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«Новые дома подорожают». Эксперты рассказали, что будет с загородкой в 2025 году
26.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В 2024 году
«Если доллар вырастет, снова будут популярны дачи за 5-10 тысяч долларов»
— Для начала я бы хотела озвучить основные тренды, которые мы заметили на рынке загородной недвижимости в 2024 году, — говорит менеджер по загородной недвижимости агентства «Твоя столица» Лариса Самусенкова. — Во-первых, активизировались продажи домов класса «комфорт плюс» — к этой категории мы относим дома в пригороде Минска и Минском районе дороже 150 тысяч долларов.
Вторым трендом я назову то, что у покупателей пропал страх к недостроям. В 2022 и 2023 году по этой категории была полная просадка. Сейчас страхи ушли, и люди стали рассматривать недостроенные дома. Стоит понимать, что этот сегмент все равно не стал массовым, но несколько процентов покупателей заинтересовались такими объектами.
Не могу не сказать и о старых домах в Минске, продающиеся по доступным ценам вследствие своего почтенного возраста и соответствующего состояния. Их покупают люди, которые готовы привести их в порядок своими силами. Это не загородная недвижимость в прямом смысле слова, но неплохая альтернатива загородке. Это синергия загородной недвижимости и квартиры
Что касается дач, спрос на них растет ежегодно, начиная с 2020 года. Также мы замечаем расширение ценового диапазона. Если в 2021 году мы говорили, что популярностью пользуются варианты до 10 тысяч долларов, то сейчас это уже дачи от 5 до 25 тысяч долларов. А этот год показал нам, что за качественные дачи покупатели готовы платить и больше.
Что по ценам? Казалось бы, цены могли бы снижаться, ведь вырос доллар и подорожали кредиты. Но снижения на рынке загородки нет: спрос увеличивается ежегодно, хоть и небольшими темпами.
А почему не было роста цен? Дело в том, что, в отличие от квартиры, дом — это скорее роскошь, чем покупка первой необходимости. Еще одна причина в том, что количество объектов в продаже по-прежнему велико.
А чего же ждать от 2025 года?
— Все будет зависеть даже не от кредитов, как обычно, а от доллара — именно курс напрямую влияет на итоговую стоимость загородных объектов. Если предположить, что курс остановился на том уровне, как есть сейчас, ситуация в 2025 году ничем не будет отличаться от 2024 года.
Мы будем наблюдать все тот же небольшой подъем по части интереса, нет никаких предпосылок, чтобы у покупателя изменились приоритеты.
Если же доллар будет дорожать, спрос будет смещаться на бюджетные сегменты. В сегменте «комфорт плюс», который был популярным в 2024 году, спрос не упадет, но будут увеличиваться скидки. У покупателей, которые рассматривают жилье в этом сегменте, есть деньги, и растущий доллар для них не станет помехой. Однако они четко понимают реальную стоимость домов и из-за роста доллара будут использовать это как аргумент для торга. При этом на паузу они не нажмут, как было в 2020 или 2022 году.
В массовом сегменте — ситуация аналогичная. К этой категории мы относим дома и дачи до ста тысяч долларов — «бюджет» и «бюджет плюс».
Такие объекты тоже не перестанут рассматривать, но в этом случае мы ожидаем снижение спроса. Это связано с тем, что «комфорт» и «комфорт плюс» покупают как для кратковременного, так и для постоянного проживания. А вот для покупателей сегмента «бюджет» загородные объекты — это роскошь. В их случае рост курса доллара точно снизит спрос.
Ценовой диапазон популярных дач после повышения в этом году при росте доллара начнет снова снижаться и снова популярностью будут пользоваться варианты от 5 до 10 тысяч долларов.
«В объявлениях мы видим заоблачные цены»
— Уходящий 2024 год на рынке загородной недвижимости был более активен, чем предыдущий, — замечает риэлтер «Группы компаний „Мариэлт“» Дмитрий Плянта. - Это ощущалось и в работе, это подтвердила и статистика. Если брать все сделки с капитальными строениями в Беларуси, то в сравнении с 2023 годом, было зарегистрировано приблизительно такое же количество. Однако в 2024 году в Минской области было зарегистрировано на 5-6 % сделок больше, чем годом ранее. Что касается земельных участков, то количество сделок увеличилось на 10 % — весь этот рост пришелся на Минскую область. Отметим то, что с 2023 года есть возможность изменения целевого назначения земельного участка (на индивидуальное жилищное строительство) и количество сделок с участками ЛПХ (личное подсобное хозяйство) увеличилось по сравнению с 2022 годом в 2-3 раза.
Что происходило на рынке в 2024 году?
