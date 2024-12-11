«Для местных — отличный вариант». Как сейчас живет ТЦ МОМО на «Могилевской»

Возле одного из банкоматов встречаем Евгению. Девушка бывает в торговом центре примерно два раза в месяц, в том числе и по причине того, что нужно снять наличные.

- Мне кажется, что здесь должны установить больше банкоматов, потому что возле Беларусбанка постоянно скапливается немаленькая очередь. Еще ни разу не было так, чтобы я пришла и не увидела ее. Думаю, стоит обратить на это внимание. Но по мне, это единственный минус этого торгового центра.

Евгения отмечает, что в МОМО большое количество магазинов белорусских производителей.

- Мне это нравится, я часто, например, в Марко захожу посмотреть, что там новенького появилось. Однако при этом думаю, что неплохо, если бы здесь появились магазины каких-нибудь масс-маркет брендов типа New Yorker. Люди бы сюда явно чаще заходили. Но, с другой стороны, это, наверное, повлекло бы за собой большие толпы. Пока здесь очень спокойно и приятно находиться.