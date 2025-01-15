Спрос падает. А что случилось? Что происходит на рынке квартир (аналитика на основе сделок)

Столичный рынок квартир закончил год снижением продаж — в декабре по предварительным подсчетам купили 1421 квартиру, что на 9% ниже значения предыдущего месяца. При этом в прошлом году спрос был выше на 20%.

Почему спрос упал?

Во-первых, под конец года банки продолжили ужесточать требования к кредитополучателям и немного поднимать процентные ставки. Конечно, это ограничило возможности некоторых покупателей;

Во-вторых, сказывались территориальные ограничения для тех, кто стоит на учете нуждающихся в улучшении жилищных условий. Ведь теперь нуждающиеся могут получить льготный кредит от Беларусбанка на покупку жилья только в той местности, где они стоят на очереди. Сейчас очереднику, например, из Бобруйска, нельзя купить квартиру в Минске с привлечением льготного кредита. А раньше доля таких региональных покупателей в столице могла составлять до 20%;

В-третьих, в ноябре и начале декабря рос курс доллара, из-за чего многие покупатели заняли выжидательную позицию.

В итоге количество сделок в ноябре и декабре в Минске - минимальное в прошлом году, за исключением январского результата.

В связи с декабрьскими праздниками и вообще подготовкой людей к Новому году, база Realt показала отрицательную динамику. За месяц предложение квартир в Минске снизилось на 1,2%.