«За такие деньги — парилка отличная». Послушали, что говорят владельцы бюджетных бань-бочек

– Большую температуру не делал, мне комфортно при такой, – рассказывает он. – Если паримся с вениками, то держим 60 градусов при 60-ти процентной влажности. Максимально комфортно в парилке двум-трем парильщикам, но спокойно помещаемся и вчетвером. Квадро-баня хороша тем, что полок в ней 2 метра, и мне, учитывая мой немаленький рост, можно с комфортом улечься. Моемся в душе со стальным поддоном, вода на деревянный пол не попадает, все стекает на улицу. Просыхает же баня быстро – когда все вышли, подбросил в печку полено, открыл окно и все опять сухое.

От капитальной бани собеседник отказался не столько из экономии: