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«Нейросети заменили гугл, но человека не заменят». Интервью с руководителями агентства HAUS Estate спустя полтора года после открытия
28.11.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Чуть больше года назад мы
— Еще полтора года назад мы приходили на интервью в офис Realt и даже не приглашали к себе: начинали мы совершенно на других площадях и небольшим составом, — вспоминает директор HAUS Estate Владимир Завгородний. — Но сейчас мы выросли. И я уже не считаю
«С самого начала знали, что клиент должен уходить довольным и счастливым»
— Когда вы начинали, сложно ли было наработать узнаваемость для нового бренда на рынке недвижимости?
— Все люди, с которыми мы открывали агентство, были из сферы недвижимости — у кого-то больше опыта, у кого-то меньше. Поэтому у нас не было какого-то дискомфорта, что мы не будем узнаваемы среди клиентов или что нам будет сложно найти кадры. Да и какие могут быть проблемы с узнаваемостью в век, когда столько возможностей рекламы, а реклама — это двигатель прогресса. Самое главное, что люди, которые начинали это дело, — профессионалы в своей сфере. Бояться нам было нечего.
Павел Голубев, специалист по недвижимости: Мы замечаем, как растет узнаваемость нашего бренда. Это чувствуется по контакту с людьми — коллегами и клиентами. Общаясь с коллегами, мы часто слышим: «О, HAUS Estate? Мы знаем Владимира Михайловича и Владислава». То же самое и от клиентов — «Мы о вас слышали», «Мои знакомые проводили у вас сделку». Мы чувствуем, что занимаем больше информационного пространства — люди знают о нас, идут к нам и дают рекомендации.
— С кадрами понятно, а как быстро донести потенциальным клиентам, что появилось новое агентство недвижимости, которое оказывает услуги качественно?
— Если всего один клиент получил качественную услугу, то уже несколько его друзей и знакомых придут по рекомендации в это же агентство. Рекомендации — отличная реклама. Эта тенденция отражается в реальных примерах всё чаще и чаще.
— Есть мнение, что охотнее клиенты делятся плохим опытом. А про хороший чаще умалчивают.
— У нас за эти полтора года ничего плохого не было: негатив по нам никак не проходился. Со старта был принцип, что клиент должен уходить довольным и счастливым. Он должен решить свой вопрос — купить или продать недвижимость. Или же решить вопросы аренды, или совершить сделку с коммерческими площадями. За каждое направление у нас отвечают квалифицированные эксперты.
«PlayStaytion не поможет сдать квартиру быстрее и дороже»
— Давайте как раз поговорим про технологии в вашей сфере. Вы используете нейросети. Расскажите подробнее, как именно.
Ринат Назаров: В основном, мы используем искусственный интеллект для базовых задач — к примеру, более красочно описать объект, обработать фотографии. Если у человека не лежит душа к работе в графических редакторах, сейчас можно поручить эту работу нейросетям. Остается только сделать фото — для этого роботов пока что нет, может быть, всё впереди. Но в сфере недвижимости человека искусственный интеллект точно не заменит. В основном, это тема для молодых. Те, кто постарше, не пользуются, потому что привыкли делать всё сами. В общем-то, сегодня нейросети заменили гугл для тех, кто не хочет искать информацию по ссылкам, а хочет сразу получить ответ на свой вопрос.
— А что насчет хоумстейджинга? Насколько популярно это сейчас?
— Это актуальное направление для продажи вторичного жилья. Иногда люди так привыкают к своей квартире, что хотят продать ее в том виде, в котором она была много лет. Но мы понимаем и стараемся объяснить, что это может не очень понравиться покупателю. Чтобы квартиру быстрее продать, надо вывезти лишние вещи, привести жилье в стерильный вид, который будет приятен потенциальному покупателю. Это актуальный момент и в посуточной аренде. Некоторые думают, что под сдачу нужна слишком обставленная квартира, но есть вполне конкретный список, что необходимо в квартире для краткосрочной аренды. Этот список будет немного отличаться в случаях сдачи на долгий срок и краткосрочной аренды. В квартиру под сдачу не надо, например, покупать PlayStaytion — это не сильно повысит стоимость и не поможет сдать быстрее.
