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Из 90 квартир 50 уже проданы. Посмотрели как строится дом, за жильем в котором стояли очереди

14.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Советском районе Минска (рядом с частным сектором) в этом году начали строить десятиэтажный дом. Интересно, что будущая многоэтажка сразу же оказалась в центре внимания. Благодаря невысокой стоимости квадрата первую партию квартир в доме расхватали, как горячие пирожки. Причем, в это время на участке под строительство еще даже не закончился снос. Мы съездили на стройплощадку и посмотрели, что там происходит сейчас.


Напомним, что новый дом растет в Советском районе Минска − в границах улицы Восточной, 2-го Топографического переулка, улицы Топографической и бокового проезда улицы Олешева. Еще летом на этом участке располагались производственные постройки районного «Ремавтодора», но сейчас от них уже ничего не осталось.

В настоящий момент на освобожденной от старых построек площадке только начинается формирование котлована под фундамент будущего дома. Застройщиком многоквартирного здания на 10 этажей, 3 подъезда и 90 квартир выступает УКС Советского района.



На стройке замечаем движение строительной техники. Уже известно, что новостройка будет монолитной: наружные стены надземной части возведут из блоков ячеистого бетона со сплошным утеплением; внутренние стены будут монолитными железобетонными; перегородки − из керамического кирпича.



Всего в доме будет 27 однушек, 36 двушек и 27 трешек. Среди вариантов планировок есть как студии, так и квартиры с общими кухнями-гостиными. Высота потолков в квартирах составит не менее 2,65 метра. Жилье площадью от 47 до 105 квадратов будет сдавать без финишной отделки, но со стяжкой пола, штукатуркой на стенах и унитазом в санузле.


Новый дом обоснуется на тихой улочке, в окружении частного сектора. Первый этаж дома займут административные помещения, рядом будут организованы 92 парковочных места, а также велогараж.



Несмотря на то, что дом еще не показался из котлована, 50 из 90 квартир в нем уже проданы. Две партии квартир в будущей десятиэтажке распределили среди очередников без направлений. Причем, оба раза однушки, двушки и трешки разбирали буквально в первый день продаж. Для того, чтобы гарантированно подать заявление на квадратные метры, очередь под УКСом необходимо было занимать за несколько дней. Конечно, свою роль в ажиотаже сыграла привлекательная цена − квадратный метр в доме предлагали по 3777 рублей (1150 долларов – на момент выхода деклараций). Это на сегодняшний день значительно ниже средней стоимости квадрата по Минску.


Строительство многоэтажки официально стартовало в конце июня, а сдать дом в эксплуатацию должны в 4-м квартале 2025 года.


Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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В Советском районе Минска (рядом с частным сектором) в этом году начали строить десятиэтажный дом. Интересно, что будущая многоэтажка сразу же оказалась в центре...
 
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