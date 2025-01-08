‎Сейчас так уже не строят. Как живется в самом известном доме на площади Якуба Коласа

С парковкой тут настоящая беда. Жители оставляют машины в других дворах или у школы.

- Я ходил в нынешнюю 23-ю гимназию. В мое время она еще была школой с физико-математическим уклоном. Там создавали и спортивные классы с направлениями хоккей, гандбол и баскетбол. Мой сын, например, был воспитанником клуба «Юность». Представляете, у него в классе не было девочек.

Мужчина живет в первом подъезде. Жильцы тут сами делали ремонт: обновляли общие зоны, меняли окна.

Шум от проезжающих трамваев до жителей доносится. Не изменилась ситуация и после замены рельсов, которые перекладывали по ночам.

- Те еще были бессонницы, - вспоминает Геннадий. - Но за столько лет к посторонним звукам уже привыкли.