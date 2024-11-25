Уже утепляют фасад. Посмотрели, как строится дом, в котором были однушки по 47 тысяч долларов

На данный момент предложения по реализации квартир в доме отсутствуют. При этом 11 квартир в девятиэтажке в продажу еще не поступали. Среди незадекларированного жилья – 3 однокомнатные квартиры и 8 трехкомнатных. Когда они поступят в реализацию – неизвестно.

Завершить дом в районе улиц Белинского и Беды планируют уже во втором квартале 2025 года.