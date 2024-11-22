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«За такие деньги — парилка отличная». Послушали, что говорят владельцы бюджетных бань-бочек

22.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Лучшее средство от промозглых и пасмурных дней – это, бесспорно, баня. С веничком да ароматным чаем скоротать темный вечер - самое то. Тем, у кого она уже есть завидуем белой завистью. Но не отчаиваемся, а гуглим мини-баню – такие часто можно увидеть на дачных участках, и это самый быстрый способ обзавестись своей парилкой. Сегодня расскажем, из чего их собирают, сколько они стоят, а от владельца узнаем о нюансах эксплуатации: быстро ли нагревается, хорош ли пар, не гниет ли пол, и не тесно ли парильщикам?


О чем речь?

Бани-бочки и их разновидности на нашем рынке уже не первый год. Сначала это была диковинка, к которой относились с предубеждением – мол, какая парилка может быть в бочке с тонкими стенами? Но изделие прижилось и стало востребованным у дачников и владельцев загородной недвижимости. Люди умеют считать деньги – установить баню-бочку несравнимо дешевле, проще и быстрее, чем строить традиционную бревенчатую баню.


Фото: банябочка.бел

Агроусадьбы их тоже приобретают, а это говорит хотя бы от том, что парилку в бочке можно эксплуатировать практически в режиме нон-стоп. 

Спрос закрывают сразу несколько производителей, конкуренция между ними довольно высокая. Поэтому ассортимент постоянно обновляется, на рынке появляются новинки: с панорамными окнами в парилках и комнатах отдыха, с душевыми кабинами. При желании и за отдельную плату можно заказать целый  «ансамбль» – с террасой, садовой мебелью, купелью, встроенным в помост бассейном, стильной дровницей, перголой, хозблоком и даже летним домиком. Кстати, мы не раз уже делали обзоры на дачи с такими комплексами во дворе. 




Как построить баню-бочку?

Теоретически, своими руками можно сделать что угодно, но стоит ли это сил и времени? По случаю мы заглянули на производство под Минском, а именно в Мачулищи, и убедились, что все только выглядит просто, а на деле есть нюансы. 

– Во-первых, нужна именно еловая древесина, только после технологической сушки, с влажностью не более 10%, – объясняет Анастасия Корнеенко, представитель компании «Ясные дни». –  Сухая ель не восприимчива к внешним воздействиям и почти не растрескивается при перепадах температуры.


Заготовки в виде бруса толщиной 45-50 мм проходят через станок, который придает боковым плоскостям специальную округлую форму – так называемый лунный или бондарный паз. Благодаря этому можно собирать из бруса бочкообразные формы. Из него же собирают торцевые стены и перегородки. Соединение получается плотным, без щелей. Чтобы готовое изделие не развалилось, его стягивают специальными лентами (штрипсами) из нержавейки с механизмом подтяжки. 



Далее изделие отправляют на покраску – cнаружи стены красят в два слоя. Далее верх бани накрывают битумной черепицей. Окна и двери устанавливают тоже на производстве. И, как вы поняли, изделие ничем не утепляется. 




Баня сразу комплектуется печкой с камнями и баком для воды. Стандартно топка каменки находится внутри парилки, но можно выбрать вариант, когда топку (за дополнительную плату) выносят наружу, то есть подбрасывать дрова нужно с улицы. От нагрева печью стены бани защищают листы минерита или фиброцементной плиты, а потолок – пожаробезопасным дымоходом. Топка в наружном исполнении обрамлена листом нержавейки – ни искры, ни огонь не попадают на деревянные стены. В парной устанавливаются вентиляционные клапана и окошко.





Электропечи в теории тоже можно установить, но это редкость. И в самом деле – не в каждом СТ имеется мощная электросеть, способная выдавать 6-9 кВт под печку.

Разводка электрики простая – розетка, выключатель, лампочка в каждом помещении, автомат.


Полки, трапы, лавки изготавливаются из массива лиственных пород: ольхи, осины или липы. Все контактирующие с телом детали тщательно отшлифованы, фаски сняты. По умолчанию они ничем не обрабатываются ни маслом, ни пропитками.




«Купил и уже парюсь»

В большинстве случаев бани доставляют к месту установки в готовом виде – разгрузили, установили. Но можно заказать в разобранном виде для самостоятельной сборки из соображений экономии – говорят, так выходит несколько дешевле. Но чаще в разобранном виде бочки доставляют туда, где ее невозможно доставить к месту установки.

– Я покупал квадро-бочку на 4 метра в августе – рассказывает Александр из Баранович. – Поставил на заднем дворе дома, пользуемся регулярно. Доставили в разобранном виде, по другому бы никак не затянули. Собирал сборщик производителя, один. Но человек был явно опытный, управился за полтора дня. Снаружи баня покрашена в два слоя. Внутри дерево было ничем не защищено, поэтому я уже сам покрыл все дорогим маслом для саун. Результатом доволен: дерево до сих пор выглядит как новое.



Александр сразу заказал улучшенную комплектацию: входные двери со стеклом, более дорогие окна – однокамерные стеклопакеты в деревянных рамах. Плюс стеклянная дверь в парилку и металлический поддон в душевую зону. 

