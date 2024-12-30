Осталось 4 квартиры. Как там поживет «Уютный», который вот-вот передадут дольщикам

Что касается второго дома, который только начали строить, то там выбор вариантов пока гораздо больше. Сейчас в продаже находятся около 40 разнообразных квартир, расположенных на 1, 2, 3-м, а также 9-м этажах. Напомним, что второй дом в «Уютном» будет на один подъезд длиннее, чем первый. Всего в новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Стоимость квадратного метра в стартовой партии квартир начинается от 4000 рублей (1175 долларов) и доходит до 5500 рублей (1615 долларов). При покупке некоторых квартир дополнительно нужно оплатить паркинг.

Напомним, что помимо двух высотных домов, проект «Уютного» предполагает и строительство таунхаусов и коттеджей на месте бывших совминовских дач. Закончить весь комплекс должны в 2026 году.