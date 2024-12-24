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Когда начнут падать цены? Эксперты — о том, что будет с рынком квартир в 2025 году
24.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
2024 год был интересным и переломным для рынка недвижимости. Продажи ставили рекорды, росли сделки с кредитами, люди активно покупали новостройки. В конце года спрос стал снижаться, уменьшилось и предложение. На это повлияло несколько факторов, но главный вопрос — как они отразятся на сделках в 2025 года? Realt поговорил с экспертами о возможных сценариях развития рынка. Что будет с ценами? Стоит ли чего-то опасаться? Куда инвестировать деньги? Обо всем этом пишем ниже.
«Мяч перейдет из рук продавцов к покупателям»
Как отмечает Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», 2024 год был очень активным и рекордным по сделкам. В марте и апреле был достигнут абсолютный рекорд с большим отрывом от предыдущих.
— В феврале 2018 года у нас был первый сильный рекорд — 1405 сделок. В августе 2021 стало почти 1500, в декабре 2022 уже 1650, в августе 2023 — 1800 сделок, а в апреле этого года количество купленных квартир переступило отметку в 2000. После такого меркнут остальные рекорды.
На фоне подобного горячего спроса, уходящий год отличился и скоростью роста цен на жилье. С начала года стоимость квартир выросла почти на 14%.
— Для покупателей цена стала еще больше, так как в конце 2024 подрос и курс доллара. За год он поднялся на 9%. Получается, что жилье на вторичке совокупно подорожало на 23%. Ведь цены за объекты зачастую пишут в долларах, но рассчитываются белорусы рублями по курсу Нацбанка, — отмечает специалист.
С конца лета и на протяжении осени неоднократно увеличивались ставки по кредитам на недвижимость, что в итоге дало весомую прибавку +3%. По словам Андрея, рынок приближается к отметке, когда спрос в скором времени начнет снижаться. И подтверждение этого уже можно увидеть.
— Во-первых, начиная с осени количество сделок по Минску уменьшилось. И по оперативным данным декабря, предполагаю, что последний месяц года будет далек от рекордных показателей. Примерно на уровне 1600-1650 сделок, что является средним показателем за 11 месяцев 2024 года.
Во-вторых, по итогам сделок ноября впервые за 2024 год скидка на торг выросла с 2,5 до 3,5%.
— Может кто-то подумает, что 1% это мало, но скажу, что скидку нужно рассматривать не от 0 до 100%, а от 2 до 10 %. Это единственный возможный диапазон, который был на рынке Минска. Максимальная скидка в 8% была зафиксирована в марте 2022 года. В 2015 году мы периодически видели и 10% в стрессовые моменты. Тогда там тоже шел спрос вниз. В нормальный период — 2-3%.
В-третьих, из-за уменьшения сделок, количество квартир в продаже немного выросло. Да, одной ногой мы по-прежнему стоим в зоне дефицита. Если не вернется пиковая активность покупателей, то объем квартир на продажу продолжит понемногу расти. Это постепенно стабилизирует спрос и предложение, а может даже и «передаст мяч» из рук продавцов в руки покупателей.
— В такие периоды на рынке в сложной позиции находятся продавцы. Им нужно каждый день спешить, чтобы успеть продать по выгодной цене и взамен так же выгодно приобрести жилье, если говорим про цепочные сделки.
Андрей утверждает, что сегодня сложно сказать, каким будет 2025 год. Для прогнозов нужны четкие исходные данные, но их нет: курс нестабилен, от него зависят и ставки по кредитам, и наличие самих кредитов.
— Первый фактор, за которым всем нужно следить — курс доллара. Если он стабильно и существенно растет, то сделок станет меньше.
Механизм следующий: если обменный курс перевалит за 3,8-4 рубля, то цены остановятся. Почти целый год они росли на 1,5% в месяц. Когда курс пошел вверх в ноябре, рост стоимости квартир замедлился до 0,5%. Главное, что нужно понимать, — при долларе в 3,8+ рубля и отсутствии существенного роста доходов рост цен невозможен.
Курс доллара потянет за собой вверх и ставки по кредитам. Тогда уже точно цены остановятся. А вскоре это комбо начнет давить на цены сверху в сторону снижения.
— Собственники будут предлагать скидки. Мяч перейдет из рук продавцов к покупателям. Также между продавцами начнется конкуренция. На рынке станет накапливаться предложение, и мы выйдем из дефицита. После — плато на 3-4 месяца. Но тут тоже все зависит от кредита и стабилизации курса.
