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В «Уютном» начали строить второй дом. Цены на однушки стартуют от 55 тысяч долларов

12.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Под занавес уходящего года «Минскстрой» решил порадовать минчан большой партией квартир. И пока первый дом жилого комплекса «Уютный» готовится к сдаче (кстати, обещали успеть в этом году), застройщик объявил о старте продаж во втором доме. Сегодня в газете «Звязда» появилась проектная декларация сразу на 104 квартиры. Рассказываем, в какую сумму обойдется покупка жилья на стадии котлована.


Второй дом в «Уютном» будет на один подъезд длиннее, чем первый. В остальном здания будут практически близнецами. В новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир (это на 65 квартир больше, чем в соседнем доме). Этажность в новостройке будет переменной: от 12 до 16. Дом от «Минскстроя» разместится среди сосен, ближе к станции техобслуживания.

В первой партии всем желающим предлагается 86 квартир с машино-местами:

− 17 однокомнатных квартир общей площадью 37-48 квадратных метров;

− 41 двухкомнатная квартира общей площадью 61-70 квадратный метр;

− 28 трехкомнатных квартир общей площадью 81-93 квадратных метра.



Также к долевому строительству предлагаются 18 квартир, расположенных на первых этажах, без приобретения машино–мест:

− 9 однокомнатных квартир общей площадью 39-49 квадратных метров;

− 1 двухкомнатная квартира общей площадью 70 квадратных метров

− 8 трехкомнатных квартир общей площадью 81-87 квадратных метров.



Стоимость квадратного метра в доме стартует от 3920 рублей (1150 долларов). Именно столько будет стоить квадрат в трешке на первом этаже. Максимальная стоимость коснется однокомнатных квартир на девятом этаже – здесь метр посчитают по 5500 рублей (1615 долларов). Покупателям доступна рассрочка, а также покупка в кредит по партнерской программе. Правда, в этом случае стоимость квадрата будет выше.

Таким образом, стоимость однушки будет начинаться от 55 тысяч долларов, двушки − от 86 тысяч долларов, трешки – от 93 тысяч долларов (это минимальная стоимость без учета машино-места). Кстати, вспомним, что на старте продаж первого дома, когда за квартирами выстроилась очередь, квадрат в «Уютном» считали по 3300-3900 рублей (1100-1300 долларов).


Что касается паркинга, то метр тут пока что стоит 2600 рублей. Кстати, как уже рассказывал застройщик, тут появятся не только машино-места, но и супермаркет. Дворы в новом ЖК оставят без машин, внутреннюю территорию наполнят детскими площадками и зонами отдыха. Также в «Уютном» обещают собственный детский сад, экотропы, интерактивный лабиринт и лесной амфитеатр.

Сдать многоэтажку в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года. Рядом с домом возведут и второй паркинг, его закончат к августу 2027 года.

Заявления о заключении договоров будут приниматься с 13 декабря в офисе застройщика (К. Маркса, 13а, каб. 105).

Кстати, найти недорогие квартиры в новых жилых комплексах поможет наш обзор по новостройкам Минска. Этот продукт подготовлен аналитиками Realt и точно пригодится тем, кто в данный момент изучает рынок новостроек столицы.

 
Теги: Минск
 
 
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Под занавес уходящего года «Минскстрой» решил порадовать минчан большой партией квартир. И пока первый дом жилого комплекса «Уютный» готовится к сдаче (кстати,...
 
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