специализированных изданий, слежу за экспертами. А потом, увидев отражение теории на практике, возвращаюсь и перечитываю, закрепляя знания таким образом.

Обучение своих специалистов Александр строит на достаточно близких и понятных всем примерах — на жизненных ситуациях. — Я считаю, что общение с клиентом схоже с общением в семье или с коллегами. Меняются только ярлыки. Наверное, в этом и заключается инновация моего подхода к обучению. Звучит просто, но работает действительно эффективно.





Специалистов, которые работают в Greenman Realty Group , объединяет не только желание учиться, но и любовь к своему делу. — Мы с удовольствием приходим на работу в наш новый классный офис. Здесь никто не делает вид, что работает. Мы действительно работаем. Профессии агента по операциям с недвижимостью, риэлтера — уважаемые, статусные. Они требуют полного погружения. Я, например, никогда не пойму специалиста, для которого нормально совмещать две работы.

Александр вспоминает недавний пример: — Я еду в такси, говорю по телефону. Из моего разговора водителю становится понятно, что я работаю в недвижимости. И он говорит: «А я тоже агент, тоже продаю квартиры». Интересуюсь, что же он делает за рулем. А водитель в ответ: «Иногда работа агента является моей основной, иногда это подработка, смотря какой месяц и сколько объектов». Знаете, таких людей я обычно прошу уйти из профессии. Ведь они занимаются недвижимостью и меняют жизни людей. Кто-то покупает квартиру единожды, дважды, трижды в жизни. Каждый раз это большое событие. Уверен, каждому из нас хочется, чтобы в таких ответственных задачах нам помогали вовлеченные, уверенные и надежные профессионалы своего дела.

Поэтому для Александра важен и внешний вид специалистов. Спортивные штаны и худи — это точно не про команду Greenman Realty Group. Здесь предпочитают костюмы, стильные рубашки, качественную обувь. Причем, как отмечает руководитель, новички сами хотят поскорее переодеться в брюки и пиджаки, так как деловая и продуктивная атмосфера располагает к этому.

—У нас уже есть корпоративная скидка 15% в магазинах деловых костюмов DILANOV . Это приятный бонус для наших специалистов.

Работа в недвижимости стабильна для тех, кто действительно работает Специалисты Greenman Realty Group отражают свою работу в соцсетях. Им интересно продвигаться, осваивать новое, делиться советами, показывать интересные объекты. — Мы такое только поощряем. В нашем Инстаграме постоянно публикуются видео, сотрудники очень любят участвовать в съемках. Вдохновляемся идеями со всего мира, переосмысливаем на свой лад. И это тоже часть работы, ведь специалисты по недвижимости должны быть универсальными профессионалами и полноценно включаться в каждый этап: — Безусловно, уже при подготовке сделки работают риэлтер, юрист. Но агент должен быть в курсе всех вопросов, ведь он — на передовой, он общается с клиентом, он отвечает за его спокойствие и уверенность. Мне, например, не близко разделение, когда один агент звонит, второй едет на встречу, а третий участвует в заключении сделки. Да, возможно, это оптимизирует работу, но, к сожалению, сбивает и путает клиента. У каждого нашего клиента есть один ответственный специалист, один номер, по которому он может позвонить и задать вопросы. Агент ведь, в числе прочего, отвечает и за настроение, и за эмоциональный комфорт клиента.



Александр отмечает еще один момент: кого-то смущает мнимая нестабильность сферы. Но наш собеседник убежден — если относиться к своему делу серьезно, если работать каждый день, если делать это с душой и с любовью, недвижимость ответит взаимностью. — Жилье продается и покупается всегда, количество сделок на белорусском рынке растет. За 10 лет моей работы на рынке ежемесячное количество сделок увеличилось практически в 3 раза — с 700 до 2 тысяч. И только от нас зависит, насколько профессионально и качественно будут проходить эти сделки, которых в ближайшие годы определенно станет еще больше. Работа в недвижимости стабильна и перспективна для тех, кто действительно работает.

