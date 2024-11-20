«Мягкое покрытие площадки, чтобы дети не падали в асфальт». Каким должен быть идеальный жилой комплекс для семьи: мнения

Источник материала: realt.by

Комфорт не должен заканчиваться с выходом из квартиры — всем, кто сейчас покупает жилье, актуальны просторные и уютные места общего пользования. Ведь гораздо приятнее проходить через обустроенный подъезд, не сталкиваться с трудностями у лифтов или на лестнице, отпускать детей на современно оборудованную и безопасную игровую площадку. Совместно с жилым комплексом «Вершина» , где предусмотрены все удобства для семей, мы решили собрать ряд мнений. Читатели Realt, воспитывающие детей, рассказали, какими они видят идеальный дом и двор.

«Подросткам нужно место, где они смогут посидеть в телефонах» Татьяна воспитывает сына-школьника и считает, что в первую очередь удобным должен быть подъезд: — Если есть лестница, застройщику нужно предусмотреть нормальный пандус, на который удобно и коляску с ребенком закатить, и велосипед. В подъезде — чтобы было место, где подождать такси. Количество лифтов соизмеримое с количеством квартир. Санузел на первом этаже тоже будет полезен. А еще идея для застройщиков — сделать возможность почистить колеса коляски, прежде чем подниматься с ней к себе в квартиру. Песок и грязь во время прогулки налипают в любом случае, зимой добавляется снег. Что касается развлечений для детей, малышам, конечно, нужна площадка с возможностью полазать. Хорошо, когда территория рассчитана на детей разных возрастов, с песочницами, у которых есть крышки, с наличием зеленых насаждений. И важен размер, чтобы хватало места и детям 2 лет, и школьникам — тогда вторые не будут на бегу сносить первых. Очень радуюсь, если на площадке безопасное резиновое покрытие.





А школьникам и подросткам нужно место, где они могут посидеть в телефонах. Родителям станет спокойнее, если дети расположатся на диванчиках в холле, в тепле и безопасности. Кстати, идея закрытых дворов у каждого дома мне не слишком близка, ведь тогда дети из соседних домов не смогут знакомиться друг с другом. Делясь личным опытом, скажу, что сын уже гуляет и ходит в школу один. Я начала отпускать его с 7 лет, строго с телефоном. В целом считаю, что 6-7 лет — оптимальный возраст, чтобы ребенок начал самостоятельные вылазки на улицу. Но, конечно, зависит от двора.

Во дворах жилого комплекса «Вершина» дети будут в безопасности, ведь на территориях для игр и отдыха нет машин, а доступ осуществляется только по чипам. То есть, дети не смогут самостоятельно выйти за пределы двора и исчезнуть из поля зрения своих родителей. Здесь обустроены настоящие игровые городки — большие горки-ракеты, веревочные лазы. Наземное покрытие безопасное.

«Правильным будет установить камеры по всему ЖК» У другой нашей читательницы — Анастасии — также растет сын школьного возраста: — Если в доме больше 7 этажей, нужны минимум 2 лифта. Мне важны детская площадка и много скамеек вокруг нее, хорошее освещение двора в темное время суток, парковка, места для хранения колясок и велосипедов. Не лишними будут пандус для подъема в подъезд и на первый этаж до лифта, пешеходные зоны для прогулок около дома, невысокие бордюры или хорошие спуски.





Игровые площадки должны быть с безопасным покрытием, так как дети активные и часто падают. Для детей постарше можно обустроить зону футбола или баскетбола, чтобы подростки не сбивали малышей. С соблюдением всего, что я описала выше, правильным будет установить камеры по всему ЖК, а не только в подъезде. А вот закрытый двор или открытый — мне не принципиально. Пока мой сын рос, нам часто приходилось ходить в чужие дворы и парки, так как наша площадка была небольшой. А сейчас ребенку уже 9 лет, он предпочитает гулять с друзьями, в школу ходит самостоятельно. Отпускать я его стала с первого класса. Сначала выходила и сидела во дворе в сторонке, потом наблюдала с балкона. Сейчас не слежу постоянно, но сын всегда с телефоном. У нас есть договор: он гуляет на определенной территории, если хочет пойти куда-то, звонит и предупреждает.

По всей территории жилого комплекса «Вершина» ведется видеонаблюдение. А планировка домов и дворов позволяет приглядывать за ребенком прямо из окна, что очень удобно для родителей.

