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Уже утепляют фасад. Посмотрели, как строится дом, в котором были однушки по 47 тысяч долларов
25.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Советском районе Минска продолжается стройка монолитной девятиэтажки от госзастройщика. Здесь, в тихом квартальчике в районе улиц Восточной и Белинского, УКС Советского района возводит дом на 86 квартир. Часть из них уже отдали очередникам, а небольшую партию предложили всем желающим. Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали, остались ли тут еще квартиры.
Сейчас дом уже полностью возведен. В многоэтажке вовсю идет остекление и утепление фасадов. Стоит отметить, что строительство дома движется весьма бодрыми темпами. Еще весной на участке был только котлован, а в настоящий момент перед нами стоит почти полностью собранный дом. Всего в строящемся здании будет 3 подъезда и 86 квартир: 25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.
Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.
Почти все квартиры в доме уже распределили. По первой декларации очередникам по направлениям
По второй декларации 4 однокомнатные квартиры
На данный момент предложения по реализации квартир в доме отсутствуют. При этом 11 квартир в девятиэтажке в продажу еще не поступали. Среди незадекларированного жилья – 3 однокомнатные квартиры и 8 трехкомнатных. Когда они поступят в реализацию – неизвестно.
Завершить дом в районе улиц Белинского и Беды планируют уже во втором квартале 2025 года.
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В Советском районе Минска продолжается стройка монолитной девятиэтажки от госзастройщика. Здесь, в тихом квартальчике в районе улиц Восточной и Белинского, УКС...
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