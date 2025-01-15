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Спрос падает. А что случилось? Что происходит на рынке квартир (аналитика на основе сделок)

15.01.2025 16:31 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Столичный рынок квартир за последней месяц 2024 года показал падение спроса еще на 9%: в декабре в Минске заключили чуть больше 1400 сделок. Это минимальное значение в прошлом году за исключением января. При этом снизилась и средняя стоимость. Однако однушки продолжают дорожать. Почему упал спрос и что еще происходило на рынке недвижимости столицы — в аналитике Realt.


Столичный рынок квартир закончил год снижением продаж — в декабре по предварительным подсчетам купили 1421 квартиру, что на 9% ниже значения предыдущего месяца. При этом в прошлом году спрос был выше на 20%.

Почему спрос упал?

Во-первых, под конец года банки продолжили ужесточать требования к кредитополучателям и немного поднимать процентные ставки. Конечно, это ограничило возможности некоторых покупателей;

Во-вторых, сказывались территориальные ограничения для тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ведь теперь нуждающиеся могут получить льготный кредит от Беларусбанка на покупку жилья только в той местности, где они стоят на очереди. Сейчас очереднику, например, из Бобруйска, нельзя купить квартиру в Минске с привлечением льготного кредита. А раньше доля таких региональных покупателей в столице могла составлять до 20%;

В-третьих, в ноябре и начале декабря рос курс доллара, из-за чего многие покупатели заняли выжидательную позицию.

В итоге количество сделок в ноябре и декабре в Минске - минимальное в прошлом году, за исключением январского результата.

В связи с декабрьскими праздниками и вообще подготовкой людей к Новому году, база Realt показала отрицательную динамику. За месяц предложение квартир в Минске снизилось на 1,2%.


Что покупали в декабре?

Наибольшее предпочтение покупатели традиционно отдавали 1-комнатным квартирам. Их доля в общем числе сделок составляла 44%, что на 1 процентный пункт меньше, чем в прошлом месяце. В 33% случаев выбирали 2-комнатные квартиры и в 18% - 3-комнатные.

При этом квартиры в новых готовых домах, веденных в эксплуатацию в 2023—2024 годах, покупали реже — в 6% случаев, что еще на 1 процентный пункт меньше, чем месяцем ранее. Возможно, это связано с тем, что в декабре эти люди перекочевали на первичный рынок, ведь в конце года застройщики проводят акции и делают скидки.

Кстати, посмотреть все доступные сейчас новостройки в Минске и пригороде можно в обзоре Realt. Там все характеристики, цены и кредитные программы.

Среди районов чаще других выбирали Фрунзенский, Первомайский и Октябрьский, реже — Партизанский и Советский. Меньше, чем в другие месяцы, покупатели интересовались квартирами в сталинках и типовых кирпичных домах. В то же время чаще выбирали типовые панельные и современные каркасные дома.

Что с ценами?

Средняя цена проданных в Минске квартир за декабрь снизилась на 0,7% и составила 1604 $/м2. Это снижение — третье за 2024 год. Два предыдущих были в июне и сентябре. При этом самые востребованные однушки продолжили расти в цене: за месяц они прибавили еще 1,3%.

В зависимости от числа комнат ситуация была следующей (+ медиана абсолютных цен):

1-комнатные квартиры: 1746 $/м2 (+1,3% за месяц) — $ 63500;

2-комнатные квартиры: 1521 $/м2 (-2,7%) — $ 70000;

3-комнатные квартиры: 1381 $/м2 (-2,8%) — $ 88000;

4-комнатные квартиры: 1360 $/м2 (+6,6%) — $ 99500.


Средние цены могли снизится в том числе потому, что к концу года продавцы стали более охотно торговаться и скидывать цену. 

В то же время средняя цена квартир предложения продолжила расти: за декабрь квадрат подорожал еще на 0,7% и составляет 1656 $/м2.

Связано это с тем, что несмотря на снижающийся спрос, продавцы не торопятся снижать цены в своих объявлениях. Плюс - свободных бюджетных вариантов в продаже становится все меньше.

Кстати, если у вас нет на руках всей суммы на покупку квартиры, то есть хорошие новости. Почти все квартиры на Realt можно купит в кредит или лизинг. А подробную консультацию можно получить вот здесь.



Следующий уровень цен установился по итогам месяца в микрорайонах столицы:



Ценовой рекорд

Самая дорогая квартира, приобретенная в декабре 2024 года, обошлась покупателю в 450 тысяч долларов общей площадью 220 м².

Что в соседних странах?

Среди ближайших крупных городов соседних стран по сравнению с предыдущим месяцем цены в долларовом эквиваленте снизились почти во всех случаях. Сильнее всего Москве — минус 3,8%. При этом в Санкт-Петербург цены выросли почти на 3%.



 
Теги: Минск
 
 
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Столичный рынок квартир за последней месяц 2024 года показал падение спроса еще на 9%: в декабре в Минске заключили чуть больше 1400 сделок. Это минимальное значение...
 
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