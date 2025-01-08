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Сейчас так уже не строят. Как живется в самом известном доме на площади Якуба Коласа
08.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
Некоторые здания на площади Якуба Коласа по фотографиям узнает каждый минчанин. Речь не только про общественные места: ЦУМ, филармонию, бассейн, но и про жилую восьмиэтажную сталинку, которая стоит между двумя дорогами. Этот дом действительно уникальный. У него интересные архитектура и история. Например, по официальным данным, жилье строили для работников завода «Ударник». Realt поговорил с местными и узнал, так ли это. Да и вообще, как сейчас живется в доме с трех сторон окруженным метро, проспектом и трамваями?
«Квартиры в основном повыкупали, много жилья сдается в аренду»
В большей части сталинок в центре Минска, как правило, жили чиновники, офицеры, артисты, ученые и герои труда. Для заводчан же возводили жилье попроще: без шикарных балконов, лепнины на фасаде, да и не на главном проспекте. Как оказалось, везде есть исключения. По официальным данным, узнаваемый всеми 8-этажный дом на Красной, 22 строили для работников завода «Ударник».
Что же это за завод? Его история начинается с 1927 года. Тогда образовалась небольшая фабрика «Возрождение», которая изготавливала детские игрушки, кровати, велосипеды, скульптурные бюсты и барельефы, а также изделия из папье-маше и лозы. В 30-м году их направление сменилось. Рабочие стали заниматься выпуском весов для машиностроительного завода «Энергия». В СССР этого инструмента в то время очень не хватало. В тот же год решили сменить название на «Ударник».
Из отходов производства отдельная бригада производила набойки для обуви и подковы. В начале 40-х завод «Ударник» числился в списке лучших предприятий Беларуси. А вот во время войны был почти разрушен. Потребовалось четыре года, чтобы отстроить новые корпуса. За этим последовали и другие кардинальные изменения: «Ударник» передали Министерству дорожного и строительного машиностроения СССР. Заводчане стали делать дорожные и землеройные машины.
Современная история завода начинается с 1991 года, когда он стал одним из основных учредителей открытого акционерного общества «АМКОДОР». Сейчас в цехах сконцентрировано заготовительное, сварочное, сборочное и малярное производство погрузчиков.
Мы встречаем Геннадия (имя изменено по просьбе героя) во дворе на скамейке. В этом доме он родился и вырос, а теперь живет здесь с детьми.
- Дом строили 4 года, начиная с 1954-го. Мне рассказывали, что изначально тут хотели возвести гостиницу. На мой взгляд, эту версию подтверждает красивая парадная со стороны площади, где сейчас «Электросила». Проект переделали под жилой дом, так как жилья не хватало. Квартиры между собой разделили заводы и исполком. - рассказывает Геннадий. – Кстати, в моем детстве на месте магазина располагалась милиция Советского района. Окна, что позади меня, были такими же заколоченными, так как за ними — камеры. Помню, женщины выпрашивали у местных шпильки и сигареты.
После закрытия отделения милиции в здании долго шел ремонт. А в 80-х открылся знаменитый ресторан «На ростанях». Его автором стал архитектор Вальмен Аладов. Он же является создателем универсама «Центральный». Однажды журналу «Архитектура и строительство» Вальмен рассказал, как создавался ресторан. Его название, конечно же, связано с улицей Якуба Коласа и расположением дома - на перекрестке. Как же повезло, что у белорусского классика было произведение как раз с таким же названием.
- Хотели подчеркнуть белорусскую национальную культуру. В вестибюле появилось оригинальное панно «Озеро». Вокруг него – зеркала во всю стену. Для отделки использовали отборные дубовые доски, прикрепили их к стенам коваными гвоздями (имитацией, конечно). Специально для ресторана изготовили светильники и мебель в народном белорусском стиле. Интерьер получился настолько красивым, что однажды один подвыпивший посетитель потихоньку отвинтил светильник, спрятал его за пазуху и понес домой. Его быстро поймали, светильник вернули на место, - говорил тогда Вальмен Аладов. - Люди постарше помнят, что рядом с домом стояла единственная телефонная будка, к которой выстраивалась очередь. На крыше была установлена конструкция «Квітней краіна Саветаў». А о ресторане шутили: Пригласили в «На ростанях", проснулась не дома, но хоть на простынях.
Возможно, так в народе и появилось неофициальное название ресторана на «На простынях».
Мама Геннадия работала в этом ресторане. Но переехала в этот дом она раньше, получив комнату с общей кухней.
- Мама была выдающимся поваром. Было так классно заходить в ресторан и читать ее имя. Раньше подписывали, какое блюдо кто приготовил. Я гордился, что какое-то шедевральное блюдо делала моя мама. Она работала с мясом.
В доме жили и знаменитые деятели. Об этом говорит на фасаде мемориальная табличка писателя Сергея Граховского.
- С детьми писателя дружили, сейчас из них здесь никто уже не живет. В моем подъезде имели квартиры главный инженер завода Ленина, полковник, директор Комаровского рынка. Старожилов осталось немного – 2-4 человека в каждом подъезде. Квартиры в основном повыкупали, много жилья сдается в аренду.
О детстве мужчина вспоминает даже с задором. Детей было много, все между собой дружили, собирались вместе во дворе. Он и в то время был небольшой, но, по словам Геннадия, более ухоженный.
- Сейчас выходишь из подъезда и видишь асфальт, а раньше все было в желтых цветах. Их по субботникам женщины высаживали. На праздники особо не собирались, но на 1 мая тут, конечно, гуляли все. Точкой сбора для детей и взрослых была беседка, где мужики играли в шахматы. Вот поэтому очень скучаю. Жаль, что в Минске перестали их ставить. Мы там и играли, и музыку слушали. А сейчас где отдыхать?
