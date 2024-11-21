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Сроки сдачи сдвинулись уже на полгода. Что там со стройкой домов «под ампир»?
21.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В районе Тракторного завода несколько лет назад начали строить необычный жилой квартал для очередников. Дело в том, что нуждающимся тут предложили не безликие «коробочки», а дома с изюминкой (а точнее – с намеком на сталинский ампир). Панельные семиэтажки на Тракторном получили балюстрады, карнизы и портики. Сейчас в поселке Тракторозаводцев с опозданием заканчивают третий дом жилого комплекса. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке.
Всего в третьем доме запроектировано 112 квартир. Жилье в семиэтажке уже давно
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В районе Тракторного завода несколько лет назад начали строить необычный жилой квартал для очередников. Дело в том, что нуждающимся тут предложили не безликие...
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