«Важна парковка недалеко от дома» Ребенок нашей читательницы Виолетты помладше, он пока ходит в детский сад: — Я живу в достаточно современном и комфортном комплексе, люблю свой район и точно никуда отсюда не уеду. Но со временем, конечно, подмечаю моменты, которые можно улучшить. Так, например, мне важна парковка недалеко от дома. Это нужно для того, чтобы мы с ребенком могли быстро пройти от машины до дома. Ведь, как правило, у нас с собой будут какие-то вещи, сумки. При этом сама проезжая часть должна быть на отдалении или за ограждением. Например, в нашем нынешнем ЖК дома стоят полукругом, детская площадка в центре, а автомобильная дорога идет вдоль домов, я постоянно вижу, как дети абсолютно разных возрастов бегут к дороге. Конечно, это небезопасно. А если картину дополнить подъезжающими к магазинам грузовиками, получится еще более тревожно. Мы сами неоднократно экстренно тормозили, видя, как приближается ребенок. Проблема решается отдельными паркингами с местами по доступным ценам.

Еще один важный момент — безбарьерная среда. К сожалению, она тоже реализована далеко не всеми застройщиками и не во всем городе. Когда я гуляла с большой коляской, это было, можно сказать, издевательство. У нас в районе и так достаточно холмистая местность. И представьте: везде ступеньки, кое-где есть специальные рельсы-пандусы, а где-то их нет. К тому же, я не видела ни одной коляски, которая идеально стала бы на эти рельсы, они совершенно непродуманные. Добавим к этому гигантские бордюры. Безбарьерную среду нужно не только делать, но и тестировать. Вспоминаю нашу поездку в Италию: это был небольшой прибрежный город, в котором я ни разу не ощутила неудобств с коляской. То есть, всё реально, нужно лишь учесть уже сделанные другими застройщиками ошибки и избежать их. Хорошо, когда площадки застилают мягким покрытием, чтобы никаких травм не было. Еще одно интересное наблюдение из Германии: там игровую зону дополняет специальная конструкция с краником и трубами. Ребенок включает воду, она течет по желобкам, малыш наблюдает и видит, как работают причинно-следственные связи. Полезными будут и бизиборды.

Конечно, автомобилей рядом с детскими площадками быть не должно, ведь это создает опасность для всех участников движения. В ЖК «Вершина» паркинг на 300 машино-мест расположен отдельно. Дополнительно предусмотрены плоскостные стоянки под шлагбаумами. Возле игровых зон двигаются только пешеходы – благодаря этому на площадках нет лишнего шума.

«Маленькие площадки с одной песочницей — это скучно» Сын нашей следующей героини — Екатерины — уже ходит в школу. И именно появление ребенка полностью перевернуло представление девушки о том, каким должен быть жилой комплекс: — Раньше мои требования были очень простыми. Парковка рядом с подъездом, симпатичное благоустройство и, в общем, всё. Когда же у меня родился сын, то всё изменилось. Для меня открылся целый мир детских площадок! Так как ребенок у меня рос очень активным, мы устраивали настоящие обзорные туры по всем дворам нашего района. Побывали, наверное, во всех ЖК. Конечно, больше всего ребенка интересовали современные детские площадки с большим количеством различных качелей, лестниц, горок и всего прочего. Маленькие стандартные площадки с одной песочницей — это скучно. К тому же, на таких обычно никто не играет, а для полноценной прогулки нужна компания. Так что на площадке должны быть, в первую очередь, дети, а во вторую — много оборудования, мягкое покрытие и какие-то интересные объекты (покрутить, понажимать, полазить). И пожалуйста, не стоит забывать про скамейки для мам! А то бывает, что на площадке есть всё, кроме местечка для родителей. Еще отмечу момент — отдельные зоны для разных возрастов. Если малыши еще могут тихонько что-то покопать-построить, то детей постарше, мне кажется, интересует только беготня. И в этом случае на детской площадке незаменимы всякие спортивные активности — чтобы было куда залезть, подтянуться и так далее.





Перейдем к дому. Конечно, здесь должен быть удобный вход в подъезд, выделенное место для колясок и лифт. К сожалению, всё это в моем доме отсутствовало и мне приходилось тащить ребенка и коляску на 5-й этаж. А ведь нести наверх нужно было не только коляску, но потом и детский велосипед, и кучу игрушек.





