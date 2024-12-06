|
699 долларов за квадрат с отделкой. Изучили заводcкой дом-конструктор, который собрали без строителей
06.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Как вам идея купить дом, который можно собрать как мебель из «Икеи»? Вот пакеты с деталями и крепежом, вот подробная инструкция, вот специальные инструменты. Все заводского изготовления, никаких отходов, дополнительных работ и изменений в смете. Плиточники, штукатуры и сантехники не нужны – со сборкой справляются 4 человека. Сроки максимально короткие – 4 месяца и можно заезжать. Представили? Тогда вот вам живой пример дома, который можно считать скорее инженерным изделием, нежели строительным объектом. Находится он в Колодищах и сегодня мы с ним познакомимся.
Cuby House
Создавать дома как инженерное изделие на специальном заводе предложило конструкторское бюро EnCata.
– Мы разработали и внедрили технологию производства домов, которые выпускаются в виде конструктора, – рассказывает архитектор проекта Cuby Юрий Гетман. – Все детали, насколько это возможно, изготавливаются в заводских условиях. Все рассчитано так, чтобы можно было собирать здание на участке, не используя тяжелую технику, без грязи, быстро и небольшим количеством человек.
Этот дом в Колодищах, например, собирали в две смены две бригады по 4 человека. На все про все ушло 4-5 месяцев. В идеале же на сборку отводится 2 месяца.
Итак, как это все работает? Сначала разрабатывается и утверждается проект, архитектор сажает его на участок, ориентирует его по сторонам света. Дальше земляные работы, без которых еще не обходилась ни одна стройка, даже столь технологичная – нужно подвести коммуникации, снять грунт в пятне застройки, подготовить место под фундамент. После этого с завода приходят металлические сваи (собственного производства). Фундамент, кстати, может быть и плитным – это зависит от предпочтений заказчика, рельефа участка и геологии грунтов.
Сборка дома разделена на 36 этапов. Детали дома доставляются на участок в виде упаковок и конкретно к каждому из них.
– Практически всю стройку мы свели к простой сборке, так как дом представляет собой инженерное изделие, каждая деталь производится на конвейере, - объясняет Юрий. – Части дома приезжают достаточно мелкими партиями. Все детали снабжены QR-кодом, который сборщик сканирует, и ему на планшет загружаются точные инструкции по сборке. По завершению очередного этапа на завод идет сигнал, и на участок поставляется следующая упаковка. Таким образом конвейер работает постоянно, процесс не останавливается.
Здесь стоит отметить, что в основе концепции производства домов лежит бизнес-модель автомобильной промышленности. Дом, в котором мы находимся, представляет собой по большей части машиностроительное изделие, где каждая деталь производится на конвейере серийно, имеет свой номер. С завода дома выходят одинакового качества.
– Мы сделали то же, что и Генри Форд в машиностроении: разделили операции, сделали конвейер и снизили стоимость производства, – говорит Юрий.
На такой стройке никогда не будет строительного мусора – детали дома не нужно допиливать, нет каких-либо остатков или не подошедших по размерам или цвету элементов. По участку не передвигается большегрузная техника – достаточно беззвучного мини-трактора на аккумуляторах. У сборщиков имеется свой жилой блок-контейнер с туалетом и душем, сушкой, раздевалкой и местом для хранения инструментов.
Кстати, для своих домов производитель разработал специальный инструментальный набор, в котором каждый инструмент пронумерован и указан в инструкциях. То есть не нужно ломать голову, как, что и чем прикрутить.
Дом-конструктор с завода
Вы наверняка читали про производства, где тоже собирают модульные дома – деревянные каркасные домокомплекты высокой готовности, которые возводятся в короткие сроки на участке.
– Свои дома мы тоже называем модульными, но термин модульность относится не к дому целиком, а скорее ко всем его элементам, так как они являются унифицированными, но используются в разных сочетаниях, – объясняет Юрий. – Наш домокомплект – это по сути конструктор, который собирается из довольно мелких деталей: угловых, промежуточных и соединительных элементов. Это новая технология, которая вобрала в себя плюсы и каркасного строительства, и классического или даже панельного. С одной стороны – это высокая скорость возведения, а с другой стороны – прочность и надежность. Конструкция не деградирует со временем, не усаживается, ее не ведет.
Основой является мощный металлический каркас, собранный из труб квадратного сечения 100х100 мм с полимерным покрытием. Внешние стены являются самонесущими, крепятся к каркасу, обеспечивают теплоизоляцию и являются фасадом. Это сэндвич-панели, внутри которых находятся утеплитель PIR толщиной 150 мм (по эффективности равен 300 мм каменной ваты). С двух сторон он закрыт металлом с полимерным покрытием. Из этих панелей собираются перекрытия и даже кровля.
Внутри внешней стены за теплой панелью находится воздушный зазор 50 мм и слой каменной ваты для дополнительной шумоизоляции. Изнутри дома весь этот пирог зашивается гипсокартоном в два слоя. В итоге в интерьере мы получаем классическую поверхность под чистовую отделку.
Внутренние стены с металлическим каркасом внутри с двух сторон обшиты ГКЛ, внутри два слоя каменной ваты по 50 мм с вентзазором между ними. Это обеспечивает очень хорошую звукоизоляцию. Перегородки приезжают в виде модулей, шириной 200, 400, 600 или 1200 мм.
