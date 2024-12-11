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«Для местных — отличный вариант». Как сейчас живет ТЦ МОМО на «Могилевской»
11.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Торговый центр МОМО открылся в декабре 2015 года и привлек тогда немало внимания. Ведь у него и фасад необычный, и расположен он возле метро "Могилевская", где до этого не было крупного ТЦ. А как сейчас там обстоят дела? Realt отправился в МОМО и узнал у посетителей, что они о нем думают.
Акцент в торговом центре решили делать в том числе на необычный внешний вид. Ломаный фасад здания разрабатывало австрийское архитектурное бюро. Делался он из сотен металлических панелей, которые окрашены в разные оттенки красного, зеленого и желтого. Такая же цветовая гамма сохранилась внутри здания.
Двухэтажный торговый центр разместился на 54 300 квадратных метрах вместе с паркингом, рассчитанным на 1048 парковочных мест. Интересно, что даже днем наземная парковка практически полностью занята. Однако узнать, кто чаще ей пользуется - посетители ТЦ или просто местные жители, нам не удалось.
Заходим в торговый центр, а там уже встречает главный атрибут приближающихся праздников - елка и огромный рождественский венок.
Рядом с ней стоит девушка - Анна. Оказалось, для нее приезд в ТЦ не просто развлечение, а часть рабочего процесса. Она - аудитор, проводит проверки сотрудников. В МОМО бывает примерно раз в месяц, преимущественно в банках.
- Иногда удается прогуляться по магазинам. Обычно это LC WAIKIKI или D&F, иногда Ostin. Однако именно с целью шопинга сюда никогда не приезжала. Посетителей, как правило, бывает не так уж и много, если сравнивать с другими ТЦ. Скажем так, люди здесь толпами не гуляют. Но это только преимущество. Плюс - он удобно расположен, очень близко к метро. Сама я живу на Уручье, поэтому специально ехать сюда, понятно, неудобно. Скорее, выберу что-то ближе, тем более Dana Mall совсем рядом. Но для местных это хороший вариант торгового центра. Находиться здесь приятно. К тому же, просторно и достаточно магазинов.
На первом уровне ТЦ расположился “Гиппо”, который занимает 4,5 тысячи квадратов. И на момент нашего прихода он был самой оживленной точкой торгового центра. Также, гуляя по первому этажу, можно зайти в такие магазины, как LC WAIKIKI, "Кравт", "Электросила". Кроме того, здесь в основном размещаются магазины с косметикой и отделения банков.
Возле одного из банкоматов встречаем Евгению. Девушка бывает в торговом центре примерно два раза в месяц, в том числе и по причине того, что нужно снять наличные.
- Мне кажется, что здесь должны установить больше банкоматов, потому что возле Беларусбанка постоянно скапливается немаленькая очередь. Еще ни разу не было так, чтобы я пришла и не увидела ее. Думаю, стоит обратить на это внимание. Но по мне, это единственный минус этого торгового центра.
Евгения отмечает, что в МОМО большое количество магазинов белорусских производителей.
- Мне это нравится, я часто, например, в Марко захожу посмотреть, что там новенького появилось. Однако при этом думаю, что неплохо, если бы здесь появились магазины каких-нибудь масс-маркет брендов типа New Yorker. Люди бы сюда явно чаще заходили. Но, с другой стороны, это, наверное, повлекло бы за собой большие толпы. Пока здесь очень спокойно и приятно находиться.
После этого поднимаемся на второй этаж. Здесь можно сходить в MINISO, OSTIN, BELWEST, LUBAVA, "Калiнку", Conte, Rieker. Недалеко от "Арт-территории", которая находится на этом же уровне, знакомимся с Дарьей и Екатериной. Девушки живут недалеко от торгового центра, поэтому являются его частыми гостями.
- Мы бываем в МОМО примерно раз-два в неделю. В будние тут обычно немного людей, можно спокойно пройтись по магазинам и просто прогуляться, - делится Дарья. - Что касается выходных, то бывает ажиотаж, поэтому предпочитаем заходить сюда после школы. Сам по себе торговый центр хороший. Здесь, кстати, по сравнению с другими ТЦ очень удобно расположены магазины - по кругу, а если нужно с одной стороны перейти на другую, то между ними есть переход. Иногда это экономит время. Да и приятно, что не нужно лишний раз столько обходить.
