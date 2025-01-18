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3 тысячи долларов за участок в 40 км от Минска. Итоги земельного аукциона

18.01.2025 13:07 — Новости Экономики | realt.by  
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Источник материала: realt.by

Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на территории Усяжского сельсовета Смолевичского района Минской области.  Рассказываем об итогах торгов.


На аукцион были выставлены три лота — земельных участка в поселке Усяж, агрогородке Юрьево и деревне Каменка.

Лот № 1 – участок с кадастровым номером 624885606601000327 находится в поселке Усяж на ул. Промышленной, 22 Б. Населенный пункт расположен примерно в 8 километрах от Смолевичей и 35 километрах от Минска. Земельный надел насчитывает 10,63 сотки. Есть возможность подключения к будущему объекту строительства газо-, водо- и электроснабжения.

Лот был оценен в 15 000 рублей. На него претендовал один человек. Земельный надел продан единственному заявителю по начальной цене, увеличенной на 5%, то есть за 15 750 рублей, или 4 536 долларов по официальному курсу Нацбанка на день проведения аукциона.

Лот № 2 – участок с кадастровым номером 624885610501000333 расположен в агрогородке Юрьево на ул. Молодежной, 47. Населенный пункт находится в 40 км от МКАД. Земельный надел насчитывает 12 соток. Есть возможность подключения к дому электричества, газа и воды.

Начальная цена на лот составила 10 000 рублей. На участок подали одно заявление. Лот продан единственному заявителю за 10 500 рублей, или 3 024 доллара.

Лот № 3 — участок с кадастровым номером 624885603101000207 расположен в д. Каменка на ул. Дачной. Населенный пункт находится в 41 км от Минска и 8 км от Смолевичей. Есть возможность подведения к дому электричества, газа и воды. 

Земельный надел насчитывает 11,2 сотки и был оценен в 10 000 рублей. Купить участок пожелали 3 человека. Лот реализован за 24 000 рублей, или 6 913 долларов.

Лот № 4 — участок с кадастровым номером 624885603101000214 расположен в д. Каменка на ул. Дачной, 25. Есть возможность подведения к дому электричества и газа.

Земельный надел насчитывает 15 соток и был оценен в 15 000 рублей. На лот подали 2 заявки, но один человек не явился на аукцион. Участок реализован единственному заявителю за 15 750 рублей, или 4 536 долларов.

Усяжский сельсовет расположен в 30 километрах от Минска. Граничит с Озерицко-Слободским, Жодинским сельсоветами и Логойским районом.

 
Теги: Минск
 
 
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Вчера состоялся аукцион по продаже земельных участков в частную собственность граждан Беларуси для строительства жилых домов в деревнях, расположенных на...
 
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