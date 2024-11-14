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«Особенность района — сильный контраст между современными и старыми кварталами». Прогулялись по атмосферной Грушевке
14.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В этом районе сегодня есть всё — современные новостройки и уютные дворы с двухэтажками, модные фитнес-центры и зеленые скверы с лавочками. Да, мы говорим про Грушевку, а точнее — про кварталы, расположенные по обе стороны от начала проспекта Дзержинского. За последние несколько лет здесь вырос совсем новый район — с собственной станцией метро, магазинами и кофейнями. Но при этом здесь всё еще можно найти уголки с атмосферой детства. Мы прогулялись по старой-новой Грушевке, поговорили с теми, кто здесь живет. А еще заглянули в головной офис Беларусбанка, где увидели 3D-макет исторического местечка — его создание вдохновлено карточкой «
Часть домов старой Грушевки возводили сами будущие жители
Нашу прогулку мы начинаем от станции метро «Грушевка». Когда-то именно так называлась деревня, расположенная в этих местах. Однако в настоящий момент частных домов в районе практически не осталось. Сегодня их место заняли многоэтажные жилые комплексы, коммерческие и офисные центры, которые буквально за несколько лет преобразили локацию до неузнаваемости.
Вместе с фотографом следуем по улице Щорса и попадаем в местную грушевскую «Осмоловку». Она не такая раскрученная, как та, что в центре, но при этом здесь не менее атмосферно. Район застраивался в 1950-1970 годах на волне массового строительства. Именно такими двухэтажками и трехэтажками (архитектором этих серий был Евгений Заславский) сегодня занята большая часть старой Розочки.
Конечно, основной целью градостроительства послевоенных лет была не архитектурная красота здания, а стоимость материалов и скорость возведения. Но, глядя на эти дома из дня сегодняшнего, хочется отметить, что выглядят они очень мило — скатные крыши, клумбы, лавочки у подъездов. Еще и осень добавляет сентиментально-романтичных ноток.
На малоэтажные дома на Розочке не раз покушались застройщики и город, который презентовал местным жителям разные проекты. Однако пока район коснулся разве что точечный снос (на месте некоторых домов все же построили высотки). Большинство двухэтажек-трехэтажек по-прежнему стоит на своем месте.
Возле одного из домов встречаем Елену. Женщина живет тут с рождения:
— Часть домов тут строили хозспособом — их после работы возводили сами будущие жители. Сперва квартиры отапливались печками, во дворе стояли дровники, потом где-то в 70-х поменяли отопление на центральное. Вообще, квартиры у нас хорошие — это же сталинки, тут высокие потолки по 3 метра, большие окна. Правда, кухни маленькие. Конечно, дома физически уже устарели, но переселяться отсюда никто не хочет. Лет 7 назад нас приглашали в администрацию района, рассказывали о планах на снос, но тогда все жители выступили резко против. Переезжать на Каменную горку или, к примеру, в Сокол никто не захотел. Район у нас тихий, всё рядом. Правда, большого магазина не хватает.
Мы идем дальше и рассматриваем дом №129 на улице Карла Либкнехта – оказывается, это тоже бывшая двухэтажка. Точнее — даже две. В 2000-х годах малоэтажные дома реконструировали с надстройкой сразу трех этажей. А в промежутке между домами возвели совершено новый шестиэтажный подъезд, который и соединил здания в одно. Сегодня дом выглядит абсолютно цельно и выгодно отличается от соседей эркерами, балкончиками и башенками на крыше.
Кстати, говорят, что первоначально реконструировать таким же образом собирались чуть ли не все двухэтажки в районе, но потом проект посчитали слишком дорогостоящим.
«В радиусе километра находятся сразу 3 станции метро»
Мы следуем по улице Розы Люксембург вверх по направлению к центру. Кстати, до 1922 года эта улица называлась Матвеевской (об этом сейчас напоминает новый ЖК «Матвеевский», построенный тут в 2020-м году). Вообще, эти места стали «немецкими» еще до революции. Так, улица Карла Либкнехта когда-то называлась Немецкой и Мало-Лютеранской. Она начиналась от Мясникова и вела до старого немецкого кладбища. Сейчас о его существовании напоминает Лютеранский сквер.
