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«Он пустовал 20 лет‎». Как семья возвращает к жизни старый семейный дом в деревне

16.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

О ремонте семейного столетнего дома Егор и Аня рассказывают в соцсетях с 2022 года, но обновлять свою «Блакiтну хату» начали еще раньше. Около 20 лет двери дома открывались раз в год на 10 минут. Все чаще у супругов появлялись мысли о том, чтобы дать ему возможность жить у других хозяев. Как это бывает, в один момент планы резко изменились. Сейчас старожила не узнать. Во-первых, он изменил цвет. Во-вторых, обзавелся террасой и жилым этажом вместо чердака. Рассказываем историю обновления деревенской хаты, полную душевных детских воспоминаний.


«Просыпался под звук скворчащей яичницы»

Добираться до деревни Голешонки было настоящим эстетическим удовольствием. Несмотря на осеннюю серость (поездка была в ноябре. – Прим. ред.), холмистые виды по-прежнему завораживали, а листва не мешала разглядеть детали разноцветных домов. По пути путников встречает и Кревский замок.

Голешонки сами по себе небольшие – всего 20 хат. А вот детворы, по словам Егора, летом тут больше, чем в его детстве. Многие его ровесники, с которыми он рос, приезжают в деревню уже со своими семьями. Конечно, в теплый сезон жизнь тут кипит почти в каждом дворе, зимой живут лишь несколько человек.


- Наш дом пустовал около 20 лет. Обычно мы возвращались от гостей на Пасху и заезжали сюда, проверить все ли хорошо. Проводили здесь минут десять и уезжали. Каждый раз Егор переходил из комнаты в комнату, рассказывая, где он спал, где он ел, где на печке лежал, - смеется Аня.

Этот дом принадлежал бабушке и дедушке Егора. Ни в какие лагеря родители не могли затащить юного парня, потому что вся жизнь летом была сконцентрирована тут.

- В детстве постоянно просыпался под звук скворчащей яичницы. Бабушка всегда говорила: «Ягорка, падымайся есцi», - вспоминает мужчина, сидя за обеденным столом на том же месте, где и много лет назад. – Тогда тут была небольшая комната и маленькое окно, как в курятнике. Помню, как уплетал завтрак, наблюдал за лучами солнца, что освещали темную комнату, и думал, что в школу еще не скоро. Это было такое счастье!



Кстати, свой первый опыт заработка Егор тоже получил в деревне. Его бабушка договорилась с председателем, чтобы тот нашел десятилетнему парню занятие.

 - У меня был полноценный рабочий день. Выдали журнал, в котором я должен был отмечать, сколько раз за день трактористы сделали рейсов. Они убирали траву с полей и отвозили в компостную яму.  Один из водителей предложил мне ездить с ним. Все трактора добирались по одному маршруту, поэтому я никого не упускал из виду, и ставил галочки напротив нужной фамилии. Помню как ближе к концу смены один из мужиков, у которого было в разы меньше палочек, попросил их ему доставить. Я был неподкупным контролером, - смеется Егор. За свою работу он получил тогда около 10 рублей. - Когда мама забирала меня в город, предложила положить деньги в кошелек, чтобы не потерять. Это была ловушка. Мои честно заработанные пошли на что-то из одежды.


После мальчик завел копилку и все заработанные откладывал на мечту.

- Накопив достаточную сумму, поехали с папой за складным велосипедом. До этого я на двухколесном не ездил. Отец учил меня в этих дворах. Когда стало получаться, для жителей спокойная жизнь закончилась: часам катался по одной этой дороге туда-сюда.

Даже серьезная работа в детстве воспринималась как очередное приключение. Егору нравилось быть в роли пастуха, следить за стадом, исследуя один луг за другим. В подростковом возрасте интересы стали другими, но все они все равно были связаны с деревней.



