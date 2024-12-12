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В «Уютном» начали строить второй дом. Цены на однушки стартуют от 55 тысяч долларов
12.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Под занавес уходящего года «Минскстрой» решил порадовать минчан большой партией квартир. И пока первый дом жилого комплекса «Уютный» готовится к сдаче (кстати, обещали
Второй дом в «Уютном» будет на один подъезд длиннее, чем первый. В остальном здания будут практически близнецами. В новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир (это на 65 квартир больше, чем в соседнем доме). Этажность в новостройке будет переменной: от 12 до 16. Дом от «Минскстроя» разместится среди сосен, ближе к станции техобслуживания.
Также к долевому строительству предлагаются 18 квартир, расположенных на первых этажах, без приобретения машино–мест:
− 9 однокомнатных квартир общей площадью 39-49 квадратных метров;
− 1 двухкомнатная квартира общей площадью 70 квадратных метров
− 8 трехкомнатных квартир общей площадью 81-87 квадратных метров.
Стоимость квадратного метра в доме стартует от 3920 рублей (1150 долларов). Именно столько будет стоить квадрат в трешке на первом этаже. Максимальная стоимость коснется однокомнатных квартир на девятом этаже – здесь метр посчитают по 5500 рублей (1615 долларов). Покупателям доступна рассрочка, а также покупка в кредит по партнерской программе. Правда, в этом случае стоимость квадрата будет выше.
Таким образом, стоимость однушки будет начинаться от 55 тысяч долларов, двушки − от 86 тысяч долларов, трешки – от 93 тысяч долларов (это минимальная стоимость без учета машино-места). Кстати, вспомним, что на старте продаж первого дома, когда за квартирами
Что касается паркинга, то метр тут пока что стоит 2600 рублей. Кстати, как уже
Сдать многоэтажку в эксплуатацию должны в конце апреля 2027 года. Рядом с домом возведут и второй паркинг, его закончат к августу 2027 года.
Заявления о заключении договоров будут приниматься с 13 декабря в офисе застройщика (К. Маркса, 13а, каб. 105).
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Под занавес уходящего года «Минскстрой» решил порадовать минчан большой партией квартир. И пока первый дом жилого комплекса «Уютный» готовится к сдаче (кстати,...
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