В Лошице начинают стройку панельного дома с метром от 1080 долларов. Квартиры предлагают всем желающим

Источник материала: realt.by

В Лошице, ближе к МКАД, начинают строить десятиэтажный дом на 274 квартиры. Возведением панельки занимается МАПИД. Интересно, что жилье в многоэтажке предлагают не очередникам, а всем желающим. Стоимость квадрата стартует от 1080 долларов. Рассказываем подробности.

Речь идет о доме №14 (по генплану) в микрорайоне Лошица-9. Десятиэтажка вырастет в районе улицы Виктора Турова. Она займет место рядом с двумя аналогичными домами, которые из-за необычного строения в народе называют «улитками».

Два таких дома в Лошице-9 уже построено. Сейчас МАПИД начинает третий.

Стоимость квадратного метра составляет от 3675 до 4650 рублей ( от 1080 до 1365 долларов ). При покупке можно воспользоваться рассрочкой и кредитом от банка-партнера. Правда, цена квадрата в этом случае будет дороже.

В доме будет 7 подъездов, 10 этажей и 274 квартиры. Конструкция здания – панель серии М464М-10 со встроенным нежилым помещением на первом этаже, техническим подпольем и теплым чердаком.

Получается, что стоимость однокомнатной квартиры составит около 70 тысяч долларов, двухкомнатной − около 92 тысяч долларов, трехкомнатной − около 100 тысяч долларов, четырехкомнатной − около 121 тысячи долларов.

Ввести дом в эксплуатацию планируется в первом квартале 2026 года. Квартиры в нем будут сдаваться без внутренней отделки.