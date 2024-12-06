ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

699 долларов за квадрат с отделкой. Изучили заводcкой дом-конструктор, который собрали без строителей

06.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

Как вам идея купить дом, который можно собрать как мебель из «Икеи»? Вот пакеты с деталями и крепежом, вот подробная инструкция, вот специальные инструменты. Все заводского изготовления, никаких отходов, дополнительных работ и изменений в смете. Плиточники, штукатуры и сантехники не нужны – со сборкой справляются 4 человека. Сроки максимально короткие – 4 месяца и можно заезжать. Представили? Тогда вот вам живой пример дома, который можно считать скорее инженерным изделием, нежели строительным объектом. Находится он в Колодищах и сегодня мы с ним познакомимся.


Cuby House

Создавать дома как инженерное изделие на специальном заводе предложило конструкторское бюро EnCata. Прототип возвели в 2020 году – с плоской крышей, металлическим фасадом, панорамными окнами и магнитными обоями в интерьере. В концепции одной из главных целей было создание завода со всем необходимым оборудованием для производства таких домов. И вот идея вышла на этап реализации – в технопарке « Великий камень» построен завод и отлажены технологические процессы, позволяющие выпускать домокомплекты конвейерным способом. Их производством занимается отдельное подразделение Cuby. И этот дом в Колодищах уже не прототип, а серийное изделие.


– Мы разработали и внедрили технологию производства домов, которые выпускаются в виде конструктора, – рассказывает архитектор проекта Cuby Юрий Гетман. – Все детали, насколько это возможно, изготавливаются в заводских условиях. Все рассчитано так, чтобы можно было собирать здание на участке, не используя тяжелую технику, без грязи, быстро и небольшим количеством человек.

Этот дом в Колодищах, например, собирали в две смены две бригады по 4 человека. На все про все ушло 4-5 месяцев. В идеале же на сборку отводится 2 месяца.


Итак, как это все работает? Сначала разрабатывается и утверждается проект, архитектор сажает его на участок, ориентирует его по сторонам света. Дальше земляные работы, без которых еще не обходилась ни одна стройка, даже столь технологичная – нужно подвести коммуникации, снять грунт в пятне застройки, подготовить место под фундамент. После этого с завода приходят металлические сваи (собственного производства). Фундамент, кстати, может быть и плитным – это зависит от предпочтений заказчика, рельефа участка и геологии грунтов. 

Сборка дома разделена на 36 этапов. Детали дома доставляются на участок в виде упаковок и конкретно к каждому из них.




– Практически всю стройку мы свели к простой сборке, так как дом представляет собой инженерное изделие, каждая деталь производится на конвейере, - объясняет Юрий. – Части дома приезжают достаточно мелкими партиями. Все детали снабжены QR-кодом, который сборщик сканирует, и ему на планшет загружаются точные инструкции по сборке. По завершению очередного этапа на завод идет сигнал, и на участок поставляется следующая упаковка. Таким образом конвейер работает постоянно, процесс не останавливается.


Здесь стоит отметить, что в основе концепции производства домов лежит бизнес-модель автомобильной промышленности. Дом, в котором мы находимся, представляет собой по большей части машиностроительное изделие, где каждая деталь производится на конвейере серийно, имеет свой номер. С завода дома выходят одинакового качества. 

– Мы сделали то же, что и Генри Форд в машиностроении: разделили операции, сделали конвейер и снизили стоимость производства, – говорит Юрий.




На такой стройке никогда не будет строительного мусора – детали дома не нужно допиливать, нет каких-либо остатков или не подошедших по размерам или цвету элементов. По участку не передвигается большегрузная техника – достаточно беззвучного мини-трактора на аккумуляторах.  У сборщиков имеется свой жилой блок-контейнер с туалетом и душем, сушкой, раздевалкой и местом для хранения инструментов. 

Кстати, для своих домов производитель разработал специальный инструментальный набор, в котором каждый инструмент пронумерован и указан в инструкциях. То есть не нужно ломать голову, как, что и чем прикрутить. 


Дом-конструктор с завода

Вы наверняка читали про производства, где тоже собирают модульные дома – деревянные каркасные домокомплекты высокой готовности, которые возводятся в короткие сроки на участке.