Знакомимся с Настей, которая живет на Розочке всю жизнь:
— Я совсем не хочу переезжать. У нас максимально спокойный и тихий район. Тут есть всё, что нужно, рядом — почта, банки, много магазинов, новая большая поликлиника и больница. Сам район очень зеленый, есть несколько больших парков и наша река Мухля. Всегда можно найти, где погулять и провести осенний вечер с хорошим настроением. У меня пока нет детей, но школ и садиков рядом хватает. Что касается местных магазинчиков, то тут как повезет. Я доверяю большому «Евроопту» и «Санте». Нравится, что отсюда я могу добраться в любую точку Минска. В радиусе километра от меня находятся сразу 3 станции метро: «Грушевка», «Площадь Франтишка Богушевича» и «Молодежная». Какой еще район, как наша родная Розочка, может похвастаться таким огромным количеством плюсов? Ни Лошица, ни Серебрянка, ни Малиновка, ни даже Минск Мир!
Мы дошли до улицы Хмелевского. Перед нами — настоящий медицинский квартал, который появился в этих местах в 1950-х годах. Сейчас тут работают 4-я больница, РНПЦ «Кардиология» и новая поликлиника №15. Напротив медицинских учреждений расположились ряды советских трехэтажек. Внизу одной даже сохранилась аптека, работающая с 1960-х годов.
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Конечно, если вы любите баловать себя покупками, уютными посиделками с пиццей или, например, стильным декором для дома, на Грушевке всё это найдется.
За покупками — на проспект, за тишиной — вглубь района
Мария живет прямо на проспекте Дзержинского и рассказывает, что ей район очень нравится:
— Больше всего после переезда с Ангарской на Грушевке меня восхищает то, что оказаться в центре я могу буквально за пару минут. И речь не о поездке на автомобиле. Здесь отлично ходит транспорт — есть метро, автобусы, троллейбусы, маршрутки. Остановка общественного транспорта у меня находится прямо рядом с домом. Из минусов отмечу шумный проспект, все-таки летом с открытыми окнами тяжеловато. За тишиной нужно идти вглубь района, в любую сторону. Тут до сих пор можно найти частную застройку и скверы.
Решаем свернуть во дворы. Уют здесь, в отличие от старой Грушевки, только начинает зарождаться. Мы замечаем растущие деревья, парковки и детские площадки. Когда-то тут стояли деревянные двухэтажные бараки, теперь же их место заняли многоэтажные новостройки.
Михаил живет в районе Грушевки около 3 лет:
— Вода из кранов у нас пахнет, как в бассейне. Когда эту проблему решат и Московский район переведут на артезианские источники, будет гораздо лучше. В остальном — всё здесь хорошо. Под рукой много различных сервисов и услуг, хороший выбор небольших маркетов под домом. Нет проблем с парковкой, легко с проездом на авто или на транспорте в самый центр.
Ульяна переехала в район в 2016-м году и в целом довольна:
— У нас современный красивый дом, хорошие молодые соседи. Кофейни и магазинчики рядом есть неплохие. Среди плюсов района также отмечу большое количество спортцентров, хороших частных клиник, стоматологий, есть выбор лабораторий, где можно сдать анализы. Относительную тишину можно найти, если отойти от проспекта Дзержинского. Вообще, особенность района — это сильный контраст между новыми жилыми комплексами и старыми кварталами малоэтажек. А вот с чем имеются проблемы — так это с количеством образовательных учреждений. Конечно, когда здесь были двухэтажные дома, то садов и школ хватало, но теперь нет.
Еще одна наша собеседница Алеся на Грушевке и живет, и работает:
— У меня маленькая дочка, я недавно отправила ее в детский сад, а сама устроилась в магазин буквально напротив дома. То есть, нам вообще не нужно никуда ездить. После работы я забираю малышку из садика, мы гуляем в сквере рядом, потом покупаем что-нибудь вкусное и отправляемся домой. Люблю свой район, знаю всех соседей и переезжать в ближайшее время точно не планирую.
Кажется, Грушевку мы обошли полностью. Впрочем, уверены, что обязательно вернемся в этот район: проследить, как строятся новые жилые комплексы, посмотреть, какие точки притяжения появляются, как пополняется социальная и спортивная инфраструктура. Следите за новостями!
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«Особенность района — сильный контраст между современными и старыми кварталами». Прогулялись по атмосферной Грушевке
В этом районе сегодня есть всё — современные новостройки и уютные дворы с двухэтажками, модные фитнес-центры и зеленые скверы с лавочками. Да, мы говорим про...
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