К тому же, сфера предполагает много направлений для работы. Набирает популярность флиппинг квартир (перепродажа вторичной недвижимости после ремонта), возрастает интерес к флиппингу домов, которые можно купить за одну базовую, а продать по стоимости в несколько раз выше. Александр отмечает, что Greenman Realty Group не ограничивает себя рамками: специалисты уже работают с застройщиками, с вторичным жильем, с загородной недвижимостью, с коммерческими площадями. Заключаются партнерские соглашения с банками, с кооперативами, добавляются инвестиционные направления. Агентство нацелено на долгосрочное и взаимовыгодное сотрудничество во всех смежных сферах.





Чтобы агентство недвижимости Greenman Realty Group не просто заняло место на рынке, но и выделилось среди конкурентов, руководство обратилось за комплексом диджитал-услуг к специалистам, способным внедрить инновационные решения. — Для агентства недвижимости было особенно важно оказывать клиентам услуги высокого качества. Поэтому мы уделили внимание каждой детали: от разработки брендбука до внедрения передовых технологий. Мы сосредоточились на создании удобной для клиентов системы взаимодействия. Результаты говорят сами за себя», — комментирует Артем Бородин, основатель VUCA Digital Studio . — Всего за месяц, по данным Яндекс.Справочника, Greenman Realty Group уже делит 3 и 4 место по доле трафика среди ведущих агентств недвижимости. Нашей задачей было не просто разработать сайт, а создать ресурс, который сразу выделялся бы среди других агентств недвижимости и полностью отражал приверженность Greenman Realty Group качественному обслуживанию клиентов. Мы сделали акцент на скорости и удобстве: благодаря высокопроизводительному дизайну сайта клиенты легко находят нужные объекты и могут быстро получить обратную связь от компетентных сотрудников Greenman Realty Group. Интуитивный интерфейс и продуманная оптимизация делают процесс выбора и покупки недвижимости приятным и эффективным. Рекламная кампания была также продумана до мелочей. Мы запустили ее на всех популярных платформах: от Яндекс.Директ и Google Ads до социальных сетей — Facebook, Instagram и TikTok. Для нас важно было не просто привлечь пользователей, но и понять их поведение: мы оцифровали все действия на сайте, что позволило достичь высокого уровня возврата на инвестиции (ROI). Контент для социальных сетей разрабатывался не только для привлечения внимания, но и с упором на образовательные и информационные аспекты, чтобы клиенты могли глубже понять мир недвижимости и почувствовать компетентность компании. Ключевым фактором, позволившим нам достичь высоких результатов в короткие сроки, стала работа с искусственным интеллектом на каждом этапе проекта. ИИ не только помогал на этапах запуска и разработки, но и сейчас выполняет ряд операционных задач, снижая нагрузку на сотрудников. Это позволяет команде сосредоточиться на стратегически важных задачах и поддерживать высокий уровень обслуживания, соответствующий ожиданиям клиентов Greenman Realty Group. Эти действия не были хаотичным набором инициатив, а являлись частью продуманной стратегии комплексного продвижения, которая позволила Greenman Realty Group достичь высоких показателей трафика за короткий срок. Запуск был завершен менее чем за два месяца — и сегодня поведенческие метрики на сайте превышают средние по рынку недвижимости на 200%, что подтверждает эффективность выбранного подхода и высокий уровень вовлеченности пользователей.

Опыт коллег, новые вызовы и атмосфера: за что специалисты агентства любят свою работу? Мы попросили сотрудников Greenman Realty Group рассказать о том, почему они выбрали именно это агентство. Признаемся — нас просто атаковали ответами, такой вовлеченности, интереса и искреннего желания поделиться своим мнением мы давно не встречали. Что, опять же, говорит и о мотивации, и о сплоченности команды, и о неравнодушии каждого к общей цели.

Как присоединиться к команде профессионалов Greenman Realty Group? Если вы хотите развиваться в среде единомышленников, если предпочитаете гибкий график и самодисциплину, если для вас важны и заработок, и польза от вашего труда — добро пожаловать в Greenman Realty Group . Звоните по номерам +375 (33) 991-11-91, +375 (29) 991-11-91, приходите в офис по адресу г. Минск, ул. Амураторская, 4Б, пом. 20, оставляйте свою заявку на сайте greenrealty.by .