«Разговоры о сносе наших домов идут каждый год». Как живется в поселке Велозавода

Ирина подчеркивает, что их дом и соседние двухэтажки уже не первый год собираются сносить.

- Эти разговоры о сносе идут каждый год, но все откладывается и откладывается. И вот в очередной раз нам сказали, что точно будут, но только после 2025-го. Куда соберутся переселять, непонятно. Да и вообще, как таковых уведомлений не было, провели только собрание, где об этом говорилось. Но опять же все на уровне разговоров. Уже сейчас нам нельзя здесь прописывать людей. Точнее, их прописка уже никак не повлияет на количество квадратов, когда начнут переселять. А квартиры у нас хорошие, с паркетными полами. Кстати, насчет того, что нельзя делать ремонты, нам не сообщали, хотя вроде при сносе есть такое. Но, честно говоря, мы и сами особо ничего тут не делаем и не меняем. Думаем, что в этом нет смысла, если все равно придется переезжать куда-то. Поэтому жильцы в основном ждут каких-то конкретных решений.