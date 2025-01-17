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От 6200 рублей за метр в модной высотке. Появились цены на квартиры в квартале на Захарова
17.01.2025 08:01 — Новости Экономики | realt.by
Источник материала: realt.by
В конце прошлого года «Минскстрой»
Итак, жилой дом № 1 (по генплану) запланирован каркасным. Высотка будет состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. Тут будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей.
На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения, на 2-18 этажах – квартиры.
В первой партии застройщик предлагает всем желающим 29 квартир, расположенных со 2 по 18-й этаж:
– 14 двухкомнатных общей площадью 64 квадрата по стоимости 6400-7000 рублей (1850-2025 долларов);
– 14 трехкомнатных общей площадью 91-92 квадратных метра по стоимости 6200-6800 рублей (1795-1965 долларов) за метр;
– 1 пятикомнатную на последнем этаже общей площадью 140 квадратных метров по стоимости 8000 рублей (2315 долларов) за метр.
Выходит, что двухкомнатная квартира обойдется покупателю в 409 тысяч рублей (118 тысяч долларов), трехкомнатная – в 564 тысячи рублей (163 тысячи долларов), пятикомнатная – в 1 млн 120 тысяч рублей (324 тысячи долларов).
Оплатить квадратные метры можно будет сразу или в рассрочку. В случае оплаты по графику платежей первоначальный взнос составит 30 % от стоимости объекта, а оставшуюся сумму нужно будет вносить ежемесячно равными долями до января 2026 года.
Заявления на строительство можно будет подать через 5 календарных дней после публикации данной декларации по адресу: ул. К. Маркса, 13а, каб. 105.
Отметим, что первый дом квартала на Захарова начали строить в декабре прошлого года, а завершить планируют в конце февраля 2026 года. Всего же на этом месте построят 5 жилых домов на 30 тысяч квадратных метров. На первых уровнях многоэтажек откроются кафе и магазинчики, а во дворах появятся общественные пространства и площадки для активностей детей.
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