– Свои дома мы тоже называем модульными, но термин модульность относится не к дому целиком, а скорее ко всем его элементам, так как они являются унифицированными, но используются в разных сочетаниях, – объясняет Юрий. – Наш домокомплект – это по сути конструктор, который собирается из довольно мелких деталей: угловых, промежуточных и соединительных элементов. Это новая технология, которая вобрала в себя плюсы и каркасного строительства, и классического или даже панельного. С одной стороны – это высокая скорость возведения, а с другой стороны – прочность и надежность. Конструкция не деградирует со временем, не усаживается, ее не ведет.



Основой является мощный металлический каркас, собранный из труб квадратного сечения 100х100 мм с полимерным покрытием. Внешние стены являются самонесущими, крепятся к каркасу, обеспечивают теплоизоляцию и являются фасадом. Это сэндвич-панели, внутри которых находятся утеплитель PIR толщиной 150 мм (по эффективности равен 300 мм каменной ваты). С двух сторон он закрыт металлом с полимерным покрытием. Из этих панелей собираются перекрытия и даже кровля. 

Внутри внешней стены за теплой панелью находится воздушный зазор 50 мм и слой каменной ваты для дополнительной шумоизоляции. Изнутри дома весь этот пирог зашивается гипсокартоном в два слоя. В итоге в интерьере мы получаем классическую поверхность под чистовую отделку.



Внутренние стены с металлическим каркасом внутри с двух сторон обшиты ГКЛ, внутри два слоя каменной ваты по 50 мм с вентзазором между ними. Это обеспечивает очень хорошую звукоизоляцию. Перегородки приезжают в виде модулей, шириной 200, 400, 600 или 1200 мм. 

В качестве декоративного покрытия для фасада используется запатентованное ноу-хау – панели из алюмокомпозита на магнитном основании. На их лицевую сторону наносится принт, имитирующий различные материалы. В нашем случае – дерево и камень. Такой декор легко монтируется, его можно комбинировать как, когда и сколько угодно. И это не требует сложного монтажа и вспомогательной техники. 

Дом опирается на сваи, но это никак не отразилось на внешнем виде. Дело в том, что панели стен заглублены на 100–200 мм в гравий отмостки и упираются в теплое ее основание из пеноплекса по периметру дома.



Дом по энергоэффективности относится к классу А+. Сопротивление теплопередачи пирога стен R=6.93 м2*К/вт. 

«Сделали дешевле квадратный метр»

Помня, что прототип был двухэтажным и с плоской крышей, то вполне уместно спросить – а почему в серию пошли одноэтажные дома со скатной крышей? 


– Прототип был чем-то вроде испытательного полигона, где проверялись различные материалы и их сочетания, изучалось, как работает инженерное оборудование. Важно было понять, какой будет себестоимость дома. В процессе идею и проект доработали, от чего-то отказались, оптимизировали процессы, сделали дешевле квадратный метр. Если в прототипе квадратный метр стоил 1250 долларов, то серийные дома предлагаем по 699 долларов за квадрат. Это стоимость уже готового жилья, что дешевле на 20% по рынку при тех же эксплуатационных качествах. Например, этот дом с гаражом на две машины около 200 квадратов стоит порядка 150-160 тысяч долларов, с чистовой отделкой и инженерным оборудованием.




Сейчас у нас просчитана конструкция одноэтажных домов и только со скатными крышами. По стандарту идут трехметровые потолки, высокие двухметровые окна. Входные двери остекленные.  Ширина корпуса строения ограничена двумя шести метровыми модулями – максимум 12 метров. В длину можно сделать сколько нужно. Кратность внешних габаритов 3 метра, кратность перегородок – 200 мм. Практически любой проект можно адаптировать под нашу размерную сетку. Двухэтажные же дома пока только в перспективе. 




Планировка дома с гаражом

В дом можно попасть двумя путями — или через парадное крыльцо с навесом, или через гараж на две машины. В любом случае оказываешься в прихожей без тамбура. Эта часть выделена полоской плитки. 


Мастер-спальня с ванной комнатой и гардеробной


От входа сразу попадаем в единое пространство гостиной и кухни. Из этой части дома имеется выход на крытую довольно просторную террасу.

Минуем кухню с окном над рабочей поверхностью и попадаем в мастер-спальню. Она довольно приличных размеров, с собственным гардеробом и ванной комнатой. 




Еще две спальни с гардеробными расположены на противоположной стороне дома.


Общий санузел

Под прачечную выделено отдельное помещение, смежное с котельной. Из нее, кстати, можно попасть на чердак – там довольно просторно и можно было бы каким то образом его использовать. Но в данном случае это техническое помещение без окон. На нем видим разводку системы вентиляции и электрики. Дополнительно можно установить оборудование приточно-вытяжной вентиляции. 


