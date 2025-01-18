3 тысячи долларов за участок в 40 км от Минска. Итоги земельного аукциона

Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 15 750 рублей, или 4 536 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.