Как там поживает ЖК на месте снесенного фарфорового завода? Кстати, в нем еще остались квартиры

У тех, кто хотел бы приобрести жилье без отделки, выбор также есть. У застройщика есть квартиры как в сданном доме, так и в еще строящейся многоэтажке.

Так, во второй новостройке в продаже остались 4 квартиры на 14-м этаже. Среди вариантов планировок – двухкомнатная, трехкомнатная и пятикомнатная квартиры. Стоимость метра стартует от 2000 и достигает 3100 долларов. Получается, что цена самой недорогой 64-метровой квартиры составляет 129 тысяч долларов, а 150-метровый пентхаус обойдется в 310 тысяч долларов.