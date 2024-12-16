«Он пустовал 20 лет‎». Как семья возвращает к жизни старый семейный дом в деревне

- У меня был полноценный рабочий день. Выдали журнал, в котором я должен был отмечать, сколько раз за день трактористы сделали рейсов. Они убирали траву с полей и отвозили в компостную яму. Один из водителей предложил мне ездить с ним. Все трактора добирались по одному маршруту, поэтому я никого не упускал из виду, и ставил галочки напротив нужной фамилии. Помню как ближе к концу смены один из мужиков, у которого было в разы меньше палочек, попросил их ему доставить. Я был неподкупным контролером, - смеется Егор. За свою работу он получил тогда около 10 рублей. - Когда мама забирала меня в город, предложила положить деньги в кошелек, чтобы не потерять. Это была ловушка. Мои честно заработанные пошли на что-то из одежды.