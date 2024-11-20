Застройщик элитного дома неожиданно предложил дольщикам доплатить за квартиры. Что?

На днях будущие новоселы неожиданно получили от застройщика письмо «О вводе жилого дома в эксплуатацию и окончательном расчете».

В письме от компании «СИ-трейдинг» сообщается, что у застройщика появились дополнительные расходы в размере около 744 тысяч белорусских рублей, препятствующие регистрации дома в «Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру». Эти расходы включают в себя работы по технической инвентаризации, оплату теплоэнергии и электроэнергии и оплату права заключения договора аренды земельного участка. Оплатить все вышеперечисленное застройщик предлагает дольщикам.

Публикуем фрагмент письма:

«В связи с тем, что жилой дом невозможно зарегистрировать без земельного участка, срок аренды которого закончился, соответственно, передать участникам строительства в собственность объекты долевого строительства также невозможно. В настоящее время застройщику необходимо дополнительно понести расходы, связанные с оформлением земельного участка, регистрацией и эксплуатацией жилого дома в размере 743 778,59 белорусских рублей, в том числе:

− 160 640,40 белорусских рублей − расходы на выполнение работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) жилого дома в соответствии с заключенным договором между ООО «СИ-трейдинг» и РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». После обмеров возможна передача дольщикам по договорам безвозмездного пользования для ремонтов.

− 120,00 белорусских рублей — расходы по государственной регистрации создания Жилого дома в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;

− 70 000,00 белорусских рублей − расходы за два месяца по оплате за теплоэнергию Жилого дома до передачи объекта долевого строительства участнику строительства по акту приемки-передачи;

− 3 2300,00 белорусских рублей − расходы за два месяца по оплате за электроэнергию жилого дома до передачи объекта долевого строительства участнику строительства по акту приемки-передачи;

− 298 000,00 белорусских рублей − расходы за право заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома;

− 212 718,19 белорусских рублей − расходы по оплате процентов за право заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома.

В настоящее время финансовое положение застройщика не позволяет в кратчайшие сроки уплатить вышеуказанные суммы, что повлечет за собой задержку передачи в собственность участникам строительства объектов долевого строительства.

Для того чтобы зарегистрировать жилой дом и передать квартиры участникам долевого строительства застройщик предлагает каждому дольщику доплатить по 14,19 доллара за квадрат общей площади (то есть, обладателю 53-метровой квартиры, к примеру, придется доплатить около 750 долларов, а 123-метровой квартиры – около 1745 долларов). Столько же (14 долларов за квадрат) просят доплатить участников строительства кладовых и встроенных помещений гостиницы. Также доплаты в размере 190 долларов просят внести обладателей машино-мест.