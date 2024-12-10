Нашли очень необычные квартиры в Маяке Минска. Кажется, что они находятся в офисном здании

Жилой комплекс «Маяк Минска» сдали еще несколько лет назад, однако свободные квартиры в домах от сербского застройщика еще есть. Причем среди оставшихся вариантов попадаются весьма любопытные экземпляры. К примеру, мы обнаружили жилье в офисном (на первый взгляд) трехэтажном здании. Оказывается, тут продаются квартиры с огромными террасами и боковым видом на библиотеку. Рассказываем.
Речь идет о доме с названием «Шишкин». Расположен «Шишкин» по одному адресу с «Гогеном» и «Рафаэлем». Три живописца обитают по одному адресу – Ф. Скорины, 5. Именно здесь находится дом, состоящий из двух башен и перемычки между ними. Вот в этой самой перемычке (трехэтажной секции) и находятся заинтересовавшие нас квартиры.
Первый уровень здания занимают различные офисы – тут есть «Европочта», кофейня, магазин дверей и многое другое. А вот на втором-третьем этажах расположилось жилье. Первоначально в доме, кстати, собирались открыть оздоровительный комплекс с бассейном и СПА-процедурами, но не получилось.
Всего во втором подъезде разместилось 16 квартир, по 8 − на каждом этаже. Две квартиры на втором этаже все еще доступны к продаже. Особенностью этих жилых помещений (на плане отмечены голубым) являются огромные террасы с боковым видом на Национальную библиотеку, а также на Слепянскую водную систему и парк Писателей.
Площадь первой квартиры составляет 89 квадратных метров. При этом 32 из них занимает терраса. Жилая же площадь насчитывает около 45 квадратных метров. Планировка в квартире – свободная. Межкомнатных перегородок, а также штукатурки, разводки электричества, счетчиков и подоконников тут нет. Зато есть трехметровые потолки, два окна, лоджия и огромная терраса. Стоит такая квартира 101,6 тысячи долларов (1131 доллар – за метр). На сайте у застройщика цена указана в евро и составляет 95,4 тысячи евро.
Вторая квартира, расположенная на том же этаже, имеет площадь побольше и позиционируется как евротрешка. Ее площадь составляет сразу 126 квадратных метров. Правда, треть из них (а именно − 44 квадрата) занимает терраса, жилая площадь квартиры насчитывает 63 квадрата. В этом жилье – все та же свободная планировка, но уже три окна. Продают такую квартиру за 140,3 тысячи долларов (1113 долларов – за метр). На сайте у застройщика цена указана в евро и составляет 132,7 тысячи евро.
Что касается террас, то они отделены друг от друга забором с сеткой и калиткой. Вариант – спорный, но наверняка будущие собственники придумают свой способ организации пространства для комфортного отдыха на свежем воздухе.
Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто сейчас изучает рынок новостроек столицы.