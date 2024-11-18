Еще есть однушки и двушки. Посмотрели, как строятся «Петровские верфи»

Источник материала: realt.by

Этот жилой комплекс в районе станции метро «Петровщина» со старта удивил минчан необычной архитектурой и неймингом на морскую тематику. Так, на месте снесенного частного сектора вырос дом «Маяк», затем «Парус», а потом подтянулись и «Корабли». Надо сказать, что портовый вайб пришел в Минск не случайно, ведь проектировали жилой комплекс архитекторы из Санкт-Петербурга. Строительство комплекса «Петровские верфи» началось в 2020 году и идет до сих пор. Мы съездили на улицу Семашко и посмотрели, как продвигается стройка уникального для Минска комплекса.



Напомним, что застройщиком всего комплекса многоэтажек выступает УКС «Запад». Сейчас в стадии строительства находятся два дома «Корабля».

Первый из домов на стилобате с коммерческими помещениями должны были сдать еще в прошлом году, однако из-за смены подрядчика и необычной конструкции здания, сроки ввода «Корабля» в эксплуатацию сдвинулись. К радости дольщиков в настоящее время многоэтажка выглядит почти готовой.





Всего в доме будет 8 этажей и 88 квартир. Сейчас свободного жилья в почти готовом доме нет: все квартиры в «Корабле» уже нашли своих владельцев. Интересно, что жилье тут приобретали как все желающие, так и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра в доме варьировалась от 2510 до 3150 рублей. Также большинству дольщиков было необходимо приобретать место в паркинге.



Жилье в доме-корабле будут сдавать с черновой отделкой: штукатуркой стен и стяжкой на полу. Также в квартирах выполнят разводку электрики, установят унитазы, нагревательные приборы (стальные панельные радиаторы) и счетчики учета горячего и холодного водоснабжения.



Сейчас работы на доме ведутся максимально активно. На момент съемки тут заканчивали облицовку фасада. Надо отметить, что визуально дом получается очень ярким.



Также значительно изменилась и территория вокруг. Во время нашего визита тут делали дорожки и начинали установку детской площадки.







Рядом весьма быстро растет и второй «Корабль». В продажу пока поступили первые 36 квартир из 88, расположенные на 1-4 этажах. Стоимость квадратного метра в них составляла 4000-4600 рублей. Дополнительно также нужно было заплатить 25 тысяч рублей и за парковочное место.













Судя по информации с сайта УКС «Запад», свободные квартиры во втором «Корабле» еще имеются. На данный момент у тех, кто присматривается к жилому комплексу, есть выбор из 15 вариантов. Среди предлагаемых квартир – 3 однушки и 12 двушек по цене квадрата от 1185 до 1360 долларов в эквиваленте. Метражи оставшихся квартир насчитывают от 49 до 69 квадратных метров. Так, вместе с паркингом 49-метровая однокомнатная квартира обойдется дольщику в сумму около 70 тысяч долларов, 57-метровая двухкомнатная − в 85 тысяч долларов.



Второй «Корабль» начали возводить в марте этого года, а завершить стройку предполагается в первом квартале 2025 года.



Весь жилой комплекс «Петровские верфи» будет состоять из 9 жилых домов, символизирующих питерскую набережную с кораблями. Доминантой комплекса будет дом, напоминающий маяк. Концепцию квартала разработали специалисты питерского архитектурного бюро «Студия 17».



Найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.