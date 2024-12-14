Эти минские дома похожи на улиток. А почем тут продают квартиры?

Источник материала: realt.by

На этой неделе мы писали , что в Лошице строят полукруглый десятиэтажный дом для всех желающих. Возведением новостройки занимается МАПИД, и это будет уже третий в микрорайоне дом с не самой обычной конструкцией. Дело в том, что в отличие от привычных минчанам «столбиков» и «прямоугольников», эти лошицкие здания напоминают скорее раковины улиток или шестеренки. Мы решили рассказать про особенные дома и посмотреть, почем в них сейчас продают квартиры.



Речь идет о двух домах в микрорайоне Лошица-9. Здесь на пересечении улиц Турова и Пташука в 2017-м и в 2022-м году построили полукруглые панельные здания.

Квартиры в обоих домах от МАПИДа были коммерческими, то есть предназначались для всех желающих. Новостройки получили сквозные лифты, яркие цвета мест общего пользования и современные видеодомофоны.





Интересно, что квартиры в Лошице сдавались с отделкой – причем, вполне современной. На фотографиях в объявлениях вы можете увидеть приличный ламинат, обои и модную плитку от застройщика. Кстати, в 2022-м метр в трехкомнатной квартире стоил для дольщиков 880 долларов. И это с отделкой! Удивительно, но никакого ажиотажа (очередей) вокруг квартир тогда не было – рынок был совсем не таким активным, как сейчас.





За прошедшее со сдачи в эксплуатацию время дома обжились. Тут появились шлагбаумы, ограничители для автомобилей во дворе, деревья и кустарники. Благодаря округлым формам, внутри домов получилось организовать большие детские площадки.





Рядом с новостройками, несмотря на удаленность от центра города, есть вся необходимая инфраструктура − школа с бассейном, ясли-сад, гимназия, гипермаркет Green, автомойки, заправки, салоны красоты и многое другое. В нескольких минутах ходьбы от домов находится Лошицкий парк, Чижовское водохранилище и новые экотропы. А прямо рядом с домами сейчас строится новая поликлиника.



Что тут сейчас продается? В настоящий момент в домах-улитках продаются 4 квартиры – все трехкомнатные. Самый экономичный вариант – трехкомнатная квартира на четвертом этаже десятиэтажного дома 2017 года постройки. Общая площадь этой квартиры насчитывает 86 квадратных метров, кухня – 11,9 метра. Трешка с улучшенной планировкой и качественной отделкой готова к проживанию. Окна квартиры выходят на две стороны дома. В квартире имеется два санузла. Стоимость квартиры – 120,5 тысячи долларов (1357 долларов – за метр).

















В более свежем доме 2022 года постройки продается трехкомнатная квартира на последнем этаже (над ней – техэтаж). Площадь этой трешки составляет 92 квадратных метра. Все комнаты и кухня в квартире – раздельные (кухня – 12 метров). Судя по всему, в квартире еще никто не жил. Жилье предлагается без мебели, но с готовой кухней и отделкой. Стоимость квартиры – 124 тысячи долларов (1341 доллар – за метр).

















Самый дорогой вариант – трехкомнатная квартира на восьмом этаже дома 2017 года постройки. Общая площадь этой трешки насчитывает 93 квадратных метра. В квартире необычная планировка: три раздельные комнаты на обе стороны дома, просторная прихожая (здесь сделана гостиная), две большие лоджии, большая ванная комната. В квартире сделан дорогостоящий и качественный ремонт: кондиционер, натяжные потолки, пол на кухне с подогревом, ламинат и плитка. В квартире остается вся мебель и бытовая техника (посудомоечная машина, варочная панель, стиральная машина, холодильник, СВЧ, духовой шкаф, кондиционер). Стоимость квартиры – 144,9 тысячи долларов (1550 долларов – за метр).















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