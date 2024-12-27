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Гостиная, спальня под крышей и сауна. Минский дизайнер показал свой дом на 25 квадратов
27.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В начале этого года
Не так давно супруги Александр и Анастасия стали владельцами участка на краю деревни возле Минска – хорошее тихое место, где можно проводить выходные. Но есть один нюанс – это земля под ЛПХ, строить на ней нельзя.
– Однако запрет касается только капитальных строений, – говорит Александр. – А вот легкий модульный домик, которому не нужен фундамент, поставить можно. Его не нужно регистрировать, сдавать в эксплуатацию. По сути – это бытовка, которая сегодня здесь стоит, а через пару лет загрузили в фуру и отвезли в другое место. Мы начали изучать рынок. Выбор был не велик – в основном предлагались домики контейнерного типа с плоскими крышами и низкими потолками. Нам такое не подходило. И тут появляется
Итак, что же такого особенного в этом домике? Снаружи легко читается его архитектурный стиль – это классический барнхаус с комбинированной отделкой фасада, двускатной крышей и панорамными окнами. То есть, ничего сверхъестественного – барны белорусы полюбили, строить научились. На крыше у него кликфальц, в цвете антрацит, на фасаде – вертикальный планкен разной ширины, распиленный по специальной технологии. Продольные стены выкрашены защитным составом в цвет «антрацит», торцевые – «пихта». Толщина утеплителя стен – 150 мм, пола и кровли – 200 мм.
Этот проект особенный по конструкции, в нем реализовано несколько интересных инженерных решений.
Дом состоит из двух равных модулей, которые идеально становятся в прицеп фуры, а это значит, что этап доставки становится проще, гораздо быстрее и дешевле как минимум в два раза.
Один модуль инженерный, в нем собраны все коммуникации, вода, канализация, электричество. Во втором находятся сауна и кухня.
А как же быть с высотой дома в 4 метра — крыша же по идее вылазит за разрешенные габариты? Скаты готовой крыши до погрузки складываются наружу вдоль стен, фронтоны – во внутрь дома. Такое возможно благодаря специальному скрытому механизму.
После установки дом подключается к внешним коммуникациям – электросети, водопроводу и канализации. Так как электроповодка разведена в модулях еще на производстве, то на месте ее остается только соединить.
Такие домики производятся под ключ – с террасой, чистовой отделкой, окнами, плиткой, сантехникой, встроенной кухней, парилкой и банной печкой.
Однако у Александра было свое видение, каким будут интерьер и планировка, поэтому его дом прибыл на участок с частичной отделкой, а все остальное он доделывал своими руками.
У проекта Cabin довольно гибкая конструкция, позволяющая вносить изменения под определенные запросы. Например, еще на этапе производства дизайнер попросил немного увеличить размеры: на 30 см поднять стены и на столько же удлинить скаты кровли, на 10 см расширить модули.
Над крыльцом Александр сделал козырек с использованием каленого стекла – выглядит легко, не выбивается из общей стилистики строения. Г-образную террасу Александр тоже не заказывал – сам справился.
В заводском варианте кухня предусматривается у стены, смежной с парилкой. Александр поставил ее у длинной стенки напротив входа – это позволило увеличить рабочую поверхность и установить полноценный холодильник. Мебель сам спроектировал и сам сделал из ДСП Egger «зелёный эвкалипт» и фанеры толщиной 18 мм.
– Холодильник мы сами перекрасили в цвет кухни, обеденный стол изготовлен под заказ из металлической профильной трубы и со столешницей из керамогранита, – рассказывает владелец. – Фанера и рейка обработаны защитными составами Remmers.
Окно возле кухни в первой версии было вертикальным – его перевернули, установили горизонтально, над кухонным столом.
В стандартной комплектации отделка предлагалась из фанеры, однако дизайнер разбавил интерьер обшивкой из деревянных реек со скрытой светодиодной подсветкой – выглядит объемно и эффектно, особенно в темноте. Основное освещение – два профиля Led, вмонтированные вдоль конька по всей длине дома, управляемые проходными выключателями.
