Нашли очень необычные квартиры в Маяке Минска. Кажется, что они находятся в офисном здании

Вторая квартира , расположенная на том же этаже, имеет площадь побольше и позиционируется как евротрешка. Ее площадь составляет сразу 126 квадратных метров. Правда, треть из них (а именно − 44 квадрата) занимает терраса, жилая площадь квартиры насчитывает 63 квадрата. В этом жилье – все та же свободная планировка, но уже три окна. Продают такую квартиру за 140,3 тысячи долларов (1113 долларов – за метр). На сайте у застройщика цена указана в евро и составляет 132,7 тысячи евро.