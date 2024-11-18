|
Еще есть однушки и двушки. Посмотрели, как строятся «Петровские верфи»
18.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот жилой комплекс в районе станции метро «Петровщина» со старта удивил минчан необычной архитектурой и неймингом на морскую тематику. Так, на месте снесенного частного сектора вырос дом «Маяк», затем «Парус», а потом подтянулись и «Корабли». Надо сказать, что портовый вайб пришел в Минск не случайно, ведь проектировали жилой комплекс архитекторы из Санкт-Петербурга. Строительство комплекса «Петровские верфи» началось в 2020 году и идет до сих пор. Мы съездили на улицу Семашко и посмотрели, как продвигается стройка уникального для Минска комплекса.
Всего в доме будет 8 этажей и 88 квартир. Сейчас свободного жилья в почти готовом доме нет: все квартиры в «Корабле» уже нашли своих владельцев. Интересно, что жилье тут приобретали как все желающие, так и нуждающиеся в улучшении жилищных условий. Стоимость метра в доме варьировалась от 2510 до 3150 рублей. Также большинству дольщиков было необходимо приобретать место в паркинге.
Судя по информации с
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Этот жилой комплекс в районе станции метро «Петровщина» со старта удивил минчан необычной архитектурой и неймингом на морскую тематику. Так, на месте снесенного...
|
Свежие газеты
Архив (Новости Экономики)