Владелец позаботился и о дополнительной защите бани от дождя и снега – над ней собрал легкий навес с прозрачной крышей из поликарбонатом. 

А как пар в такой бане? Владелец говорит, что летом парилка нагревается до 70 градусов за 40 минут. Теперь, при температурах "каля нуля", – за полтора часа. 




– Большую температуру не делал, мне комфортно при такой, – рассказывает он. – Если паримся с вениками, то держим 60 градусов при 60-ти процентной влажности. Максимально комфортно в парилке двум-трем парильщикам, но спокойно помещаемся и вчетвером. Квадро-баня хороша тем, что полок в ней 2 метра, и мне, учитывая мой немаленький рост, можно с комфортом улечься. Моемся в душе со стальным поддоном, вода на деревянный пол не попадает, все стекает на  улицу. Просыхает же баня быстро – когда все вышли, подбросил в печку полено, открыл окно и все опять сухое.

От капитальной бани собеседник отказался не столько из экономии:

– Представил, что во дворе днями будут копошиться строители, все разворотят, не дай Бог запьют, и передумал, – говорит Александр. – Квадро-бочка оказалась хорошей альтернативой и за меньшие деньги. Полтора дня сборки, мусор убрали  и все. Я только опилки со шланга смыл. На все про все потратил около 11 тысяч рублей. Я думаю, что баня при должном уходе простоит 10 и больше лет. Я видел такую же пятилетку – без проблем, только небольшие трещинки появились на корпусе. Сборщик, кстати, говорил мне, что дольше живут те бани, которыми постоянно пользуются.


По факту же бани-бочки стоят без проблем 7-10 лет. При должном уходе и дольше. Уход за ними нужен такой же, как и за обычным деревянным домом — время от времени обновлять защитный слой краски. Важно просушивать после банных процедур. Важно, чтобы конструкция не стояла на земле, поэтому хотя бы минимальный, но фундамент нужен. В качестве основания подойдут бордюрные камни, тротуарная плитка. Если необходимо поставить повыше, или есть большой перепад высот в месте установки, то можно использовать винтовые сваи. 


"Нагрев зимой – до двух часов"

Минчанин Игорь, владелец дачного дома под Минском, говорит, что баня-бочка была одним из первых приобретений для дачи. 

- Причем это быстрое решение, без потери времени на строительство, - рассказывает хозяин. - В четверг баню привезли на участок, собрали, а в пятницу мы уже парились.


В эксплуатации баня уже почти три года. Игорь говорит, что он полностью ей доволен — летом нагревается всего за час, зимой через полтора-два часа после растопки можно париться. 

По его словам, за такие деньги – парилка отличная, пара всем хватает. 

Почем бочки?

Если сравнивать баню-бочку с классической баней по стоимости, то она выигрывает «в сухую», порядок цифр совсем другой. Впрочем, удивляться не нужно, это все таки очень простое и компактное строение из относительно тонкого бруса. 




Самая бюджетная двухметровая банька – это только парилка с полками по двум сторонам и печкой по центру. Такую можно купить за 3 850 рублей.


Фото: bankovich.by

Четырехметровая баня с комнатой для переодевания и стеклянной дверью в парилку стоит 6 350 рублей. 

Водные процедуры проходят прямо в парилке после проветривания, используя нагретую воду из бака. Вода стекает в сливное отверстие в полу. Благодаря хорошей вентиляции дерево быстро просыхает и не гниет.


Более удобными выглядят квадро-бани – у них ровные боковые стены, что позволяет более функционально использовать внутренне пространство. Правда, они несколько дороже –  трехметровая квадро-бочка стоит — 6 100 рублей.


Если же хочется париться и мыться с большим комфортом, то нужно смотреть в сторону квадро-бань длиною 4-5 метров. Пространства там уже достаточно для парилки, душевой с поддоном и комнаты отдыха. Цены на них – от 9 200 рублей. Самая большая 6-ти метровая баня стоит почти 10 тысяч рублей. 



Стоит отметить, что в конструкцию можно вносить изменения. Например, сделать панорамные окна в парилке или комнате отдыха. Но это уже дороже – квадро-баня длиной 6 метров с панорамным остеклением в зоне отдыха продается за 14 850 рублей. 


Выпуском бань не ограничиваются – например, можно найти еще и летние домики, сделанные на базе 6-ти метровой квадро-бочки. Цены – от 12 450 рублей. И, как вы понимаете, жилыми они являются до первых заморозков. 


Летний дом-ранчо и пример интерьера. Фото: банябочка.бел, bankovich.by




В бочках поменьше можно организовать летний душ и санузел, хозблок, дровник.




Из интересного и необычного отметим игровые домики для детей. 


В них все настоящее – кровать-антресоль, диванчик, стол, стул. Только их размеры уменьшены. 

 
Теги: Минск
 
 
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Лучшее средство от промозглых и пасмурных дней – это, бесспорно, баня. С веничком да ароматным чаем скоротать темный вечер - самое то. Тем, у кого она уже...
 
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