От 6200 рублей за метр в модной высотке. Появились цены на квартиры в квартале на Захарова

Итак, жилой дом № 1 (по генплану) запланирован каркасным. Высотка будет состоять из 1 подъезда, 18 этажей и 68 квартир. Тут будет 34 двухкомнатных, 33 трехкомнатных и 1 пятикомнатная квартира. Дом сможет похвастаться сложным силуэтом и необычной скатной крышей.

На первом этаже «столбика» разместится ресепшн, лобби, лапомойка и коммерческие помещения, на 2-18 этажах – квартиры.