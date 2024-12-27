Гостиная, спальня под крышей и сауна. Минский дизайнер показал свой дом на 25 квадратов

– Однако запрет касается только капитальных строений, – говорит Александр. – А вот легкий модульный домик, которому не нужен фундамент, поставить можно. Его не нужно регистрировать, сдавать в эксплуатацию. По сути – это бытовка, которая сегодня здесь стоит, а через пару лет загрузили в фуру и отвезли в другое место. Мы начали изучать рынок. Выбор был не велик – в основном предлагались домики контейнерного типа с плоскими крышами и низкими потолками. Нам такое не подходило. И тут появляется статья на Realt о мини-доме с раскладной двускатной крышей, проект Cabin. Первое, что понравилось, так это его большой внутренний объем при довольно скромных размерах. Мы поняли, что это именно то, что нам нужно.