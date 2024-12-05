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Популярный оздоровительный центр под Солигорском попал на торги. У него была уникальная фишка
05.12.2024 14:49 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Этот оздоровительный центр под Солигорском был известен даже за пределами Беларуси. В ДРОЦ «Зеленый Бор», построенный около 30 лет назад, приезжали дети с легочными заболеваниями. Основой реабилитации было спелеолечение, которое проходило в шахте на базе действующего рудника «Беларуськалия». В последние годы детский оздоровительный центр не работал, а сейчас его выставили на торги, которые
Детское отделение Республиканской больницы спелеолечения расположилось в 9 километрах от Солигорска – в деревне Листопадовичи Солигорского района Минской области. Расстояние от Минска – 130 километров.
На территории реабилитационного центра в 1992 году построили пять спальных корпусов и учебно-оздоровительный комплекс. В административном здании разместились столовая, библиотека, актовый зал и музыкальная гостиная. В отдельном строении разместился бассейн.
ДРОЦ «Зеленый бор» круглогодично принимал на лечение детей в возрасте от 6 до 18 лет. Сюда приезжали дети не только из Беларуси, но и из России и других стран. В центре даже работала своя общеобразовательная школа. Основным компонентом реабилитации детей было спелеолечение. Оно проходило на глубине 420 метров в условиях специально оборудованного подземного отделения Республиканской больницы спелеолечения. Всего номерной фонд «Зеленого Бора» насчитывал 224 места.
Общая площадь выставленных на торги построек комплекса насчитывает около 12 тысяч квадратных метров. Это – 5 двухэтажных жилых корпусов по 300-800 квадратных метров, лечебный корпус площадью 500 квадратов, двухэтажный физкультурно-оздоровительный центр площадью более 4000 квадратов, а также клуб-столовая площадью 2200 квадратов, танцплощадка и многочисленные хозяйственные строения.
Вместе со зданиями новому собственнику достанется земельный участок в сосновом бору площадью около 11 га. Его передадут в аренду на 30 лет.
Целевое назначение земельного участка − размещение объектов здравоохранения и (или) предоставления социальных услуг. При этом новый владелец сможет использовать территорию не только для размещения объектов лечебного, оздоровительного или спортивного назначения, но и открыть тут гостиницу, мотель или кемпинг.
Начальная стоимость санатория – 6,06 миллиона рублей (1,7 миллиона долларов).
Торги пройдут на площадке «БУТБ-Имущество». Они
Продавцом центра выступает Республиканская больница спелеолечения, расположенная в Солигорске. Сейчас лечение, оздоровление и реабилитация детей (в том числе и в подземном руднике) проходит именно там.
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Этот оздоровительный центр под Солигорском был известен даже за пределами Беларуси. В ДРОЦ «Зеленый Бор», построенный около 30 лет назад, приезжали дети с легочными...
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