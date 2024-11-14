Из 90 квартир 50 уже проданы. Посмотрели как строится дом, за жильем в котором стояли очереди

Несмотря на то, что дом еще не показался из котлована, 50 из 90 квартир в нем уже проданы. Две партии квартир в будущей десятиэтажке распределили среди очередников без направлений. Причем, оба раза однушки, двушки и трешки разбирали буквально в первый день продаж. Для того, чтобы гарантированно подать заявление на квадратные метры, очередь под УКСом необходимо было занимать за несколько дней. Конечно, свою роль в ажиотаже сыграла привлекательная цена − квадратный метр в доме предлагали по 3777 рублей (1150 долларов – на момент выхода деклараций). Это на сегодняшний день значительно ниже средней стоимости квадрата по Минску.