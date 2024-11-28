«Нейросети заменили гугл, но человека не заменят». Интервью с руководителями агентства HAUS Estate спустя полтора года после открытия

«С самого начала знали, что клиент должен уходить довольным и счастливым»

— Когда вы начинали, сложно ли было наработать узнаваемость для нового бренда на рынке недвижимости?

— Все люди, с которыми мы открывали агентство, были из сферы недвижимости — у кого-то больше опыта, у кого-то меньше. Поэтому у нас не было какого-то дискомфорта, что мы не будем узнаваемы среди клиентов или что нам будет сложно найти кадры. Да и какие могут быть проблемы с узнаваемостью в век, когда столько возможностей рекламы, а реклама — это двигатель прогресса. Самое главное, что люди, которые начинали это дело, — профессионалы в своей сфере. Бояться нам было нечего.

Павел Голубев, специалист по недвижимости: Мы замечаем, как растет узнаваемость нашего бренда. Это чувствуется по контакту с людьми — коллегами и клиентами. Общаясь с коллегами, мы часто слышим: «О, HAUS Estate? Мы знаем Владимира Михайловича и Владислава». То же самое и от клиентов — «Мы о вас слышали», «Мои знакомые проводили у вас сделку». Мы чувствуем, что занимаем больше информационного пространства — люди знают о нас, идут к нам и дают рекомендации.

— С кадрами понятно, а как быстро донести потенциальным клиентам, что появилось новое агентство недвижимости, которое оказывает услуги качественно?

— Если всего один клиент получил качественную услугу, то уже несколько его друзей и знакомых придут по рекомендации в это же агентство. Рекомендации — отличная реклама. Эта тенденция отражается в реальных примерах всё чаще и чаще.

— Есть мнение, что охотнее клиенты делятся плохим опытом. А про хороший чаще умалчивают.

— У нас за эти полтора года ничего плохого не было: негатив по нам никак не проходился. Со старта был принцип, что клиент должен уходить довольным и счастливым. Он должен решить свой вопрос — купить или продать недвижимость. Или же решить вопросы аренды, или совершить сделку с коммерческими площадями. За каждое направление у нас отвечают квалифицированные эксперты.