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В Лошице начинают стройку панельного дома с метром от 1080 долларов. Квартиры предлагают всем желающим
11.12.2024 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В Лошице, ближе к МКАД, начинают строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в многоэтажке предлагают не очередникам, а всем желающим. Стоимость квадрата стартует от 1080 долларов. Рассказываем подробности.
В доме будет 7 подъездов, 10 этажей и 274 квартиры. Конструкция здания – панель серии М464М-10 со встроенным нежилым помещением на первом этаже, техническим подпольем и теплым чердаком.
В настоящий момент всем желающим предлагается 115 квартир:
− 18 однокомнатных общей площадью 51,48 квадрата;
− 8 двухкомнатных общей площадью 68,89 квадрата;
− 18 трехкомнатных общей площадью 88,81 квадрата;
− 30 трехкомнатных общей площадью 91,94 квадрата;
− 30 трехкомнатных общей площадью 98,06 квадрата;
− 1 трехкомнатная общей площадью 110,21 квадрата;
− 8 четырехкомнатных общей площадью 109,08 квадрата;
− 2 четырехкомнатные общей площадью 120,58 квадрата.
Стоимость квадратного метра составляет от 3675 до 4650 рублей (от 1080 до 1365 долларов). При покупке можно воспользоваться рассрочкой и кредитом от банка-партнера. Правда, цена квадрата в этом случае будет дороже.
Получается, что стоимость однокомнатной квартиры составит около 70 тысяч долларов, двухкомнатной − около 92 тысяч долларов, трехкомнатной − около 100 тысяч долларов, четырехкомнатной − около 121 тысячи долларов.
Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года. Квартиры в нем будут сдаваться без внутренней отделки.
Заявления на квартиры будут
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В Лошице начинают стройку панельного дома с метром от 1080 долларов. Квартиры предлагают всем желающим
В Лошице, ближе к МКАД, начинают строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в многоэтажке предлагают не...
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