За квартирами в этом доме была очередь и ночные дежурства. А что-то еще осталось?

Сейчас на месте старой стройки возводят первый многоквартирный жилой дом на 19 этажей, 5 подъездов и 360 квартир. Многоэтажку, в которой будут только двухкомнатные и трехкомнатные квартиры, начали строить в январе этого года, а завершить планируют в начале 2026 года. Сдавать жилье в «Гулливере» будут без отделки, на нижнем уровне разместят встроенные помещения. Первая высотка растет очень быстро: мы делали репортаж со стройки в сентябре, но сейчас дом вырос почти в два раза.

Согласно проектной декларации, опубликованной в ноябре, всем желающим предложили 156 квартир, расположенных с 6-го по 18-й этаж. Так получилось, что выход декларации совпал с ростом курса доллара (на пике тот достиг отметки в 3,53 рубля). В итоге, в некоторых ЖК квадратный метр в пересчете на доллары подешевел. В числе квартир, квадрат в которых считали в рублях, оказался и «Гулливер» с большой партией свободного жилья.

По информации из чата дольщиков, перед стартом продаж возле офиса образовалась небольшая народная очередь (со списком участников и ночными дежурствами). Так, неужели все 156 квартир разобрали? Оказывается, нет.