С парковкой тут настоящая беда. Жители оставляют машины в других дворах или у школы.
- Я ходил в нынешнюю 23-ю гимназию. В мое время она еще была школой с физико-математическим уклоном. Там создавали и спортивные классы с направлениями хоккей, гандбол и баскетбол. Мой сын, например, был воспитанником клуба «Юность». Представляете, у него в классе не было девочек.
Мужчина живет в первом подъезде. Жильцы тут сами делали ремонт: обновляли общие зоны, меняли окна.
Шум от проезжающих трамваев до жителей доносится. Не изменилась ситуация и после замены рельсов, которые перекладывали по ночам.
- Те еще были бессонницы, - вспоминает Геннадий. - Но за столько лет к посторонним звукам уже привыкли.
Жители дома имеют разные адреса: Красная, 22 и проспект Независимости, 47. Тут всего 5 подъездов, но в центральной части со двора входа нет.
На первом этаже со стороны проспекта находится бар "Овино", кафе TokiNY и Национальный центр современных искусств. Парадный вход ведет в «Электросилу». А со стороны улицы Красная – обувной магазин Marko и салон красоты.
Четвертый подъезд – зеркально отражает первый, но вот вместо двушек тут располагаются трешки. В одной из таких квартир живет Александр. Его семья переехала сюда, обменяв две хрущевки. Прошлым владельцем квартиры, как говорит мужчина, был не заводчанин, а полковник КГБ.
- У нас последний капремонт был в 1989 году. Мы свой подъезд пока не обновили, поэтому стены слегка обшарпаны, но лифт и окна – новые.
На этаже находится по 4 квартиры. Окна у Александра выходят на проспект, поэтому от шума он страдает не меньше, чем Геннадий. Признается, что сложнее всего приходится летом, когда на дорогах появляются мотоциклисты.
- Плюсы перекрывают минусы. У меня есть квартира в другом месте, но тут и в соседней сталинке живут хорошие друзья, с которыми провожу свободное время. Наверное, это самый главный фактор для меня, даже не центральное расположение.
«Рабочим с завода выделяли комнаты, а знаменитостям — отдельные квартиры»
Проект дома создавал архитектор Сергей Батковский в соавторстве с Натаном Шпигельманом, который работал над зданиями полиграфкомбината имени Коласа. Их часто называют вторыми Воротами Минска из-за схожести концепций (Воротами Минска прозвали жилой комплекс на улице Кирова напротив железнодорожного вокзала – прим. редакции).
Если хорошо присмотреться, можно заметить ряд интересных архитектурных особенностей дома. Например, визуально он состоит из трех ярусов. Боковая часть дома со стороны трамвайных путей – глухая стена, а со стороны гимназии – есть окна. Но только у одной квартиры имеется выход на балкон.
Ане (имя изменено по просьбе героини) квартира досталась по наследству от бабушки с дедушкой, которые работали на заводе.
- Она была в плачевном состоянии. Когда делали ремонт, выяснили, что все поверхности неровные, даже потолок кривой. Все коммуникации надо было делать заново. Что-то решалось проще, что-то сложнее. Зато есть заветные высоченные потолки и отсюда же большие окна. Они у нас выходят во двор, но трамваи все равно слышим. Без них – тишина и покой.
Девушка признается, что для комфортной жизни по-хорошему надо было делать перепланировку. В двушке маленькие кухня и санузел, а вот коридор, наоборот, слишком большой и занимает полезное пространство.
- Прямо в кухне у нас был свой мусоропровод. Сейчас он неактивный, но изюминка интересная, - упоминает Аня. – Вообще, локация – супер! Это центр города, да и метро рядом, что очень спасает. Машины у меня нет, но парковочных мест другим не хватает.
Аня отмечает, что ее подъезд тоже нуждается в реставрации. Но даже все эти нюансы не заставят ее обратить внимание на новостройки.
- Исторические здания определенно выигрывают по качеству стен и высоте потолков. Современные дома такими не делают. Они могут быть лучше по инфраструктуре: грузовым лифтам, паркингу, просторным подъездам, но тут уже дело вкуса.
Иван (имя изменено по просьбе героя) вышел во двор поздороваться с соседями и покурить. Сейчас мужчина на пенсии, а в прошлом работал на нескольких заводах. На одном из них встретил свою супругу.
- Сюда я переехал из частного сектора Сельхозпоселка. Квартира в 3-м подъезде нам досталась от родителей супруги, которые работали на полиграфкомбинате и на заводе «Ударник».
Сперва тесть и теща жили в одной комнате и делили кухню с другой семьей. Так как она небольшая, приходилось готовить там по очереди. Когда появилось несколько детей, семья стала на расширение и получила целую квартиру.
- Тесть был простым электросварщиком. Рабочим с завода обычно выделяли комнаты, а знаменитые люди жили сразу в отдельных квартирах, - вспоминает мужчина. – Раньше во дворе собиралась не только детвора. Тесть играл в домино, а я был напарником. Играли район на район.
Мужчина тесно общается с соседями, но с сожалением признается, что его ровесников тут осталось мало.
- Наследники зачастую сдают жилье или оставляют квартиру пустовать.
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Кстати, сейчас в этом доме на Realt выставили на продажу
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Некоторые здания на площади Якуба Коласа по фотографиям узнает каждый минчанин. Речь не только про общественные места: ЦУМ, филармонию, бассейн, но и про жилую...
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