В новом модном квартале Минска открывается Дом Рождества. Поговорили с создателями

В прошлом году Дом Рождества выглядел очень масштабным и волшебным: на полтора месяца три этажа Дворца искусств отдали под праздничное пространство. У входа вместо билетеров гостей встречали сказочные герои, они же были с посетителями постоянно.

— Мы бы хотели, чтобы зритель, приходя в Дом Рождества, на время забыл о своих проблемах и оказался в сказочном мире, где идет своя жизнь: герои ходят на работу, занимаются своими делами, а мы к ним просто приходим в гости и взаимодействуем с ними, — расскажут потом Марина и Разман.

Говорят, что на украшение Дома Рождества в прошлом году понадобилось 10 километров гирлянд и 20 тысяч елочных игрушек. Хотя тот проект был пилотным. Вот как это выглядело в 2023-м.