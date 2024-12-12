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«Холод на кухне и плесень в шкафчиках». Минчане рассказали, как живется в квартирах рядом с лифтами
12.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Лифт, без сомнения, полезное изобретение человечества. Однако при выборе квартиры некоторые покупатели стараются выбирать жилье подальше от лифтовой шахты. Мы решили спросить у наших читателей, как им живется рядом с лифтами. Мешает ли шум механизмов в повседневной жизни? Доставляет ли лифт вообще какие-то неудобства? Оказывается, соседство с лифтовой шахтой иногда может стать проблемой.
«Лифтовая шахта проходит рядом с ванной, но никаких шумов нет»
Андрей:
− Я живу в Сухарево, на Горецкого. Наша квартира находится в 10-ти этажной панельке 2013 года постройки. Мы живем на последнем этаже, то есть, получается, где-то недалеко от квартиры располагается и машинное отделение. Лифт в подъезде один – пассажирский, белорусского производства. Лифтовая шахта примыкает к нашей ванной комнате. Несмотря на то, что дверь в ванную почти всегда открыта, никаких посторонних звуков мы не слышим. Если что-то и долетает от лифта, то совсем тихо, что мы не обращаем на это внимания. В целом, проблем от соседства с лифтом в нашем доме нет от слова совсем. Никто из жильцов даже никогда и не затрагивал эту тему.
«Из-за холодной лифтовой шахты посуду зимой из шкафа доставали с инеем»
Геннадий:
− Мы одно время жили в Октябрьском районе в 12-ти этажном доме – так называемой «чешке». Кухня нашей квартиры граничила с лифтшахтой, и это было жестоко, если честно. Дом был 80-х годов, соответственно лифты там стояли старые. Один еще более-менее тихо работал, а второй при начале движения и остановке издавал ну просто жуткий звук. Слышно было даже в отдаленной спальне, особенно ночью. К тому же, лифтовая шахта сильно промерзала, и в итоге мы мучились от холода. На кухне было +14-15 градусов, что совсем не комфортно для жизни. Помню, мы постоянно вызывали ЖЭС, так как посуду из шкафа зимой доставали с инеем. Потом фасад дома утеплили, а лифтовую шахту так и не смогли. В квартире стало чуть теплее, но плесень за шкафчиками стала нашим верным спутником и никуда не исчезла. Мы прожили в этой квартире несколько лет, продали ее и выдохнули.
«Момент, когда кабина начинала движение, мог разбудить даже ночью»
Алеся:
− С родителями я около 10 лет прожила в панельном доме в Шабанах. Лифт непосредственно с нашей квартирой не соприкасался, но слышно его было прекрасно. Момент, когда кабина резко дергалась и начинала движение, мог разбудить меня даже ночью. Зато всегда было понятно, когда кто-то приезжает к тебе на восьмой этаж. Так, к приходу родителей с работы я начинала готовиться, когда они еще садились в лифт на первом. Слышимость в панельке − превосходная. Если кабина затряслась и начала подъем, то значит у тебя есть 30 секунд, чтобы сделать все уроки и генеральную уборку.
«Приезд кабины слышно через три стены»
Василий:
− Я живу возле лифтовой шахты и это ужасно. Дом находится на улице Могилевской. Это – девятиэтажное кирпичное здание, построенное в 2003 году. К сожалению, последние 7-8 лет лифт нещадно гудит. К тому же, он очень медленный. Моя квартира с шахтой не граничит – она находится напротив. Но даже через 3 стены в спальне слышно каждый приезд кабины. Надо сказать, что лифт (у нас стоит обычный, могилевский) часто ремонтируют, но лучше от этого не становится. Я писал обращения в исполком, записывал им уровень шума (выходило что-то около 70 дБ возле лифта), но толку не было. Да, специалисты пришли, посмотрели и написали отписку, что нужно что-то там покупать. Сказали, пусть ЖСПК приобретает, но у того денег на покупку нет. А сейчас к гулу еще и скрип добавился. Честно говоря, мы уже просто смирились, результата все равно не добьешься.
«Лучше так, чем шумные соседи»
Александра:
− Живу в новом доме рядом с метро «Грушевка». Квартира, а именно – кухня, у нас располагается рядом с лифтом и лестницей. Честно говоря, вообще ничего нигде не слышно. Мы с мужем даже рады, что у нас нет соседей с одной стороны квартиры. Мне кажется, звуки лифта однозначно лучше, чем шум или музыка от жильцов. В предыдущей квартире, которую мы снимали, у нас за стенкой кухни был работающий мусоропровод − вот от него постоянно шум и гул были.
«Варианты с лифтом за стенкой сразу отметал»
Максим:
− Я живу в обычном панельном доме в Чижовке. Жилье покупал на вторичке, денег было немного, но при выборе я сразу отметал те квартиры, где прямо за стеной находится лифт. По опыту знакомых я знаю, что соседство с лифтовой шахтой может быть чревато не только шумом, к нему-то как раз можно привыкнуть. Дело в том, что шахты (особенно в старых домах) не отапливаются, и в них нет теплоизоляции. Из-за этого в квартире можно получить не просто холодные стены, а постоянную влажность и грибок. В итоге, я выбрал квартиру, которая располагается максимально далеко от лифта. Никакого скрежета и других звуков не слышу.
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Лифт, без сомнения, полезное изобретение человечества. Однако при выборе квартиры некоторые покупатели стараются выбирать жилье подальше от лифтовой шахты. Мы...
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