В качестве декоративного покрытия для фасада используется запатентованное ноу-хау – панели из алюмокомпозита на магнитном основании. На их лицевую сторону наносится принт, имитирующий различные материалы. В нашем случае – дерево и камень. Такой декор легко монтируется, его можно комбинировать как, когда и сколько угодно. И это не требует сложного монтажа и вспомогательной техники.
Дом опирается на сваи, но это никак не отразилось на внешнем виде. Дело в том, что панели стен заглублены на 100–200 мм в гравий отмостки и упираются в теплое ее основание из пеноплекса по периметру дома.
– Прототип был чем-то вроде испытательного полигона, где проверялись различные материалы и их сочетания, изучалось, как работает инженерное оборудование. Важно было понять, какой будет себестоимость дома. В процессе идею и проект доработали, от чего-то отказались, оптимизировали процессы, сделали дешевле квадратный метр. Если в прототипе квадратный метр стоил 1250 долларов, то серийные дома предлагаем по 699 долларов за квадрат. Это стоимость уже готового жилья, что дешевле на 20% по рынку при тех же эксплуатационных качествах. Например, этот дом с гаражом на две машины около 200 квадратов стоит порядка 150-160 тысяч долларов, с чистовой отделкой и инженерным оборудованием.
Сейчас у нас просчитана конструкция одноэтажных домов и только со скатными крышами. По стандарту идут трехметровые потолки, высокие двухметровые окна. Входные двери остекленные. Ширина корпуса строения ограничена двумя шести метровыми модулями – максимум 12 метров. В длину можно сделать сколько нужно. Кратность внешних габаритов 3 метра, кратность перегородок – 200 мм. Практически любой проект можно адаптировать под нашу размерную сетку. Двухэтажные же дома пока только в перспективе.
Под прачечную выделено отдельное помещение, смежное с котельной. Из нее, кстати, можно попасть на чердак – там довольно просторно и можно было бы каким то образом его использовать. Но в данном случае это техническое помещение без окон. На нем видим разводку системы вентиляции и электрики. Дополнительно можно установить оборудование приточно-вытяжной вентиляции.
В котельной вполне стандартный набор оборудования: газовый котел, бойлер приготовления горячей воды, насосные группы. Но нас заинтересовала схема подключения и соединения всех узлов обвязки на стене, на которой это все смонтировано. Это не абстрактный рисунок, а четкая инструкция, по которой все это собирается. Юрий говорит, что когда поступает комплект для котельной, ее сможет собрать даже не специалист, человек без навыков. В общем, сантехнику здесь делать нечего.
В полу котельной находим люк – через него можно попасть в техническое подполье дома, в котором находятся все коммуникации (водопровод, канализация). Все они собраны в инженерные модули и подвешены к каркасу под каждым санузлом, топочной и кухней. Высота подполья – 600-800 мм. В полный рост не разогнуться, но сделать ревизию можно.
Отделка в скандинавском стиле
Возвращаемся из подполья в жилую часть дома, чтобы оценить интерьер. А в нем ничего необычного и выделяющегося – если убрать мебель, то получим нейтральное пространство с белыми поверхностями стен и потолка.
– Свои дома мы предлагаем как готовые решения под ключ, полностью готовые для проживания, – говорит Юрий. – С финишной отделкой, сантехникой, разведенными коммуникациями. Внутри мы постарались создать скандинавский вариант жилого пространства, когда владелец формирует интерьер сам мебелью и декором. Выбор отделки сводится к нескольким вариантам напольного покрытия, покраске стен или обоям под покраску. Сантехническое оборудование – обсуждаемая опция, можно выбрать что-то под предпочтения заказчика.
Совсем без отделочных работ в доме, который называют инженерным изделием, не обошлось – очевидно же, что гипсокартон потребует хоть и минимальной, но отделки: закрыть швы, зашпаклевать, покрасить или подготовить к оклейке обоями под покраску.
Под ламинатом, на перекрытии из сэндвич-панелей находится слой 100 мм полусухой стяжки с системой теплого водяного пола. У входа уложена традиционная керамогранитная плитка – решение практичное и проверенное, но нужен плиточник. Юрий говорит, что плитка несколько тормозит процессы и от нее планируют отказаться. Кстати, в санузлах уже на стенах и полах кварцвинил.
Стоит отметить, что к этапу отделки в Cuby подходят так же прагматично, как и сборке заводских деталей: для каждого действия написана подробная инструкция, исключающая «творческие» вариации исполнителя. Помимо инструкции есть шаблоны – например, чтобы повесить зеркало в ванной работнику нужно только приложить его и пометить маркером места под сверление. То же самое с установкой наличников, откосов. Это позволяет собирать дом, сохраняя повторяемость в качестве отделки.
Итак, что же в итоге за дом мы получаем? Во-первых, это здание высокого класса энергоэффективности – А+, что сулит экономию в эксплуатации. Во-вторых, это готовое жилье с нейтральным по стилю интерьером – расставляй мебель и живи. В третьих, стоимость квадратного метра выглядит конкурентоспособно – особенно, по сравнению с ценником на квартиры в Минске.
Однако, первый серийный дом строился не под заказчика, на дорогом участке в Колодищах, и его после риэлтерской оценки, можно будет
Читайте также:
Есть и до 100 км от Минска. Присмотрели несколько крепких пустующих хат по 40 рублей
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
699 долларов за квадрат с отделкой. Изучили заводcкой дом-конструктор, который собрали без строителей
Как вам идея купить дом, который можно собрать как мебель из «Икеи»? Вот пакеты с деталями и крепежом, вот подробная инструкция, вот специальные инструменты. Все...
|
Архив (Новости Экономики)