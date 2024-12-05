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В новом модном квартале Минска открывается Дом Рождества. Поговорили с создателями

05.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Помните, как в прошлом году целый Дворец искусства превратили в волшебный Дом Рождества на полтора месяца накануне новогодних праздников? Там можно было понюхать, чем пахнет Рождество, выпить глинтвейн, посмотреть праздничные представления... В общем, полностью погрузиться в атмосферу праздника и волшебства. «После шоу растроганные зрители вытирали слезы», — вспоминают создатели Дома Рождества Марина Фармагей и Разман Петросян из компании RazmanProdaction. В этом году праздничное пространство снова будет работать, но уже откроется на новой площадке — в популярном квартале на Машерова. Поговорили с Разманом и Мариной о том, почему они решили сменить локацию, каким будет Дом Рождества в этом году и что будет с площадкой, когда праздники закончатся.


В прошлом году Дом Рождества выглядел очень масштабным и волшебным: на полтора месяца три этажа Дворца искусств отдали под праздничное пространство. У входа вместо билетеров гостей встречали сказочные герои, они же были с посетителями постоянно.

— Мы бы хотели, чтобы зритель, приходя в Дом Рождества, на время забыл о своих проблемах и оказался в сказочном мире, где идет своя жизнь: герои ходят на работу, занимаются своими делами, а мы к ним просто приходим в гости и взаимодействуем с ними, — расскажут потом Марина и Разман.

Говорят, что на украшение Дома Рождества в прошлом году понадобилось 10 километров гирлянд и 20 тысяч елочных игрушек. Хотя тот проект был пилотным. Вот как это выглядело в 2023-м.




«Что-то меняли прямо в моменте» 

— В прошлом году, когда наш проект был пилотным, это был непростой поиск формата. Мы нащупывали его даже в процессе и меняли что-то прямо в моменте. Например, стало понятно, что надо увеличивать анимационную группу, добавлять интерактивные части и расширять шоу-программу, — вспоминает Разман. 

— Мы провели очень большую работу с отзывами, чтобы новый Дом Рождества стал еще лучше, — дополняет Марина. — Хотя мы точно знаем, что и в прошлом году он многим понравился: столько теплых слов от незнакомых людей мы, наверное, не слышали ни об одном нашем проекте! Самым ярким, по отзывам, было шоу «Мечтай». Мы видели, как люди, растроганные, вытирали слезы. И было понятно, что мы смогли в них что-то поменять.


Создатели специально не раскрывают деталей и не вдаются в подробности, чего ждать от Дома Рождества в этом году. 

— Мы хотим, чтобы зрители пришли и насладились атмосферой праздника, не ожидая чего-то конкретного и не сравнивая, совадут ли ожидания с реальностью, — объясняет Марина.

— Мы воспринимаем этот проект не по отдельности, что вот там должна стоять елка, а здесь будут аниматоры. Мы думаем, какой должна быть атмосфера и мир, который мы создаем, — говорит Разман. — Есть много альтернативных форматов развлечений, куда люди приходят как в парк развлечений, но там все обособлено: здесь — аттракцион, а вот здесь — горка. Но наша задача — передать ощущения и добиться того, чтобы человек отключился от своих проблем и на какое-то время забыл, где мир реальный, а где сказочный.


В этом году обещают добавить технологичности в пространство.

— Хотим, чтобы пространство было живым. Например, у нас будет постоянно крутиться колесо обозрения. Но не хотелось бы рассказывать больше деталей, — говорит Марина. — Мы хотим, чтобы люди настроились на предвкушение праздника, а не ждали чего-то конкретного. Мы приглашаем всех просто повеселиться и насладиться праздничным настроением.


«Другие локации даже не рассматривали» 

В этом году Дом Рождества будет в новой локации — по адресу Машерова, 15/1. Этот квартал с заметными красными домиками сейчас набирает популярность. Вот этот дворик на карте. 






— Мы понимали, что надо менять локацию, плюс очень давно мы мечтали, что у нас появится свое место. Так мы нашли эту площадку, которую взяли в аренду, — рассказывает Марина.

— Вообще мы видели объявление о том, что этот ангар сдается, еще года три назад, — говорит Разман. — Меня тогда впечатлили огромные окна. В этом году мы вернулись к этой теме, приехали смотреть — и поняли, что нам подходит. Другие варианты даже не рассматривали.


— Здесь есть своя парковка, есть выход на улицу Чичерина, а есть выход во двор, где тоже можно придумывать какой-то интерактив. Плюс — Осмоловка — атмосферный район, который развивается. Здесь продолжают открываться бары, кофейни. Мы всегда говорим, что в наших проектах важна атмосфера, а она здесь как раз есть. 

Так локация выглядела ровно за месяц до открытия Дома Рождества.


А такой она должна быть в планах с 12 декабря.





Кстати, после праздников пространство продолжит работать. Там планируют создать Дом Экспериментального Искусства DEI.

— Мы всегда хотели, чтобы у нас было пространство, где будем что-то создавать и пробовать новые форматы досуга, — говорит Разман. — Сейчас мы можем даже не догадываться, что будет в итоге, но точно знаем, что это будет. Точно будут выставки, мастер-классы, коллаборации.  Мы будем приглашать талантливых людей и создавать новое вместе. 


При этом создатели позиционируют DEI не просто как площадку для выставок, ярмарок или театральных постановок, а как пространство для культурных экспериментов, где границы между зрителем и артистом стираются, где  воображение становится основным инструментом, а эксперимент — главной целью. Обещают, что DEI будет платформой для реализации самых амбициозных и нестандартных проектов и даст художникам и ивенторам  возможность свободно представлять свое видение мира.


Дом Рождества откроется 12 декабря и будет работать до 7 января. 

 
 
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