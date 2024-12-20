Дом-баня минчан для жизни и отдыха. Изучили этот барнхаус со всех сторон

Источник материала: realt.by

Отдельно дом, отдельно баня – такую схему чаще всего можно встретить на загородных участках. Трезвый расчет при этом говорит, что сауна под одной крышей с жилыми помещениями выходит гораздо дешевле. А насколько это удобно в эксплуатации? Чтобы ответить на этот вопрос, мы заглянули к владелице модного барнхауса под Минском с парилкой и купелью в террасе. И теперь делимся нюансами планировки, знаниями по технической части и опытом строительства дома-бани на 100 квадратов за три месяца.

Дом Виктории находится на краю СТ у леса, за деревней Пеликшты. Его видно издалека – ярко-оранжевый фасад в сочетании с архитектурой барнхауса трудно не заметить. Дом владельцы называют « лисенок » – все благодаря необычному цвету. Расцветка, кстати, фирменная – на соседних участках построено еще несколько домов со столь же яркой внешностью. Номер колера можете не спрашивать – хозяева держат его в секрете. А вот пожить в таких домах может любой желающий – они сдаются в аренду.





Вся эта история с сдачей домов в аренду начиналась с небольшого А-фрейма, построенного на участке в СТ. Идея в реализации оказалась удачной, и супруги купили еще несколько участков на краю этого же СТ. Земля, к слову, была недорогой, но заросшей хмызняком – владельцы немало денег и сил «закопали» в их очистку, благоустройство и организацию подъездных путей.







Но больше мы удивились тому, что еще год назад на этом месте ничего не было. – На первом участке мы начали строить домик для бабушки, чтобы она могла жить на природе в теплое время года, – рассказывает Виктория. – От классического вида дачного дома отказались в пользу мини-барнхауса.

Дом бабушки

Он получился небольшим, на 30 квадратов: тамбур, санузел, кухня с панорамным окном и спальней. Благодаря большому проценту остекления и второму свету (без потолочного перекрытия), внутреннее пространство объемное, не кажется маленьким и тесным. На смежном участке решили поставить еще один дом под сдачу в аренду. – Мы пришли к выводу, что А-фрейм, конечно, нравится людям, но годится для проживания 2-4 человек, – говорит Виктория. – Он по своему красив и многих привлекает его инстаграмный вид, но такая архитектура не может предложить много пространства. Поэтому мы решили строить дом в стиле барнхаус, больше по размерам и богаче по функционалу.



– Больших затрат на строительство капитального строения мы не планировали, поэтому выбрали каркасную технологию, – объясняет хозяйка. – Со стоимостью блочных домов мы не сравнивали, но я была уверена, что каркасный будет построен и готов к заселению гораздо быстрее. Но, если честно, не ожидала, что все произойдет настолько быстро – в феврале этого года начали, а в мае уже заносили мебель.



Планировка дома

Итак, давайте посмотрим, что представляет собой этот барнхаус. Снаружи видим классическую для этого стиля отделку – фальцевая кровля на двускатной крыше, такой же материал на стенах, разбавленный вставками из лиственничного планкена. Фронтальная часть с стороны двора практически полностью состоит из стекла – выглядит эстетично и современно. У входной части – большая терраса под крышей. Может показаться, что вы уже что-то похожее видели, но этот барнхаус имеет особенность. По сути, это дом-баня с купелью на террасе.







– Когда делали проект, мы пытались найти баланс между функциональностью и комфортом жилого пространства, – говорит Виктория. – Хотелось, чтобы дом был компактным, квадратов на сто, в один этаж, с несколькими спальнями. Нужна была и баня, но не отдельно стоящая, а в доме. Резоны у такого решения такие: отдельное строение, даже небольшой площади – это затраты как и при строительстве дома. То есть ему нужен фундамент, стены, крыша, подвод водопровода, канализации и так далее. А здесь все под одной крышей, те же коммуникации. Главное пожелание владельцев – помещения бани не должны пересекаться с жилой частью и быть автономными в использовании. В итоге в компании Belstroyka Pro предложили подходящий вариант планировки: с отдельным входом в банную часть с общей террасы.





На практике это оказалось очень удобным решением – это избавляет дом от перегрева и влажности во время банных процедур. После парилки можно окунуться в купель, не входя в жилую часть дома. А что в жилой части дома? Заходим с террасы и сразу попадаем в просторную гостиную с зоной кухни. Над этой частью нет привычного потолка – им являются скаты крыши. Пространство объемное и светлое за счет витражного остекления фронтальной стены и фронтона. Интерьер нейтральный, по-скандинавски лаконичный, без ярких красок и вычурного декора. И в тоже время очень домашний и уютный.









Антон, представитель компании Belstroyka Pro , рассказал, как устроено нижнее перекрытие. – На участке сложные грунты, поэтому мы использовали забивные железобетонные сваи. К ним крепились деревянные лаги с плитами ЦСП. Далее уложили слой пеноплекса 100 мм и отражающую пленку. На этом основании смонтировали контуры теплого водяного пола. На финише – чистовая полусухая стяжка и плитка. Конструкция получилась жесткой, ведет себя как монолитное перекрытие. Цокольное пространство закрыто плитами ЦСП и визуально цоколь не отличишь от бетонного монолитного основания. С точки зрения энергоэффективности в доме можно жить круглый год – внутри каркаса 200 мм каменной ваты, в потолке — 250 мм.





Отопление электрическое – электрокотел и теплые полы. В любом другом месте счета за электричество были бы не высокими, но это СТ и обогревать дом приходится по драконовскому, самому высокому тарифу. Вот цифры для любопытных: когда в доме живут гости, температура поддерживается на уровне 23 градусов. В холодное время года за сутки нагорает до 120 кВт*ч. При тарифе 25 копеек за 1 кВт∙ч, получаем счет на 30 рублей. В режиме ожидания температура в доме поддерживается на уровне 15 градусов тепла – выходит около 50 кВт*ч.



Возможно, сэкономить на отоплении помог бы камин на дровах, но владельцы не решились его устанавливать. – Я понимаю, что камин бы прекрасно вписался в интерьер гостиной, но нам так спокойней – не все люди умеют мангал разжечь, а здесь – огонь в доме. Исключительно ради безопасности отказались. Кстати, из этих же соображений, топка каменки в бане и печка купели вынесены наружу – дрова забрасываются с улицы. Это, кстати, еще и удобно – не нужно носить дрова внутрь помещений, меньше уборки.





Банная часть состоит из предбанника с душем и туалетом, и собственно, парилки с окном на террасу.