Рынок инерционный, поэтому быстро меняться не будет. Похожий период был с 2013 по 2016 год. В 2013 очень сильно росли цены на жилье: за год они поднялись на 31%. А потом на фоне интенсивного роста доллара, цены пошли вниз. И закончили свое снижение они только в середине 2016 на отметке минус 36%.
Во многом, цены стабилизировал обменный курс, остановивший свой рост. А потом появились доступные кредиты, которые компенсировали покупателям недостаток собственных средств и дали возможность покупать «здесь и сейчас». Все это и запустило в 2017 году процесс увеличения количества сделок и рост цен.
— В текущей ситуации резкого снижения цен не будет, если доллар не подскочит выше 4 рублей. Альтернативный вариант: если же зафиксируются сегодняшний курс доллара, ставки, кредиты, то в январе все равно будет просадка, а после — балансирование цен на уровне нуля, но с легким ростом в середине года.
2024 год стал знаковым для рынка недвижимости Минска. Экономическая стабильность, доступные кредитные программы, а также активность участников сделок, подстегиваемая различными факторами — от низких процентных ставок до высокой стоимости аренды, — сделали этот год рекордным по многим показателям.
— Уже к августу 2024 года количество сделок на рынке недвижимости достигло общего уровня продаж за весь 2023 год. Это стало возможным благодаря доступным условиям кредитования, включая льготные ставки для нуждающихся и возможностью приобретения квартир в столице. Спрос был высок как на новостройки, так и на вторичное жилье, — делится Дмитрий Дьяченко, директор АН «Групп компаний Мариэлт».
Стоимость квадратного метра в Минске побила рекорды, державшиеся почти десятилетие. Средний рост цен на вторичное жилье превысил 10% по сравнению с прошлым годом. Также активно продавались квартиры стоимостью выше 100 тысяч долларов, что свидетельствует о росте спроса на премиальный сегмент.
— После практически завершения стройки крупнейшего жилого комплекса Минск Мир предложение новостроек заметно сократилось. Тем не менее, спрос на компактные квартиры свободной планировки в современных домах достиг исторического максимума — около 40%. А ЖК стал драйвером сделок в этом районе. В результате Октябрьский район установил абсолютный рекорд по числу продаж среди всех районов города.
Учитывая текущий скачок курса доллара и повышение ставок кредитования, можно предположить, что цены на жилье достигли своего пика. Вероятно, в следующем году рынок не сможет повторить рекорды 2024 года.
2024 год показал, что рынок недвижимости Минска продолжает развиваться, задавая новые стандарты и тренды. Но главный вопрос — как эти достижения отразятся на перспективах рынка в 2025 году.
— Слишком много неизвестных X, которые будут влиять на ценообразование. Основные события, которые будут воздействовать на рынок — это президентские выборы и геополитическая обстановка у стран-соседей. Это отразится на нашей инфляции, на ставке рефинансирования, доступности кредитов. Я слышал, что кредитные программы у банков будут расширяться. Они станут более гибкими. Это хорошая поддержка, но население в первую очередь смотрит на ставки.
Если никаких форс-мажорных факторов не будет, то рынок сперва упадет в небольшую яму, потом наступит плавное снижение цен. Цены в среднем упадут на 5%, если отталкиваться от нынешней ситуации.
— Если говорить про инвестиции, то в недвижимость продолжат вкладывать, по большей части в новостройки. Думаю, что этот тренд этого года перейдет в 2025. Стоимость аренды за хорошие новые квартиры по-прежнему высокая. Этот фактор повлиял на спрос в этой категории. От 7 до 15% годовых можно получить за счет сдачи квартиры в аренду. Это выгоднее, чем хранить деньги под подушкой или в банке, так как ставки по валютным вкладам небольшие. А вот бабушатники для этого дела рассматривают все меньше. При этом нужно отметить, что такого массового ажиотажа на новостройки не будет. Нет сейчас крупных и бюджетных проектов, как Минск Мир, квартир в котором осталось не так уж и много.
— Несколько лет на рынке были условия, возможности продавать и покупать квартиру выгодно. К концу 2024 года все изменилось. Обычно после таких бумов наступает затишье — нормальное стабильное существование рынка. Думаю, это и сбудется в 2025 году.
«Есть три сценария развития рынка в 2025 году»
На белорусский рынок влияют три фактора: доходы населения в долларовом эквиваленте, общественное настроение (уверенность обычных людей и инвесторов в завтрашнем дне), а также доступность кредитов. В этом году цены выросли благодаря всем трем факторам, отмечает независимый эксперт по жилой недвижимости Наталья Литовская, автор
— Доходы в валютном эквиваленте подрастали, кредиты оставались доступны, на чем и держалась уверенность в завтрашнем дне.
