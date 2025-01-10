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Цены — космос. А почему? Что творится с арендой квартир в Минске (аналитика Realt)
10.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
За последний месяц 2024 года спрос на
Традиционно в декабре активность по поиску съёмного жилья в Минске снижается: по сравнению с ноябрем количество поисковых запросов «
При этом количество свободных съемных квартир в объявлениях увеличилось на 3%. Рынок пополнился разными типами квартир равномерно: 1- и 2-комнатных квартир стало больше на 3% в обоих случаях, трешек — на 5,6%. В результате за декабрь на рынке было доступно 654
Для понимания: это все квартиры, которые появлялись в базе Realt в этом месяце. В том числе и те, которые сдавались за пару часов.
Откуда вообще такие цены?
Во-первых, это цены предложения. Не исключено, что арендаторы смогут сторговаться с хозяевами на более низкую плату. Например, при заключении долгосрочного договора.
Во-вторых, в Минске растут доходы. А это значит, что все больше людей смотрят в сторону съемных квартир с современным ремонтом. Следовательно — более дорогих. В итоге доля таких квартир растет и тянет общий ценник вверх.
В-третьих, на рынке растет доля квартир с ремонтом в новостройках Минск Мира. Их доля в декабре - 13,5% (272 штуки). Это самый высокий процент среди микрорайонов Минска. Часто в этих квартирах еще никто не жил. И стоят они тоже недешево. Так, однушка в Минск Мире стоила в среднем 420 долларов в месяц, двушка - 539 долларов, трешка - 720 долларов.
В-четвертых, дешевое жилье для студентов сейчас уже не в таком тренде, как раньше. Ведь студентов стало меньше, а общежитий — больше. И некоторые из арендодателей, кто сдавал убитую квартиру дешево, делают в ней ремонт — и сдают подороже.
Но стоит отметить, что бюджетные предложения на рынке тоже есть. Ведь это такой товар, на который всегда будет купец. Например, молодые специалисты и молодые семьи с небольшим доходом.
Но таких квартир в общей структуре немного. В декабре, например, доля квартир до 250 долларов в месяц составляла всего 2,5% (50 штук). А доля квартир до 300 долларов - 9% (180 штук).
А это значит, что сдача квартиру в аренду - выгодный вариант пассивного дохода.
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За последний месяц 2024 года спрос на арендное жилье в Минске снизился на 20%. При этом предложение свободных квартир увеличилось. А что с ценами? И почему они такие...
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