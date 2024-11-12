Кладут плитку, красят фасад. Как сейчас выглядит престижный ЖК, сроки сдачи которого перенесли

Источник материала: realt.by

Сегодня мы рассказали о том, что застройщик сдвинул сроки сдачи жилого комплекса «Уютный» на полтора месяца. Напомним, что речь идет о доме, который наделал шуму среди минчан, мечтающих о квартире. Учитывая расположение и наполнение комплекса, за квартирами в нем еще на этапе котлована выстроилась очередь. Дом обещали сдать в октябре, но не успели. Мы решили посмотреть, что сейчас происходит на стройке.



Новый жилой комплекс растет практически среди сосен. Дома здесь будут стоять обособленно от соседних кварталов, но при этом от «Уютного» можно пешком дойти до станции метро «Восток» и Национальной библиотеки. Возводит жилой комплекс ГПО «Минскстрой».

Пилотная высотка, которую уже хорошо видно с улицы Франциска Скорины, это − новостройка на 354 квартиры. Кстати, большинство однушек, двушек, трешек и четырешек в доме уже проданы, сейчас в почти готовой многоэтажке осталось чуть более 20 квартир.



Перед домом разместился паркинг на 303 машино-места. Первая парковка уже практически готова, а скоро рядом появится еще одна. Во втором паркинге, как уже обозначил застройщик, предусмотрены не только машино-места, но и супермаркет.



Конечно, самое значительное изменение последних месяцев, радующее будущих новоселов – это внешняя отделка фасадов. Нижние этажи первого дома облицовывают черным керамогранитом, а уровни повыше получают панели с имитацией кирпичной кладки и фактурного дерева.







Параллельно с внешними и внутренними работами в комплексе идет и благоустройство территории. Во дворе мы заметили велобокс и новые тротуары, петляющие среди сосен. А вот установка детской площадки, видимо, еще впереди.







Будущие жильцы также получат сквозные подъезды, закрытые дворы и разнообразные активности – от тренажеров до тихих зон отдыха. Сдать дом в эксплуатацию должны 17 декабря.





Напомним, что помимо двух высотных домов, проект «Уютного» предполагает и строительство таунхаусов и коттеджей на месте бывших совминовских дач. Возведение малоэтажных домов уже началось . Закончить весь комплекс должны в 2026 году.

