Популярный оздоровительный центр под Солигорском попал на торги. У него была уникальная фишка

На территории реабилитационного центра в 1992 году построили пять спальных корпусов и учебно-оздоровительный комплекс. В административном здании разместились столовая, библиотека, актовый зал и музыкальная гостиная. В отдельном строении разместился бассейн.

ДРОЦ «Зеленый бор» круглогодично принимал на лечение детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сюда приезжали дети не только из Беларуси, но и из России и других стран. В центре даже работала своя общеобразовательная школа. Основным компонентом реабилитации детей было спелеолечение. Оно проходило на глубине 420 метров в условиях специально оборудованного подземного отделения Республиканской больницы спелеолечения. Всего номерной фонд «Зеленого Бора» насчитывал 224 места.