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За квартирами в этом доме была очередь и ночные дежурства. А что-то еще осталось?
19.12.2024 11:25 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
На площадке рядом с метро «Пушкинская» продолжается строительство высотного дома от Управления капитального строительства Мингорисполкома. В начале декабря (как раз когда доллар
Напомним, что на участке земли в районе улиц Притыцкого и Дунина-Марцинкевича (на месте несостоявшегося торгового центра «Гулливер») возводят жилой комплекс с одноименным названием. Два дома будущего «Гулливера» будут каркасными, а еще четыре – панельными. Последние по предварительной информации достанутся очередникам. Заказчиком строительства выступает УКС Мингорисполкома.
Сейчас на месте старой стройки возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе этого года, а завершить планируют в начале 2026 года. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения. Первая высотка растет очень быстро: мы
Согласно проектной декларации, опубликованной в ноябре, всем желающим предложили 156 квартир, расположенных с 6-го по 18-й этаж. Так получилось, что выход декларации совпал с ростом курса доллара (на пике тот достиг отметки в 3,53 рубля). В итоге, в некоторых ЖК квадратный метр в пересчете на доллары подешевел. В числе квартир, квадрат в которых считали в рублях, оказался и «Гулливер» с большой партией свободного жилья.
По информации из чата дольщиков, перед стартом продаж возле офиса образовалась небольшая народная очередь (со списком участников и ночными дежурствами). Так, неужели все 156 квартир разобрали? Оказывается, нет.
Согласно информации с
Среди вариантов есть и остатки жилья из первой партии. Это – квартиры без паркинга, расположенные на 1-4 этажах. Всего таких квартир – 11 штук. Стоимость 65-метровой двушки начинается от 328 тысяч рублей (95 тысяч долларов), 81-метровой трешки – от 406 тысяч рублей (117 тысяч долларов).
Остальные 79 квартир с шестого по восемнадцатый этаж предлагаются с машино-местом в подземном паркинге. Стоимость 65-метровой двушки начинается от 383 тысяч рублей (110 тысяч долларов), 81-метровой трешки – от 460 тысяч рублей (133 тысячи долларов). За паркинг нужно будет заплатить еще 70 тысяч рублей (20,5 тысяч долларов).
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На площадке рядом с метро «Пушкинская» продолжается строительство высотного дома от Управления капитального строительства Мингорисполкома. В начале декабря...
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