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Гостиная, спальня под крышей и сауна. Минский дизайнер показал свой дом на 25 квадратов

27.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

В начале этого года мы рассказывали об интересной новинке в сфере домостроения – мини-доме с сауной, который помещается в стандартную фуру и собирается за один день. Минскому дизайнеру Александру Алехновичу конструкция понравилась и он стал одним из первых владельцев такого загородного жилья. Он разработал и своими руками реализовал в нем свой дизайн-проект интерьера – на наш взгляд, получилось идеальное сочетание стиля и функциональности. И сегодня мы рассказываем, как там все устроено.


Не так давно супруги Александр и Анастасия стали владельцами участка на краю деревни возле Минска – хорошее тихое место, где можно проводить выходные. Но есть один нюанс – это земля под ЛПХ, строить на ней нельзя. 




– Однако запрет касается только капитальных строений, – говорит Александр. – А вот легкий модульный домик, которому не нужен фундамент, поставить можно. Его не нужно регистрировать, сдавать в эксплуатацию. По сути – это бытовка, которая сегодня здесь стоит, а через пару лет загрузили в фуру и отвезли в другое место. Мы начали изучать рынок. Выбор был не велик – в основном предлагались домики контейнерного типа с плоскими крышами и низкими потолками. Нам такое не подходило. И тут появляется статья на Realt о мини-доме с раскладной двускатной крышей, проект Cabin. Первое, что понравилось, так это его большой внутренний объем при довольно скромных размерах. Мы поняли, что это именно то, что нам нужно.


Итак, что же такого особенного в этом домике? Снаружи легко читается его архитектурный стиль – это классический барнхаус с комбинированной отделкой фасада, двускатной крышей и панорамными окнами. То есть, ничего сверхъестественного – барны белорусы полюбили, строить научились. На крыше у него кликфальц, в цвете антрацит, на фасаде – вертикальный планкен разной ширины, распиленный по специальной технологии. Продольные стены выкрашены защитным составом в цвет «антрацит», торцевые – «пихта». Толщина утеплителя стен – 150 мм, пола и кровли – 200 мм.

Этот проект особенный по конструкции, в нем реализовано несколько интересных инженерных решений. 

Дом состоит из двух равных модулей, которые идеально становятся в прицеп фуры, а это значит, что этап доставки становится проще, гораздо быстрее и дешевле как минимум в два раза.


Один модуль инженерный, в нем собраны все коммуникации, вода, канализация, электричество. Во втором находятся сауна и кухня. 

А как же быть с высотой дома в 4 метра — крыша же по идее вылазит за разрешенные габариты? Скаты готовой крыши до погрузки складываются наружу вдоль стен, фронтоны – во внутрь дома. Такое возможно благодаря специальному скрытому механизму.


Сборка простая: модули устанавливаются на подготовленный фундамент и соединяются. Фронтоны и крыша поднимаются с помощью крана и соединяются. При необходимости конструкция может быть разобрана и перевезена в другое место.



Процесс сборки


После установки дом подключается к внешним коммуникациям – электросети, водопроводу и канализации. Так как электроповодка разведена в модулях еще на производстве, то на месте ее остается только соединить.

Такие домики производятся под ключ – с террасой, чистовой отделкой, окнами, плиткой, сантехникой, встроенной кухней, парилкой и банной печкой.


Однако у Александра было свое видение, каким будут интерьер и планировка, поэтому его дом прибыл на участок с частичной отделкой, а все остальное он доделывал своими руками.

У проекта Cabin довольно гибкая конструкция, позволяющая вносить изменения под определенные запросы. Например, еще на этапе производства дизайнер попросил немного увеличить размеры: на 30 см поднять стены и на столько же удлинить скаты кровли, на 10 см расширить модули. 

Над крыльцом Александр сделал козырек с использованием каленого стекла – выглядит легко, не выбивается из общей стилистики строения. Г-образную террасу Александр тоже не заказывал –  сам справился.


В заводском варианте кухня предусматривается у стены, смежной с парилкой. Александр поставил ее у длинной стенки напротив входа – это позволило увеличить рабочую поверхность и установить полноценный холодильник. Мебель сам спроектировал и сам сделал из ДСП Egger «зелёный эвкалипт» и фанеры толщиной 18 мм. 

– Холодильник мы сами перекрасили в цвет кухни, обеденный стол изготовлен под заказ из металлической профильной трубы и со столешницей из керамогранита, – рассказывает владелец. – Фанера и рейка обработаны защитными составами Remmers. 



