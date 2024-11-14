«Особенность района — сильный контраст между современными и старыми кварталами». Прогулялись по атмосферной Грушевке

Решаем свернуть во дворы. Уют здесь, в отличие от старой Грушевки, только начинает зарождаться. Мы замечаем растущие деревья, парковки и детские площадки. Когда-то тут стояли деревянные двухэтажные бараки, теперь же их место заняли многоэтажные новостройки.

Михаил живет в районе Грушевки около 3 лет:

— Вода из кранов у нас пахнет, как в бассейне. Когда эту проблему решат и Московский район переведут на артезианские источники, будет гораздо лучше. В остальном — всё здесь хорошо. Под рукой много различных сервисов и услуг, хороший выбор небольших маркетов под домом. Нет проблем с парковкой, легко с проездом на авто или на транспорте в самый центр.