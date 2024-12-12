«Холод на кухне и плесень в шкафчиках». Минчане рассказали, как живется в квартирах рядом с лифтами

«Из-за холодной лифтовой шахты посуду зимой из шкафа доставали с инеем»

Геннадий:

− Мы одно время жили в Октябрьском районе в 12-ти этажном доме – так называемой «чешке». Кухня нашей квартиры граничила с лифтшахтой, и это было жестоко, если честно. Дом был 80-х годов, соответственно лифты там стояли старые. Один еще более-менее тихо работал, а второй при начале движения и остановке издавал ну просто жуткий звук. Слышно было даже в отдаленной спальне, особенно ночью. К тому же, лифтовая шахта сильно промерзала, и в итоге мы мучились от холода. На кухне было +14-15 градусов, что совсем не комфортно для жизни. Помню, мы постоянно вызывали ЖЭС, так как посуду из шкафа зимой доставали с инеем. Потом фасад дома утеплили, а лифтовую шахту так и не смогли. В квартире стало чуть теплее, но плесень за шкафчиками стала нашим верным спутником и никуда не исчезла. Мы прожили в этой квартире несколько лет, продали ее и выдохнули.