Девушки чаще всего приходят в ТЦ, чтобы купить необходимое к школе или поесть.
- В основном ходим в книжный и "Арт-территорию", там практически всегда можно найти то, что нам нужно по учебе. Из магазинов одежды бывает заходим в ТВОЕ и D&F, хотя хочется, чтобы здесь появилось что-нибудь еще. Что-то по мелочи, конечно, тут можно найти. Но если прям закупаться одеждой, особенно сезонной, то приходится ехать куда-то еще. То же самое касательно косметики, - говорит Екатерина.
Возле "Спортмастера" встречаем Станислава. Парень говорит, что он живет в другом районе и приезжает в МОМО только для того, чтобы зайти в этот магазин.
- Дело в том, что здесь единственный "Спортмастер" в Минске, где есть теннисный отдел. И примерно раз в полгода я покупаю здесь новые кроссовки для тенниса. А в остальном магазинов для меня тут нет. Но сам торговый центр неплохой, ведь он грамотно спроектирован. Разве что фудкорт тесноват.
На этом самом фудкорте выбор в основном состоит из фастфуда: можно взять знакомое многим меню из Mak.by или KFC, блины или драники в "Мама дома", для любителей азиатской кухни открыты WOK & POKE BOWL и NHA TRANG. Кстати, и кроме фудкорта, заведения с едой разбросаны по всему торговому центру. Здесь можно зайти в "Хинкальню", "Пиццу темпо", "Васильки", KINZA, "Тьери" и другие кондитерские и кофейни.
Рядом с одной из них останавливаем Максима. Молодой человек приходит в МОМО практически через день. Он работает на удаленке, поэтому зачастую занимается рабочими делами в каком-нибудь заведении, где можно выпить кофе и съесть десерт.
- Работая не дома, я хотя бы ощущаю, что нахожусь среди людей. А то бывают ситуации, когда с возможностью удаленной работы действительно никуда не выходишь. Торговый центр находится недалеко от моего дома, поэтому мне удобно сюда заходить. Как бонус - самому готовить не надо. А что касается выбора, то здесь он действительно обширный. Мне иногда кажется, что заведений с едой в ТЦ больше, чем с одеждой. К тому же, днем тут всегда мало людей, соответственно, никто не шумит и не отвлекает. Меня это полностью устраивает. А еще интересно, как в торговом центре ощущается контраст по контингенту: если выйти на улицу, к метро, можно часто встретить людей в нетрезвом состоянии, которые могут бурно что-то обсуждать между собой, здесь же все культурно и спокойно.
Есть в торговом центре и развлечения для детей - веревочный городок, виртуальная реальность, детский развлекательный центр “Детландия”, автоматы с игрушками. Возле них, задумавшись, стояла Евгения, когда мы к ней подошли. Оказалось, что у ее дочери день рождения, и они приехали в торговый центр из Марьиной Горки, чтобы его отпраздновать.
- Мы сегодня решили устроить такой день развлечений, уже сходили в игровую комнату, сейчас думаем поиграть в автоматы, а после уже пойдем на скалолазание. В самом ТЦ бываем часто. Именно он наиболее удобный для нас по своему месторасположению: первый, когда въезжаем в Минск. Плюс с дочкой обожаем здесь баблтишную, всегда заходим. Да и вообще могу сказать, что здесь всего достаточно - и одежду можно приобрести, и покушать есть где, причем разнообразие большое. В общем, меня лично он устраивает по всем параметрам. Даже не знаю, чего бы хотела добавить.
ТРЦ продолжает развиваться. Например, в октябре здесь появился мультиформатный детский магазин “Детский мир”, а также на площади 90 квадратов разместился книжный OZ. В ноябре в МОМО состоялось открытие ювелирного магазина "ЗОЛОТОВ".
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Торговый центр МОМО открылся в декабре 2015 года и привлек тогда немало внимания. Ведь у него и фасад необычный, и расположен он возле метро "Могилевская", где до...
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