Наталья Пчельникова, риэлтер: Когда продается квартира, интерьер должен быть обезличен: без фотографий, рамочек, игрушек, медалей, коллекционных сувениров.
Ринат: Да, все магнитики, привезенные с отдыха, хрустальные сервизы за стеклом — всё это мешает продаже. Когда человек приходит в такую квартиру, он чувствует, будто кто-то чужой продолжает там жить. От этого всего нужно избавляться и создавать нейтральный интерьер, чтобы потенциальный покупатель смотрел на квартиру и думал, как он расставляет там свои вещи.
— А сложно ли донести эту мысль продавцам?
Ринат: Иногда да. Если человек хочет продать или сдать квартиру, в котором есть какой-то набор нестандартной мебели — порой возникают сложности. И мы слышим истории «Да я этот диван в 2008 году из Италии на себе вез, пароходом!». Но для покупателя или арендатора это не имеет такой ценности, и чаще играет, наоборот, в минус.
Наталья: Расскажу недавнюю историю. У меня клиентка продает квартиру на последнем этаже. Лет 10 назад в ее доме подтекала крыша и на потолке в квартире остались разводы. Сейчас проблемы уже нет, но покупателю будет сложно доказать, что это проблема десятилетней давности и у него возникнет вопрос, нужна ли такая квартира? Точно зная, что эта проблема решена, я посоветовала перекрасить потолок и переклеить обои. Но важно в этом случае понимать, что проблема действительно решена, а не просто замаскировать ее.
«Иногда люди не знают, что у них в техпаспорте запрет на продажу»
Один из сложных моментов, который всплывает при покупке или продаже квартиры — перепланировка. В агентстве HAUS Estate есть отдельный специалист, который поможет разобраться со всеми вопросами. Обращаться можно не только в том случае, если продаете или покупаете недвижимость. В HAUS Estate подскажут, как узаконить перепланировку и что делать, если в техпаспорте есть запрет на продажу.
— Зачастую мы сталкиваемся с такой проблемой: люди купили недвижимость, сделали перепланировку и прекрасно живут. Редко кто-то, покупая жилье, сразу же планирует его продавать, но в жизни бывают разные обстоятельства, — говорит специалист по операциям с недвижимостью агентства HAUS Estate Сергей Сусолкин. — Порой люди даже не знают, что у них есть какие-то нарушения по планировке. Доходит до того, что человек хочет продать недвижимость, а у него стоит обременение на продажу. Откуда оно может появиться? Это значит, что когда-то в квартиру зашел, например, мастер из эксплуатирующей организации, заметил нарушение и сделал пометку. Потом информацию отправили в БРТИ — и в техпаспорте поставили красную линию.
— Сейчас на рынке недвижимости много объектов свободной планировки и людям часто кажется: если планировка свободная, то я могу делать, что хочу. Но сделать перепланировку — мало, нужно еще и привести в порядок техпаспорт, то есть планировку узаконить. Такие вопросы мы и помогаем решить.
Порой люди переживают, что перепланировку узаконить не получится, но специалист с опытом знает: решаемы практически все вопросы.
— Иногда для этого нужно что-то добавить, а что-то убрать. Например, есть жесткие условия, что нельзя объединять отапливаемые и неотапливаемые помещения. Но даже этот вопрос можно решить. Например, поставить стеклопакеты. Еще одна история, которая встречается достаточно часто, холодильник встроили в нишу вентшахты — это делать нельзя. В этом случае мы извлекаем холодильник, закладываем нишу и вызываем специалиста, который фиксирует, что нарушение устранено. Еще любят в хрущевках объединять кухню с жилой комнатой, а там газовая плита. Конечно, в этом случае поставят обременение. Но достаточно всего лишь поставить перегородку — и нарушение устранено.
Сергей замечает, что люди в таких ситуациях волнуются: а что мне за это будет?
— По большому счету, ничего в этом страшного нет. Даже наоборот. Эксплуатирующая организации составит акт о наличии перепланировки и выпишет предписание. Это и будет первый шаг к дальнейшим действиям для узаконивания и приведения правоустанавливающих документов в соответствие.
