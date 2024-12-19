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За квартирами в этом доме была очередь и ночные дежурства. А что-то еще осталось?

19.12.2024 11:25 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

На площадке рядом с метро «Пушкинская» продолжается строительство высотного дома от Управления капитального строительства Мингорисполкома. В начале декабря (как раз когда доллар взял новые высоты) застройщик предложил к долевому строительству сразу 156 квартир. Тогда, учитывая скачки валюты, возле офиса УКСа даже образовалась небольшая очередь. Спустя две недели после старта продаж, мы решили посмотреть, сколько квартир осталось в доме.


Напомним, что на участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича (на месте несостоявшегося торгового центра «Гулливер») возводят жилой комплекс с одноименным названием. Два дома будущего «Гулливера» будут каркасными, а еще четыре – панельными. Последние по предварительной информации достанутся очередникам. Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома.

Сейчас на месте старой стройки возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе этого года, а завершить планируют в начале 2026 года. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения. Первая высотка растет очень быстро: мы делали репортаж со стройки в сентябре, но сейчас дом вырос почти в два раза.

Согласно проектной декларации, опубликованной в ноябре, всем желающим предложили 156 квартир, расположенных с 6-го по 18-й этаж. Так получилось, что выход декларации совпал с ростом курса доллара (на пике тот достиг отметки в 3,53 рубля). В итоге, в некоторых ЖК квадратный метр в пересчете на доллары подешевел. В числе квартир, квадрат в которых считали в рублях, оказался и «Гулливер» с большой партией свободного жилья.

По информации из чата дольщиков, перед стартом продаж возле офиса образовалась небольшая народная очередь (со списком участников и ночными дежурствами). Так, неужели все 156 квартир разобрали? Оказывается, нет.


Согласно информации с сайта комплекса, на данный момент в продаже остаются 90 квартир: 44 двухкомнатных площадью от 65 до 68 квадратных метров и 46 трехкомнатных квартир площадью от 64 до 81 квадратного метра.

Среди вариантов есть и остатки жилья из первой партии. Это – квартиры без паркинга, расположенные на 1-4 этажах. Всего таких квартир – 11 штук. Стоимость 65-метровой двушки начинается от 328 тысяч рублей (95 тысяч долларов), 81-метровой трешки – от 406 тысяч рублей (117 тысяч долларов).

Остальные 79 квартир с шестого по восемнадцатый этаж предлагаются с машино-местом в подземном паркинге. Стоимость 65-метровой двушки начинается от 383 тысяч рублей (110 тысяч долларов), 81-метровой трешки – от 460 тысяч рублей (133 тысячи долларов). За паркинг нужно будет заплатить еще 70 тысяч рублей (20,5 тысяч долларов).

 
Теги: Курсы валют, Минск
 
 
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На площадке рядом с метро «Пушкинская» продолжается строительство высотного дома от Управления капитального строительства Мингорисполкома. В начале декабря...
 
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