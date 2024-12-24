Когда начнут падать цены? Эксперты — о том, что будет с рынком квартир в 2025 году

Как отмечает Андрей Чернышев, заместитель начальника отдела консалтинга и аналитики агентства недвижимости «Твоя столица», 2024 год был очень активным и рекордным по сделкам. В марте и апреле был достигнут абсолютный рекорд с большим отрывом от предыдущих.

— В феврале 2018 года у нас был первый сильный рекорд — 1405 сделок. В августе 2021 стало почти 1500, в декабре 2022 уже 1650, в августе 2023 — 1800 сделок, а в апреле этого года количество купленных квартир переступило отметку в 2000. После такого меркнут остальные рекорды.

На фоне подобного горячего спроса, уходящий год отличился и скоростью роста цен на жилье. С начала года стоимость квартир выросла почти на 14%.

— Для покупателей цена стала еще больше, так как в конце 2024 подрос и курс доллара. За год он поднялся на 9%. Получается, что жилье на вторичке совокупно подорожало на 23%. Ведь цены за объекты зачастую пишут в долларах, но рассчитываются белорусы рублями по курсу Нацбанка, — отмечает специалист.