Эксперты из агентств недвижимости не видят причин, по которым в 2025 году могут быть побиты нынешние рекорды по сделкам. Но такое возможно.
— Если вдруг по каким-то причинам ставки по ипотечным кредитам начнут снижаться, рекорды по сделкам увидим снова. Но пока Нацбанк с лета не меняет расчетные величины стандартного риска (РВСР). Пока ставки составляют 17,71% - и снижения ожидать не приходится. Скорее, ставки по кредитам будут двигаться в эту сторону: то есть становиться менее доступными для населения.
Впрочем, для Беларуси нынешняя ставка в 17% годовых на вторичное жилье не запретительная, считает Наталья. Психологически многие готовы докредитоваться, ведь периоды ставок в диапазоне 14-17% долго не длятся. Главное, чтобы банк эти деньги выделил.
— В январе 2023-го ставка по популярной кредитной программе «Ипотека Экспресс» была 17,4%. Дальше ставка снижалась весь 2023 год, и медленно подрастала весь 2024-й. И вот снова видим 17-17,71%. При этом в 2023-м цены были ниже, чем в 2024-м. И тут возвращаемся к «народным настроениям»: не чувствовали люди в 2023-м уверенности. А в 2024-м к ситуации в соседней стране немного привыкли, вместе с ростом доходов в валютном эквиваленте стали видеть и перспективы. Да и белорусский рубль демонстрировал до ноября стабильность, плавал около 3,2 рубля, а летом даже дешевел.
Если посмотреть на графики, то именно стабильность и снижение курса доллара вместе с доступными кредитами привели к хапуну, активизации квартирных инвесторов и, как следствие, — к росту цен.
Но чего же ждать от 2025? По мнению эксперта, спрос в первом полугодии будет на уровне 1400 сделок. То есть рынок будет вполне бодрым при условии наличия кредитования.
— Предложение никуда не денется, ведь коммерческого жилья возводят достаточно. Вторичка давно не в дефиците, да и не будет.
Наталья предполагает три сценария развития рынка.
Первый — официальный. По нему доллар подешевеет, средний курс составит 3,35–3,38 рубля. Реальная зарплата в валюте растет за год на 4,7%, а ставка рефинансирования — стабильна. Кстати, Нацбанк даже предполагал, что возможно снижение до 9 процентных пунктов.
— При таком прогнозе можно ожидать, что ставки по кредитам не повысятся, а останутся на нынешнем уровне. В этом случае получаем стабильность спроса и цен, но спрос станет более избирательным.
Второй сценарий большинству наблюдателей кажется более вероятным. Тут доллар все же будет 3,5 рубля и ставки по кредитам на недвижимость подрастают до 17,7%+. Подход к доходам заемщиков не меняется, доходы населения в валютном эквиваленте не растут. Этот сценарий предполагает, что цены будут медленно ползти вниз. За год получим примерно минус 8%.
Ну и третий, не оптимистичный для рынка сценарий, держится на рисках.
— Курс весь 2025-й скачет, доходы населения в валютном эквиваленте снижаются, часть банков перестает кредитовать недвижимость, еще часть повышают ставку выше 18%. Растут ставки по коммерческим кредитам для нуждающихся в улучшении жилищных условий, а то и вовсе исчезают. При таком сценарии цены во втором полугодии снижаются активней, и к концу года снова видим средние по рынку 1350-1450 долларов за квадратный метр.
Если банки действительно расширят кредитные программы, как говорил Дмитрий, это безусловно, скажется на ценах и спросе.
— Но нужно отталкиваться от конкретики. Что будут предлагать эти программы? В России активно вводили «партнерское кредитование новостроек». Там ставки по кредиту в первый год минимальные, зато общая цена квартиры завышена. Эдакий кэшбэк для кредитодателя. Пока таких ярких программ нет на дорогие проекты от госзастройщиков, которые в 2025-м выйдут на рынок. В любом случае, банки выводят любые кредитные программы после тщательного анализа рисков и в обязательном порядке с учетом рекомендаций Нацбанка, который должен сдерживать инфляцию. Когда Нацбанк приходит к выводу, что экономика движется в правильном направлении, инфляция под контролем, — ставки снижаются. А тренд по ценам снова разворачивается на повышение.
Фотографии в материале носят иллюстративный характер
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2024 год был интересным и переломным для рынка недвижимости. Продажи ставили рекорды, росли сделки с кредитами, люди активно покупали новостройки. В конце года...
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