ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | Новости о Коронавирусе | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Лошице начинают стройку панельного дома с метром от 1080 долларов. Квартиры предлагают всем желающим

11.12.2024 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: realt.by

В Лошице, ближе к МКАД, начинают строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в многоэтажке предлагают не очередникам, а всем желающим. Стоимость квадрата стартует от 1080 долларов. Рассказываем подробности.


Два таких дома в Лошице-9 уже построено. Сейчас МАПИД начинает третий.

Речь идет о доме №14 (по генплану) в микрорайоне Лошица-9. Десятиэтажка вырастет в районе улицы Виктора Турова. Она займет место рядом с двумя аналогичными домами, которые из-за необычного строения в народе называют «улитками».

В доме будет 7 подъездов, 10 этажей и 274 квартиры. Конструкция здания – панель серии М464М-10 со встроенным нежилым помещением на первом этаже, техническим подпольем и теплым чердаком.

В настоящий момент всем желающим предлагается 115 квартир:

− 18 однокомнатных общей площадью 51,48 квадрата;

− 8 двухкомнатных общей площадью 68,89 квадрата;

− 18 трехкомнатных общей площадью 88,81 квадрата;

− 30 трехкомнатных общей площадью 91,94 квадрата;

− 30 трехкомнатных общей площадью 98,06 квадрата;

− 1 трехкомнатная общей площадью 110,21 квадрата;

− 8 четырехкомнатных общей площадью 109,08 квадрата;

− 2 четырехкомнатные общей площадью 120,58 квадрата.

Стоимость квадратного метра составляет от 3675 до 4650 рублей (от 1080 до 1365 долларов). При покупке можно воспользоваться рассрочкой и кредитом от банка-партнера. Правда, цена квадрата в этом случае будет дороже. 



Получается, что стоимость однокомнатной квартиры составит около 70 тысяч долларов, двухкомнатной − около 92 тысяч долларов, трехкомнатной − около 100 тысяч долларов, четырехкомнатной − около 121 тысячи долларов.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года. Квартиры в нем будут сдаваться без внутренней отделки.

Заявления на квартиры будут принимать с 19 декабря в офисе застройщика. Для подачи заявления необходимо личное присутствие гражданина или его представителя, наличие паспорта или доверенности, оформленной в установленном законодательством порядке.

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В Лошице, ближе к МКАД, начинают строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в многоэтажке предлагают не...
 
Новости дня
Новости экономики
 
Нашли очень необычные квартиры в Маяке Минска. Кажется, что они находятся в офисном здании
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Новости Экономики

Свежие газеты

Архив (Новости Экономики)

РЕКЛАМА
﻿
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Бизнес Инфо  |  Справки  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА ПОРТАЛЕ 21.BY 
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика