|
Дом-баня минчан для жизни и отдыха. Изучили этот барнхаус со всех сторон
20.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Отдельно дом, отдельно баня – такую схему чаще всего можно встретить на загородных участках. Трезвый расчет при этом говорит, что сауна под одной крышей с жилыми помещениями выходит гораздо дешевле. А насколько это удобно в эксплуатации? Чтобы ответить на этот вопрос, мы заглянули к владелице модного барнхауса под Минском с парилкой и купелью в террасе. И теперь делимся нюансами планировки, знаниями по технической части и опытом строительства дома-бани на 100 квадратов за три месяца.
Дом Виктории находится на краю СТ у леса, за деревней Пеликшты. Его видно издалека – ярко-оранжевый фасад в сочетании с архитектурой барнхауса трудно не заметить. Дом владельцы называют «
Вся эта история с сдачей домов в аренду начиналась с небольшого А-фрейма, построенного на участке в СТ. Идея в реализации оказалась удачной, и супруги купили еще несколько участков на краю этого же СТ. Земля, к слову, была недорогой, но заросшей хмызняком – владельцы немало денег и сил «закопали» в их очистку, благоустройство и организацию подъездных путей.
Он получился небольшим, на 30 квадратов: тамбур, санузел, кухня с панорамным окном и спальней. Благодаря большому проценту остекления и второму свету (без потолочного перекрытия), внутреннее пространство объемное, не кажется маленьким и тесным.
На смежном участке решили поставить еще один дом под сдачу в аренду.
– Мы пришли к выводу, что А-фрейм, конечно, нравится людям, но годится для проживания 2-4 человек, – говорит Виктория. – Он по своему красив и многих привлекает его инстаграмный вид, но такая архитектура не может предложить много пространства. Поэтому мы решили строить дом в стиле барнхаус, больше по размерам и богаче по функционалу.
– Больших затрат на строительство капитального строения мы не планировали, поэтому выбрали каркасную технологию, – объясняет хозяйка. – Со стоимостью блочных домов мы не сравнивали, но я была уверена, что каркасный будет построен и готов к заселению гораздо быстрее. Но, если честно, не ожидала, что все произойдет настолько быстро – в феврале этого года начали, а в мае уже заносили мебель.
Итак, давайте посмотрим, что представляет собой этот барнхаус. Снаружи видим классическую для этого стиля отделку – фальцевая кровля на двускатной крыше, такой же материал на стенах, разбавленный вставками из лиственничного планкена. Фронтальная часть с стороны двора практически полностью состоит из стекла – выглядит эстетично и современно. У входной части – большая терраса под крышей.
Может показаться, что вы уже что-то похожее видели, но этот барнхаус имеет особенность. По сути, это дом-баня с купелью на террасе.
– Когда делали проект, мы пытались найти баланс между функциональностью и комфортом жилого пространства, – говорит Виктория. – Хотелось, чтобы дом был компактным, квадратов на сто, в один этаж, с несколькими спальнями. Нужна была и баня, но не отдельно стоящая, а в доме.
Резоны у такого решения такие: отдельное строение, даже небольшой площади – это затраты как и при строительстве дома. То есть ему нужен фундамент, стены, крыша, подвод водопровода, канализации и так далее. А здесь все под одной крышей, те же коммуникации. Главное пожелание владельцев – помещения бани не должны пересекаться с жилой частью и быть автономными в использовании. В итоге в компании Belstroyka Pro предложили подходящий вариант планировки: с отдельным входом в банную часть с общей террасы.
На практике это оказалось очень удобным решением – это избавляет дом от перегрева и влажности во время банных процедур. После парилки можно окунуться в купель, не входя в жилую часть дома.
А что в жилой части дома? Заходим с террасы и сразу попадаем в просторную гостиную с зоной кухни. Над этой частью нет привычного потолка – им являются скаты крыши. Пространство объемное и светлое за счет витражного остекления фронтальной стены и фронтона. Интерьер нейтральный, по-скандинавски лаконичный, без ярких красок и вычурного декора. И в тоже время очень домашний и уютный.
Антон, представитель компании
– На участке сложные грунты, поэтому мы использовали забивные железобетонные сваи. К ним крепились деревянные лаги с плитами ЦСП. Далее уложили слой пеноплекса 100 мм и отражающую пленку. На этом основании смонтировали контуры теплого водяного пола. На финише – чистовая полусухая стяжка и плитка. Конструкция получилась жесткой, ведет себя как монолитное перекрытие.
Цокольное пространство закрыто плитами ЦСП и визуально цоколь не отличишь от бетонного монолитного основания.
С точки зрения энергоэффективности в доме можно жить круглый год – внутри каркаса 200 мм каменной ваты, в потолке — 250 мм.
Отопление электрическое – электрокотел и теплые полы. В любом другом месте счета за электричество были бы не высокими, но это СТ и обогревать дом приходится по драконовскому, самому высокому тарифу. Вот цифры для любопытных: когда в доме живут гости, температура поддерживается на уровне 23 градусов. В холодное время года за сутки нагорает до 120 кВт*ч. При тарифе 25 копеек за 1 кВт∙ч, получаем счет на 30 рублей. В режиме ожидания температура в доме поддерживается на уровне 15 градусов тепла – выходит около 50 кВт*ч.
Возможно, сэкономить на отоплении помог бы камин на дровах, но владельцы не решились его устанавливать.
– Я понимаю, что камин бы прекрасно вписался в интерьер гостиной, но нам так спокойней – не все люди умеют мангал разжечь, а здесь – огонь в доме. Исключительно ради безопасности отказались.
Кстати, из этих же соображений, топка каменки в бане и печка купели вынесены наружу – дрова забрасываются с улицы. Это, кстати, еще и удобно – не нужно носить дрова внутрь помещений, меньше уборки.
Интересно, во сколько обошлась реализация этого семейного бизнес-проекта? Сам дом-баня под чистовую отделку обошелся около 58 тысяч долларов. Но общая сумма точно не меньше 100 тысяч долларов. Казалось бы, откуда такие деньги? А все потому, что к стоимости строения нужно прибавить все остальное – новую хорошую мебель, надежную бытовую технику, брендовую сантехнику, чистовую отделку. А еще забор 7 тысяч долларов, мощение дорожек 6 тысяч, купель 4 тысячи, детская площадка, беседка, уличная мебель, барбекю, скважина, канализация, ландшафтный дизайн с посадочным материалом. Без всего этого проект, как говорится, и не взлетел бы.
Читайте также:
Дома возле Минска с отделкой. Смотрим варианты, которые можно купить по цене квартиры
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Отдельно дом, отдельно баня – такую схему чаще всего можно встретить на загородных участках. Трезвый расчет при этом говорит, что сауна под одной крышей с жилыми...
|
Архив (Новости Экономики)