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«Для местных — отличный вариант». Как сейчас живет ТЦ МОМО на «Могилевской»

11.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Торговый центр МОМО открылся в декабре 2015 года и привлек тогда немало внимания. Ведь у него и фасад необычный, и расположен он возле метро "Могилевская", где до этого не было крупного ТЦ. А как сейчас там обстоят дела? Realt отправился в МОМО и узнал у посетителей, что они о нем думают.


Застройщиком МОМО выступила компания “БелВиллесден”. Для них ТЦ стал первым проектом подобного типа. Кстати, именно эта компания является владельцем сети “Гиппо”. Поэтому неудивительно, что якорным гипермаркетом здесь стал именно он.



Акцент в торговом центре решили делать в том числе на необычный внешний вид. Ломаный фасад здания разрабатывало австрийское архитектурное бюро. Делался он из сотен металлических панелей, которые окрашены в разные оттенки красного, зеленого и желтого. Такая же цветовая гамма сохранилась внутри здания.

Двухэтажный торговый центр разместился на 54 300 квадратных метрах вместе с паркингом, рассчитанным на 1048 парковочных мест. Интересно, что даже днем наземная парковка практически полностью занята. Однако узнать, кто чаще ей пользуется - посетители ТЦ или просто местные жители, нам не удалось. 


Заходим в торговый центр, а там уже встречает главный атрибут приближающихся праздников  - елка и огромный рождественский венок.

Рядом с ней стоит девушка - Анна. Оказалось, для нее приезд в ТЦ не просто развлечение, а часть рабочего процесса. Она - аудитор, проводит проверки сотрудников. В МОМО бывает примерно раз в месяц, преимущественно в банках.

- Иногда удается прогуляться по магазинам. Обычно это LC WAIKIKI или D&F, иногда Ostin. Однако именно с целью шопинга сюда никогда не приезжала. Посетителей, как правило, бывает не так уж и много, если сравнивать с другими ТЦ. Скажем так, люди здесь толпами не гуляют. Но это только преимущество. Плюс - он удобно расположен, очень близко к метро. Сама я живу на Уручье, поэтому специально ехать сюда, понятно, неудобно. Скорее, выберу что-то ближе, тем более Dana Mall совсем рядом. Но для местных это хороший вариант торгового центра. Находиться здесь приятно. К тому же, просторно и достаточно магазинов.



На первом уровне ТЦ расположился “Гиппо”, который занимает 4,5 тысячи квадратов. И на момент нашего прихода он был самой оживленной точкой торгового центра. Также, гуляя по первому этажу, можно зайти в такие магазины, как LC WAIKIKI, "Кравт", "Электросила". Кроме того, здесь в основном размещаются магазины с косметикой и отделения банков.




Возле одного из банкоматов встречаем Евгению. Девушка бывает в торговом центре примерно два раза в месяц, в том числе и по причине того, что нужно снять наличные.

- Мне кажется, что здесь должны установить больше банкоматов, потому что возле Беларусбанка постоянно скапливается немаленькая очередь. Еще ни разу не было так, чтобы я пришла и не увидела ее. Думаю, стоит обратить на это внимание. Но по мне, это единственный минус этого торгового центра.

Евгения отмечает, что в МОМО большое количество магазинов белорусских производителей.

- Мне это нравится, я часто, например, в Марко захожу посмотреть, что там новенького появилось. Однако при этом думаю, что неплохо, если бы здесь появились магазины каких-нибудь масс-маркет брендов типа New Yorker. Люди бы сюда явно чаще заходили. Но, с другой стороны, это, наверное, повлекло бы за собой большие толпы. Пока здесь очень спокойно и приятно находиться.



После этого поднимаемся на второй этаж. Здесь можно сходить в MINISO, OSTIN, BELWEST, LUBAVA, "Калiнку", Conte, Rieker. Недалеко от "Арт-территории", которая находится на этом же уровне, знакомимся с Дарьей и Екатериной. Девушки живут недалеко от торгового центра, поэтому являются его частыми гостями. 

