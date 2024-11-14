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Из 90 квартир 50 уже проданы. Посмотрели как строится дом, за жильем в котором стояли очереди
14.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Советском районе Минска (рядом с частным сектором) в этом году начали строить десятиэтажный дом. Интересно, что будущая многоэтажка сразу же оказалась в центре внимания. Благодаря невысокой стоимости квадрата первую партию квартир в доме
Напомним, что новый дом растет в Советском районе Минска − в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Еще летом на этом участке располагались производственные постройки районного «Ремавтодора», но сейчас от них уже ничего не осталось.
Всего в доме будет 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. Среди вариантов планировок есть как студии, так и квартиры с общими кухнями-гостиными. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,65 метра. Жилье площадью от 47 до 105 квадратов будет сдавать без финишной отделки, но со стяжкой пола, штукатуркой на стенах и унитазом в санузле.
Несмотря на то, что дом еще не показался из котлована, 50 из 90 квартир в нем уже проданы. Две партии квартир в будущей десятиэтажке распределили среди очередников без направлений. Причем, оба раза однушки, двушки и трешки разбирали буквально в первый день продаж. Для того, чтобы гарантированно подать заявление на квадратные метры, очередь под УКСом необходимо было занимать за несколько дней. Конечно, свою роль в ажиотаже сыграла привлекательная цена − квадратный метр в доме предлагали по 3777 рублей (1150 долларов – на момент выхода деклараций). Это на сегодняшний день значительно ниже средней стоимости квадрата по Минску.
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В Советском районе Минска (рядом с частным сектором) в этом году начали строить десятиэтажный дом. Интересно, что будущая многоэтажка сразу же оказалась в центре...
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