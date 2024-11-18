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На крыше можно устраивать вечеринки и киносеансы. Смотрим новый дом на берегу реки Березина

18.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Березинском районе Минской области, в живописной деревне на берегу реки продается дом. Его ввели в эксплуатацию в 2024 году. Стиль — хай-тек, планировка — продуманная и эргономичная, коммуникации и документы — в порядке. Дом может стать дачей или местом для постоянной жизни. Делимся подробностями, фотографиями и стоимостью.


Плюсы жизни на природе и городской комфорт

В загородной недвижимости локация всегда решает, а здесь место совершенно особенное. Во-первых, изгибающийся берег реки Березина с выходом к воде и пляжами. Во-вторых, деревня затишная и спокойная. В-третьих, асфальтированная дорога с удобным выездом в Минск по скоростной трассе (доехать можно за 50 минут от МКАД). Рядом расположен районный центр Березино со всей инфраструктурой.  В деревне Якшицы работает 3 магазина, ФАП, почта. То есть, это место сочетает в себе все плюсы жизни на природе, но не дает забыть и о городских удобствах.

Из интересных преимуществ:

  • река Березина идеальна для водного туризма, как для начинающих, так и профессионалов, можно устраивать сплавы на байдарках, сапбордах, каяках и др. Широкая и спокойная река располагает к семейному путешествию, даже с маленькими детьми;
  • напротив дома расположен чудесный пляж, где можно проводить все жаркие летние дни;
  • в 15 минутах езды, в Богушевичах, расположен уникальный памятник архитектуры в стиле неоготики — католический храм 19 века;
  • с обеих сторон от деревни и реки — лес, где в сезон растут ягоды и грибы;
  • здесь можно активно заниматься спортом, летом выбирая велосипед, а зимой — лыжи;
  • локация понравится людям с питомцами и маленькими детьми, ведь гулять и наслаждаться природой здесь можно часами.


Поскольку железная дорога рядом не пролегает, в Якшицах нет лишнего шума. При этом добраться в Минск можно и без автомобиля — отсюда ходит автобус 585с.





В планировке — три спальни, гардеробная, кухня-гостиная

Дом, о котором мы рассказываем, расположен на небольшом ровном участке. К нему ведет асфальтированная дорога. Сама территория полностью готова к благоустройству по желанию будущих хозяев — здесь найдется место для автомобиля, можно выделить зону барбекю, расставить шезлонги, сделать высокие грядки и красивые цветочные композиции. На участке растут взрослые лиственные деревья, которые дополнительно защищают дом от шума и пыли.





Дом сдали в эксплуатацию в 2024 году, здесь еще никто не жил.

Есть терраса — она, как и участок, открывает большой простор для дизайнерского творчества. Впрочем, даже если вообще ничего не делать, свою функцию этот элемент уже выполняет, ведь сюда даже сейчас можно вынести кресло, плед и чашку кофе.



Проект вобрал в себя лучшее от стиля хай-тек. Прямые линии и формы, прагматичное планирование пространства, каждая деталь — со своей функцией. Особенно удачно выбраны материалы и оттенки, они органично «встраивают» дом в природное окружение.

Дом одноэтажный, общая площадь 89 м², жилая — 57,4 м². В функциональной планировке: 3 спальни, 2 гардеробные, просторная кухня-гостиная, большой санузел, топочная. Удобно, что одну из комнат можно превратить в кабинет, творческую мастерскую. Хватит места и гостям, которые наверняка захотят приехать в место с потрясающе красивой природой.



Кровля плоская эксплуатируемая, на ней можно обустроить зону летнего отдыха — например, для вечеринок, киносеансов или неторопливых ужинов с видом на реку. Отметим, что Березина находится с западной стороны дома, а значит, будущие хозяева получат неограниченное количество красивейших закатов над водой.





Проведены все коммуникации, дом готов к чистовой отделке. В деревне проложена оптоволоконная линия для скоростного интернета. Дом может стать как дачей, так и местом для постоянной жизни, ведь всё необходимое здесь уже есть. Остается воплотить интерьерные идеи — и можно переезжать!





Сколько стоит дом?

Собственник обращает внимание: все документы в идеальном состоянии, дом полностью готов к продаже, ремонту и заселению. Стоит эта мечта на берегу реки 39 900 долларов (расчет в белорусских рублях по курсу Национального банка Республики Беларусь). Узнать о предложении больше и записаться на просмотр можно по номеру +375(29)141-94-75. Чтобы заказать обратный звонок по объекту, оставьте свой номер в форме ниже.

 
Теги: Минск
 
 
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В Березинском районе Минской области, в живописной деревне на берегу реки продается дом. Его ввели в эксплуатацию в 2024 году. Стиль — хай-тек, планировка —...
 
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