Кажется, сейчас эти события семья вспоминает намного чаще. Даже дочь напоминает Егору про истории, о которых он нам еще не успел рассказать. А ведь еще четыре года назад супруги обсуждали возможную продажу дома. Как и говорили ранее, наведывались они редко, добираться из Минска полтора часа, а для жителей Сморгони хата стала бы отличной дачей: всего 20 минут – и ты на месте.

- Я не видела в нем перспектив. Он был заросшим, неприглядным. И тут, как-то перед Пасхой заехали его проведать. В тот раз я ощутила такое спокойствие, умиротворение. Вдруг заметила лес, реку, старый сад, которые были все время. Даже солнце как-то по-особенному светило. Не знаю, может резко наступил тот самый возраст? – шутит Аня. – В тоже время в социальных сетях стали попадаться видеоролики о переделке подобных домов. 


После этого разговоры о восстановлении семейного гнезда не прекращались. Егор же, наоборот,  не понимал, зачем ввязываться в это дело и добавлять себе лишних хлопот.

- Я долго сопротивлялся, но Аня в итоге выиграла. Вообще все дальнейшие идеи переделки исходили именно от нее. Я же всегда их сперва не принимал, но сдавался. Еще ни разу не пожалел.

Изначально план ремонта выглядел максимально простым: поменять обои, обновить цвет фасада. Но Pinterest у Ани открывался чаще, чем другие приложения.

- В моем детстве он был другим, но уж очень хотелось покрасить в цвет морской волны. Выбрали нужный оттенок, а на фасаде он превратился в голубой. Так наш дом и получил название «Блакiтна хата».


Очищали стены аж от 15 слоев старых обоев

Самым трудоемким был не сам ремонт, а уборка участка. Снесли ветхие постройки, облагородили старый сад, за которым следил еще прадед Егора. Огромные липы у дома были в аварийном состоянии, поэтому вопрос об их сохранении не стоял. С дороги территория выглядела как лесоповал. На помощь в уборке звали соседей взамен на бесплатные дрова.

- Первое время у нас не было ни воды нормальной, ни даже уличного туалета. Мы привезли микроволновку, чтобы разогревать то, что наготовили в Минске. Столовой зоной служил свежий спил у дома, - рассказывает Аня.


Из-за того что колодцем не пользовались несколько десятилетий, пришлось чистить и его. Потом уже Аня уговорила супруга на то, чтобы внутри обустроить санузел с душем, который занял место старой русской печи. Спонтанной идеей была постройка террасы. Она вышла просторной, можно даже танцы устраивать. Ее сделали на месте прилегающей к дому хозпостройки. 

- Мне кажется интересной реализация идеи с колоннами. Мы вырыли ямы, залили внутри их бетоном, а сверху поставили старые железные ведра из под краски с отпиленным дном, - объясняет Егор.

- Был стрессовый момент. Позвонила как-то соседка и сказала, что ураган снес нашу крышу. Мы не планировали тогда ехать в деревню, но раз случилась такая беда Егор отправился на место в срочном порядке. Оказалось, что отлетело пару листов шифера.




- Знаю, что многие хотели бы себе дом на хуторе, но все-таки жить с людьми под боком намного спокойнее. Мы здесь даже машину не закрываем.  А с соседями, несмотря на близкое расположение, можем даже и не встретиться, так как сделали себе вход со стороны двора. Здесь открывается вид на лес и реку.


Планы на внутреннюю отделку у супругов тоже изменились. Им обоим понравился более аутентичный вариант – оголенный сруб. Аня и Егор очищали стены аж от 15 слоев старых обоев. Они были приклеены к ДВП, а тот в свою очередь прибит к стенам с подложкой из картона. Некоторые места были заделаны плакатами немецких лыжников. Егор даже узнал обои, которые он помогал клеить бабушке на крахмал.

- За столько лет бревна кое-где все-таки пострадали от насекомых, но в целом  они были в хорошем состоянии. Каково было удивление, когда заметили, что половые доски пострадали, а лаги нет, хотя между ними была засыпана земля до самого верха.

