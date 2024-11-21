Сроки сдачи сдвинулись уже на полгода. Что там со стройкой домов «под ампир»?

Источник материала: realt.by

В районе Тракторного завода несколько лет назад начали строить необычный жилой квартал для очередников. Дело в том, что нуждающимся тут предложили не безликие «коробочки», а дома с изюминкой (а точнее – с намеком на сталинский ампир). Панельные семиэтажки на Тракторном получили балюстрады, карнизы и портики. Сейчас в поселке Тракторозаводцев с опозданием заканчивают третий дом жилого комплекса. Мы посмотрели, что происходит на стройплощадке.



Атмосферный поселок Тракторозаводцев уплотняют с 2017 года. Первыми к сносу приговорили 11 послевоенных двухэтажек в квартале улиц Клумова − Щербакова − Чеботарева. Участок на месте снесенных домов стал осваивать УКС Заводского района.

В настоящий момент на месте прежних зданий уже стоят два готовых семиэтажных дома. Кстати, выглядят здания действительно интересно. Под одним из домов устроен паркинг, над которым получилось организовать настоящую прогулочную зону.







Сейчас в комплексе достраивают третий дом. Последнюю семиэтажку проекта начали возводить в июне 2023 года, а завершить планировали в апреле этого года. Однако из-за невысоких темпов строительства сроки сдачи дома сдвинулись уже на полгода.







На данный момент панельный дом на 4 подъезда полностью собран. При этом остекление здания еще не завершено, а также не начата отделка фасадов.





Зато параллельно с возведением дома идет благоустройство территории. Отметим, что полноценный двор с детскими площадками и зонами для отдыха появится у жильцов только после финиша стройки всех трех домов.



Всего в третьем доме запроектировано 112 квартир. Жилье в семиэтажке уже давно предложили нуждающимся в улучшении жилищных условий. Среди них − многодетные семьи по направлениям администраций районов и сотрудники государственных СМИ. Стоимость квадрата в пределах нормативной площади для них составила 2329 рублей, свыше нормы − 2950 рублей.



Квартиры в доме будут сдаваться с планировкой, но без внутренней отделки. Кухни в доме оборудуют электроплитами.





Что касается сданных новостроек, то сейчас здесь обживаются новоселы. Кстати, в продаже на вторичке квартир в свежих домах на Чеботарева нет.