- Мы бываем в МОМО примерно раз-два в неделю. В будние тут обычно немного людей, можно спокойно пройтись по магазинам и просто прогуляться, - делится Дарья. - Что касается выходных, то бывает ажиотаж, поэтому предпочитаем заходить сюда после школы. Сам по себе торговый центр хороший. Здесь, кстати, по сравнению с другими ТЦ очень удобно расположены магазины - по кругу, а если нужно с одной стороны перейти на другую, то между ними есть переход. Иногда это экономит время. Да и приятно, что не нужно лишний раз столько обходить.

Девушки чаще всего приходят в ТЦ, чтобы купить необходимое к школе или поесть.

- В основном ходим в книжный и "Арт-территорию", там практически всегда можно найти то, что нам нужно по учебе. Из магазинов одежды бывает заходим в ТВОЕ и D&F, хотя хочется, чтобы здесь появилось что-нибудь еще. Что-то по мелочи, конечно, тут можно найти. Но если прям закупаться одеждой, особенно сезонной, то приходится ехать куда-то еще. То же самое касательно косметики, - говорит Екатерина.

Возле "Спортмастера" встречаем Станислава. Парень говорит, что он живет в другом районе и приезжает в МОМО только для того, чтобы зайти в этот магазин.

- Дело в том, что здесь единственный "Спортмастер" в Минске, где есть теннисный отдел. И примерно раз в полгода я покупаю здесь новые кроссовки для тенниса. А в остальном магазинов для меня тут нет. Но сам торговый центр неплохой, ведь он грамотно спроектирован. Разве что фудкорт тесноват.




На этом самом фудкорте выбор в основном состоит из фастфуда: можно взять знакомое многим меню из Mak.by или KFC, блины или драники в "Мама дома", для любителей азиатской кухни открыты WOK & POKE BOWL и NHA TRANG. Кстати, и кроме фудкорта, заведения с едой разбросаны по всему торговому центру. Здесь можно зайти в "Хинкальню", "Пиццу темпо", "Васильки", KINZA, "Тьери" и другие кондитерские и кофейни.

Рядом с одной из них останавливаем Максима. Молодой человек приходит в МОМО практически через день. Он работает на удаленке, поэтому зачастую занимается рабочими делами в каком-нибудь заведении, где можно выпить кофе и съесть десерт. 

- Работая не дома, я хотя бы ощущаю, что нахожусь среди людей. А то бывают ситуации, когда с возможностью удаленной работы действительно никуда не выходишь. Торговый центр находится недалеко от моего дома, поэтому мне удобно сюда заходить. Как бонус - самому готовить не надо. А что касается выбора, то здесь он действительно обширный. Мне иногда кажется, что заведений с едой в ТЦ больше, чем с одеждой. К тому же, днем тут всегда мало людей, соответственно, никто не шумит и не отвлекает. Меня это полностью устраивает. А еще интересно, как в торговом центре ощущается контраст по контингенту: если выйти на улицу, к метро, можно часто встретить людей в нетрезвом состоянии, которые могут бурно что-то обсуждать между собой, здесь же все культурно и спокойно. 


Есть в торговом центре и развлечения для детей - веревочный городок, виртуальная реальность, детский развлекательный центр “Детландия”, автоматы с игрушками. Возле них, задумавшись, стояла Евгения, когда мы к ней подошли. Оказалось, что у ее дочери день рождения, и они приехали в торговый центр из Марьиной Горки, чтобы его отпраздновать.

- Мы сегодня решили устроить такой день развлечений, уже сходили в игровую комнату, сейчас думаем поиграть в автоматы, а после уже пойдем на скалолазание. В самом ТЦ бываем часто. Именно он наиболее удобный для нас по своему месторасположению: первый, когда въезжаем в Минск. Плюс с дочкой обожаем здесь баблтишную, всегда заходим. Да и вообще могу сказать, что здесь всего достаточно - и одежду можно приобрести, и покушать есть где, причем разнообразие большое. В общем, меня лично он устраивает по всем параметрам. Даже не знаю, чего бы хотела добавить.





ТРЦ продолжает развиваться. Например, в октябре здесь появился мультиформатный детский магазин “Детский мир”, а также на площади 90 квадратов разместился книжный OZ. В ноябре в МОМО состоялось открытие ювелирного магазина "ЗОЛОТОВ".

 
Теги: Минск
 
 
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Торговый центр МОМО открылся в декабре 2015 года и привлек тогда немало внимания. Ведь у него и фасад необычный, и расположен он возле метро "Могилевская", где до...
 
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