Стоит отметить, что пространство гостиной за счет большой площади остекления в безрамном исполнении очень светлое, воздушное. Стеклопакеты с зеркальным эффектом частично отражают солнечные лучи, что уменьшает перегрев внутренних поверхностей солнечным светом. Кроме того, дом сориентирован таким образом, что полуденное солнце направлено в торцевую стену, а в окна солнце попадает на восходе и на закате. Панорамные окна в пол визуально расширяют комнату на террасу, открывая вид на бескрайние поля.
Спальня находится на антресоли – туда ведет лестница с минимальным углом наклона. Там находится двухспальная кровать, окно в пол.
– Наши знакомые с сомнением смотрели на антресольный этаж и почти вертикальную лестницу туда – говорили, что тяжело, наверное, забираться, – говорит Анастасия. – Но нам нормально, относимся как к хорошей физкультуре.
Из-за того, что удалось приподнять стены и изменить угол крыши, на втором этаже можно ходить в полный рост. А еще получилось организовать скрытые места для хранения – для столь компактного строения это важно.
Вторая часть дома скрывается за дверью между лестницей и шкафом для одежды. Там находится полноценная парилка, тропический душ и санузел. Весь банный комплекс выполнен в темных тонах, освещение светодиодное, по периметру потолка.
Душевая зона, полы в сауне и санузле облицованы керамогранитом. Полы, кстати, с подогревом, так что пользоваться душем комфортно и босиком.
Размер сауны – два на два метра. Одна стена отделана арт-бетоном, имитирует вид дикой скалы.
Сердце парилки – дровяная печь «Искандер-18» с наружной топкой. Владелец ею доволен – долго держит температуру, дает мягкий пар. Еще одной особенностью парилки является окно в пол, расположенное возле печки.
– Все это создает спокойную, уютную обстановку в которой хочется задержаться подольше, чтобы отдохнуть от быстрого ритма мегаполиса, – говорят супруги.
Смежная с душевой зоной стена стеклянная, из закаленного стекла, толщиной 8 мм.
Дверь в санузел откатная, тоже стеклянная, не прозрачная. Внутри умывальник, зеркало, подвесной унитаз. Над умывальником расположено зеркало во всю стену с дополнительной подсветкой для макияжа. В шкафу напротив спрятан бойлер на 70 литров. Стены частично облицованы плиткой с эффектом сланца. Одна из стен облицована половым кварцвинилом. Стыков не видно, выглядит как дорогой шпон. Кварцвинил, кстати, хозяин клеил сам – говорит, ничего сложного.
Александр обратил внимание на то, как грамотно сделана система водоотведения: полы сделаны с уклоном к трапу душевой, поэтому вода никак не попадет внутрь конструкции пола. Дом хорошо вентилируется благодаря вентканалам в санузле и сауне.
Отапливается дом теплыми полами и кондиционером – управлять этим хозяйством поручено Алисе. В дежурном режиме, когда владельцы в городе, в помещениях поддерживается температура 16 градусов. В сутки сейчас нагорает 10 кВт*ч.
– Когда топится печка в бане, то электрополы и кондиционер отключаем – в доме становится и без них очень тепло, приходится даже окна открывать, – говорит Александр. – Благодаря хорошему утеплению дома и большому объему нагретого камня в парилке, кондиционер можно до утра не включать.
А что по цене? Александр говорит, что домик покупался осознано не в полной комплектации, а как некий полуфабрикат, основа для дизайн-проекта.
– Потому что мы любители делать так, как мы хотим, под свои вкусы, – говорит Александр Алехнович. – По факту, с отделкой, банной печкой, холодильником и мебелью, террасой и козырьком, сантехникой, краской наш мини-дом обошелся около 30 тысяч долларов. Я считаю, что это недорого.
Кстати, Александр Алехнович собирается подать свой дизайн-проект на престижный архитектурный конкурс.
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