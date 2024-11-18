На крыше можно устраивать вечеринки и киносеансы. Смотрим новый дом на берегу реки Березина

Проект вобрал в себя лучшее от стиля хай-тек. Прямые линии и формы, прагматичное планирование пространства, каждая деталь — со своей функцией. Особенно удачно выбраны материалы и оттенки, они органично «встраивают» дом в природное окружение.

Дом одноэтажный, общая площадь 89 м², жилая — 57,4 м². В функциональной планировке: 3 спальни, 2 гардеробные, просторная кухня-гостиная, большой санузел, топочная. Удобно, что одну из комнат можно превратить в кабинет, творческую мастерскую. Хватит места и гостям, которые наверняка захотят приехать в место с потрясающе красивой природой.