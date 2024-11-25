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Уже утепляют фасад. Посмотрели, как строится дом, в котором были однушки по 47 тысяч долларов

25.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В Советском районе Минска продолжается стройка монолитной девятиэтажки от госзастройщика. Здесь, в тихом квартальчике в районе улиц Восточной и Белинского, УКС Советского района возводит дом на 86 квартир. Часть из них уже отдали очередникам, а небольшую партию предложили всем желающим. Мы посмотрели, как идет стройка, и узнали, остались ли тут еще квартиры.


Речь идет об участке в границах улиц Леонида Беды, Тиражной, Восточной и Белинского. Эту территорию уже несколько лет осваивает УКС Советского района. На месте бывших усадеб Сельхозпоселка растут не панельки, а монолитные каркасники.

Весь квартал новостроек будет состоять из четырех домов. Три из них уже возведены и обживаются новоселами. Ну, а весной этого года строители приступили к возведению последнего дома проекта.



Сейчас дом уже полностью возведен. В многоэтажке вовсю идет остекление и утепление фасадов. Стоит отметить, что строительство дома движется весьма бодрыми темпами. Еще весной на участке был только котлован, а в настоящий момент перед нами стоит почти полностью собранный дом. Всего в строящемся здании будет 3 подъезда и 86 квартир: 25 однокомнатных, 37 двухкомнатных и 24 трехкомнатные.





Высота потолков в квартирах будет не менее 2,65 метра. Планировки квартир предусматривают устройство межкомнатных перегородок из керамического кирпича и выполнение разводки электрики. В некоторых квартирах возведут перегородки, отделяющие жилую комнату с кухонным оборудованием от прихожей. Жилье собираются сдавать без чистовой отделки, но с оштукатуренными стенами и стяжкой на полах.


Почти все квартиры в доме уже распределили. По первой декларации очередникам по направлениям предложили 71 квартиру по стоимости 3352 рубля за квадратный метр. Таким образом, стоимость однушки для нуждающихся составила около 154 тысяч рублей (47,5 тысячи долларов – по курсу на тот момент), двушки − 174 тысячи рублей (53,7 тысячи долларов), трешки − 258 тысяч рублей (79,7 тысячи долларов).


По второй декларации 4 однокомнатные квартиры предложили уже всем желающим. 46-метровые однушки, метр в которых посчитали по 4800 рублей, разобрали быстро. Стоимость однокомнатной квартиры для всех желающих составила около 221 тысячи рублей (68,5 тысячи долларов – на тот момент). Нетрудно посчитать, что аналогичная квартира обошлась очереднику на 20 тысяч долларов дешевле.


На данный момент предложения по реализации квартир в доме отсутствуют. При этом 11 квартир в девятиэтажке в продажу еще не поступали. Среди незадекларированного жилья – 3 однокомнатные квартиры и 8 трехкомнатных. Когда они поступят в реализацию – неизвестно.

Завершить дом в районе улиц Белинского и Беды планируют уже во втором квартале 2025 года.


 
Теги: Минск
 
 
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В Советском районе Минска продолжается стройка монолитной девятиэтажки от госзастройщика. Здесь, в тихом квартальчике в районе улиц Восточной и Белинского, УКС...
 
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