Сергей Сусолкин отмечает, что подобные вопросы возникают не только в квартирах, но и в загородной недвижимости.
— Например, кто-то давным-давно поставил забор, хотя по документам это уже соседский участок. Сейчас, благодаря тому, что продлили земельную амнистию, есть время, чтобы всё узаконить. Если не получается сделать это самостоятельно, обращайтесь — мы вам поможем. Тарифы у нас доступные.
А еще бывают ситуации, когда дом строили по проекту, но его не ввели в эксплуатацию. Например, умер собственник:
— В этом случае мы тоже можем помочь — переоформляем документы, берем старое и новое решения, способствуем процессу введения в эксплуатацию. Также среди наших услуг — регистрация дач. Если вы хотите провести газ, нужно зарегистрировать строение, чтобы газовики могли подключиться к нему. Еще можем помочь узаконить самовольно занятые участки, объединить или разделить их, ввести в эксплуатацию незавершенное законсервированное капитальное строение.
Часто в
«С площадок недвижимости приходит целевая аудитория, а соцсети нужны для узнаваемости бренда»
— Какой из каналов продвижения приносит больше клиентов, а где просмотры не сильно конвертируются в сделки?
Павел: В целом, работает всё, сложно выделить конкретно какую-то площадку или соцсеть — Ютуб хорош, ТикТок тоже неплох, Инстаграм проверен. Работает всё — где-то больше, а где-то меньше. Весь мир сидит в телефоне — и ты можешь выбрать недвижимость в любой соцсети.
Ринат: На площадки, которые рекламируют недвижимость, в том числе Realt, конечно приходит аудитория либо нацеленная на покупку, либо просто заинтересованная — посмотреть недвижимость, изучить планировки в новых домах. А соцсети — ТикТок и Инстаграм — дают бренду узнаваемость. Люди периодически видят веселые обзоры или приколы из мира недвижимости. Это дает прирост подписчиков в социальные сети. И вместе с теми, кому интересен развлекательный контент, появляется и целевая аудитория, которой актуальна тема недвижимости.
Что касается возрастного разделения, в ТикТок больше идет молодежь, а в Инстаграм — люди 30+. Ютуб хорош для полноценных обзоров — частных домов, больших квартир, где можно рассказать интересные фишки и решения. Но повторюсь, что все каналы продвижения конвертируют просмотры в узнаваемость бренда и в клиентов.
— Почему клиенты выбирают агентство HAUS Estate?
Ринат: Мир недвижимости устроен достаточно сложно, здесь много конкуренции. И человеку, который обращается впервые, очень тяжело определиться с выбором, если у него нет никаких рекомендаций и отзывов от знакомых. Показательный сегмент — это иностранцы, которые приезжают в Беларусь и хотят снять здесь жилье. Но у них никого нет, кто мог бы порекомендовать, куда обратиться. Плюс очень часто у них стоит вопрос коммуникации. У нас есть специалисты, которые работают исключительно с иностранцами — они отлично знают английский, немецкий, французский, китайский и другие иностранные языки. И когда иностранцы обращаются к нам, они понимают, что их вопрос будет решен, им не надо искать переводчика. И конечно, они снова обратятся к нам. Часто это такая цепочка: сняли квартиру на несколько дней, потом сняли на более долгий период, купили жилье, открыли бизнес.
Иностранные клиенты — это просто яркий пример. Вообще любой клиент ждет, что его вопрос будет решен и у него не будет никаких проблем с коммуникацией. Именно это мы и даем любому клиенту — четкое решение его вопроса.
Владислав Гладченко: Нас высоко ценят за профессионализм. А я, в свою очередь, хочу поблагодарить каждого человека за его выбор нашего агентства и каждого высококлассного специалиста, который присоединился к нам и усилил нашу команду. Люди, эксперты своего дела, являются самым ценным ресурсом. Поэтому мы продолжим мотивироваться уже достигнутыми результатами и стремиться дальше, к еще более высоким целям. Конечно, мы будем рады пополнению команды — у нас есть вакансии для специалистов по недвижимости.
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«Нейросети заменили гугл, но человека не заменят». Интервью с руководителями агентства HAUS Estate спустя полтора года после открытия
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