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Застройщик элитного дома неожиданно предложил дольщикам доплатить за квартиры. Что?
20.11.2024 16:31 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Элитная новостройка неподалеку от проспекта Победителей в Минске продолжает трепать нервы дольщикам. ЖК «Гастелло Резиденс» должны были закончить еще в 21-м году, однако заветных ключей покупатели пока так и не получили. Более того – на днях застройщик прислал дольщикам письма, в которых просит доплатить за построенные квадратные метры. Рассказываем о том, что известно.
Напомним, что на территорию в районе улицы Гвардейской (участок среди старых двухэтажек) компания «СИ-трейдинг» вышла в 2019 году. Модный ЖК под названием «Гастелло Резиденс» быстро привлек потенциальных дольщиков, и на стройке закипела работа.
Строительство дома на 10 этажей и 186 квартир началось со скандалов, ведь на будущую элитную новостройку ополчились местные жители. Из-за того, что высотка нарушала нормы инсоляции, строительство дома пришлось
В последние месяцы на стройке царило оживление. Территорию возле дома благоустроили, от здания убрали глухой строительный забор. В эксплуатацию, по информации застройщика, дом сдали 31 октября. Однако мытарства дольщиков на этом не закончились.
На днях будущие новоселы неожиданно получили от застройщика письмо «О вводе жилого дома в эксплуатацию и окончательном расчете».
В письме от компании «СИ-трейдинг» сообщается, что у застройщика появились дополнительные расходы в размере около 744 тысяч белорусских рублей, препятствующие регистрации дома в «Минском городском агентстве по государственной регистрации и земельному кадастру». Эти расходы включают в себя работы по технической инвентаризации, оплату теплоэнергии и электроэнергии и оплату права заключения договора аренды земельного участка. Оплатить все вышеперечисленное застройщик предлагает дольщикам.
Публикуем фрагмент письма:
«В связи с тем, что жилой дом невозможно зарегистрировать без земельного участка, срок аренды которого закончился, соответственно, передать участникам строительства в собственность объекты долевого строительства также невозможно. В настоящее время застройщику необходимо дополнительно понести расходы, связанные с оформлением земельного участка, регистрацией и эксплуатацией жилого дома в размере 743 778,59 белорусских рублей, в том числе:
− 160 640,40 белорусских рублей − расходы на выполнение работ по технической инвентаризации (проверке характеристик) жилого дома в соответствии с заключенным договором между ООО «СИ-трейдинг» и РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру». После обмеров возможна передача дольщикам по договорам безвозмездного пользования для ремонтов.
− 120,00 белорусских рублей — расходы по государственной регистрации создания Жилого дома в РУП «Минское городское агентство по государственной регистрации и земельному кадастру»;
− 70 000,00 белорусских рублей − расходы за два месяца по оплате за теплоэнергию Жилого дома до передачи объекта долевого строительства участнику строительства по акту приемки-передачи;
− 3 2300,00 белорусских рублей − расходы за два месяца по оплате за электроэнергию жилого дома до передачи объекта долевого строительства участнику строительства по акту приемки-передачи;
− 298 000,00 белорусских рублей − расходы за право заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома;
− 212 718,19 белорусских рублей − расходы по оплате процентов за право заключения договора аренды земельного участка, предоставленного для строительства жилого дома.
В настоящее время финансовое положение застройщика не позволяет в кратчайшие сроки уплатить вышеуказанные суммы, что повлечет за собой задержку передачи в собственность участникам строительства объектов долевого строительства.
Для того чтобы зарегистрировать жилой дом и передать квартиры участникам долевого строительства застройщик предлагает каждому дольщику доплатить по 14,19 доллара за квадрат общей площади (то есть, обладателю 53-метровой квартиры, к примеру, придется доплатить около 750 долларов, а 123-метровой квартиры – около 1745 долларов). Столько же (14 долларов за квадрат) просят доплатить участников строительства кладовых и встроенных помещений гостиницы. Также доплаты в размере 190 долларов просят внести обладателей машино-мест.
Как рассказал Realt один из дольщиков, покупатели квартир отреагировали на письмо по-разному.
− Кто-то настроен категорически и вообще отказывается платить, особенно учитывая то, сколько мы ждали окончания строительства. Кто-то готов обсудить оплату только за коммунальные платежи, полагая, что все остальные платежи должны быть на застройщике. Ну а часть людей, уставшая от всей этой ситуации, готова заплатить в надежде, что дом сдадут в этом году, − отметил наш собеседник.
Завтра застройщик проведет закрытую встречу с участниками строительства, где обсудит все возникающие вопросы. Тем временем, дольщики готовят коллективные заявления в Администрацию Президента и в другие инстанции с просьбой проверить обоснованность выставленных доплат.
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Элитная новостройка неподалеку от проспекта Победителей в Минске продолжает трепать нервы дольщикам. ЖК «Гастелло Резиденс» должны были закончить еще в 21-м...
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