В доме убрали часть перегородок, зону кухни объединили со столовой, заменили несколько окон. Вход в жилую комнату спрятан за старой массивной дверью. Здесь остались стоять и двойные окна с деревянными рамами. Егор говорит, что стеклопакеты сильно бы изменили облик дома, лишив его ауры. Карнизы к ним тоже придумали аутентичные - вырезали деревянные опоры, а штору закрепили на черенок для садового инструмента. Старинных вещей в доме было не так много. Для дочери супруги обновили железную кровать, сделали столик из деталей прялки. В общей зоне стоит сервант. Сперва Аня хотела добавить ему яркости, но отмыв его от загрязнений, влюбилась в его натуральный оттенок.




В жилой комнате, словно оберег, висят портреты прабабушки и прадедушки. С другой стороны – коллаж с фотографиями родственников. На одной из них – отец Егора в окружении девушек, а на переднем плане – мотоцикл.

- Папа привил любовь к мотоциклам. После велосипеда у меня был мопед, как и у отца. Мы нашли его в гараже, когда начали заниматься ремонтом дома. Я сразу попробовал его завести – и получилось. Даже до родственников в соседней деревне доехал. Это меня так вдохновило, что я пошел и сдал на категорию А. Теперь у меня есть и мотоцикл, - делится мужчина.



Последним недоделанным помещением в доме является веранда. Там пока залита стяжка. Она станет местом для отдыха, где каждый сможет при желании уединиться.


Отделка мансарды - это новшество крайнее, но не последнее.  Вход туда построили сбоку.

- С чердаком  история начиналась так же, как и со всеми инициативами Ани. «Какой еще второй этаж?» - говорил я. Но на деле все получалось легче, чем представлял.  Между этажами лежала смесь глины и соломы. Мы смотрели, что многие избавляются от нее. Опять же, как представили, сколько будет грязи и уборки, сразу расхотели глобальных перемен. Второй момент, что современные утеплители – дополнительная еда для мышей.  В конце концов решили, что поверх сена на полу положим лаги. С остальным тоже не мудрили. Для основательного утепления крыши, пришлось бы ее всю разбирать, а поскольку на втором этаже зимой никто не живет, положили в один слой минеральную вату в 5 см.

Весь второй уровень супруги отделали вагонкой. С двух сторон сюда проникает естественный свет через дверь и окно. Теперь это любимое место дочери.

Кстати, во время обустройства второго этажа ребята нашли здесь огромный сундук из досок. Егор не мог дотянуться рукой до его дна.

- Знаю, что раньше семья прадеда жила на другой стороне улицы. Мой дедушка купил этот дом в другом месте. Он его сам перевез и собрал в 47-м году. Судя по размерам сундука, в нем было приданое бабушки.  Скорее всего, его сюда затащили перед тем, как крышу построили. Другим путем его невозможно было внести.






Сейчас семья приезжает в деревню два раза в месяц. За это время у них появилось небольшое хозяйство в виде десяти соседских пушистых котов, которые только и ждут пополнения еды в своих мисках.

- Планов до пенсии переезжать нет. Хотя местные доярки получают хорошую зарплату. Так что я, может, и подумаю. – с улыбкой говорит Аня. – А если серьезно, мы привязаны к школе и работе, поэтому к радикальным переменам не готовы. Думали сдавать, но свое родное, пока не готовы никому доверить.



- Все будем делать постепенно. За зиму отреставрирую баню, а потом, кто знает… Может у Ани еще идеи возникнут, а я, как уже знаете, не смогу найти аргументов «против».

 
Теги: Минск
 
 
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О ремонте семейного столетнего дома Егор и Аня рассказывают в соцсетях с 2022 года, но обновлять свою «Блакiтну хату» начали еще раньше. Около 20 лет двери дома...
 
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  • «Он пустовал 20 лет‎». Как семья возвращает к жизни старый семейный дом в деревне 00:00, realt.by
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