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Осталось 4 квартиры. Как там поживет «Уютный», который вот-вот передадут дольщикам
30.12.2024 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В ноябре мы
Кстати, на старте продаж первого дома за квартирами в нем
От любопытных глаз дом со стороны дороги закрывает паркинг на 303 машино-места. Первая парковка уже готова, а скоро рядом появится еще одна. Во втором паркинге, как
Если сравнивать актуальную ситуацию на стройплощадке с нашим осенним визитом, то сейчас первая многоэтажка «Уютного» выглядит практически готовой. Строители фактически завершили отделку фасадов – нижние этажи облицевали черным керамогранитом, а уровни повыше получили панели с имитацией кирпичной кладки и фактурного дерева. Визуально остались лишь мелкие штрихи, типа снятия защитной пленки или установки пары панелей.
Весьма продвинулось и благоустройство придомовой территории комплекса. Во дворе (а это – настоящий парк со взрослыми соснами) уже можно разглядеть тротуары, ряды скамеек, детские площадки и велобоксы. К тому же, отметим установленный еврозабор, который будет препятствовать проникновению во дворы посторонних.
Что тут сейчас продается?
По информации с сайта продаж, на данный момент в готовом доме осталось всего 4 квартиры: 3 двушки и 1 трешка. Отметим, что все двухкомнатные квартиры находятся на последних этажах дома. Стоимость 62-69-метровых квартир составляет 345-383 тысячи рублей (101-112 тысяч долларов). Последняя трехкомнатная квартира находится на 11-м этаже. Ее площадь составляет 80 квадратных метров, а стоимость – 404 тысячи рублей (118 тысяч долларов).
Что касается второго дома, который только начали строить, то там выбор вариантов пока гораздо больше. Сейчас в продаже находятся около 40 разнообразных квартир, расположенных на 1, 2, 3-м, а также 9-м этажах. Напомним, что второй дом в «Уютном» будет на один подъезд длиннее, чем первый. Всего в новостройке запроектировано 7 подъездов и 419 квартир. Стоимость квадратного метра в стартовой партии квартир начинается от 4000 рублей (1175 долларов) и доходит до 5500 рублей (1615 долларов). При покупке некоторых квартир дополнительно нужно оплатить паркинг.
Напомним, что помимо двух высотных домов, проект «Уютного» предполагает и строительство таунхаусов и коттеджей на месте бывших совминовских дач. Закончить весь комплекс должны в 2026 году.
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