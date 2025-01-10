Цены — космос. А почему? Что творится с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)

Источник материала: realt.by

За последний месяц 2024 года спрос на арендное жилье в Минске снизился на 20%. При этом предложение свободных квартир увеличилось. А что с ценами? И почему они такие высокие? Подробности – в аналитике Realt.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года выбор на рынке долгосрочной аренды жилья уменьшился на 5%.

Для понимания: это все квартиры, которые появлялись в базе Realt в этом месяце. В том числе и те, которые сдавались за пару часов.

При этом количество свободных съемных квартир в объявлениях увеличилось на 3%. Рынок пополнился разными типами квартир равномерно: 1- и 2-комнатных квартир стало больше на 3% в обоих случаях, трешек — на 5,6%. В результате за декабрь на рынке было доступно 654 однокомнатных квартир , 855 двухкомнатных и 414 трехкомнатных квартир.

Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минске снижается: по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов « снять квартиру в Минске » сократилось на 20%.

Так выглядит разбежка в ценах на аренду квартир между разными частями города:

Откуда вообще такие цены?

Во-первых, это цены предложения. Не исключено, что арендаторы смогут сторговаться с хозяевами на более низкую плату. Например, при заключении долгосрочного договора.

Во-вторых, в Минске растут доходы. А это значит, что все больше людей смотрят в сторону съемных квартир с современным ремонтом. Следовательно — более дорогих. В итоге доля таких квартир растет и тянет общий ценник вверх.

В-третьих, на рынке растет доля квартир с ремонтом в новостройках Минск Мира. Их доля в декабре - 13,5% (272 штуки). Это самый высокий процент среди микрорайонов Минска. Часто в этих квартирах еще никто не жил. И стоят они тоже недешево. Так, однушка в Минск Мире стоила в среднем 420 долларов в месяц, двушка - 539 долларов, трешка - 720 долларов.

В-четвертых, дешевое жилье для студентов сейчас уже не в таком тренде, как раньше. Ведь студентов стало меньше, а общежитий — больше. И некоторые из арендодателей, кто сдавал убитую квартиру дешево, делают в ней ремонт — и сдают подороже.

Но стоит отметить, что бюджетные предложения на рынке тоже есть. Ведь это такой товар, на который всегда будет купец. Например, молодые специалисты и молодые семьи с небольшим доходом.

Но таких квартир в общей структуре немного. В декабре, например, доля квартир до 250 долларов в месяц составляла всего 2,5% (50 штук). А доля квартир до 300 долларов - 9% (180 штук).