1. Растет спрос на недвижимость вблизи столицы, идет миграция населения из регионов в Минск. В 2024-м в отношении локации наблюдаются следующие изменения в количестве сделок:
2. Пользуются спросом земельные участки. Земля — это, как ни крути, ограниченный ресурс. Хороших мест для строительства с каждым годом остается все меньше. Спрос на земельные участки рядом с Минском сохранится и за хорошее место покупатели готовы платить.
3. Спрос на современные дома до 20-25 км от Минска — их на рынке не хватает. Постепенно из-за отсутствия подходящего варианта покупатели переключаются на строительство дома под себя и начинают искать участок, но и здесь они сталкиваются с рядом вопросов.
В уходящем 2024 году население активно использовало кредиты на покупку загородной недвижимости, но этот фактор не оказал существенного влияния на рынок загородной недвижимости в сравнении с рынком недвижимости по квартирам. Количество сделок увеличилось незначительно, а цены либо немного прибавили, либо сохранили свой уровень (в зависимости от спроса и локации объекта).
По результатам года можно отметить увеличение цены на участки с хорошей локацией (площадью от 10 соток) в развитых и развивающихся коттеджных поселках. Здесь на рост цен влияли такие факторы: подъездные пути и удаленность до Минска; наличие коммуникаций; новая застройка; живописность места; наличие водоема и леса.
А что с ценами?
За 2024 год в Беларуси было продано 824 дома стоимостью свыше 99 000 долларов. Из них 532 в Минской области:
По данным реестра цен, самые дорогие продажи в 2024 году:
Если говорить о ценах в рекламе, то они завышены. А иногда цена выставлена и вовсе заоблачная. Продавцы недвижимости не могут увидеть и не знают, что и за какие суммы было продано. Схема работает следующим образом: продавец ищет аналогичный дом в продаже, сравнивает со своим, делает вывод «а мой то лучше», а значит должен стоить дороже и в результате этой цепной реакции цена увеличивается просто до неадекватной для рынка.
Ситуация с оценкой загородной недвижимости сложнее, чем кажется. Каждый объект недвижимости индивидуален и чтобы дать объективную оценку надо постоянно быть в рынке, видеть конкурентов, знать условия продажи, объективно дать оценку всем достоинствам, изучить недостатки (при возможности устранить). Не зная, что было продано и за какую сумму, продавцу сложно сформировать цену на свой объект, в итоге можно либо пропустить наиболее выгодное предложение о покупке, либо зависнуть на рынке на несколько лет.
Чего ждать в 2025 году?
Тенденции на покупку загородной недвижимости будут сохраняться. На стоимость недвижимости, как и ранее, будет влиять спрос и покупательская способность — курс доллара и доступность кредитных средств.
На 2025 год предполагаю небольшое падение количества сделок при отсутствии внешнего спроса. Фактором, который будет благоприятным для цены загородной недвижимости и может дать рост, является повышенный спрос на квартиры и рост цены на них, в связи с чем часть покупателей смещает свой взор в сторону загородной недвижимости.
Падения цен не ожидаю: современные, новые дома могут прибавить в цене, а вот уступить в цене могут старые объекты (несовременные и требующие вложений).
Самое важное для продавца, когда вы решили продать свою загородную недвижимость, узнайте рыночную стоимость своего объекта. Это сохранит ваше время и усилия, а также позволит получить лучшее предложение здесь и сейчас, в независимости это 2024 или 2025 год.
«Не хватает современных домов за 100-120 тысяч»
— В 2024 году на рынок загородной недвижимости особенно влиял рынок вторички. Квартиры постепенно дорожали, и многие столкнулись с тем, что выгоднее купить дом со своим участком, чем квартиру во многоквартирном доме, — отмечает специалист агентства «ЭТАЖИ юнайтед» Светлана Никитюк. — Активно продавались и жилые дома, и дорогие дачи, которые подходят для круглогодичного проживания. Дома стоимостью около ста тысяч долларов разлетались как горячие пирожки: объекты, не проданные весной, ушли осенью без снижения стоимости.
На следующий год можно прогнозировать, что в январе, как и обычно, будет минимальное количество сделок, а в феврале начнется плавный рост. Можно предполагать, что ситуация в целом будет похожей на 2023 и 2024 годы. По количеству сделок вторички ощущается, что активность идет немного на спад — это же коснется и загородной недвижимости. И средние, и пиковые значения по сделкам будут более спокойные.
Также отмечу, что на рынок загородной недвижимости не так быстро влияют внешние факторы. Даже если вырастет доллар и будет просадка по вторичке — рынок загородной недвижимости будет реагировать более спокойно.
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В 2024 году рынок загородной недвижимости был активным. Кроме прочего, на него повлияло и подорожание квартир на вторичке. Выросшие цены на квартиры привели к тому,...
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