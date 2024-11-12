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Кладут плитку, красят фасад. Как сейчас выглядит престижный ЖК, сроки сдачи которого перенесли
12.11.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Сегодня мы
Перед домом разместился паркинг на 303 машино-места. Первая парковка уже практически готова, а скоро рядом появится еще одна. Во втором паркинге, как уже
Напомним, что помимо двух высотных домов, проект «Уютного» предполагает и строительство таунхаусов и коттеджей на месте бывших совминовских дач. Возведение малоэтажных домов уже
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Сегодня мы рассказали о том, что застройщик сдвинул сроки сдачи жилого комплекса «Уютный» на полтора месяца. Напомним, что речь идет о доме, который наделал шуму...
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