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На крыше можно устраивать вечеринки и киносеансы. Смотрим новый дом на берегу реки Березина
18.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Березинском районе Минской области, в живописной деревне на берегу реки
Плюсы жизни на природе и городской комфорт
В загородной недвижимости локация всегда решает, а здесь место совершенно особенное. Во-первых, изгибающийся берег реки Березина с выходом к воде и пляжами. Во-вторых, деревня затишная и спокойная. В-третьих, асфальтированная дорога с удобным выездом в Минск по скоростной трассе (доехать можно за 50 минут от МКАД). Рядом расположен районный центр Березино со всей инфраструктурой. В деревне Якшицы работает 3 магазина, ФАП, почта. То есть, это место сочетает в себе все плюсы жизни на природе, но не дает забыть и о городских удобствах.
Из интересных преимуществ:
В планировке — три спальни, гардеробная, кухня-гостиная
Дом, о котором мы рассказываем, расположен на небольшом ровном участке. К нему ведет асфальтированная дорога. Сама территория полностью готова к благоустройству по желанию будущих хозяев — здесь найдется место для автомобиля, можно выделить зону барбекю, расставить шезлонги, сделать высокие грядки и красивые цветочные композиции. На участке растут взрослые лиственные деревья, которые дополнительно защищают дом от шума и пыли.
Дом сдали в эксплуатацию в 2024 году, здесь еще никто не жил.
Проект вобрал в себя лучшее от стиля хай-тек. Прямые линии и формы, прагматичное планирование пространства, каждая деталь — со своей функцией. Особенно удачно выбраны материалы и оттенки, они органично «встраивают» дом в природное окружение.
Дом одноэтажный, общая площадь 89 м², жилая — 57,4 м². В функциональной планировке: 3 спальни, 2 гардеробные, просторная кухня-гостиная, большой санузел, топочная. Удобно, что одну из комнат можно превратить в кабинет, творческую мастерскую. Хватит места и гостям, которые наверняка захотят приехать в место с потрясающе красивой природой.
Кровля плоская эксплуатируемая, на ней можно обустроить зону летнего отдыха — например, для вечеринок, киносеансов или неторопливых ужинов с видом на реку. Отметим, что Березина находится с западной стороны дома, а значит, будущие хозяева получат неограниченное количество красивейших закатов над водой.
Сколько стоит дом?
Собственник обращает внимание: все документы в идеальном состоянии, дом полностью готов к продаже, ремонту и заселению. Стоит эта
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В Березинском районе Минской области, в живописной деревне на берегу реки продается дом. Его ввели в эксплуатацию в 2024 году. Стиль — хай-тек, планировка —...
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