Окно возле кухни в первой версии было вертикальным – его перевернули, установили горизонтально, над кухонным столом. 

В стандартной комплектации отделка предлагалась из фанеры, однако дизайнер разбавил интерьер обшивкой из деревянных реек со скрытой светодиодной подсветкой – выглядит объемно и эффектно, особенно в темноте. Основное освещение – два профиля Led, вмонтированные вдоль конька по всей длине дома, управляемые проходными выключателями. 


Стоит отметить, что пространство гостиной за счет большой площади остекления в безрамном исполнении очень светлое, воздушное. Стеклопакеты с зеркальным эффектом частично отражают солнечные лучи, что уменьшает перегрев внутренних поверхностей солнечным светом. Кроме того, дом сориентирован таким образом, что полуденное солнце направлено в торцевую стену, а в окна солнце попадает на восходе и на закате. Панорамные окна в пол визуально расширяют комнату на террасу, открывая вид на бескрайние поля.

Спальня находится на антресоли – туда ведет лестница с минимальным углом наклона. Там находится двухспальная кровать, окно в пол.


– Наши знакомые с сомнением смотрели на антресольный этаж и почти вертикальную лестницу туда – говорили, что тяжело, наверное, забираться, – говорит Анастасия. – Но нам нормально, относимся как к хорошей физкультуре.

Из-за того, что удалось приподнять стены и изменить угол крыши, на втором этаже можно ходить в полный рост. А еще получилось организовать скрытые места для хранения – для столь компактного строения это важно.


Вторая часть дома скрывается за дверью между лестницей и шкафом для одежды. Там находится полноценная парилка, тропический душ и санузел. Весь банный комплекс выполнен в темных тонах, освещение светодиодное, по периметру потолка. 

Душевая зона, полы в сауне и санузле облицованы керамогранитом. Полы, кстати, с подогревом, так что пользоваться душем комфортно и босиком. 



Размер сауны – два на два метра. Одна стена отделана арт-бетоном, имитирует вид дикой скалы. 

Сердце парилки – дровяная печь «Искандер-18» с наружной топкой. Владелец ею доволен – долго держит температуру, дает мягкий пар. Еще одной особенностью парилки является окно в пол, расположенное возле печки. 

 – Все это создает спокойную, уютную обстановку в которой хочется задержаться подольше, чтобы отдохнуть от быстрого ритма мегаполиса, – говорят супруги. 


Смежная с душевой зоной стена стеклянная, из закаленного стекла, толщиной 8 мм. 

Дверь в санузел откатная, тоже стеклянная, не прозрачная. Внутри умывальник, зеркало, подвесной унитаз. Над умывальником расположено зеркало во всю стену с дополнительной подсветкой для макияжа. В шкафу напротив спрятан бойлер на 70 литров. Стены частично облицованы плиткой с эффектом сланца. Одна из стен облицована половым кварцвинилом. Стыков не видно, выглядит как дорогой шпон. Кварцвинил, кстати, хозяин клеил сам – говорит, ничего сложного.

Александр обратил внимание на то, как грамотно сделана система водоотведения: полы сделаны с уклоном к трапу душевой, поэтому вода никак не попадет внутрь конструкции пола. Дом хорошо вентилируется благодаря вентканалам в санузле и сауне. 

Отапливается дом теплыми полами и кондиционером – управлять этим хозяйством поручено Алисе. В дежурном режиме, когда владельцы в городе, в помещениях поддерживается температура 16 градусов. В сутки сейчас нагорает 10 кВт*ч. 


– Когда топится печка в бане, то электрополы и кондиционер отключаем – в доме становится и без них очень тепло, приходится даже окна открывать, – говорит Александр. – Благодаря хорошему утеплению дома и большому объему нагретого камня в парилке, кондиционер можно до утра не включать.

А что по цене? Александр говорит, что домик покупался осознано не в полной комплектации, а как некий полуфабрикат, основа для дизайн-проекта. 

– Потому что мы любители делать так, как мы хотим, под свои вкусы, – говорит Александр Алехнович. – По факту, с отделкой, банной печкой, холодильником и мебелью, террасой и козырьком, сантехникой, краской наш мини-дом обошелся около 30 тысяч долларов. Я считаю, что  это недорого. 

Кстати, Александр Алехнович собирается подать свой дизайн-проект на престижный архитектурный конкурс. 

 
Теги: Минск
 
 
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В начале этого года мы рассказывали об интересной новинке в сфере домостроения – мини-доме с сауной, который помещается в стандартную фуру и собирается за один...
 
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