Что касается закрытого двора, то, когда ребенок маленький, это удобно. Никто никуда не убежит, нет посторонних, отсутствуют машины. Но в целом, мне нравится, когда закрытый двор предназначен для тихого отдыха, а большая детская площадка располагается где-то отдельно. Она даже может быть общей на несколько домов. Сейчас мой сын уже подросток, гулять на небольшой площадке во дворе ему неинтересно. Скорее он пойдет на школьный стадион или на открытую площадку со спортивными зонами.

Детям, растущим в ЖК «Вершина» , всегда найдется компания для общения и игр. Ведь благоустроенные дворы окружают дома, где уже сейчас активно делают ремонт молодые семьи. Пройдет буквально несколько месяцев — и площадки оживут, дети начнут знакомиться, а их родители — интересно и полезно проводить время на свежем воздухе. Для всех желающих поддерживать свое здоровье и хорошее настроение уже открыта воркаут-площадка.





«Желательно, чтобы дети 10 лет не пересекались с малышами, которым по 2-3 годика» У нашей читательницы Анастасии растут сыновья-погодки, один из малышей ходит в ясли-сад, второй пока 24/7 проводит время с родителями: — На мой взгляд, семье важны не только детская площадка и хорошо оформленный двор, но и наличие инфраструктуры рядом. Это продуктовый магазин, детский сад, школа. Конечно, нужны удобства: пандус, большой грузовой лифт для подъема на этаж с коляской. Малышам детсадовского возраста лучше расти в условиях простора, безопасности (чтобы не было потока машин). Хорошо, когда есть много развлечений во дворе, различных горок и мягкое покрытие на площадке, чтобы не падать на асфальт. Желательно, чтобы дети 10 лет не пересекались с малышами, которым по 2-3 годика.





Для меня важен закрытый двор. Это тишина, это залог безопасности моих детей. Конечно, пока что они не гуляют по улице без присмотра, но ведь время летит, я смотрю сразу на будущее. Думаю, лет с 8 начну выпускать сыновей одних, конечно, будем смотреть, как они понимают правила безопасности и насколько хорошо слушаются. Сейчас мы чаще проводим время на свежем воздухе всей семьей. Летом стараемся выходить каждый день, дожди пережидаем дома, а зимой ориентируемся на температуру.

В ЖК «Вершина» инфраструктура будет насыщенной: предусмотрено строительство 3-этажного детского сада площадью 6 245 м² на 320 детей и 4-этажной школы площадью 22 978 м² на 980 учащихся. В шаговой доступности откроется торговый центр, а на первых этажах ряда домов — коммерческие помещения с нужными товарами и услугами.

«Материалы на площадке должны быть повышенной прочности» Наш читатель Сергей с сыном часто ходят на прогулки. У мужчины есть определенные требования к комфорту и безопасности дворовой территории: — Важно, чтобы детская площадка была разделена с местом проезда машин, ограждена от него и дополнена безопасным покрытием. Для прогулки на свежем воздухе в дождливую погоду нужны навес, беседка либо другое сооружение. Малышам детсадовского возраста нужны качели, горки, «лазилки», развивающие элементы (с цифрами, буквами, фигурами и т.п.) — моему сыну это нравится. Школьников наверняка заинтересуют брусья, турники, площадки для футбола, волейбола, баскетбола, скалодром, канатные конструкции. А еще им нужно пространство для велосипедов и самокатов (дорожки). Подросткам будут актуальны теннисные столы, беседка, скейт-парк. Идеальная детская площадка — это разнообразные виды развлечений по возрастам, разделенные по зонам для безопасности самых маленьких. Плюс достаточное количество мест для родителей (скамьи, беседки).









Ввиду большой интенсивности воздействия материалы должны быть повышенной прочности (особенно горки), качели со страховочными (дополнительными) креплениями, безопасное мягкое покрытие всех дорожек. Скейт-парк со специальными защитными заграждениями. Ограждения нужны на футбольной, волейбольной, баскетбольной площадках. В самом доме пригодятся помещение для колясок на 1 этаже, пандус и лифт с 0-й остановкой, видеонаблюдение. Закрытый двор тоже важен, он обезопасит от автомобилей, от посторонних, от собак. Кстати, обязательно нужно место для выгула собак на доступном расстоянии от домов, чтобы питомцы не гуляли во дворе с детской площадкой.

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