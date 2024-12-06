699 долларов за квадрат с отделкой. Изучили заводcкой дом-конструктор, который собрали без строителей

На такой стройке никогда не будет строительного мусора – детали дома не нужно допиливать, нет каких-либо остатков или не подошедших по размерам или цвету элементов. По участку не передвигается большегрузная техника – достаточно беззвучного мини-трактора на аккумуляторах. У сборщиков имеется свой жилой блок-контейнер с туалетом и душем, сушкой, раздевалкой и местом для хранения инструментов.

Кстати, для своих домов производитель разработал специальный инструментальный набор, в котором каждый инструмент пронумерован и указан в инструкциях. То есть не нужно ломать голову, как, что и чем прикрутить.