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«За такие деньги — парилка отличная». Послушали, что говорят владельцы бюджетных бань-бочек
22.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Лучшее средство от промозглых и пасмурных дней – это, бесспорно, баня. С веничком да ароматным чаем скоротать темный вечер - самое то. Тем, у кого она уже есть завидуем белой завистью. Но не отчаиваемся, а гуглим мини-баню – такие часто можно увидеть на дачных участках, и это самый быстрый способ обзавестись своей парилкой. Сегодня расскажем, из чего их собирают, сколько они стоят, а от владельца узнаем о нюансах эксплуатации: быстро ли нагревается, хорош ли пар, не гниет ли пол, и не тесно ли парильщикам?
О чем речь?
Бани-бочки и их разновидности на нашем рынке уже не первый год. Сначала это была диковинка, к которой относились с предубеждением – мол, какая парилка может быть в бочке с тонкими стенами? Но изделие прижилось и стало востребованным у дачников и владельцев загородной недвижимости. Люди умеют считать деньги – установить баню-бочку несравнимо дешевле, проще и быстрее, чем строить традиционную бревенчатую баню.
Агроусадьбы их тоже приобретают, а это говорит хотя бы от том, что парилку в бочке можно эксплуатировать практически в режиме нон-стоп.
Спрос закрывают сразу несколько производителей, конкуренция между ними довольно высокая. Поэтому ассортимент постоянно обновляется, на рынке появляются новинки: с панорамными окнами в парилках и комнатах отдыха, с душевыми кабинами. При желании и за отдельную плату можно заказать целый «ансамбль» – с террасой, садовой мебелью, купелью, встроенным в помост бассейном, стильной дровницей, перголой, хозблоком и даже летним домиком. Кстати, мы не раз уже делали обзоры на дачи с такими комплексами во дворе.
Как построить баню-бочку?
Теоретически, своими руками можно сделать что угодно, но стоит ли это сил и времени? По случаю мы заглянули на производство под Минском, а именно в Мачулищи, и убедились, что все только выглядит просто, а на деле есть нюансы.
– Во-первых, нужна именно еловая древесина, только после технологической сушки, с влажностью не более 10%, – объясняет Анастасия Корнеенко, представитель компании «Ясные дни». – Сухая ель не восприимчива к внешним воздействиям и почти не растрескивается при перепадах температуры.
Заготовки в виде бруса толщиной 45-50 мм проходят через станок, который придает боковым плоскостям специальную округлую форму – так называемый лунный или бондарный паз. Благодаря этому можно собирать из бруса бочкообразные формы. Из него же собирают торцевые стены и перегородки. Соединение получается плотным, без щелей. Чтобы готовое изделие не развалилось, его стягивают специальными лентами (штрипсами) из нержавейки с механизмом подтяжки.
Баня сразу комплектуется печкой с камнями и баком для воды. Стандартно топка каменки находится внутри парилки, но можно выбрать вариант, когда топку (за дополнительную плату) выносят наружу, то есть подбрасывать дрова нужно с улицы. От нагрева печью стены бани защищают листы минерита или фиброцементной плиты, а потолок – пожаробезопасным дымоходом. Топка в наружном исполнении обрамлена листом нержавейки – ни искры, ни огонь не попадают на деревянные стены. В парной устанавливаются вентиляционные клапана и окошко.
«Купил и уже парюсь»
В большинстве случаев бани доставляют к месту установки в готовом виде – разгрузили, установили. Но можно заказать в разобранном виде для самостоятельной сборки из соображений экономии – говорят, так выходит несколько дешевле. Но чаще в разобранном виде бочки доставляют туда, где ее невозможно доставить к месту установки.
– Я покупал квадро-бочку на 4 метра в августе – рассказывает Александр из Баранович. – Поставил на заднем дворе дома, пользуемся регулярно. Доставили в разобранном виде, по другому бы никак не затянули. Собирал сборщик производителя, один. Но человек был явно опытный, управился за полтора дня. Снаружи баня покрашена в два слоя. Внутри дерево было ничем не защищено, поэтому я уже сам покрыл все дорогим маслом для саун. Результатом доволен: дерево до сих пор выглядит как новое.
Александр сразу заказал улучшенную комплектацию: входные двери со стеклом, более дорогие окна – однокамерные стеклопакеты в деревянных рамах. Плюс стеклянная дверь в парилку и металлический поддон в душевую зону.
Владелец позаботился и о дополнительной защите бани от дождя и снега – над ней собрал легкий навес с прозрачной крышей из поликарбонатом.
А как пар в такой бане? Владелец говорит, что летом парилка нагревается до 70 градусов за 40 минут. Теперь, при температурах "каля нуля", – за полтора часа.
– Большую температуру не делал, мне комфортно при такой, – рассказывает он. – Если паримся с вениками, то держим 60 градусов при 60-ти процентной влажности. Максимально комфортно в парилке двум-трем парильщикам, но спокойно помещаемся и вчетвером. Квадро-баня хороша тем, что полок в ней 2 метра, и мне, учитывая мой немаленький рост, можно с комфортом улечься. Моемся в душе со стальным поддоном, вода на деревянный пол не попадает, все стекает на улицу. Просыхает же баня быстро – когда все вышли, подбросил в печку полено, открыл окно и все опять сухое.
От капитальной бани собеседник отказался не столько из экономии:
– Представил, что во дворе днями будут копошиться строители, все разворотят, не дай Бог запьют, и передумал, – говорит Александр. – Квадро-бочка оказалась хорошей альтернативой и за меньшие деньги. Полтора дня сборки, мусор убрали и все. Я только опилки со шланга смыл. На все про все потратил около 11 тысяч рублей. Я думаю, что баня при должном уходе простоит 10 и больше лет. Я видел такую же пятилетку – без проблем, только небольшие трещинки появились на корпусе. Сборщик, кстати, говорил мне, что дольше живут те бани, которыми постоянно пользуются.
По факту же бани-бочки стоят без проблем 7-10 лет. При должном уходе и дольше. Уход за ними нужен такой же, как и за обычным деревянным домом — время от времени обновлять защитный слой краски. Важно просушивать после банных процедур. Важно, чтобы конструкция не стояла на земле, поэтому хотя бы минимальный, но фундамент нужен. В качестве основания подойдут бордюрные камни, тротуарная плитка. Если необходимо поставить повыше, или есть большой перепад высот в месте установки, то можно использовать винтовые сваи.
"Нагрев зимой – до двух часов"
Минчанин Игорь, владелец дачного дома под Минском, говорит, что баня-бочка была одним из первых приобретений для дачи.
- Причем это быстрое решение, без потери времени на строительство, - рассказывает хозяин. - В четверг баню привезли на участок, собрали, а в пятницу мы уже парились.
В эксплуатации баня уже почти три года. Игорь говорит, что он полностью ей доволен — летом нагревается всего за час, зимой через полтора-два часа после растопки можно париться.
По его словам, за такие деньги – парилка отличная, пара всем хватает.
Четырехметровая баня с комнатой для переодевания и стеклянной дверью в парилку стоит 6 350 рублей.
Водные процедуры проходят прямо в парилке после проветривания, используя нагретую воду из бака. Вода стекает в сливное отверстие в полу. Благодаря хорошей вентиляции дерево быстро просыхает и не гниет.
В них все настоящее – кровать-антресоль, диванчик, стол, стул. Только их размеры уменьшены.
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Лучшее средство от промозглых и пасмурных дней – это, бесспорно, баня. С веничком да ароматным чаем скоротать темный вечер - самое то. Тем, у кого она уже...
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