Люк на чердак

В стене постирочной спрятан узел с гребенками теплых полов. Все подписано, понятны также инструкции по эксплуатации. Это хорошая помощь домовладельцу.


В котельной вполне стандартный набор оборудования: газовый котел, бойлер приготовления горячей воды, насосные группы. Но нас заинтересовала схема подключения и соединения всех узлов обвязки на стене, на которой это все смонтировано. Это не абстрактный рисунок, а четкая инструкция, по которой все это собирается. Юрий говорит, что когда поступает комплект для котельной, ее сможет собрать даже не специалист, человек без навыков. В общем, сантехнику здесь делать нечего.




В полу котельной находим люк – через него можно попасть в техническое подполье дома, в котором находятся все коммуникации (водопровод, канализация). Все они собраны в инженерные модули и подвешены к каркасу под каждым санузлом, топочной и кухней. Высота подполья – 600-800 мм. В полный рост не разогнуться, но сделать ревизию можно.


Отделка в скандинавском стиле

Возвращаемся из подполья в жилую часть дома, чтобы оценить интерьер. А в нем ничего необычного и выделяющегося – если убрать мебель, то получим нейтральное пространство с белыми поверхностями стен и потолка. 

– Свои дома мы предлагаем как готовые решения под ключ, полностью готовые для проживания, – говорит Юрий. – С финишной отделкой, сантехникой, разведенными коммуникациями. Внутри мы постарались создать скандинавский вариант жилого пространства, когда владелец формирует интерьер сам мебелью и декором. Выбор отделки сводится к нескольким вариантам напольного покрытия, покраске стен или обоям под покраску. Сантехническое оборудование – обсуждаемая опция, можно выбрать что-то под предпочтения заказчика.


Совсем без отделочных работ в доме, который называют инженерным изделием, не обошлось  – очевидно же, что гипсокартон потребует хоть и минимальной, но отделки: закрыть швы, зашпаклевать,  покрасить или подготовить к оклейке обоями под покраску. 

Под ламинатом, на перекрытии из сэндвич-панелей находится слой 100 мм полусухой стяжки с системой теплого водяного пола. У входа уложена традиционная керамогранитная плитка – решение практичное и проверенное, но нужен плиточник. Юрий говорит, что плитка несколько тормозит процессы и от нее планируют отказаться. Кстати, в санузлах уже на стенах и полах кварцвинил. 

Стоит отметить, что к этапу отделки в Cuby подходят так же прагматично, как и сборке заводских деталей: для каждого действия написана подробная инструкция, исключающая «творческие» вариации исполнителя. Помимо инструкции есть шаблоны – например, чтобы повесить зеркало в ванной работнику нужно только приложить его и пометить маркером места под сверление. То же самое с установкой наличников, откосов. Это позволяет собирать дом, сохраняя повторяемость в качестве отделки.

Итак, что же в итоге за дом мы получаем? Во-первых, это здание высокого класса энергоэффективности – А+, что сулит экономию в эксплуатации. Во-вторых, это готовое жилье с нейтральным по стилю интерьером – расставляй мебель и живи. В третьих, стоимость квадратного метра выглядит конкурентоспособно – особенно, по сравнению с ценником на квартиры в Минске.

Однако, первый серийный дом строился не под заказчика, на дорогом участке в Колодищах, и его после риэлтерской оценки, можно будет купить за 450 000 долларов. 

Читайте также:

Есть и до 100 км от Минска. Присмотрели несколько крепких пустующих хат по 40 рублей

В разы дешевле газа? Сколько стоит «сухое» электроотопление без котла, труб и воды

За эти хаты можно поторговаться. Смотрим пустующие дома за 40 рублей

Дома в Минском районе по цене квартиры. Вот интересные варианты под ключ, не в СТ

«За такие деньги — парилка отличная». Послушали, что говорят владельцы бюджетных бань-бочек

30 минут по бетонке — и вы в метро. Изучили, какие дома и почем продаются в Жодино

Для дачи в деревне. Ничейные дома, которые можно купить за 40 рублей

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Как вам идея купить дом, который можно собрать как мебель из «Икеи»? Вот пакеты с деталями и крепежом, вот подробная инструкция, вот специальные инструменты. Все...
 
Новости дня
Новости экономики
 
В новом модном квартале Минска открывается Дом Рождества. Поговорили с создателями
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика