Как там поживает ЖК на месте снесенного фарфорового завода? Кстати, в нем еще остались квартиры

В одном из самых спокойных уголков Минска сейчас достраивается жилой комплекс, который на старте был одним из самых необычных на рынке. Речь о ЖК «Фарфоровый», что разместился на улице Кропоткина. Мы решили посмотреть, как движется стройка последнего дома и не появился ли тут обещанный пешеходный бульвар (есть хорошие новости). Ну, и конечно узнать, почем здесь продаются квартиры.
Свое название ЖК «Фарфоровый» получил не просто так. Дело в том, что в советское время на этом месте работал Минский фарфоровый завод. В 2009 году производство в центре города закрыли, а в 2013-м площадку с аукциона приобрела компания «Инфореалт». Девелопер произвел снос и анонсировал возведение целого «мини-сити».
Надо сказать, что в 2019-м году, когда в Минске еще не было ни Depo, ни Северного Берега, а «Левада» только показывалась из-за строительного забора, рендеры «Фарфорового» с симпатичными домами, панорамными лифтами и интересным благоустройством выглядели весьма новаторски.
Сейчас первый каркасник на 314 квартир, который с некоторой задержкой сдали в 2022-м году, вовсю обживается. На первых этажах уже открылись различные сервисы, возле подъездов можно заметить припаркованные велики (теплая зима позволяет!), а на газоне – наряженные елки.
В 2023-м году в эксплуатацию ввели и второй дом комплекса. Тут ремонты тоже постепенно подходят к завершению, а на первых этажах можно заметить пункт выдачи маркетплейса и другую инфраструктуру.
Кстати, особенность квартир в «Фарфоровом» – собственная система приточно-вытяжной вентиляции с фильтрацией воздуха и рекуперацией тепла. Еще одна фишка комплекса – турецкие лифты HAS с панорамной стеной. Правда, на время ремонтов панорамный обзор в лифтах скрыт за обшивкой.
В последней новостройке «Фарфорового», где сейчас идут активные работы, будет 2 подъезда, 136 квартир и 15 этажей. Также в состав дома войдут встроенные административные помещения и подземный гараж-стоянка.
В настоящий момент третий дом уже дорос до своих 15 этажей. Сдать его планируют в сентябре этого года.
Напротив домов строится инфраструктура. По плану здесь должен появиться СПА-центр с бассейном, а также детский сад на 70 мест. Вот только непонятно, каким будет дошкольное учреждение (частным или государственным) с учетом всех нововведений в законодательство.
Заглянули мы и на стройку первого в комплексе бизнес-центра. По самому первому плану многофункциональных центров должно быть три, но пока о других ничего не слышно. Возведение офисного здания зависло на уровне пятого этажа.
Напомним, что вся внутренняя территория комплекса будет пешеходной, а в центре должен расположиться целый бульвар. Мы заметили, что работы по созданию ландшафтной композиции, имитирующей «сухое» русло реки Переспы, идут полным ходом.
Впрочем, и без бульвара новоселам тут есть, где прогуляться. Вокруг дома можно найти множество парков, а до набережной реки Свислочь – всего 500 метров. Также из хороших новостей – строительство рядом станции метро «Переспа» Зеленолужской линии. Ориентировочно станцию откроют в 2028-2029 году.
Что тут продается?
В нашей базе мы нашли две готовые квартиры в «Фарфоровом». Первый вариант – трехкомнатная квартира в доме 2023 года на Кропоткина, 61. Жилье находится на 3-м этаже. Общая площадь трешки с раздельными комнатами и кухней составляет 79 квадратных метров. В квартире предусмотрены два санузла и две просторные лоджии. Жилье предлагается с готовой (судя по фото – довольно лаконичной) отделкой. На кухне есть плита и раковина, в санузлах – унитазы, раковины, ванна и поддон для душа. Стоимость – 143 тысячи долларов (1799 долларов – за метр).
Еще одно предложение – трехкомнатная квартира на 7-м этаже 15-ти этажного дома 2022 года постройки (Кропоткина, 59). Площадь этого жилья составляет 79 квадратных метров. В квартире уже сделан ремонт, но нет мебели и техники. В комнатах – кварц-виниловое покрытие, окрашенные стены, натяжные потолки и точечное освещение. В просторной кухне предусмотрены выводы для коммуникаций и техники. В трешке – два санузла и две лоджии. Окна квартиры выходят на западную и восточную стороны. Стоимость – 179,9 тысячи долларов (2254 доллара – за метр).
У тех, кто хотел бы приобрести жилье без отделки, выбор также есть. У застройщика есть квартиры как в сданном доме, так и в еще строящейся многоэтажке.
Так, во второй новостройке в продаже остались 4 квартиры на 14-м этаже. Среди вариантов планировок – двухкомнатная, трехкомнатная и пятикомнатная квартиры. Стоимость метра стартует от 2000 и достигает 3100 долларов. Получается, что цена самой недорогой 64-метровой квартиры составляет 129 тысяч долларов, а 150-метровый пентхаус обойдется в 310 тысяч долларов.
Гораздо больше вариантов можно найти в еще строящемся доме. В этой многоэтажке есть однушки, двушки, трешки и четырешки, а на последних этажах расположились квартиры с террасами. Стоимость квадрата начинается от 1550 долларов, но есть квартиры с метром и по 3300 долларов (двухкомнатная квартира с террасой). К примеру, однокомнатная квартира площадью 58 квадратов на видовом 15-м этаже будет стоить около 122 тысяч долларов, 86-метровая трешка на 7-м этаже – 133 тысячи долларов, а 98-метровая квартира с террасой на последнем этаже – около 323 тысяч долларов.