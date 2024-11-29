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11 долларов за пустующий жилой дом недалеко от Минска. Итоги аукциона

29.11.2024 13:05 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Логойском, Любанском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах. Рассказываем о результатах торгов.


Фото используется в качестве иллюстрации

Итак, участникам аукциона было предложено 9 лотов – пустующих жилых домов в Логойском (1), Любанском (2), Пуховичском (1), Слуцком (2), Смолевичском (1) и Солигорском (2) районах.  

Наибольшее количество заявок – 8 - подали на лот № 7 - пустующий жилой дом в  Жодино на ул. Озерной, 62 (Смолевичский район). Объект оснащен электричеством, газом, водопроводом, канализацией и был оценен в 5 221 рубль. Он продан за 38 641 рубль, или 10 748 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона. 

Примечательно, что данный пустующий жилой дом выставлялся на аукцион в августе этого года за 10 443 рубля. Но тогда на лот не подали ни одной заявки.

Торги прошли еще по одному пустующему дому. Он расположен в г.п. Красная Слобода на ул. Жуковского, 23 (Солигорский район, Краснослободский сельсовет). Дом оснащен электричеством. На лот претендовали 2 человека. При начальной цене 40 рублей объект  удалось реализовать за 3 535 рублей, или 983,28 долларов.

По одной заявке подали на пустующие жилые дома в д. Малые Гаяны (Логойский район, Беларучский сельсовет),  г.п. Уречье (Любанский район, Уречский сельсовет),  д. Безверховичи (Слуцкий район, Серяжский сельсовет),  г.п. Старобин (Солигорский район, Старобинский сельсовет). Три лота были выставлены на аукцион по 40 рублей. Они проданы (каждый) по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть по 42 рубля, или 11,7 доллара.

Более подробную информацию о лотах и итогах аукциона смотрите в таблице.









Организатором аукциона выступил Минский областной центр инвестиций и приватизации.

 
 
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Сегодня прошел аукцион по продаже пустующих жилых домов в Логойском, Любанском, Пуховичском, Слуцком, Смолевичском и Солигорском районах. Рассказываем о...
 
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